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Федеральный закон 223-ФЗ
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц


27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.07.2021 Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 2
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
13.11.2020 ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие спецсчетов 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 1
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% 4
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
07.09.2020 Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов 1
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
07.07.2020 МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1
24.04.2020 «Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 3
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 1
25.02.2020 «Норбит» внедряет систему закупок в «Корякэнерго» 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
18.02.2020 «Рикор» открывает новые возможности для участия в гостендерах 1
13.01.2020 РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС 1
06.11.2019 С сайта госзакупок исчезла важнейшая функция: Пропал поиск закупок по цене 1
18.06.2019 «Мослифт» автоматизирует закупки с помощью «Е1-Закупки» 1
04.06.2019 Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании 1
05.04.2019 Портал поставщиков начнет проводить электронные закупки до 500 тысяч рублей 1

Публикаций - 118, упоминаний - 146

Федеральный закон 223-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 14
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 8
Microsoft Corporation 11095 5
АйТи 752 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
SAP SE 3215 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 3
Ланит ГК 1157 3
3748 3
IBM 3544 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Google LLC 7154 2
Компьюлинк УСП 67 2
Код Безопасности 365 2
Samsung Electronics 5677 2
Lenovo Group 1637 2
Oracle Corporation 3350 2
AMD - Advanced Micro Devices 1672 2
InfoWatch - Инфовотч 611 2
Intel Corporation 4180 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Cisco Systems 2040 1
Рикор ИМТ 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Логика Бизнеса 141 1
Brocade Communications Systems 141 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Симбиотел 12 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Почта России ПАО 1574 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
ТЭК-торг 38 4
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
Вода Крыма ГУП РК 4 2
Мослифт АО 5 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Россети ПАО 168 2
Газпром ПАО 521 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
Роскосмосбанк АО 1 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Росгосстрах 182 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Регионспецстрой 2 1
ЕС-лизинг 13 1
Росморпорт ФГУП 17 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Аэрофлот 493 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
РусГидро ПАО 129 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 17
Правительство РФ 2205 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
Федеральное казначейство России 766 2
Тверской районный суд города Москвы 15 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 2
Счётная палата РФ 460 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Правительство Московской области - Главное архивное управление Московской области 2 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга 1 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Правительство Камчатского края - Министерство финансов Камчатского края 3 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Администрация Красноярского края 25 1
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Kubernetes 307 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 8
Linux OS 4260 8
Microsoft Windows 10 6645 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Microsoft SQL Server 795 3
ФНС РФ ЦОД 22 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple iPad 3263 2
Росплатформа Р-Хранилище 9 2
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 2
Norbit Business Trade - NBT 5 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Microsoft Exchange 682 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Alfresco 114 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Microsoft Lync 272 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Apple macOS X 901 1
Brocade ADX 1 1
Microsoft Excel 436 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk vAIR 15 1
Симбиотел - EZTalk 10 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
Росатом Атомбот.Закупки 2 1
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Abbyy Compreno 20 1
Microsoft Windows 11 59 1
Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 1
3Logic Гравитон Н - ноутбук 2 1
Apple iOS 5742 1
Сытин Дмитрий 50 4
Никифоров Николай 1126 3
Лящ Михаил 32 2
Силуанов Антон 52 2
Путин Владимир 1826 2
Козырев Алексей 270 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Зубкова Наталья 12 2
Самойленко Максим 65 2
Касперская Наталья 197 1
Глазков Борис 40 1
Невмержицкая Александра 3 1
Дёмкин Владимир 6 1
Тарасов Максим 5 1
Стыщенко Иван 5 1
Акимов Максим 167 1
Петров Михаил 88 1
Мишустин Михаил 302 1
Копаев Геннадий 16 1
Пак Олег 90 1
Лысенко Эдуард 209 1
Матвеева Татьяна 83 1
Попов Анатолий 98 1
Рубанов Владимир 61 1
Смирнов Алексей 142 1
Борисов Юрий 91 1
Ефимов Владимир 32 1
Дегтев Геннадий 85 1
Гревцев Александр 28 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Калинин Александр 95 1
Иванов Борис 49 1
Солнцева Екатерина 29 1
Бочаров Олег 27 1
Евраев Михаил 222 1
Петросян Рачик 8 1
Аникин Леонид 45 1
Бадалов Андрей 23 1
Бойко Андрей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - Феодосия 12 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Иркутская область 545 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Ставропольский край 460 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Калининградская область 538 1
Украина 3372 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Восточная Европа 1679 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 40
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 4
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
СТЕ - стандартная товарная единица 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Private Banking 16 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Великая Отечественная война 123 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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