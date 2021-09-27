Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 223-ФЗ
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
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Публикаций - 118, упоминаний - 146
Федеральный закон 223-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|Сытин Дмитрий 50 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Лящ Михаил 32 2
|Силуанов Антон 52 2
|Путин Владимир 1826 2
|Козырев Алексей 270 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Зубкова Наталья 12 2
|Самойленко Максим 65 2
|Касперская Наталья 197 1
|Глазков Борис 40 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Тарасов Максим 5 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Акимов Максим 167 1
|Петров Михаил 88 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Пак Олег 90 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Попов Анатолий 98 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Борисов Юрий 91 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Гревцев Александр 28 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Калинин Александр 95 1
|Иванов Борис 49 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Бочаров Олег 27 1
|Евраев Михаил 222 1
|Петросян Рачик 8 1
|Аникин Леонид 45 1
|Бадалов Андрей 23 1
|Бойко Андрей 37 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 5
|CNews Analytics 1990 3
|Gartner 2192 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru