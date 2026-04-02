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Федеральный закон 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
СОБЫТИЯ
|02.04.2026
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ЭТП «Торги223»: на рынке закупок по 223-ФЗ появился первый ИИ-ассистент для заказчиков
ента на базе искусственного интеллекта, интегрированного непосредственно в личный кабинет пользователей. Решение стало примером полнофункционального ИИ-ассистента для заказчиков в сегменте закупок по 223-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Торги223». Ключевая особенность разработки — сквозная интеграция в пользовательский интерфейс. ИИ-модуль работает как единый слой взаимодействия с
|04.02.2026
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«Контур»: ИБ-закупки в 2025 г. выросли на 9,3%
В 2025 г. рынок закупок в сфере информационной безопасности — средств защиты информации, ИБ-услуг и профильного ПО — в расширенной выборке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие и малые закупки) вырос на 9,3% и достиг 191,65 млрд руб. При этом в «классических» сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ заметно увеличилась средняя начальная цена контракта (НМЦ
|16.12.2025
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Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей
ных закупок обычных, ЖК и плазменных телевизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщил
|02.06.2025
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Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ»
а новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили предста
|13.03.2025
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Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег
Объем закупок за 2024 год Как стало известно CNews, объем закупок ПО компаний с госучастием (регулируется 223-ФЗ) по итогам 2024 г. снизился на 13,3% до 68,81 млрд руб., а ИТ-оборудования — до 72,71 млрд руб., что на 0,7% ниже, чем в 2023 г. Это следует из аналитики центра Right line. Всего количес
|03.05.2023
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«БФТ-холдинг» автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ
родуктов и заказных решений для госсектора, внедрил в Амурской области комплексную информационную систему «БФТ.закупки». Теперь бизнес-процесс по управлению закупочной деятельностью, регламентируемый 223-ФЗ, полностью автоматизирован на уровне субъекта. «БФТ.закупки» помогает перевести на цифровые рельсы все этапы закупочных процедур, начиная с формирования потребности и заканчивая этапами
|26.12.2022
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В системе «БФТ.закупки» расширены контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ
«БФТ-холдинг» обновил комплексную систему для автоматизации закупочной деятельности «БФТ.закупки». В нее добавлен специализированный справочник «Контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ». Он позволит заказчикам собирать все требования из положения о закупках в единой информационной среде и автоматически проверять документы закупки на соответствие необходимым критериям.
|07.11.2022
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Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника
орудования и оргтехнику чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют данные сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» на цифровой платформе МСП.РФ. Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования,
|14.02.2022
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«БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ
тал комплексную информационную систему для автоматизации закупок. Она работает по принципу единого окна и включает в себя комплект инструментов, необходимый для автоматизации полного цикла закупки по 223-ФЗ, начиная с планирования закупки, формирования и подачи заявки, определения поставщика до осуществления закупки, контроля исполнения условий сторонами контракта и последующего анализа про
|22.04.2021
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На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизиров
|18.02.2021
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«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей
тавил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Федерального закона 223-ФЗ снизились на 6% и составили 334 млрд руб. Всего в 2020 г., по данным Единой информацио
|22.10.2020
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Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%
о опубликовано закупок на 6,7 трлн руб. В целом по количеству опубликованных процедур ни одной из отраслей не удалось выйти на уровень I квартала. Также в III квартале снизилось количество закупок по 223-ФЗ, при этом показатели по объему НМЦ в сравнении с I кварталом выросли на 31%. Согласно исследованию, объем НМЦ по опубликованным процедурам в рамках 44-ФЗ за девять месяцев 2020 г. снизил
|05.04.2019
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Портал поставщиков начнет проводить электронные закупки до 500 тысяч рублей
Автоматизированная информационная система (АИС) «Портал поставщиков» при осуществлении закупок малого объема теперь доступна субъектам, работающим по 223-ФЗ. Об этом на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» в Москве сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественн
|07.11.2017
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«Ростелеком» запустил электронный документооборот для торгов по 223-ФЗ
отметил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству «Ростелекома».«Площадка OTC.RU занимает первое место среди электронных площадок по количеству заказчиков, работающих в соответствии с 223-ФЗ, и является единственной площадкой, имеющей 28 представительств по всей территории Российской Федерации. Нам важно поддерживать и совершенствовать уровень сервиса для наших клиентов. Нал
|20.01.2016
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В Якутске автоматизирован процесс управления закупками по 223-ФЗ
ан процесс управления закупками, осуществляемый в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ для бюджетных и автономных учреждений. Проект реализован компанией БФТ в рамках развит
|23.10.2015
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«Центр развития закупок Республики Татарстан» создал электронную площадку на технологиях Naumen ЭТП для торгов по 223-ФЗ
Стартовала новая электронная торговая площадка (ЭТП) Etpzakupki.tatar, созданная на базе российской платформы «Naumen ЭТП». Площадка предназначена для проведения торгов по 223-ФЗ и содержит спектр необходимых инструментов для комфортной работы всех категорий пользователей. Проект выполнен компанией Naumen, заказчик – ГУП РТ «Центр развития закупок РТ». На сегодня
|21.04.2015
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Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами
CNews: Сформировался ли в России рынок электронных торговых площадок, работающих как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ? Михаил Константинов: Рынок электронных торговых площадок существует давно, и он сформировался. Сегодня на нем эффективно работает множество компаний, созданных еще на заре этого процесс
|19.01.2015
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Число площадок для организации закупок по 223-ФЗ может быть ограничено
arket.ru со ссылкой на интервью представителя одного из ведомств финансово-экономического блока «Интерфаксу». Госкомпании, госкорпорации и естественные монополии осуществляют закупки в соответствии с 223-ФЗ – этим законом определен перечень товаров, работ и услуг, закупка которых должна осуществляться в электронной форме. По данным НАУЭТ, на 19.11.2014 г. на этом рынке работало 72000 органи
|03.10.2013
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«Агенда» — новая электронная торговая площадкадля закупок по 223-ФЗ на платформе iTender
генда», разработанная компанией «Фогсофт». Как рассказали CNews представители «Фогсофт», новая система электронных торгов позволит организациям выстроить эффективную закупочную деятельность в рамках №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По словам разработчиков, электронная торговая площадка «Агенда» — это полнофункциональная система электронных закупо
|23.08.2013
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«Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ
. Кроме того, ЭТП имеет модуль интеграции с официальным сайтом zakupki.gov.ru (ООС), который позволяет МВК в автоматическом режиме публиковать необходимые документы на ООС, выполняя требования закона 223-ФЗ, под действие которого компания подпадает. Данный закон позволяет предприятию проводить закупки в любой форме, но определенный объем актуальной информации о закупках (план, положение и т
|30.01.2013
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Представители бизнеса, госструктур и независимые эксперты совместно подготовят поправки к 223-ФЗ
ией институтов закупок (НАИЗ) и компанией WikiVote! при поддержке «Ростелекома». Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступивший в сил
|07.12.2012
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«Ростелеком» и Национальная ассоциация институтов закупок создают портал для обсуждения поправок к 223-ФЗ
«Ростелеком» и Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) приступили к созданию единого интернет-портала для обсуждения поправок к 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Портал будет запущен в начале 2013 г., сообщили CNews в «Ростелекоме». В дальнейшем вся собранная информация будет о
|18.09.2012
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«Алтимета» представила систему автоматизации закупок «ЛотЭксперт» для 223-ФЗ
ия закупками «ЛотЭксперт.Предприятие» для организаций, попадающих под действие федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Система обеспечи
|27.08.2012
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Требования 223-ФЗ: что ускорит выдачу новой ЭЦП?
С 1 июля начал действовать закон о закупках госкорпораций и естественных монополий 223-ФЗ. Согласно ему более 400 тысяч российских компаний должны будут публиковать информацию о торгах на официальном сайте zakupki.gov.ru, которым до того пользовался только госзаказ. При этом
|29.02.2012
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Fabrikant.ru обеспечит госкомпаниям информационную инфраструктуру и поможет соответствовать требованиям 223-ФЗ
1 января 2012 г. вступил в силу 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вовлекший в сфер
Федеральный закон 223-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 18
|Сытин Дмитрий 60 16
|Емельянов Антон 63 13
|Мишустин Михаил 787 13
|Шадаев Максут 1210 13
|Черногоров Андрей 65 12
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Белоусов Андрей 149 9
|Евраев Михаил 266 9
|Лишенков Владимир 18 8
|Покровский Иван 136 8
|Никифоров Николай 1138 7
|Пангин Дмитрий 11 5
|Габестро Сергей 28 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Смирнов Алексей 269 5
|Борисов Юрий 122 5
|Шпак Василий 279 4
|Копосов Максим 74 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Фогилев Михаил 13 4
|Кашутин Андрей 9 4
|Довбня Роман 6 4
|Данильчик Василий 9 4
|Драченин Юрий 17 4
|Натрусов Артем 313 4
|Лящ Михаил 49 4
|Силуанов Антон 84 4
|Бойко Андрей 56 4
|Козырев Алексей 328 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Авербах Владимир 127 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Изумрудов Олег 41 3
|Легостаева Светлана 96 3
|Урусов Виктор 157 3
|Карасев Евгений 3 3
|Белорыбкин Иван 7 3
|Сенина Лариса 9 3
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