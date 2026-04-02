Федеральный закон 223-ФЗ

ЭТП «Торги223»: на рынке закупок по 223-ФЗ появился первый ИИ-ассистент для заказчиков ента на базе искусственного интеллекта, интегрированного непосредственно в личный кабинет пользователей. Решение стало примером полнофункционального ИИ-ассистента для заказчиков в сегменте закупок по 223-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Торги223». Ключевая особенность разработки — сквозная интеграция в пользовательский интерфейс. ИИ-модуль работает как единый слой взаимодействия с

«Контур»: ИБ-закупки в 2025 г. выросли на 9,3% В 2025 г. рынок закупок в сфере информационной безопасности — средств защиты информации, ИБ-услуг и профильного ПО — в расширенной выборке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие и малые закупки) вырос на 9,3% и достиг 191,65 млрд руб. При этом в «классических» сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ заметно увеличилась средняя начальная цена контракта (НМЦ

Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей ных закупок обычных, ЖК и плазменных телевизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщил

Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ» а новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили предста

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег Объем закупок за 2024 год Как стало известно CNews, объем закупок ПО компаний с госучастием (регулируется 223-ФЗ) по итогам 2024 г. снизился на 13,3% до 68,81 млрд руб., а ИТ-оборудования — до 72,71 млрд руб., что на 0,7% ниже, чем в 2023 г. Это следует из аналитики центра Right line. Всего количес

«БФТ-холдинг» автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ родуктов и заказных решений для госсектора, внедрил в Амурской области комплексную информационную систему «БФТ.закупки». Теперь бизнес-процесс по управлению закупочной деятельностью, регламентируемый 223-ФЗ, полностью автоматизирован на уровне субъекта. «БФТ.закупки» помогает перевести на цифровые рельсы все этапы закупочных процедур, начиная с формирования потребности и заканчивая этапами

В системе «БФТ.закупки» расширены контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ «БФТ-холдинг» обновил комплексную систему для автоматизации закупочной деятельности «БФТ.закупки». В нее добавлен специализированный справочник «Контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ». Он позволит заказчикам собирать все требования из положения о закупках в единой информационной среде и автоматически проверять документы закупки на соответствие необходимым критериям.

Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника орудования и оргтехнику чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют данные сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» на цифровой платформе МСП.РФ. Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования,

«БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ тал комплексную информационную систему для автоматизации закупок. Она работает по принципу единого окна и включает в себя комплект инструментов, необходимый для автоматизации полного цикла закупки по 223-ФЗ, начиная с планирования закупки, формирования и подачи заявки, определения поставщика до осуществления закупки, контроля исполнения условий сторонами контракта и последующего анализа про

На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизиров

«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей тавил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Федерального закона 223-ФЗ снизились на 6% и составили 334 млрд руб. Всего в 2020 г., по данным Единой информацио

Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% о опубликовано закупок на 6,7 трлн руб. В целом по количеству опубликованных процедур ни одной из отраслей не удалось выйти на уровень I квартала. Также в III квартале снизилось количество закупок по 223-ФЗ, при этом показатели по объему НМЦ в сравнении с I кварталом выросли на 31%. Согласно исследованию, объем НМЦ по опубликованным процедурам в рамках 44-ФЗ за девять месяцев 2020 г. снизил

Портал поставщиков начнет проводить электронные закупки до 500 тысяч рублей Автоматизированная информационная система (АИС) «Портал поставщиков» при осуществлении закупок малого объема теперь доступна субъектам, работающим по 223-ФЗ. Об этом на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» в Москве сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественн

«Ростелеком» запустил электронный документооборот для торгов по 223-ФЗ отметил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству «Ростелекома».«Площадка OTC.RU занимает первое место среди электронных площадок по количеству заказчиков, работающих в соответствии с 223-ФЗ, и является единственной площадкой, имеющей 28 представительств по всей территории Российской Федерации. Нам важно поддерживать и совершенствовать уровень сервиса для наших клиентов. Нал

В Якутске автоматизирован процесс управления закупками по 223-ФЗ ан процесс управления закупками, осуществляемый в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ для бюджетных и автономных учреждений. Проект реализован компанией БФТ в рамках развит

«Центр развития закупок Республики Татарстан» создал электронную площадку на технологиях Naumen ЭТП для торгов по 223-ФЗ Стартовала новая электронная торговая площадка (ЭТП) Etpzakupki.tatar, созданная на базе российской платформы «Naumen ЭТП». Площадка предназначена для проведения торгов по 223-ФЗ и содержит спектр необходимых инструментов для комфортной работы всех категорий пользователей. Проект выполнен компанией Naumen, заказчик – ГУП РТ «Центр развития закупок РТ». На сегодня

Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами CNews: Сформировался ли в России рынок электронных торговых площадок, работающих как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ? Михаил Константинов: Рынок электронных торговых площадок существует давно, и он сформировался. Сегодня на нем эффективно работает множество компаний, созданных еще на заре этого процесс

Число площадок для организации закупок по 223-ФЗ может быть ограничено arket.ru со ссылкой на интервью представителя одного из ведомств финансово-экономического блока «Интерфаксу». Госкомпании, госкорпорации и естественные монополии осуществляют закупки в соответствии с 223-ФЗ – этим законом определен перечень товаров, работ и услуг, закупка которых должна осуществляться в электронной форме. По данным НАУЭТ, на 19.11.2014 г. на этом рынке работало 72000 органи

«Агенда» — новая электронная торговая площадкадля закупок по 223-ФЗ на платформе iTender генда», разработанная компанией «Фогсофт». Как рассказали CNews представители «Фогсофт», новая система электронных торгов позволит организациям выстроить эффективную закупочную деятельность в рамках №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По словам разработчиков, электронная торговая площадка «Агенда» — это полнофункциональная система электронных закупо

«Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ . Кроме того, ЭТП имеет модуль интеграции с официальным сайтом zakupki.gov.ru (ООС), который позволяет МВК в автоматическом режиме публиковать необходимые документы на ООС, выполняя требования закона 223-ФЗ, под действие которого компания подпадает. Данный закон позволяет предприятию проводить закупки в любой форме, но определенный объем актуальной информации о закупках (план, положение и т

Представители бизнеса, госструктур и независимые эксперты совместно подготовят поправки к 223-ФЗ ией институтов закупок (НАИЗ) и компанией WikiVote! при поддержке «Ростелекома». Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступивший в сил

«Ростелеком» и Национальная ассоциация институтов закупок создают портал для обсуждения поправок к 223-ФЗ «Ростелеком» и Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) приступили к созданию единого интернет-портала для обсуждения поправок к 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Портал будет запущен в начале 2013 г., сообщили CNews в «Ростелекоме». В дальнейшем вся собранная информация будет о

«Алтимета» представила систему автоматизации закупок «ЛотЭксперт» для 223-ФЗ ия закупками «ЛотЭксперт.Предприятие» для организаций, попадающих под действие федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Система обеспечи

Требования 223-ФЗ: что ускорит выдачу новой ЭЦП? С 1 июля начал действовать закон о закупках госкорпораций и естественных монополий 223-ФЗ. Согласно ему более 400 тысяч российских компаний должны будут публиковать информацию о торгах на официальном сайте zakupki.gov.ru, которым до того пользовался только госзаказ. При этом