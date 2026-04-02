Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Федеральный закон 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

СОБЫТИЯ


02.04.2026 ЭТП «Торги223»: на рынке закупок по 223-ФЗ появился первый ИИ-ассистент для заказчиков

ента на базе искусственного интеллекта, интегрированного непосредственно в личный кабинет пользователей. Решение стало примером полнофункционального ИИ-ассистента для заказчиков в сегменте закупок по 223-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Торги223». Ключевая особенность разработки — сквозная интеграция в пользовательский интерфейс. ИИ-модуль работает как единый слой взаимодействия с

04.02.2026 «Контур»: ИБ-закупки в 2025 г. выросли на 9,3%

В 2025 г. рынок закупок в сфере информационной безопасности — средств защиты информации, ИБ-услуг и профильного ПО — в расширенной выборке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие и малые закупки) вырос на 9,3% и достиг 191,65 млрд руб. При этом в «классических» сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ заметно увеличилась средняя начальная цена контракта (НМЦ
16.12.2025 Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей

ных закупок обычных, ЖК и плазменных телевизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщил
02.06.2025 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ»

а новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили предста
13.03.2025 Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Объем закупок за 2024 год Как стало известно CNews, объем закупок ПО компаний с госучастием (регулируется 223-ФЗ) по итогам 2024 г. снизился на 13,3% до 68,81 млрд руб., а ИТ-оборудования — до 72,71 млрд руб., что на 0,7% ниже, чем в 2023 г. Это следует из аналитики центра Right line. Всего количес
03.05.2023 «БФТ-холдинг» автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ

родуктов и заказных решений для госсектора, внедрил в Амурской области комплексную информационную систему «БФТ.закупки». Теперь бизнес-процесс по управлению закупочной деятельностью, регламентируемый 223-ФЗ, полностью автоматизирован на уровне субъекта. «БФТ.закупки» помогает перевести на цифровые рельсы все этапы закупочных процедур, начиная с формирования потребности и заканчивая этапами

26.12.2022 В системе «БФТ.закупки» расширены контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ

«БФТ-холдинг» обновил комплексную систему для автоматизации закупочной деятельности «БФТ.закупки». В нее добавлен специализированный справочник «Контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ». Он позволит заказчикам собирать все требования из положения о закупках в единой информационной среде и автоматически проверять документы закупки на соответствие необходимым критериям.

07.11.2022 Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника

орудования и оргтехнику чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют данные сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» на цифровой платформе МСП.РФ. Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования,
14.02.2022 «БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ

тал комплексную информационную систему для автоматизации закупок. Она работает по принципу единого окна и включает в себя комплект инструментов, необходимый для автоматизации полного цикла закупки по 223-ФЗ, начиная с планирования закупки, формирования и подачи заявки, определения поставщика до осуществления закупки, контроля исполнения условий сторонами контракта и последующего анализа про
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизиров
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей

тавил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Федерального закона 223-ФЗ снизились на 6% и составили 334 млрд руб. Всего в 2020 г., по данным Единой информацио
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%

о опубликовано закупок на 6,7 трлн руб. В целом по количеству опубликованных процедур ни одной из отраслей не удалось выйти на уровень I квартала. Также в III квартале снизилось количество закупок по 223-ФЗ, при этом показатели по объему НМЦ в сравнении с I кварталом выросли на 31%. Согласно исследованию, объем НМЦ по опубликованным процедурам в рамках 44-ФЗ за девять месяцев 2020 г. снизил
05.04.2019 Портал поставщиков начнет проводить электронные закупки до 500 тысяч рублей

Автоматизированная информационная система (АИС) «Портал поставщиков» при осуществлении закупок малого объема теперь доступна субъектам, работающим по 223-ФЗ. Об этом на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» в Москве сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественн
07.11.2017 «Ростелеком» запустил электронный документооборот для торгов по 223-ФЗ

отметил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству «Ростелекома».«Площадка OTC.RU занимает первое место среди электронных площадок по количеству заказчиков, работающих в соответствии с 223-ФЗ, и является единственной площадкой, имеющей 28 представительств по всей территории Российской Федерации. Нам важно поддерживать и совершенствовать уровень сервиса для наших клиентов. Нал
20.01.2016 В Якутске автоматизирован процесс управления закупками по 223-ФЗ

ан процесс управления закупками, осуществляемый в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ для бюджетных и автономных учреждений. Проект реализован компанией БФТ в рамках развит
23.10.2015 «Центр развития закупок Республики Татарстан» создал электронную площадку на технологиях Naumen ЭТП для торгов по 223-ФЗ

Стартовала новая электронная торговая площадка (ЭТП) Etpzakupki.tatar, созданная на базе российской платформы «Naumen ЭТП». Площадка предназначена для проведения торгов по 223-ФЗ и содержит спектр необходимых инструментов для комфортной работы всех категорий пользователей. Проект выполнен компанией Naumen, заказчик – ГУП РТ «Центр развития закупок РТ». На сегодня
21.04.2015 Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами

CNews: Сформировался ли в России рынок электронных торговых площадок, работающих как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ? Михаил Константинов: Рынок электронных торговых площадок существует давно, и он сформировался. Сегодня на нем эффективно работает множество компаний, созданных еще на заре этого процесс
19.01.2015 Число площадок для организации закупок по 223-ФЗ может быть ограничено

arket.ru со ссылкой на интервью представителя одного из ведомств финансово-экономического блока «Интерфаксу». Госкомпании, госкорпорации и естественные монополии осуществляют закупки в соответствии с 223-ФЗ – этим законом определен перечень товаров, работ и услуг, закупка которых должна осуществляться в электронной форме. По данным НАУЭТ, на 19.11.2014 г. на этом рынке работало 72000 органи
03.10.2013 «Агенда» — новая электронная торговая площадкадля закупок по 223-ФЗ на платформе iTender

генда», разработанная компанией «Фогсофт». Как рассказали CNews представители «Фогсофт», новая система электронных торгов позволит организациям выстроить эффективную закупочную деятельность в рамках №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По словам разработчиков, электронная торговая площадка «Агенда» — это полнофункциональная система электронных закупо
23.08.2013 «Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ

. Кроме того, ЭТП имеет модуль интеграции с официальным сайтом zakupki.gov.ru (ООС), который позволяет МВК в автоматическом режиме публиковать необходимые документы на ООС, выполняя требования закона 223-ФЗ, под действие которого компания подпадает. Данный закон позволяет предприятию проводить закупки в любой форме, но определенный объем актуальной информации о закупках (план, положение и т
30.01.2013 Представители бизнеса, госструктур и независимые эксперты совместно подготовят поправки к 223-ФЗ

ией институтов закупок (НАИЗ) и компанией WikiVote! при поддержке «Ростелекома». Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступивший в сил
07.12.2012 «Ростелеком» и Национальная ассоциация институтов закупок создают портал для обсуждения поправок к 223-ФЗ

«Ростелеком» и Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) приступили к созданию единого интернет-портала для обсуждения поправок к 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Портал будет запущен в начале 2013 г., сообщили CNews в «Ростелекоме». В дальнейшем вся собранная информация будет о
18.09.2012 «Алтимета» представила систему автоматизации закупок «ЛотЭксперт» для 223-ФЗ

ия закупками «ЛотЭксперт.Предприятие» для организаций, попадающих под действие федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Система обеспечи
27.08.2012 Требования 223-ФЗ: что ускорит выдачу новой ЭЦП?

С 1 июля начал действовать закон о закупках госкорпораций и естественных монополий 223-ФЗ. Согласно ему более 400 тысяч российских компаний должны будут публиковать информацию о торгах на официальном сайте zakupki.gov.ru, которым до того пользовался только госзаказ. При этом

29.02.2012 Fabrikant.ru обеспечит госкомпаниям информационную инфраструктуру и поможет соответствовать требованиям 223-ФЗ

1 января 2012 г. вступил в силу 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вовлекший в сфер

Публикаций - 442, упоминаний - 487

Федеральный закон 223-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 46
9594 38
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 33
SAP SE 5601 25
Microsoft Corporation 25775 22
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Oracle Corporation 7074 21
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 20
Intel Corporation 12811 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Directum - Директум 1268 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Softline - Софтлайн 3743 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 10
FogSoft - ФогСофт 44 9
Huawei 4676 9
Lenovo Group 2446 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 9
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 8
Dell EMC 5180 8
Cisco Systems 5372 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Naumen - Наумен 752 8
ИКС 538 7
Telegram Group 2940 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 7
АйТи 1519 7
Right Line - Райт Лайн 23 6
HP Inc. 5883 6
Крок - Croc 1964 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 33
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 24
Почта России ПАО 2370 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 17
Газпром ПАО 1493 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Вода Крыма ГУП РК 6 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром нефть 725 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Транснефть 335 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Мосводоканал МГУП 69 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
ЦРЭТ - Центр развития электронных торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 12 3
eBay Inc 1640 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 94
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 77
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 72
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 52
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
Федеральное казначейство России 1949 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 6
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 6
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ГосИнформСистемы 160 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 1
Содружество производителей светотехники АНО 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 159
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 83
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 81
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 53
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 28
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Оповещение и уведомление - Notification 5943 19
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 204
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 61
Linux OS 11533 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 23
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 16
Microsoft Windows 16882 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
FogSoft iTender 37 8
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 8
FreePik 1841 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 7
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
1С:ERP Управление предприятием 841 7
Google Android 15243 6
Microsoft Office 4170 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
НКТ - Р7-Офис 543 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 5
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 5
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 27 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Docker - Платформа распределённых приложений 543 5
SAP Ariba 309 5
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Путин Владимир 3454 18
Сытин Дмитрий 60 16
Емельянов Антон 63 13
Мишустин Михаил 787 13
Шадаев Максут 1210 13
Черногоров Андрей 65 12
Медведев Дмитрий 1665 9
Белоусов Андрей 149 9
Евраев Михаил 266 9
Лишенков Владимир 18 8
Покровский Иван 136 8
Никифоров Николай 1138 7
Пангин Дмитрий 11 5
Габестро Сергей 28 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Смирнов Алексей 269 5
Борисов Юрий 122 5
Шпак Василий 279 4
Копосов Максим 74 4
Гуральников Сергей 164 4
Фогилев Михаил 13 4
Кашутин Андрей 9 4
Довбня Роман 6 4
Данильчик Василий 9 4
Драченин Юрий 17 4
Натрусов Артем 313 4
Лящ Михаил 49 4
Силуанов Антон 84 4
Бойко Андрей 56 4
Козырев Алексей 328 3
Меджитов Тимур 85 3
Авербах Владимир 127 3
Кирьянова Александра 169 3
Изумрудов Олег 41 3
Легостаева Светлана 96 3
Урусов Виктор 157 3
Карасев Евгений 3 3
Белорыбкин Иван 7 3
Сенина Лариса 9 3
Мулюков Динар 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 17
Европа 24964 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 14
Россия - УФО - Свердловская область 1951 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 12
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 12
Украина 7928 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 11
Россия - УФО - Тюменская область 1365 9
Россия - ЮФО - Севастополь 613 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Япония 13807 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Индия - Bharat 5869 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 312
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 256
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 122
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 120
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 108
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 97
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 30
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 27
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 25
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 18
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 22
Ведомости 1466 17
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Forbes - Форбс 1002 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
PC Magazine - PCMag 104 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Российская газета 290 1
Госрасходы - портал 70 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Банкста - Telegram-канал 8 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Markets&Markets Research 113 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Global Market Insights 16 1
TAdviser 100 5 1
Интерфакс-100 21 1
CNews Tenders 18 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Fortune Business Insights 32 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 2
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Naumen Academy - Naumen University 10 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
НИУ ВШЭ ИГМУ - Институт государственного и муниципального управления 8 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 8 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
CNews AWARDS - награда 571 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Час кода - международное движение 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще