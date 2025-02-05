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Лишенков Владимир



05.02.2025 В 2024 году госзаказчики сэкономили более 570 млрд рублей 1
24.05.2022 Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок 1
26.04.2022 На фоне санкций госсектор начал спешно вкладывать деньги в ПО 1
05.04.2022 В России с ужасающей скоростью растет число несостоявшихся госзакупок. Во всем виноваты санкции 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
17.04.2020 «РТС-тендер» разрешит дистанционное подписание протоколов комиссией 1
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 1
01.10.2018 «РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами 1
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 1
13.11.2017 «РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома» 1
08.06.2017 «Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер» 1
02.06.2017 «РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени 1
25.05.2017 «Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер» 1
23.05.2017 «РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017 1
24.04.2017 Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки 1
22.01.2016 «РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Лишенков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
МегаФон 8883 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Telegram Group 2008 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
Microsoft Corporation 24646 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 1
Базальт СПО - BaseALT 658 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 233 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 54 14
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 11
Совкомбанк ПАО 258 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Ремжилстрой ГК 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Резонанс НПП 370 1
Совкомбанк - Fintender - СКИБ - Современный Коммерческий Инновационный Банк 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 3
Федеральное казначейство России 1780 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 550 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3834 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2796 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5372 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3109 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5031 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1990 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1960 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 823 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3228 8
Совкомбанк - Fintender - Финтендер 4 4
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 34 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Microsoft Azure 1409 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Microsoft Windows 15692 1
Росатом ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
Ярош Сергей 11 1
Емельянов Антон 62 1
Гриненко Артем 1 1
Бойко Андрей 50 1
Варення Александр 1 1
Оганесян Артак 31 1
Соколов Максим 27 1
Михайловская Ольга 1 1
Титаренко Юрий 1 1
Пляко Ольга 1 1
Степанов Виктор 10 1
Григоренко Владимир 5 1
Рензяев Константин 62 1
Сергеев Михаил 108 1
Парфентьев Алексей 128 1
Афанасьев Евгений 3 1
Потапов Николай 12 1
Смирнов Алексей 243 1
Гнедин Евгений 12 1
Бегтин Иван 61 1
Петров Виктор 13 1
Меняйло Сергей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7461 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1290 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Украина 7619 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3647 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4985 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 6
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 349 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 3
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 221 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4822 2
Приватизация - форма преобразования собственности 527 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3166 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7505 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Энергетика - Energy - Energetically 5096 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 668 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 534 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1875 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Forbes - Форбс 823 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 26 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
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