Цифровизация закупок 2026 ными ведомствами предельно прозрачными. Для этого начали создаваться электронные торговые площадки (ЭТП). Со временем торги на ЭТП стали проводить не только госведомства, но и государств

На ЭТП «ТЭК-Торг» состоялись первые закупки с использованием цифровых опросных листов Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» представила результаты первых закупочных процедур, п

В ЭТП «ТЭК-Торг» внедрен модуль подбора похожих закупок на основе ИИ В ЭТП «ТЭК-Торг» для информирования поставщиков о процедурах определенных заказчиков внедрен модуль подбора похожих закупок. Новая доработка системы автоматизированного подбора поставщиков (САПП)

Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году использования и расширения функционала «Синтека» интегрируется с электронными торговыми площадками (ЭТП «Закупай») и сервисами доставки («Грузовичкоф»). Это позволяет автоматизировать взаимодей

Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции Одна из восьми федеральных ЭТП, «ТЭК-Торг», первой в торговом контуре сформирует единые политики внесения данных о проду

ЭТП «Торги223» вошла в перечень официальных операторов электронных закупок Пермского края площадки для работы в сфере закупок товаров, работ и услуг Пермского края. Решение о предоставлении ЭТП «Торги223» доступа к Региональной системе закупок Пермского края (РИС «Закупки ПК») было

«Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок м Востоке, реализует стратегическую программу по цифровой трансформации закупок. Холдинг планирует объединить все закупочные функции в едином пространстве на базе пакета готовых решений B2B-Center — «ЭТП Плюс». Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. Одним из первых этапов стал запуск и перевод электронных закупок угледобывающих предприятий, трейдинговых и логистических компаний «К

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» включена в реестр российского ПО ия, связи и массовых коммуникаций России внесло электронную торговую площадку «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в Реестр российского программного обеспечения. Соответствующая запись размещена в Рее

Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет простого, понятного интерфейса и позволил минимизировать расходы на привлечение поставщиков. Об этом

Количество запросов на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» превысило 10 млн С момента запуска в промышленную эксплуатацию электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) обработано более 10 млн запросов пользователей. Наибольшее количество запросов касало

ГК «ПИР» преобразует систему закупок с помощью ЭТП B2B-Center Официальный дистрибьютор тяжелой карьерной техники SANY группа компаний «ПИР» автоматизирует закупки с помощью корпоративной ЭТП на базе B2B-Center. Перевод процедур в электронный формат будет способствовать расширению пула поставщиков и упрощению системы закупок. Компания занимается продажей и обслуживанием тяжелой

Электронная торговая площадка «Фабрикант» внедрила сервис проверки репутации на основе ЭКГ-рейтинга Электронная торговая площадка «Фабрикант» первой среди российских ЭТП внедрила возможность отслеживать ЭКГ-рейтинг компаний — национальный стандарт оценки дело

ЭТП «Торги223» вошла в Единый реестр российского ПО вых задач в области торговли». Об этом CNews сообщили представители «Торги 223». Запись о включении ЭТП «Торги223» в реестр произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, с

АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве Интеграция цифровых решений направлена на развитие системы закупок и торгов в части организации железнодорожной логистики для участников российского рынка. Объединение ресурсов и компетенций ЭТП «ТЭК-Торг» и ЭТП «Грузовые перевозки» позволит участникам закупок использовать возможности железнодорожной инфраструктуры для снижения расходов и оптимизации грузовой логистики в рам

Электронная торговая площадка ETPRF.RU усилила защиту с помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ» Специализированная электронная торговая площадка (ЭТП) ETPRF.RU внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для комплексного подхода к обеспечению бе

Два облачных сервиса ЭТП «Грузовые перевозки» включены в реестр российского ПО Николая Резвова, в рамках реализуемого перехода Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на российское программное обеспечение это важное и знаковое достижение. Обе подсистем

B2B-Center разработал брендированную ЭТП для компании Mixit на рынке. По словам Ольги Громковой, генерального директора B2B-Center, на сегодняшний день единая система электронной торговли компании объединяет более 100 корпоративных, отраслевых и региональных ЭТП. Это удобный инструмент, который позволяет заказчикам получать максимум выгодных предложений со всего рынка, устанавливать свои требования и при этом не тратить собственные ресурсы на разра

ЭТП «Торги223» при поддержке Фонда содействия инновациям разработала ПО для автоматизации закупок аптечных сетей ого процесса в частном медицинском и фармацевтическом секторе. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Торги223». ЭТП «Торги223» получила грант на доработку проекта в декабре 2022 г. Н

ЭТП «Торги223» автоматизирует закупки малого объема для АО «Губернские аптеки» а для осуществления полного цикла управления малыми закупками. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Торги223». Первый этап проекта предполагает интеграцию внутренних систем АО «Губернские

«Ласселсбергер» перевел все тендерные закупки холдинга на корпоративную ЭТП нстве. В системе можно гибко настраивать права доступа для разных групп пользователей, а также анализировать эффективность закупок по различным параметрам. Благодаря переводу закупок на корпоративную ЭТП компания «Ласселсбергер» рассчитывает расширить пул поставщиков различной продукции, оптимизировать закупочные цены и повысить прозрачность процесса закупок. «Мы выбрали B2B-Center, так как

В России появился новый сервис для сделок с вторичными ресурсами Пользователи электронной торговой площадки (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, созданной Российским экологическим опе

Цифровизация закупок 2023–2025: импортозамещение и аналоги зарубежного ПО Agora предоставляет широкий спектр возможностей для импортозамещения в сфере закупок и e-commerce: ЭТП (электронная торговая площадка), SRM, КИМ (корпоративный интернет-магазин), B2B порталы,

Электронная торговая площадка B2B-Center в едином реестре российского ПО том CNews сообщили представители B2B-Center. Информационные системы, входящие в реестр, могут использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Программное обеспечение ЭТП B2B-Center прошло проверку и подтвердило соответствие требованиям к уровню информационной безопасности и качеству разработки. B2B-Center — это площадка для корпоративных закупок и продаж. О

В Якутии появилась региональная электронная торговая площадка льство Республики Саха (Якутия). Партнером проекта стала электронная торговая площадка «Фабрикант» (ЭТП «Фабрикант»), которая является одним из основателей рынка электронных торгов в России и о

Oxygen обеспечила функционирование электронной торговой площадки «Мир» рвисы кибербезопасности, и обеспечили непрерывное функционирование сервисов «Мир» с августа 2022 г. ЭТП «Мир» разработана в Тюменской области и предназначена для проведения в электронном формат

OCS представляет комплексные e-commerce и закупочные решения от AGORA неры OCS смогут создавать для заказчиков маркетплейсы и B2B порталы, электронные торговые площадки (ЭТП) и корпоративные интернет-магазины (КИМ), а также SRM (управление взаимодействием с поста

Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО щих в заседании, в том числе дистанционно. Программное обеспечение секции «Государственные закупки» ЭТП «ТЭК-торг» было признано соответствующим требованиям, установленным пунктом 5 «Правил фор

Электронная площадка «НЭП-Фабрикант» совместно с Softline решила проблему контроля за действиями привилегированных пользователей ной работе нам понравилась возможность через одного партнера получить доступ ко всем интересующим нас программным продуктам», – сказал Дмитрий Смирнов, руководитель отдела информационной безопасности ЭТП «НЭП-Фабрикант». По окончании проекта сотрудничество «НЭП-Фабрикант» и Softline продолжает развиваться по линии информационной безопасности.

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра блокчейн. ЭТП «ТЭК-Торг» стала единственной электронной площадкой, принявшей участие в эксперименте ФНС

«Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, год назад перевела закупки на собственную электронную торговую площадку (ЭТП). За это время по результатам тендеров, проведенных на ЭТП, утверждено 3206 сделок на общую сумму 1,6 млрд руб. без НДС. В настоящее время три предприятия, входящие в Группу: ПАО «Ак

«Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки» пустили сервис, благодаря которому пользователи Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) получают возможность оформлять услуги грузовых перевозок с отсрочкой платежа. Новый с

СДЭК создала бесплатную электронную торговую площадку дложений по оказанию услуг и подрядных работ, например, для магистральных перевозок. Также на своей ЭТП мы выстроили инструменты и интерфейсы так, что нам, как заказчику, удобно публиковать тен

Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» ерных отделов осуществлять быстрый подбор поставщиков с учетом категорийных стратегий, а также проверять потенциальных участников закупок. Сервис на первом этапе доступен для организаторов закупок на ЭТП в секции «223-ФЗ и Коммерческие закупки». В дальнейшем он будет доступен заказчикам и поставщикам во всех секциях. «Цифровой помощник» позволяет автоматизировать работу специалистов закупоч

АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних обществ Концерна будут осуществляться на площадке «ТЭК-Торг» в секции «Интернет-магазин». Ранее стало известно, что ЭТП «ТЭК-Торг» успешно прошла квалификационный отбор и вошла в список площадок, рекомендованных дочерним обществам Концерна ВКО «Алмаз-Антей» для проведения открытых закупок. Важнейшими критери

«Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила в эксплуатацию собственную электронную торговую площадку (ЭТП «Акрон»), которая была создана на базе решения Naumen Supplier Relationship Management (SRM). Цифровая платформа автоматизирует закупочную деятельность предприятий группы по капитальному ст

ПЭК запускает электронную торговую площадку для взаимодействия с грузоперевозчиками ество между логистической компанией и перевозчиком. Все процессы сделки от поиска поставщика и создания заявки до оплаты услуги оцифрованы, в режиме реального времени доступна проверка статуса рейса. Электронная площадка объединит всех перевозчиков, с которыми ПЭК сотрудничает в столице и регионах. Сейчас их более 150. Возможно, в дальнейшем количество грузоперевозчиков увеличится. На данно

МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на «ТЭК-торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных условиях. Сотрудничество банка и ЭТП позволит участникам площадки получать решение о возможности финансирования исполненных контрактов в максимально короткие сроки – 1-2 рабочих дня, на основании минимального пакета документов

«Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев вагонов (ОСВВ), который обеспечивает операторам подвижного состава быстрый и легкий выход на ЭТП «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) «РЖД». Развитием и продвижением сервиса будет заниматься «Цифровая логистика». «ОСВВ позволяет оператору подвижного состава размещать предложения на

«Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР» канцтовары и т.д. По словам разработчиков, электронная торговая площадка «Группы ЛСР» может функционировать независимо или подключаться к внутренней информационной системе планирования закупок (ИС). ЭТП разработана на основе готового решения «iTender Закупки» с доработкой функциональности под специфичные бизнес требования «Группы ЛСР». В «Фогсофт» отметили, что техническое задание, получен