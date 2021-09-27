Федеральный закон 44-ФЗ

О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд

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