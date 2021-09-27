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Федеральный закон 44-ФЗ
О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд


27.09.2021 Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 4
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 2
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 1
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 2
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 2
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 6
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 2
13.11.2020 ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие спецсчетов 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 1
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% 3
19.10.2020 Власти Подмосковья потратят 50 млн руб. на подсчет «лайков» в Facebook и «Вконтакте». Название победителя забыли удалить из ТЗ? 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
21.09.2020 Softline оснастила «Дом научной коллаборации» в Ростове-на-Дону современным оборудованием и программным обеспечением 1
07.09.2020 Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов 1
27.08.2020 «РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ 1
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 4
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1

Публикаций - 150, упоминаний - 204

Федеральный закон 44-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 10
Microsoft Corporation 11060 7
Oracle Corporation 3342 5
3733 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
IBM 3537 5
Facebook 3765 5
Huawei 2730 4
Telegram Group 702 4
Google LLC 7144 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 4
Крок 1219 4
Intel Corporation 4169 4
Рикор Холдинг - Rikor 70 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Ланит ГК 1155 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Red Hat 665 2
Базальт СПО 206 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Diasoft - Диасофт 354 2
СКБ Контур 416 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
GitHub 412 2
Broadcom Inc 197 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
HP Inc. 2905 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
SAP SE 3211 2
Samsung Electronics 5651 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ТЭК-торг 38 11
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 9
Почта России ПАО 1572 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Газпром ПАО 520 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ24 583 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Россети ПАО 168 2
Газпром бурение 9 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Роснефть НК 367 2
Абсолют Банк 94 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 5 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Интер РАО ПАО 158 1
Держава АКБ 15 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Единая транспортная карта 12 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
People&Screens РА 2 1
Лиза Алерт 18 1
Регионспецстрой 2 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Маяк МСУ - Монтажно-строительное управление 2 1
Веста 15 1
РРА ООО 1 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 28
Правительство РФ 2201 16
Федеральное казначейство России 766 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 10
Счётная палата РФ 460 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 4
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Правительство Москвы 653 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Linux Foundation 157 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 10
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
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