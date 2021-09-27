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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 44-ФЗ
О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд
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Публикаций - 150, упоминаний - 204
Федеральный закон 44-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сытин Дмитрий 50 10
|Лишенков Владимир 12 7
|Иванов Борис 49 4
|Дегтев Геннадий 85 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Емельянов Антон 54 3
|Петров Михаил 88 3
|Евраев Михаил 222 3
|Пак Олег 90 2
|Путин Владимир 1824 2
|Покровский Иван 46 2
|Гаранин Евгений 22 2
|Черкасова Надия 21 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Мельничук Дмитрий 2 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Урнышев Роман 16 2
|Буяджи Павел 17 2
|Козлов Александр 54 2
|Шуленков Петр 3 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Прохорова Алла 45 1
|Тарасов Максим 5 1
|Акимов Максим 167 1
|Лящ Михаил 32 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Шадаев Максут 384 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Терещенко Денис 38 1
|Антонова Алла 2 1
|Халматов Максим 45 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Левин Леонид 83 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Соколов Алексей 121 1
|Горбатько Александр 90 1
|Сафронов Роман 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759876, в очереди разбора - 663567.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759876, в очереди разбора - 663567.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru