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Microsoft Windows Phone OS Microsoft Windows Smartphone Microsoft WP-смартфон

Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон


15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft

отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За основу была взята концепция плиток, которую корпорация Microsoft использовала в мобильных ОС Windows Phone и Windows 10 Mobile, и которую до сих пор применяет в составе меню «Пуск» настольной версии Windows 10. Документация о новом патенте Xiaomi была обнаружена в базе данных управлени
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone

Провал Windows Phone Недавно покинувший пост исполнительного вице-президента Microsoft подразделения
09.10.2017 Microsoft официально признала смерть Windows Phone

ление БелфиореКомпания Microsoft официально признала, что прекратила разработку мобильной платформы Windows Phone. Об этом сообщил в соцсети Twitter вице-президент компании по операционным сист
28.07.2017 Пользователи обвинили Microsoft в ненависти к Windows Phone

будет поддерживать только платформы iOS и Android. То есть, на собственные мобильные ОС компании — Windows Phone и Windows 10 Mobile — нововведение не распространяется.Браузер Edge уже поддерж
15.04.2016 Вышло приложение «Яндекс.Авиабилеты» для Windows Phone

Компания «Яндекс» выпустил приложение «Авиабилеты» для Windows Phone. Приложение помогает найти билеты на авиарейсы в разные точки мира. Также в нём можно следить за ценами по выбранным направлениям и за статусом рейсов, сообщили CNews в «Яндексе».
23.03.2016 Победители хакатона сделали для Yota приложение под Windows Phone

Компания «Скартел» (бренд Yota) объявила о выпуске приложения для платформ Windows Phone и Windows 10 Mobile. Через данное приложение абоненты могут оформить доставку SIM-карт, следить за состоянием счета, общаться с технической поддержкой, выбирать пакеты услуг и т.д
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone

В рамках развития продукта «Мой проездной» Банк Москвы выпустил приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone. Функциональность приложения аналогична функциональности приложения «Мой проездной» для смартфонов с операционной системой Android, сообщили CNews в «Банке Москвы». Инновационный

12.01.2016 10 главных "фишек" Windows 10 Mobile

операционной системы от Microsoft начнет рассылаться и устанавливаться на смартфоны под управлением Windows Phone 8.1. Первыми обновление получат обладатели самых последних версий гаджетов сери
29.12.2015 Обновлено приложение «Госуслуги» для iPhone, Android и Windows Phone

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске новой версии приложения «Госуслуги» для мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS, Windows Phone и Android. Через приложение теперь можно подавать заявления на получение популярных государственных услуг в электронном виде. Среди них: получение извещения о состоянии пенсионног
21.12.2015 «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone

«МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone. В новой версии клиенты могут осуществлять внутрибанковские переводы (с карты на карту или счет в «МДМ Банке»), а также переводы на счета в другие банки, сообщили CNews в «МДМ Бан
11.11.2015 Самые ожидаемые смартфоны на Android, iOS и Windows Phone

2 Гбайт оперативной памяти. Целевая аудитория iPhone 6C, по версии зарубежных аналитиков, — люди, которые год назад не смирились с увеличением дисплея «классического» iPhone и перешли на Android или Windows Phone. Аргумент откровенно слабый, но неужели все утечки изображений с дизайном 6C — фейки?Samsung Galaxy S7 Эксперимент, запущенный в этом году, оправдал себя: своя публика нашлась и у
06.11.2015 В России Windows-смартфоны обошли по популярности iPhone

Windows Phone и iOS Мобильная платформа Microsoft Windows Phone в июле 2015 г. обошла на российском рынке по популярности Apple iOS в штучном выражении, свидетельствуют данные международной аналитической компании Kantar Worldpanel. В июле 2015
26.10.2015 «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone

«МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone. Теперь владельцы смартфонов, работающих на базе операционной системы Windows Phone, могут подключить «МДМ mobile» и пользоваться всеми его преимуществами. В частности, с п
02.09.2015 Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone

Корпорация Microsoft и компания Superjob представили обновленный мобильный сервис «Поиск работы» российским пользователям смартфонов на базе ОС Windows Phone. Как сообщили CNews в Superjob, приложение уже доступно для бесплатной установки. Пользователи смартфонов Lumia получат специальное приглашение в официальной рассылке. В новой вер
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней

ников этой ОС тоже нельзя назвать неудачниками: они довольно успешно осваивали рынок долгие годы, и Windows Phone можно назвать естественным эволюционным развитием мобильной операционной систем
10.08.2015 10 причин перейти на Windows Phone

Бесспорно, каждая ОС имеет свои достоинства и недостатки, и споры о достоинствах и недостатках Windows Phone не утихают с момента её появления несколько лет назад. За это время ОС от Micro
27.07.2015 «Банк Авангард» выпустил мобильное приложение для Windows Phone

«Банк Авангард» выпустил новое мобильное приложение для смартфонов на базе Windows Phone — таким образом, теперь приложение банка доступно на всех основных мобильных платформах. Об этом CNews сообщили в «Банке Авангард». Как отмечается, интерфейс нового приложения исп
13.07.2015 10 преимуществ Windows Phone

дело нужно только с гаджетами самой Apple, то у Microsoft в этом плане все куда лучше: смартфоны на Windows Phone производят многие уважаемые производители, от собственно Microsoft до HTC и Sam
07.07.2015 «Банк Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS, Android и Windows Phone

«Банк Русский Стандарт» выпустил новую версию приложения «Мобильный банк» для смартфонов и планшетов на базе iOS, Android и устройств на базе Windows Phone. В новой версии приложения повышен уровень безопасности и внедрен ряд технологических усовершенствований, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Теперь при первом использовани
03.07.2015 Обзор смартфона Microsoft Lumia 640: приятное и сбалансированное решение

Если нас спросят, в чем главный плюс Windows Phone, мы, не задумываясь, ответим, что оптимизация. Microsoft сделала все, чтобы люд
11.06.2015 Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино

ных видов совместного досуга, а регулярный просмотр сериалов в уютной домашней атмосфере и вовсе стал доброй традицией в большинстве российских семей. ZOOM составил подборку лучших киноприложений для Windows Phone, которые будут полезны всем любителям кинематографа. Amediateka Не секрет, что до недавних пор воровство на торрентах было практически единственным способом получения фильмов и се
10.06.2015 Латвийский банк Rietumu запустил мобильный дигипасс для Windows Phone

Латвийский банк Rietumu запустил специальное приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone — Digipass for Mobile. Об этом CNews сообщили в банке Rietumu. Ранее, в 2014 г., Rietumu уже внедрил аналогичный виртуальный дигипасс для iPhone и iPad, а сегодня ведет работу над
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре

я не дешёво и вполне симпатично. «Железо» Когда мы говорим о смартфонах, работающих под управлением Windows Phone, следует иметь ввиду, что знать их системные характеристики также необходимо, к
30.03.2015 В Windows можно будет запускать Android-приложения

Корпорация Microsoft активно работает над эмулятором для Windows Phone, который позволит запускать практически любые Android-приложения. Но окончательного решения о том, будет ли он включен в следующую версию системы — Windows 10, — в компании пока н
24.03.2015 Мобильное приложение карты «Стрелка» теперь доступно для Windows Phone-устройств

С сегодняшнего дня доступно мобильное приложение «Стрелка» для мобильных устройств на платформе Windows Phone. Более 10 тыс. пользователей уже пользуются данным приложением на устройствах iOS и Android, сообщили CNews в проекте «Единая транспортная карта “Стрелка”». «Мобильное приложение

03.03.2015 Acer пробует Windows Phone

Смартфоны Acer теперь будут работать и под управлением Windows Phone – производитель выпустил свой дебютный аппарат с этой операционной системой. В

06.02.2015 Доступные смартфоны Lumia 435 и Lumia 532

Оба аппарата работают на базе операционной системы Windows Phone 8.1 Update 1 с модификацией Lumia Denim, что позволяет им работать со всеми дос
04.02.2015 Приложение «Мой Билайн» теперь доступно для смартфонов на Windows Phone

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила мобильное приложение для операционной системы Windows Phone. Мобильное приложение позволит абонентам мобильной связи – владельцам смартфоно
27.01.2015 Опыт использования Nokia Lumia 930

Эргономика Смартфон Lumia 930 до сих пор остаётся лучшим смартфоном на Windows Phone в частности, и одним из лучших флагманов среди всех смартфонов вообще. Это касается и его технических характеристик и быстродействия и беспроводных возможностей и качества камеры.
19.01.2015 ВТБ24 запустил новое приложение для Windows Phone

ВТБ24 выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев устройств на платформе Windows Phone. Об этом CNews сообщили в ВТБ24. Теперь в мобильном приложении можно оплачивать услуги напрямую с банковских карт, а также проводить операции на малые суммы без подтверждения одно
15.01.2015 Microsoft Lumia 435 и Lumia 532 делают Windows Phone 8 всё доступнее

Смартфоны на платформе Windows Phone 8.1 становятся всё лучше и доступнее – новым шагом навстречу массовому покупате
30.12.2014 LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1

ию пользователей достаточно просто – это либо люди экономные, либо те, кто не имел раньше дела с OS Windows Phone и хотел бы испытать её за небольшие деньги. Но Lumia 535 Dual SIM резко выделяе
24.12.2014 Великолепная пятерка с Windows Phone 8.1

Вскоре после анонса Windows Phone 8.1 оценить достоинства новой операционной системы смогли только пользователи ф
11.12.2014 Minecraft стал доступен на Windows Phone 8.1

craft, полюбившийся сотням тысяч пользователей по всему миру, стал доступен для загрузки в Магазине Windows Phone. Minecraft Pocket Edition сохраняет в себе все полюбившиеся игровые режимы «ста
02.12.2014 Вышла 10 версия ПО для удаленного управления и организации онлайн-конференций TeamViewer

успешно, и TeamViewer 10 для всех основных операционных систем (Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone 8/RT, BlackBerry) уже доступен на сайте компании. Новая версия предлагает новые
02.12.2014 Рынок смартфонов замедляется. Windows Phone ждет уверенный рост

сть смартфона на мировом рынке составит $297 и снизится до $241 в 2018 г. Больше всего цены снизятся в развивающихся странах. Например, в Индии — до $135 по итогам 2014 г. и до $102 по итогам 2018 г. Windows Phone останется третьей по популярности платформой для смартфонов По словам аналитика IDC Мелиссы Чоу (Melissa Chau), потребителей уже в меньшей степени волнуют топовые характеристики в
14.11.2014 TeamViewer обновила Remote Control для Windows Phone и выпустила TeamViewer 10 beta

ференций, выпустила очередное обновление приложения TeamViewer Remote Control для устройств на базе Windows Phone. Обновление уже доступно для загрузки в магазине Windows Phone Store, со
30.10.2014 Abbyy Business Card Reader теперь доступен на платформе Windows Phone

Компания Abbyy выпустила версию приложения Abbyy Business Card Reader для платформы Windows Phone. Приложение автоматически переносит информацию со снимков визитных карточек на мобильное устройство и обеспечивает раздельное хранение деловых и личных контактов, сообщили CNews в
27.10.2014 Nokia Lumia 530 — Windows Phone 8.1 по доступной цене

крепкий. Вид спереди Вид сзади Смартфон представлен в трёх цветах: чёрном, белом и ярко-оранжевом. Windows Phone 8.1 радует глаз, и к самой ОС объективно придраться нельзя. Как и к её работе н
25.09.2014 Обзор Windows Phone 8.1 — долгожданное обновление

ось установить приложение "Preview for Developers" и назваться разработчиком. Основной рабочий стол Windows Phone 8.1 Обновление Lumia Cyan для смартфонов линейки Lumia на платформе WP8 стало р

Публикаций - 1612, упоминаний - 2367

Microsoft Windows Phone OS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 23991 834
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 437
Apple Inc 11599 336
Samsung Electronics 9941 273
Google LLC 11343 265
HTC Corporation 1491 211
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 151
LG Electronics 3565 106
Meta Platforms - Facebook 4366 106
X Corp - Twitter 2793 95
Yandex - Яндекс 6374 83
Qualcomm Technologies 1748 83
Huawei 3675 64
Sony 6480 62
Intel Corporation 11865 60
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2464 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10572 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3219 46
Lenovo Group 2230 45
Lenovo Motorola 3489 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 1992 39
Dell EMC 4970 39
ZTE Corporation 734 35
HERE Technologies 103 34
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8373 33
Zoom Int - Zoom Video Communications 1376 32
VK - Mail.ru Group 3275 30
AT&T Inc 1663 30
HP Inc. 5613 29
Nvidia Corp 3299 27
Adobe Systems 1525 26
Canalys 225 24
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 24
NeXus 326 23
Dropbox 469 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 22
Цифра ГК 2257 22
IBM - International Business Machines Corp 9326 22
Ростелеком 10635 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6443 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 33
Связной ГК 1356 33
Carl Zeiss AG 291 31
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 456 31
Евросеть 1402 30
LinkedIn 610 22
Альфа-Банк 1662 19
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 18
Лента - Сеть розничной торговли 1884 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 14
Открытие ФК - Банк Открытие 523 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1007 14
ВТБ - ВТБ24 661 13
Visa International 1910 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2004 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 10
Qiwi 967 9
Royal Dutch Shell - Шелл 196 8
Мострансавто 66 8
eBay Inc 1605 8
Runa Capital 157 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2595 8
Почта России ПАО 1988 7
Россети Ленэнерго 1698 7
ПСБ - Промсвязьбанк 784 6
Volkswagen Group - VW 266 6
Volkswagen Audi Group 199 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
X5 Group - Перекрёсток 485 5
Русский стандарт Банк 398 5
BMW Group 425 5
Volvo Cars 251 5
LEGO 233 5
РЖД - Российские железные дороги 1764 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1250 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2723 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4175 16
Правительство Москвы 2168 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1716 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10306 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2900 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5051 8
Судебная власть - Judicial power 2206 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3141 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3337 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 208 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 978 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 203 4
Федеральное казначейство России 1640 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4666 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 446 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 3
Президент Российской Федерации 3995 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 514 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2638 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2536 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1286 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 58 2
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 702 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1094 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2097 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 159 2
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 16
4CIO 766 7
Linux Foundation 177 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
Symbian Foundation 38 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 2
Демократическая политическая партия США 110 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
8K Association - Ассоциация 8K 171 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OWASP - Open Web Application Security Project 77 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 47 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22597 1067
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23401 735
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11673 398
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22545 354
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26579 320
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19839 308
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23208 293
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9658 263
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8754 232
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12093 213
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11974 212
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13449 210
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6892 204
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13242 203
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9041 201
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5826 174
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5893 173
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8690 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58078 166
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6917 165
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18972 161
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9608 160
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7525 135
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2755 131
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4356 128
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Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 8
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Sinofsky Steven - Синофски Стивен 39 7
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Африка - Африканский регион 3365 14
Великобритания - Лондон 2365 13
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США - Калифорния 4548 12
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 125 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 106 1
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Школа новых технологий 19 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 49
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2233 42
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 39
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 540 12
Microsoft Imagine Cup 57 10
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 8
День молодёжи - 27 июня 725 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 7
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 5
Microsoft Build - конференция 36 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 256 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
ИгроМир 119 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
Международный женский день - 8 марта 288 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1874 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
CeBIT 611 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
День знаний - 1 сентября 32 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
Tizen App Challenge 1 1
iF Design Awards 25 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
HTML5 Camp 3 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Red Dot Design Award 54 1
Samsung Unpacked 30 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 1
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