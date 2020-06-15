Microsoft Windows Phone OS Microsoft Windows Smartphone Microsoft WP-смартфон

Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За основу была взята концепция плиток, которую корпорация Microsoft использовала в мобильных ОС Windows Phone и Windows 10 Mobile, и которую до сих пор применяет в составе меню «Пуск» настольной версии Windows 10. Документация о новом патенте Xiaomi была обнаружена в базе данных управлени

Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone Провал Windows Phone Недавно покинувший пост исполнительного вице-президента Microsoft подразделения

Microsoft официально признала смерть Windows Phone ление БелфиореКомпания Microsoft официально признала, что прекратила разработку мобильной платформы Windows Phone. Об этом сообщил в соцсети Twitter вице-президент компании по операционным сист

Пользователи обвинили Microsoft в ненависти к Windows Phone будет поддерживать только платформы iOS и Android. То есть, на собственные мобильные ОС компании — Windows Phone и Windows 10 Mobile — нововведение не распространяется.Браузер Edge уже поддерж

Вышло приложение «Яндекс.Авиабилеты» для Windows Phone Компания «Яндекс» выпустил приложение «Авиабилеты» для Windows Phone. Приложение помогает найти билеты на авиарейсы в разные точки мира. Также в нём можно следить за ценами по выбранным направлениям и за статусом рейсов, сообщили CNews в «Яндексе».

Победители хакатона сделали для Yota приложение под Windows Phone Компания «Скартел» (бренд Yota) объявила о выпуске приложения для платформ Windows Phone и Windows 10 Mobile. Через данное приложение абоненты могут оформить доставку SIM-карт, следить за состоянием счета, общаться с технической поддержкой, выбирать пакеты услуг и т.д

«Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone В рамках развития продукта «Мой проездной» Банк Москвы выпустил приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone. Функциональность приложения аналогична функциональности приложения «Мой проездной» для смартфонов с операционной системой Android, сообщили CNews в «Банке Москвы». Инновационный

10 главных "фишек" Windows 10 Mobile операционной системы от Microsoft начнет рассылаться и устанавливаться на смартфоны под управлением Windows Phone 8.1. Первыми обновление получат обладатели самых последних версий гаджетов сери

Обновлено приложение «Госуслуги» для iPhone, Android и Windows Phone Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске новой версии приложения «Госуслуги» для мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS, Windows Phone и Android. Через приложение теперь можно подавать заявления на получение популярных государственных услуг в электронном виде. Среди них: получение извещения о состоянии пенсионног

«МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone. В новой версии клиенты могут осуществлять внутрибанковские переводы (с карты на карту или счет в «МДМ Банке»), а также переводы на счета в другие банки, сообщили CNews в «МДМ Бан

Самые ожидаемые смартфоны на Android, iOS и Windows Phone 2 Гбайт оперативной памяти. Целевая аудитория iPhone 6C, по версии зарубежных аналитиков, — люди, которые год назад не смирились с увеличением дисплея «классического» iPhone и перешли на Android или Windows Phone. Аргумент откровенно слабый, но неужели все утечки изображений с дизайном 6C — фейки?Samsung Galaxy S7 Эксперимент, запущенный в этом году, оправдал себя: своя публика нашлась и у

В России Windows-смартфоны обошли по популярности iPhone Windows Phone и iOS Мобильная платформа Microsoft Windows Phone в июле 2015 г. обошла на российском рынке по популярности Apple iOS в штучном выражении, свидетельствуют данные международной аналитической компании Kantar Worldpanel. В июле 2015

«МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone. Теперь владельцы смартфонов, работающих на базе операционной системы Windows Phone, могут подключить «МДМ mobile» и пользоваться всеми его преимуществами. В частности, с п

Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone Корпорация Microsoft и компания Superjob представили обновленный мобильный сервис «Поиск работы» российским пользователям смартфонов на базе ОС Windows Phone. Как сообщили CNews в Superjob, приложение уже доступно для бесплатной установки. Пользователи смартфонов Lumia получат специальное приглашение в официальной рассылке. В новой вер

История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней ников этой ОС тоже нельзя назвать неудачниками: они довольно успешно осваивали рынок долгие годы, и Windows Phone можно назвать естественным эволюционным развитием мобильной операционной систем

10 причин перейти на Windows Phone Бесспорно, каждая ОС имеет свои достоинства и недостатки, и споры о достоинствах и недостатках Windows Phone не утихают с момента её появления несколько лет назад. За это время ОС от Micro

«Банк Авангард» выпустил мобильное приложение для Windows Phone «Банк Авангард» выпустил новое мобильное приложение для смартфонов на базе Windows Phone — таким образом, теперь приложение банка доступно на всех основных мобильных платформах. Об этом CNews сообщили в «Банке Авангард». Как отмечается, интерфейс нового приложения исп

10 преимуществ Windows Phone дело нужно только с гаджетами самой Apple, то у Microsoft в этом плане все куда лучше: смартфоны на Windows Phone производят многие уважаемые производители, от собственно Microsoft до HTC и Sam

«Банк Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS, Android и Windows Phone «Банк Русский Стандарт» выпустил новую версию приложения «Мобильный банк» для смартфонов и планшетов на базе iOS, Android и устройств на базе Windows Phone. В новой версии приложения повышен уровень безопасности и внедрен ряд технологических усовершенствований, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Теперь при первом использовани

Обзор смартфона Microsoft Lumia 640: приятное и сбалансированное решение Если нас спросят, в чем главный плюс Windows Phone, мы, не задумываясь, ответим, что оптимизация. Microsoft сделала все, чтобы люд

Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино ных видов совместного досуга, а регулярный просмотр сериалов в уютной домашней атмосфере и вовсе стал доброй традицией в большинстве российских семей. ZOOM составил подборку лучших киноприложений для Windows Phone, которые будут полезны всем любителям кинематографа. Amediateka Не секрет, что до недавних пор воровство на торрентах было практически единственным способом получения фильмов и се

Латвийский банк Rietumu запустил мобильный дигипасс для Windows Phone Латвийский банк Rietumu запустил специальное приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone — Digipass for Mobile. Об этом CNews сообщили в банке Rietumu. Ранее, в 2014 г., Rietumu уже внедрил аналогичный виртуальный дигипасс для iPhone и iPad, а сегодня ведет работу над

Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре я не дешёво и вполне симпатично. «Железо» Когда мы говорим о смартфонах, работающих под управлением Windows Phone, следует иметь ввиду, что знать их системные характеристики также необходимо, к

В Windows можно будет запускать Android-приложения Корпорация Microsoft активно работает над эмулятором для Windows Phone, который позволит запускать практически любые Android-приложения. Но окончательного решения о том, будет ли он включен в следующую версию системы — Windows 10, — в компании пока н

Мобильное приложение карты «Стрелка» теперь доступно для Windows Phone-устройств С сегодняшнего дня доступно мобильное приложение «Стрелка» для мобильных устройств на платформе Windows Phone. Более 10 тыс. пользователей уже пользуются данным приложением на устройствах iOS и Android, сообщили CNews в проекте «Единая транспортная карта “Стрелка”». «Мобильное приложение

Acer пробует Windows Phone Смартфоны Acer теперь будут работать и под управлением Windows Phone – производитель выпустил свой дебютный аппарат с этой операционной системой. В

Доступные смартфоны Lumia 435 и Lumia 532 Оба аппарата работают на базе операционной системы Windows Phone 8.1 Update 1 с модификацией Lumia Denim, что позволяет им работать со всеми дос

Приложение «Мой Билайн» теперь доступно для смартфонов на Windows Phone Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила мобильное приложение для операционной системы Windows Phone. Мобильное приложение позволит абонентам мобильной связи – владельцам смартфоно

Опыт использования Nokia Lumia 930 Эргономика Смартфон Lumia 930 до сих пор остаётся лучшим смартфоном на Windows Phone в частности, и одним из лучших флагманов среди всех смартфонов вообще. Это касается и его технических характеристик и быстродействия и беспроводных возможностей и качества камеры.

ВТБ24 запустил новое приложение для Windows Phone ВТБ24 выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев устройств на платформе Windows Phone. Об этом CNews сообщили в ВТБ24. Теперь в мобильном приложении можно оплачивать услуги напрямую с банковских карт, а также проводить операции на малые суммы без подтверждения одно

Microsoft Lumia 435 и Lumia 532 делают Windows Phone 8 всё доступнее Смартфоны на платформе Windows Phone 8.1 становятся всё лучше и доступнее – новым шагом навстречу массовому покупате

LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1 ию пользователей достаточно просто – это либо люди экономные, либо те, кто не имел раньше дела с OS Windows Phone и хотел бы испытать её за небольшие деньги. Но Lumia 535 Dual SIM резко выделяе

Великолепная пятерка с Windows Phone 8.1 Вскоре после анонса Windows Phone 8.1 оценить достоинства новой операционной системы смогли только пользователи ф

Minecraft стал доступен на Windows Phone 8.1 craft, полюбившийся сотням тысяч пользователей по всему миру, стал доступен для загрузки в Магазине Windows Phone. Minecraft Pocket Edition сохраняет в себе все полюбившиеся игровые режимы «ста

Вышла 10 версия ПО для удаленного управления и организации онлайн-конференций TeamViewer успешно, и TeamViewer 10 для всех основных операционных систем (Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone 8/RT, BlackBerry) уже доступен на сайте компании. Новая версия предлагает новые

Рынок смартфонов замедляется. Windows Phone ждет уверенный рост сть смартфона на мировом рынке составит $297 и снизится до $241 в 2018 г. Больше всего цены снизятся в развивающихся странах. Например, в Индии — до $135 по итогам 2014 г. и до $102 по итогам 2018 г. Windows Phone останется третьей по популярности платформой для смартфонов По словам аналитика IDC Мелиссы Чоу (Melissa Chau), потребителей уже в меньшей степени волнуют топовые характеристики в

TeamViewer обновила Remote Control для Windows Phone и выпустила TeamViewer 10 beta ференций, выпустила очередное обновление приложения TeamViewer Remote Control для устройств на базе Windows Phone. Обновление уже доступно для загрузки в магазине Windows Phone Store, со

Abbyy Business Card Reader теперь доступен на платформе Windows Phone Компания Abbyy выпустила версию приложения Abbyy Business Card Reader для платформы Windows Phone. Приложение автоматически переносит информацию со снимков визитных карточек на мобильное устройство и обеспечивает раздельное хранение деловых и личных контактов, сообщили CNews в

Nokia Lumia 530 — Windows Phone 8.1 по доступной цене крепкий. Вид спереди Вид сзади Смартфон представлен в трёх цветах: чёрном, белом и ярко-оранжевом. Windows Phone 8.1 радует глаз, и к самой ОС объективно придраться нельзя. Как и к её работе н