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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЖКХ Москва Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Комплекс городского хозяйства города Москвы


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор» 1
17.12.2021 Голосовой помощник ЕДЦ Москвы начал принимать заявки на уборку снега и ремонт электричества 1
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
10.12.2020 Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Москвы будет модернизирована 1
15.07.2020 «Ростелеком» покупает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ 1
30.03.2020 «Диалогнаука» завершила проекты в области ИБ для ГУП «Москоллектор» 1
14.11.2019 Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой 1
17.06.2019 ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией 1
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 1
03.09.2018 КРОК: Мы получили огромное моральное удовлетворение от достигнутых результатов 1
03.09.2018 Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве 1
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 1
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
18.08.2014 «Уралсиб» представил новую версию «Мобильного банка» 1
14.10.2013 «Банк Москвы» запустил платежный портал и приложение «БМmobile» для iPhone 1
10.10.2013 Omnicomm развивает ЖКХ-направление на базе технологий ГЛОНАСС/GPS 1
13.08.2013 «Банк Москвы» выпустил мобильное приложение «БМ Mobile» для Android 1
12.11.2012 Всю коммунальную технику для работ в САО Москвы оснастят системой ГЛОНАСС 1
19.09.2012 МВД подозревает сотрудников «Ростелекома» в хищении 20 квартир в 2008 году 4
25.10.2010 МГТС переключает 20 тыс. абонентов Тимирязевского района Москвы на цифровой сегмент связи 1
02.06.2010 Обзор за неделю: умные дома берут курс на энергоэффективность 1
25.05.2010 Москвичи смогут утилизировать отработанные энергосберегающие лампы 1
24.05.2010 Москва поворачивается лицом к энергосбережению и интеллектуальным зданиям 1
18.05.2009 УФРС по Москве ищет подрядчика для внедрения АИС ГРП 1
14.07.2008 Управление информатизации Москвы заказывает разработку АСУ 1
11.07.2008 Департамент жилищного фонда Москвы закупает картриджи к принтерам 1
14.05.2008 ФАС достала "Элекснет" из под земли 1
29.04.2008 Департамент ЖКХ Москвы заказывает сопровождение АИС ЖСЛ 1
08.02.2008 «Гормост» развязал войну платежных терминалов 1
23.01.2008 Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы требуются ИТ-услуги 1
10.01.2008 Департамент жилищной политики Москвы нуждается в ИТ-услугах 1
05.12.2006 НЦИТ "Интертех" провел первые открытые электронные торги для правительства Москвы 1
10.02.2006 В ЦАО Москвы автоматизируют учет жилфонда 2
09.07.2002 Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами 1

Публикаций - 35, упоминаний - 39

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10039 4
Oracle Corporation 6776 3
Крок - Croc 1788 3
Ростелеком - Netris - Нетрис 54 2
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
ДиалогНаука 256 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1043 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 24 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Philips 2067 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 922 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
SafeTech - СэйфТек 97 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 65 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Ростелеком - Netris - Фастек 3 1
Почта России ПАО 2187 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7772 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Мосводоканал МГУП 67 2
Мослифт АО 6 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 2
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 2
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ГПБ - Газпромбанк 1119 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Ак Барс Банк 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 497 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Гранит 53 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 1
ЭксимБанк 5 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2622 11
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 449 7
Федеральное казначейство России 1829 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3008 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1943 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 804 3
Судебная власть - Judicial power 2351 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 190 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 218 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 76 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 2
Мосгордума - Московская городская Дума 144 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 8 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3047 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 2 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 19 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3384 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3458 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 513 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 206 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 55 1
Конституционный суд РФ 109 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 40 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Greenpeace - Гринпис 129 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69385 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11536 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28422 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12002 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2276 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 3
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 2
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1072 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13070 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3246 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11881 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 579 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29679 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3036 1
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EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 1
Google Android 14380 4
Apple iOS 8026 3
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 3
Google Play - Google Store - Android Market 3374 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 304 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1474 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7196 1
Apple - App Store 2953 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3358 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4817 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 273 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 168 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
SafeTech - PayControl 44 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS CORREQTS Corporate 48 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 1
Ростелеком - Спутник ПП - Спутник (поисковик) - сервисно-поисковая платформа 9 1
Omni - криптовалюта 90 1
Правительство Москвы - Наш город 107 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 49 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 1
ФТ инжиниринг - FT-pay 1 1
Толстова Татьяна 37 2
Меднов Сергей 124 2
Орлов Степан 11 2
Цыбин Андрей 8 2
Усачев Антон 4 2
Подгорный Игорь 4 2
Чулков Валерий 32 1
Бирюков Александр 6 1
Смирнов Олег 15 1
Сердюк Виктор 44 1
Кравченко Георгий 13 1
Лысенко Эдуард 310 1
Казак Максим 162 1
Шумейко Анна 20 1
Попова Мария 141 1
Кудрявцев Павел 9 1
Емельянов Станислав 67 1
Ковалев Виктор 40 1
Пасеков Владимир 24 1
Скляров Евгений 6 1
Волков Денис 9 1
Волхонов Сергей 1 1
Сирота Владислав 1 1
Самсоненкова Марина 1 1
Кириенко Татьяна 2 1
Снесарева Елена 1 1
Дудов Алексей 1 1
Панина Елена 2 1
Артанова Елена 2 1
Хазиев Раузил 3 1
Крупенин Роман 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 31
Россия - РФ - Российская федерация 150973 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7829 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 998 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1303 1
Казахстан - Республика 5692 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3057 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Япония 13397 1
Беларусь - Белоруссия 5901 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2934 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3131 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4134 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Франция - Французская Республика 7922 1
Россия - СФО - Новосибирск 4489 1
Солнечная система - Solar system 2535 1
Россия - ЦФО - Курская область 673 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1635 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 533 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 580 1
Таджикистан - Республика 890 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 498 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 376 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 215 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 17 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 37 1
Москва - САО - Северный административный округ 24 1
Москва - САО - Тимирязевский район 2 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3679 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5150 6
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