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|Greenpeace - Гринпис 129 2
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
|Толстова Татьяна 37 2
|Меднов Сергей 124 2
|Орлов Степан 11 2
|Цыбин Андрей 8 2
|Усачев Антон 4 2
|Подгорный Игорь 4 2
|Чулков Валерий 32 1
|Бирюков Александр 6 1
|Смирнов Олег 15 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Кравченко Георгий 13 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Казак Максим 162 1
|Шумейко Анна 20 1
|Попова Мария 141 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Скляров Евгений 6 1
|Волков Денис 9 1
|Волхонов Сергей 1 1
|Сирота Владислав 1 1
|Самсоненкова Марина 1 1
|Кириенко Татьяна 2 1
|Снесарева Елена 1 1
|Дудов Алексей 1 1
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|Хазиев Раузил 3 1
|Крупенин Роман 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11331 1
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