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Smart Technologies
Aquarius
Аквариус
Аквариус Системз Интеграл

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл


13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора»
02.12.2021 Россияне создали смартфон, работающий на ОС «Касперского»
28.10.2021 «Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус»
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус»
26.03.2021 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах
02.11.2020 «Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»
13.12.2019 «Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора»
10.12.2019 В России создадут новые решения для отечественных планшетов «Аквариус» на базе ОС «Аврора» и цифровой платформы «Оптимайзер»
25.07.2019 ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже
02.07.2019 «Техносерв» и Aquarius объявили о расширении сотрудничества
22.05.2019 Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»
19.04.2019 Выпущен первый канонично российский ноутбук на новейших процессорах Intel. Видео
15.02.2019 «Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10
15.10.2018 РЕД ОС заработала на аппаратной платформе «Аквариус»
10.10.2018 В России выпущен «первый официально отечественный» ноутбук. Видео
13.03.2018 Имя «Аквариуса» очищено: Письмо о ценовом сговоре с «Т-платформами» написал робот
28.11.2017 РЖД купит серверы у «Аквариуса» на 3 миллиарда
28.09.2017 «Ангстрем» не смог наказать «Аквариус» за срыв двухмиллиардного контракта с Минобороны
06.03.2017 Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius
13.04.2016 Объем реализованной «Аквариусом» компьютерной техники в 2015 г. вырос на 17%
05.02.2015 СМК ИТ-услуг «Аквариуса» сертифицирована по стандарту ISO/IEC-20000-1:2011
08.12.2014 «Аквариус» анонсировал новые серверные платформы для создания высокопроизводительных кластерных систем
01.10.2014 Система обнаружения компьютерных атак «Форпост» на серверной платформе «Аквариуса» поступила в продажу
30.07.2014 «Аквариус» представил линейку ПК для нестандартных условий эксплуатации
07.04.2014 «Аквариус» и Spirit обеспечат российскую медицину, образование и госпредприятия отечественными веб-видеоконференциями
20.03.2014 У «Аквариуса» появился первый партнер в Крыму
28.09.2012 «Сбербанк» открыл «Аквариусу» кредитную линию на 200 млн руб.
29.08.2012 «Аквариус» ждет расплата за задержку поставки ПК врачам
28.04.2012 Москва грозит «Аквариусу» многомиллионным штрафом

Публикаций - 436, упоминаний - 907

Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10791 105
НКК - Национальная компьютерная корпорация 231 87
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 469 84
DEPO Computers - Депо Электроникс 423 79
Microsoft Corporation 21000 68
HP Inc. 5102 63
IBM 8681 60
HP - Hewlett-Packard 3424 48
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 265 48
Acer Group 2182 39
Dell EMC 4468 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1507 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 34
K-Systems - К-Системс 127 33
Cisco Systems 4635 31
Формоза - Formoza 152 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3748 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 1721 28
Lenovo Group 1997 28
Samsung Electronics 8940 27
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 27
Merlion iRU - Деловой офис 188 24
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 24
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 245 24
Крок 1552 23
Rover - RoverComputers 371 23
Landata - Ландата 62 22
ОМП - Открытая мобильная платформа 202 21
ГКС - Группа компаний Систематика 244 20
Toshiba Corporation 2748 18
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 18
РусБИТех - ГК Astra Linux 478 18
Oracle Corporation 5809 17
AMD - Advanced Micro Devices 3495 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 16
КНС Групп - Yadro 152 16
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 16
5022 15
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 15
БайтЭрг 28 15
Почта России ПАО 1777 15
РЖД - Российские железные дороги 1326 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 9
Норникель - Норильский никель 258 8
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 6
Газпром ПАО 748 5
Белый Ветер 213 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1907 5
Миландр ПКК 31 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 43 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
АвтоВАЗ 161 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 3
Чип и Дип 7 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
Альфа-Банк 1329 2
ИТЭЛМА НПП 19 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 2
Интер РАО ПАО 264 2
Вотрон 16 2
Транснефть 206 2
АСК 24 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 169 2
Роснефть НК 418 2
ГБУЗ ЯО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Ярославской области 1 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 1
Спецкабель НПП 1 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 698 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
Газпром газомоторное топливо 7 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1163 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1731 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1969 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2030 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 18
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 465 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2017 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2753 13
Правительство РФ 2648 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2317 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 273 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 5
Президент Российской Федерации 1723 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 4
Федеральное казначейство России 864 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 304 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 3
Правительство Москвы 815 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 20 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 271 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 9 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
Linux Foundation 163 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 54
DDR - Double data rate 2074 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1458 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10095 22
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9105 17
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 16
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 970 15
ISO 9002 - Системы менеджмента качества 59 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6280 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4028 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 10
МФУ - Многофункциональное устройство 769 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2572 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4887 8
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 269 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12125 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1343 7
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 687 7
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 7
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ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 185 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1785 6
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 558 5
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 60 5
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 527 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1412 5
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ARM64 - Архитектура процессора 1231 5
Сервер - Серверные платформы 301 5
Linux OS 7190 35
Microsoft Windows 10 10109 28
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1104 28
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 359 25
Intel x86 - архитектура процессора 1273 22
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 541 21
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 12
Microsoft Windows XP 2284 11
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 215 9
Microsoft Windows 2000 1040 8
Новые облачные технологии - МойОфис 325 8
Intel Celeron - Серия процессоров 896 8
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 348 8
Infotecs - ViPNet Client 57 8
Microsoft Windows 7 1730 7
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 7
Microsoft Windows Server 2003 391 7
Google Android 11656 7
Intel Core 2 Duo 542 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 6
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 138 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 6
Intel Itanium 607 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 569 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 75 6
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 5
Microsoft Windows 1339 5
Microsoft Office 3000 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 973 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 79 4
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 39 4
Ланит Treolan Irbis 74 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2057 4
Microsoft SQL Server 1241 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 165 4
Калинин Александр 117 35
Шибанов Владимир 32 32
Гольденберг Леонид 40 24
Степанов Владимир 22 17
Калинин Алексей 25 15
Юсупов Ренат 112 13
Верховод Андрей 21 10
Фролов Денис 16 10
Ермолаев Артем 343 9
Лачков Евгений 15 9
Пискунов Владимир 10 9
Воронецкий Эдуард 46 8
Эскин Сергей 34 7
Путин Владимир 2439 7
Покровский Иван 59 7
Легостаева Светлана 25 7
Эйгес Павел 70 6
Емельченков Сергей 86 5
Трушкин Константин 47 5
Евдокимов Андрей 64 5
Мишин Глеб 68 5
Малков Павел 40 5
Мишустин Михаил 330 5
Белкин Сергей 8 4
Медведева Елена 14 4
Шканакина Светлана 6 4
Лифшиц Евгений 9 4
Андреев Андрей 29 4
Сорокин Максим 13 4
Шилина Мила 8 4
Копосов Максим 9 4
Сивцев Илья 23 4
Березкин Григорий 28 4
Шпак Василий 60 3
Краснов Михаил 76 3
Тенишев Андрей 12 3
Богданов Виталий 11 3
Новикова Елена 56 3
Шадаев Максут 416 3
Акимов Максим 168 3
Россия - Российская федерация - РФ 82347 231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26652 99
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 55 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12058 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33986 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10874 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11559 19
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 16
Европа 7258 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 15
Европа Восточная 2812 14
Германия - Федеративная Республика 7784 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 9
Россия - СФО - Новосибирск 2921 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 8
Казахстан - Республика 4132 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11604 8
Беларусь - Белоруссия 3205 8
Украина 5526 8
Россия - ПФО - Казань 1890 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1988 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 967 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 6
Россия - ЮФО - Республика Крым 676 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1929 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1683 6
Индия - Республика 4077 5
Прибалтика - Балтия 1200 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 5
Африка - Африканский регион 2666 5
Япония 7895 5
Италия - Итальянская Республика 2821 4
Европа Западная 1275 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1860 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1216 4
Ближний Восток 2487 4
Китай - Тайвань 1555 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4094 38
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 940 18
Всероссийская перепись населения 41 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5048 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3656 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 622 8
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1468 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 226 4
Образование в России 551 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1214 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 2
МПС - Международные платежные системы 94 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 126 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 158 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 411 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 37 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 14
Коммерсантъ - Издательский дом 790 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 706 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 552 2
Ведомости 273 2
НТВ - Телекомпания 279 1
Руспрофайл 3 1
ComputerWorld 136 1
Российская газета 219 1
КиноПоиск - Портал о кино 119 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 16 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Wikipedia - Википедия 398 1
WikiLeaks 112 1
Forbes - Форбс 559 1
IDC - International Data Corporation 4524 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 27
Gartner 3182 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2654 12
ITResearch 92 9
Gartner Dataquest 329 7
IDC Russia - IDC Россия 146 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 27 5
Juniper Research 419 2
Forrester Research 784 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 22 2
SmartMarketing 73 1
comScore 304 1
Net Applications 114 1
CNews Tenders 11 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Nielsen Holdings 288 1
GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 204 3
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 93 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
Академия АйТи 51 1
РГБ - Российская государственная библиотека 56 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 56 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
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РАН - Российская академия наук 935 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
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