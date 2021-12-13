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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart Technologies
Aquarius
Аквариус
Аквариус Системз Интеграл
Публикаций - 436, упоминаний - 907
Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Александр 117 35
|Шибанов Владимир 32 32
|Гольденберг Леонид 40 24
|Степанов Владимир 22 17
|Калинин Алексей 25 15
|Юсупов Ренат 112 13
|Верховод Андрей 21 10
|Фролов Денис 16 10
|Ермолаев Артем 343 9
|Лачков Евгений 15 9
|Пискунов Владимир 10 9
|Воронецкий Эдуард 46 8
|Эскин Сергей 34 7
|Путин Владимир 2439 7
|Покровский Иван 59 7
|Легостаева Светлана 25 7
|Эйгес Павел 70 6
|Емельченков Сергей 86 5
|Трушкин Константин 47 5
|Евдокимов Андрей 64 5
|Мишин Глеб 68 5
|Малков Павел 40 5
|Мишустин Михаил 330 5
|Белкин Сергей 8 4
|Медведева Елена 14 4
|Шканакина Светлана 6 4
|Лифшиц Евгений 9 4
|Андреев Андрей 29 4
|Сорокин Максим 13 4
|Шилина Мила 8 4
|Копосов Максим 9 4
|Сивцев Илья 23 4
|Березкин Григорий 28 4
|Шпак Василий 60 3
|Краснов Михаил 76 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Богданов Виталий 11 3
|Новикова Елена 56 3
|Шадаев Максут 416 3
|Акимов Максим 168 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru