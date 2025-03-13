Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга

Восемь устройств марки Aquarius получили статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП). В реестр занесены продукты из семейств AQ-W6PE401, AQ-W6P301, Wi-Fi AQ-W6P201I и Wi-Fi AQ-W6O202E. Все перечисленные устройства оборудованы радиомодулями с конфигурацией MIMO 4x4 для каждого диапазона частот. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Из семейства AQ-W6PE401 в ТОРП включены модели AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E и AQ-W6PE401C, это точки доступа для корпоративного сегмента с тремя радиомодулями совокупной мощностью 8353 Мбит/с.

Серия AQ-W6P301 представлена в реестре Wi-Fi точками AQ-W6PE301I, AQ-W6PE301E и AQ-W6PE301C на два радиомодуля, которые обеспечивают совокупную скорость 3549 Мбит/с. Вся продукция доступна в трех вариантах: с интегрированными либо внешними антеннами, а также в комбинированном варианте.

AQ-W6P201I, как и все устройства 201/301/401 серий, разработана для использования в помещениях и рассчитана на максимальную скорость в 3549 Мбит/с.

AQ-W6O202E предусмотрена для эксплуатации на улице, ее корпус имеет защиту класса IP67. Устройство включает два радиомодуля с общей скоростью до 3549 Мбит/с.

«Несомненно, это позитивный факт, что ассортимент сетевого оборудования Aquarius, внесенного в ТОРП, пополнился линейкой беспроводных точек доступа Wi-Fi. Мы обязательно рассмотрим ее для использования в проектах с нашими заказчиками. Спектр продукции Aquarius, включенной в реестр Минпромторга, теперь закрывает практически все потребности бизнеса – это и клиентские решения, и серверное оборудование, СХД, а также сетевое оборудование, которое теперь включает в себя и линейку беспроводных решений», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ГК X-Com.

В январе 2025 г. Wi-Fi точки марки Aquarius вошли в реестр Минпромторга, и ГК X-Com является официальным поставщиком всего этого ассортимента.