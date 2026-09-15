Блокировки Рунета британцам не помеха. Их топ-менеджмент, зарабатывающий в России миллиарды, получит спасительные «чемоданчики связи»

Решившая остаться в России британская фармкомпания AstraZeneca решает проблему нестабильной связи в стране. Компания купит своим российским топ-менеджерам мобильные комплексы для непрерывного интернета с заявленной доступностью сервиса 99,99%. Специальные комплексы, получившие разговорное название «чемоданчики связи», позволят топ-менеджерам проводить видеоконференции и работать через корпоративный VPN без обрывов соединения, избегая перебоев, связанных с деградацией каналов связи.

Чемоданчики для бесперебойной связи

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» (принадлежит зарегистрированной в Великобритании «Астразенека Трежери Лимитед», структуре фармгиганта AstraZeneca) ищет поставщиков мобильных комплексов связи для непрерывного доступа в интернет. С материалами для подрядчиков удалось ознакомиться CNews.

Оборудование в защищенных ударопрочных кейсах необходимо для высшего руководства российской «дочки» AstraZeneca. Оно позволит сохранять устойчивую связь, делать видеозвонки и иметь доступ к корпоративному VPN в любых условиях — от поездок в автомобиле, на рабочем месте или дома, в командировках и на временных рабочих площадках даже в условиях деградации каналов связи, следует из технического задания для потенциальных подрядчиков.

Комплекс предназначен для обеспечения непрерывного и защищенного доступа в интернет с передачей Wi-Fi 5 ГГц на конечные устройства. Главная задача — незаметная для пользователя работа без срывов сессий. При физическом отключении или деградации одного или нескольких каналов видеоконференции, голосовые звонки и VPN-сессии не должны прерываться.

Изображение от rawpixel.com на Magnific AstraZeneca покупает мобильные комплексы интернета для российских топ-менеджеров

В состав комплекса должны входить: мобильный маршрутизатор или комплект маршрутизаторов корпоративного класса, не менее четырех SIM-карт с активными услугами передачи данных, модемы и антенные системы, необходимые для одновременной работы каналов, спутниковый терминал или иной независимый канал, если его эксплуатация технически и юридически допустима в регионе, облачная или размещенная инфраструктура агрегации каналов, лицензии на SD-WAN/WAN Bonding и централизованное управление, источники питания для дома и автомобиля, монтажные комплекты. «Чемоданчик» должно быть легко подключить, сделать это может любой человек за 5 минут, для включения достаточно обычной сети 220 В и 12/24 В (автомобильная сеть).

Поставщик должен обеспечить круглосуточную поддержку «чемоданчиков», у него всегда должно быть наготове резервное оборудование для срочной замены.

AstraZeneca развивается в России. В 2022 г. компания решила продолжить работу. Выручка «АстраЗенека Фармасьютикалз», занимающейся лекарственным обеспечением, выросла в 2025 г. на 20%, до 120 млрд руб., правда чистая прибыль сократилась в пять раз, до 350 млн руб., а годом ранее прибыль приближалась к 1,5 млрд руб. Компания продолжает поставлять лекарства и поддерживать свои производственные мощности, выводит на российский рынок новые препараты, локализует их производство.

Управление трафиком

Описанные в техническом задании требования призваны максимально снизить последствия ограничений в работе интернета, чтобы топ-менеджеры могли выходить на связь повсюду, не замечая помех, следует из закупочной документации.

«Ключевой принцип: несколько независимых каналов доступа должны объединяться в единый логический канал. Отказ или деградация отдельного канала не должны требовать действий конечного пользователя», — следует из технической документации.

При отказе или физическом отключении любого отдельного канала решение должно обеспечивать сохранение активной видеоконференции, сохранение голосового вызова, сохранение VPN-соединения и корпоративной сессии, если используемая корпоративная платформа допускает это. При этом не должна отсутствовать повторная аутентификация, вызванная изменением внешнего канала комплекса, должно быть обеспечено автоматическое продолжение передачи данных без действий пользователя.

Оборудование должно обеспечивать автоматическое измерение задержки, джиттера, потерь пакетов и пропускной способности каждого канала. Предполагается динамическое исключение «плохих» каналов и приоритизация критичного трафика, в том числе видеоконференций, голоса, VPN и корпоративных приложений, ограничение фоновых обновлений при дефиците пропускной способности. Оборудованием должна быть предусмотрена возможность настройки минимального качества канала для включения в Bonding, реализована поддержка IPv4, но поддержка IPv6 является предпочтительной.

Особые оговорки

Целевой уровень доступности управляемого сервиса агрегации и компонентов, находящихся под контролем поставщика, должен составлять не менее 99,99% в год, следует из технического задания. Однако в компании особо указывают, что доступность конечного интернета зависит также от покрытия и работоспособности внешних операторов, а также от местного законодательства.

При этом заказчик делает скидку на возможные проблемы со связью, которые не будут зависеть от поставщика комплекса. Так допускается, что фактическая доступность мобильных и спутниковых сетей зависит от покрытия, радиопомех, рельефа, зданий, законодательства и условий операторов. Поэтому требование 99,99% работоспособности должно применяться к управляемой части сервиса и рассчитываться по согласованной методике. Оно не означает гарантию наличия внешнего радиопокрытия в любой точке.

Также учитывается, что сохранение корпоративной VPN-сессии должно быть подтверждено испытанием с фактически используемым VPN-клиентом и политиками безопасности, а спутниковое оборудование может требовать открытого обзора неба и отдельного порядка использования в автомобиле.

Мнение эксперта

Потребность в такого рода решениях диктуется наблюдаемой нами фрагментацией цифрового пространства, пояснил CNews независимый аналитик и автор Telegram-канала @RUSmicro Алексей Бойко.

По словам эксперта, у руководителей западных компаний в России пропал гарантированный доступ к интернету, особенно к его зарубежной части.

«До какой-то степени это связано и с невозможностью использовать систему Starlink, но лишь частично, так как спутниковый интернет-доступ не решает всех проблем. Альтернатива спутниковой связи — возможность подключения к сетям наземной сотовой связи. Впрочем, в России есть и возможность подключения к некоторым спутниковым провайдерам. В совокупности это обеспечивает возможность интернет-доступа во многих рабочих сценариях, но не всегда и не везде», — рассказал эксперт.

Это типовой инструмент непрерывности бизнеса, востребованный именно сейчас, когда доступность связи стала переменной величиной, считает Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

За последний год мобильный интернет отключали в десятках регионов, и цена простоя для экономики измеряется сотнями миллионов рублей в сутки, а для руководителя международной фармкомпании, чей день состоит из видеоконференций с глобальным офисом, разрыв соединения — операционный риск, считает Кудряшов.

«Показательно, что покупается не оборудование, а сервис: четыре оператора, спутник и проводные сети агрегируются в единый туннель с сохранением сессий, SLA 99,99%, VIP-поддержка и резервный комплект», — указал эксперт.

По его словам, уникальность запроса AstraZeneca не в железе, а в обвязке: покупается управляемый сервис с мониторингом, выделенной поддержкой и подменным комплектом — такой уровень зрелости на рынке скорее редкость, считает Сергей Кудряшов.

Несмотря на заявку на непрерывный интернет, мобильный комплекс не сможет обойти все ограничения, констатировал Кудряшов.

«Такой комплекс повышает живучесть легальных каналов, но не снимает юридических ограничений: он сохраняет сессии при отказах и деградации отдельных сетей, однако работает только в правовом поле — техзадание само требует юридической проверки спутникового канала и размещения точки агрегации. Смысл решения не в обходе: несколько ненадежных каналов складываются в один предсказуемый сервис. Рынок будет наращивать именно легальное резервирование, а не обходные схемы», — отметил эксперт.

При этом в «Мегафоне», где предлагают похожие решения, связывают рост спроса с увеличением цифровизации.

«Спрос на такие решения обусловлен ростом цифровизации российских компаний, значимости и критичности оцифрованных процессов, что требует постоянного присутствия в сети как автономных устройств, так и персонала, который использует смартфоны, планшеты и ноутбуки для работы», — пояснили CNews в пресс-службе «Мегафона».

Сколько стоит «чемоданчик связи»

Алексей Бойко отмечает, что внутри «чемоданчиков» находится обычно агрегирующий маршрутизатор (балансировщик), на крышу автомобиля ставят выносные антенны. В комплект обычно входит спутниковый модем и точка доступа Wi-Fi 6E 5 ГГц с поддержкой WPA3 Enterprise. Пользование обойдется примерно в 4–8 тыс. руб. в месяц без спутниковой связи, либо заметно дороже, если со спутниковой (зависит от провайдера), а сам «чемоданчик» может стоить от 1 млн и выше, заключил эксперт.

По словам Кудряшова, по рыночным ориентирам сам комплект — bonding-роутер, спутниковый терминал, антенны и резервный набор — стоит порядка 0,5–1 миллиона рублей. Постоянная часть: четыре корпоративные SIM по 5–15 тысяч рублей в месяц, спутниковый канал — от нескольких до двадцати тысяч, плюс оплата мониторинга и поддержки. Стоимость владения за год — примерно 1,5–3 миллиона рублей в зависимости от конфигурации.

Проблемы с интернетом в России

В последние годы в России наблюдаются регулярные отключения интернета из-за сбоев или ограничений, а также особенностей работы систем связи в условиях СВО. В России периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета на фоне атак беспилотников, при этом сохраняется доступ к белым спискам.

Власти регулярно обсуждают различные сценарии для ограничений. В их числе ограничения работы через VPN, плата или даже лимиты за международный трафик. Также в стране заблокированы разнообразные интернет-ресурсы, причем блокировки действуют как со стороны России, так и со стороны иностранных государств.

Рынок непрерывного интернета

В мире решения для непрерывного интернета постоянно развиваются, но зачастую они связаны с потребностями силовиков, путешественников, работников геологоразведочных компаний, первых лиц государств. Например, в мире известен комплекс Peplink, который объединяет до 8 SIM-карт LTE/5G, внешнюю Wi-Fi точку и портативный терминал Starlink.

Еще одно решение — интернет-чемодан Briefcase Model, разработанный финской компанией Goodmill Systems. Им часто пользуются силовики, в том числе для создания VPN-туннелей. Также известны решения немецкой Viprinet. Эта компания запатентовала алгоритмы, которые разрезают интернет-трафик на отдельные пакеты, одновременно отправляют их по разным физическим каналам (LTE, Satellite, Cable, Wi-Fi) и «склеивают» обратно на принимающем сервере без потери качества и разрыва сессий.

Защищенные кейсы собираются и в России. Помимо SIM-карт, они снабжаются спутниковой связью, средствами защиты информации для госструктур. В России для стабильной связи есть такие решения, как VSAT, работающий на российских геостационарных спутниках, указал Сергей Кудряшов. Узкополосную связь дает система «Гонец», а к 2027 г. обещают широкополосную низкоорбитальную группировку «Рассвет»: пилотные проекты на поездах уже идут, операторы показывают на ее базе мобильные комплексы. Но до запуска группировок в чемоданчиках связи их заменяют на проводной интернет, констатировал эксперт.

Также, например, «Мегафон» предлагает решения семейства NaaS — «сеть как сервис» — для связи в наземном и водном транспорте, авиации, труднодоступных зонах и при проведении спасательных операций. Кроме того, в 2026 г. «Мегафон» представили переносное оборудование — базовую станцию, которая обеспечивает локальное покрытие сетью в любом месте. Устройство принимает сигнал с отечественных низкоорбитальных спутников «Бюро 1440» и обеспечивает привычную мобильную связь, позволяя совершать голосовые звонки, отправлять сообщения и выходить в интернет. В компании утверждают, что сделали это первыми в России.

