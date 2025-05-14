Разделы

SD-WAN — это решение для построения отказоустойчивых распределенных филиальных сетей. Обеспечивает эффективную и безопасную передачу трафика, централизованное управление и максимально возможный уровень сетевого обслуживания. Технология SD-WAN упрощает управление филиальной сетью компании и позволяет централизовать его. При этом затраты на развертывание и поддержку инфраструктуры сокращаются в 2,5 раза. Экономия также достигается за счет алгоритмов, помогающих эффективно использовать каналы связи в филиалах.

Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика

Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится от
14.05.2025 Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге

ственные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери
15.04.2025 Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети 

Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость

07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4

«Лаборатория Касперского» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабиро
17.02.2025 Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга

Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-серви
24.12.2024 МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей

МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-WAN

06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств

«SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки неск
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы ш
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на пр
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN

Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптограф
06.08.2024 Beeline Cloud обеспечил стабильную работу сети магазинов Sunlight

й поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud успешно реализовал проект по внедрению Cloud SD-WAN для федеральной ювелирной розничной сети Sunlight. Об этом CNews сообщили представител
26.02.2024 Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN

Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам по
25.01.2024 Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN

сов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-W
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»

ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а т
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN

CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А к
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования

Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга Росс
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN

BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между геог
13.04.2023 Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS

то сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве

12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN

«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачиван
19.01.2023 МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ

, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS пред
08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid

ия Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения компании «Ситик телеком спс» – Trueconnect Hybrid – защищенной программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. «Это большой прорыв, – сказал Роман Варников, технический директор Faberlic. – Региональная сетевая инфраструктура Faberlic стала на порядок функциональнее. Мы получили возможность в бо
17.12.2021 Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN

Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое решен
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco

мараэнерго» построила современную ИТ-платформу на основе решений Cisco. В рамках проекта впервые в энергетическом секторе на территории России была применена архитектура программно-определяемых сетей SD-WAN, которая помогла автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке компании «Открытые Технологии», премьер-партнера Cisco. ПАО
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования

с российской компанией B4Com Tech (ООО «Бифорком Тек») в кратчайшие сроки построил и ввёл в эксплуатацию крупнейшую в Европе современную высокотехнологичную программно-определяемую региональную сеть (SD-WAN). Новая сеть, состоящая из более чем 8 тысяч подключенных устройств, обеспечивает надёжную и безопасную работу банкоматов, терминалов самообслуживания, удалённых офисов банка и сотрудник
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brunel получила безопасное и простое в управлении сетевое решение. Проект реализуется
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP

решений Aruba ESP (Edge Services Platform). Новые усовершенствования включают интеграцию системы обеспечения безопасного сетевого доступа ClearPass Policy Manager с Edge-платформой Aruba EdgeConnect SD-WAN, ранее известной как Silver Peak; интеграцию Aruba Threat Defense с платформой EdgeConnect и расширение мультивендорной партнерской экосистемы безопасности Aruba ESP. Все вместе это пред
26.03.2021 «Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности

31 марта специалисты ИТ-компании «Крок» проведут онлайн-митап, посвященный применению SD-WAN на промышленных предприятиях. Эксперты расскажут, как с помощью технологии централизованно управлять каналами связи и равномерно распределять нагрузку на сеть, повышая скорость и безопас
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности

BI.Zone представила Secure SD-WAN — решение класса SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. Продукт помогает сн
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN

1 Определяем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-p
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях

Программно-определяемые глобальные сети (Software-Defined networking in a Wide Area Network, SD-WAN) интересны возможностями, достигаемыми в результате абстракции сетевого оборудования о
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решение ускорит цифро
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключе
16.12.2020 Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред

F со встроенными межсетевыми экранами нового поколения c LTE, первых в отрасли защищенных устройств SD-WAN, созданных для работы в средах операционных технологий (OT). Эти новые версии повышенн
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира

ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD-WAN несколько соединений совмещаются в единую виртуальную сеть, что в результ
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak

erprise (HPE) объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, ведущего разработчика технологии SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России

более высокими. Традиционные подходы к управлению трафиком в корпоративных сетях часто не позволяют эффективно использовать каналы связи провайдеров, балансировать трафик. С одной стороны, переход на SD-WAN объясняется тем, что технология позволяет добиться такого же качества сервиса с использованием гораздо более дешевых интернет-каналов вместо значительно более дорогих MPLS VPN каналов. С
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше

Как появился SD-WAN В архитектуре существуют классицизм и более технологичный стиль — хай-тек. То же самое
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети

емых решений В последние годы крупные территориально-распределенные предприятия с большим количеством региональных отделений (финансовый сектор, ритейл и т.д.), стали активно переходить на технологию SD-WAN для организации связи между своими филиалами. По данным IDC, в 2018 г. глобальные продажи SD-WAN решений увеличились на 64,9% до $1,37 млрд, а к 2023 г. прогнозируется увеличение

15.06.2020 Эксперты проведут практический онлайн-митап по автоматизации бизнеса и решениям SD-WAN

16 июня эксперты по внедрению программно-определяемых решений (SD-WAN) проведут онлайн-митап для руководителей по ИТ, информационной безопасности и цифровизации бизнеса. Специалисты расскажут, как адаптировать сетевую инфраструктуру под задачи бизнеса, быс
27.05.2020 МТС представила локализованное решение SD-WAN на собственной инфраструктуре

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о первом в России запуске на собственной инфраструктуре технологии SD-WAN. Новая услуга позволит компаниям с филиальной сетью быстро и без существенных затрат объединить офисы в единую непубличную защищенную сеть и самостоятельно управлять ей. В отличие от кла

