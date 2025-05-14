Получите все материалы CNews по ключевому слову
SD-WAN Software Defined Networking in a Wide Area Network Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть
SD-WAN — это решение для построения отказоустойчивых распределенных филиальных сетей. Обеспечивает эффективную и безопасную передачу трафика, централизованное управление и максимально возможный уровень сетевого обслуживания. Технология SD-WAN упрощает управление филиальной сетью компании и позволяет централизовать его. При этом затраты на развертывание и поддержку инфраструктуры сокращаются в 2,5 раза. Экономия также достигается за счет алгоритмов, помогающих эффективно использовать каналы связи в филиалах.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится от
|14.05.2025
|
Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге
ственные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери
|15.04.2025
|
Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети
Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость
|07.04.2025
|
ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4
«Лаборатория Касперского» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабиро
|17.02.2025
|
Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга
Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-серви
|24.12.2024
|
МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей
МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-WAN
|06.12.2024
|
Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств
«SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки неск
|22.11.2024
|
Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании
Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы ш
|08.11.2024
|
«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3
«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на пр
|26.09.2024
|
Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN
Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптограф
|06.08.2024
|
Beeline Cloud обеспечил стабильную работу сети магазинов Sunlight
й поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud успешно реализовал проект по внедрению Cloud SD-WAN для федеральной ювелирной розничной сети Sunlight. Об этом CNews сообщили представител
|26.02.2024
|
Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN
Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам по
|25.01.2024
|
Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN
сов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-W
|18.01.2024
|
MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»
ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а т
|16.01.2024
|
Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN
CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А к
|14.12.2023
|
Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования
Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга Росс
|03.08.2023
|
BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN
BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между геог
|13.04.2023
|
Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS
то сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве
|12.04.2023
|
«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN
«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачиван
|19.01.2023
|
МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ
, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS пред
|08.02.2022
|
Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid
ия Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения компании «Ситик телеком спс» – Trueconnect Hybrid – защищенной программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. «Это большой прорыв, – сказал Роман Варников, технический директор Faberlic. – Региональная сетевая инфраструктура Faberlic стала на порядок функциональнее. Мы получили возможность в бо
|17.12.2021
|
Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN
Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое решен
|22.07.2021
|
В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco
мараэнерго» построила современную ИТ-платформу на основе решений Cisco. В рамках проекта впервые в энергетическом секторе на территории России была применена архитектура программно-определяемых сетей SD-WAN, которая помогла автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке компании «Открытые Технологии», премьер-партнера Cisco. ПАО
|08.07.2021
|
«Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования
с российской компанией B4Com Tech (ООО «Бифорком Тек») в кратчайшие сроки построил и ввёл в эксплуатацию крупнейшую в Европе современную высокотехнологичную программно-определяемую региональную сеть (SD-WAN). Новая сеть, состоящая из более чем 8 тысяч подключенных устройств, обеспечивает надёжную и безопасную работу банкоматов, терминалов самообслуживания, удалённых офисов банка и сотрудник
|14.05.2021
|
Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brunel получила безопасное и простое в управлении сетевое решение. Проект реализуется
|14.04.2021
|
Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP
решений Aruba ESP (Edge Services Platform). Новые усовершенствования включают интеграцию системы обеспечения безопасного сетевого доступа ClearPass Policy Manager с Edge-платформой Aruba EdgeConnect SD-WAN, ранее известной как Silver Peak; интеграцию Aruba Threat Defense с платформой EdgeConnect и расширение мультивендорной партнерской экосистемы безопасности Aruba ESP. Все вместе это пред
|26.03.2021
|
«Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности
31 марта специалисты ИТ-компании «Крок» проведут онлайн-митап, посвященный применению SD-WAN на промышленных предприятиях. Эксперты расскажут, как с помощью технологии централизованно управлять каналами связи и равномерно распределять нагрузку на сеть, повышая скорость и безопас
|26.03.2021
|
BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности
BI.Zone представила Secure SD-WAN — решение класса SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. Продукт помогает сн
|24.03.2021
|
10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN
1 Определяем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-p
|25.02.2021
|
Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях
Программно-определяемые глобальные сети (Software-Defined networking in a Wide Area Network, SD-WAN) интересны возможностями, достигаемыми в результате абстракции сетевого оборудования о
|18.01.2021
|
Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN
Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решение ускорит цифро
|13.01.2021
|
Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect
Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключе
|16.12.2020
|
Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред
F со встроенными межсетевыми экранами нового поколения c LTE, первых в отрасли защищенных устройств SD-WAN, созданных для работы в средах операционных технологий (OT). Эти новые версии повышенн
|24.11.2020
|
SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира
ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD-WAN несколько соединений совмещаются в единую виртуальную сеть, что в результ
|28.09.2020
|
Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak
erprise (HPE) объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, ведущего разработчика технологии SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver
|28.09.2020
|
Кто станет лидером рынка SD-WAN в России
более высокими. Традиционные подходы к управлению трафиком в корпоративных сетях часто не позволяют эффективно использовать каналы связи провайдеров, балансировать трафик. С одной стороны, переход на SD-WAN объясняется тем, что технология позволяет добиться такого же качества сервиса с использованием гораздо более дешевых интернет-каналов вместо значительно более дорогих MPLS VPN каналов. С
|14.09.2020
|
Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше
Как появился SD-WAN В архитектуре существуют классицизм и более технологичный стиль — хай-тек. То же самое
|15.06.2020
|
Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети
емых решений В последние годы крупные территориально-распределенные предприятия с большим количеством региональных отделений (финансовый сектор, ритейл и т.д.), стали активно переходить на технологию SD-WAN для организации связи между своими филиалами. По данным IDC, в 2018 г. глобальные продажи SD-WAN решений увеличились на 64,9% до $1,37 млрд, а к 2023 г. прогнозируется увеличение
|15.06.2020
|
Эксперты проведут практический онлайн-митап по автоматизации бизнеса и решениям SD-WAN
16 июня эксперты по внедрению программно-определяемых решений (SD-WAN) проведут онлайн-митап для руководителей по ИТ, информационной безопасности и цифровизации бизнеса. Специалисты расскажут, как адаптировать сетевую инфраструктуру под задачи бизнеса, быс
|27.05.2020
|
МТС представила локализованное решение SD-WAN на собственной инфраструктуре
МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о первом в России запуске на собственной инфраструктуре технологии SD-WAN. Новая услуга позволит компаниям с филиальной сетью быстро и без существенных затрат объединить офисы в единую непубличную защищенную сеть и самостоятельно управлять ей. В отличие от кла
SD-WAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Николаев Александр 41 9
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 8
|Каминский Максим 13 8
|Гольцов Александр 82 7
|Шадаев Максут 1146 5
|Кулашова Анна 60 5
|Родионов Михаил 45 4
|Xie Ken - Се Кен 13 4
|Burns Tom - Бернс Том 19 4
|Сахарчук Дмитрий 5 4
|Xie Ken - Кси Кен 9 4
|Hughes David - Хьюз Дэвид 7 4
|Натрусов Артем 312 3
|Сотин Денис 216 3
|Стулов Александр 19 3
|Кирьянова Александра 155 3
|Орленко Михаил 10 3
|Леонов Владимир 17 3
|Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 7 3
|Uppal Sanjay - Уппал Санджей 3 3
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 3
|Lin Inchen - Лин Инчен 3 3
|Лутошкин Валерий 3 3
|Кузьмич Андрей 8 2
|Сергеев Сергей 161 2
|Баринов Александр 44 2
|Галкин Николай 121 2
|Халяпин Сергей 87 2
|Сереченко Денис 13 2
|Чурсин Дмитрий 81 2
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 2
|Фомичев Андрей 73 2
|Меденцев Константин 100 2
|Баранова Ольга 7 2
|Андронов Сергей 29 2
|Зарубинский Игорь 32 2
|Aras Chalan - Арас Чалан 2 2
|Александров Александр 85 2
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
|Булгаков Кирилл 131 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.