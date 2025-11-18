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TCO Total Cost of Ownership Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла

СОБЫТИЯ


18.11.2025 Notamedia.Integrator: стоимость владения масштабными ИТ-системами вырастет на 15% за 5 лет

х трлн руб. Инвестиции компаний смещаются в сторону программных решений и сервисов. В связи с этим, стоимость владения высоконагруженными сервисами не является статичной и демонстрирует постоян
22.08.2025 «Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями

Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», выпустила TCO-калькулятор (Total Cost Ownershipi) — инструмент для расчета полной стоимости владения ИТ
05.08.2025 Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений

а интерактивный калькулятор для оценки стоимости лицензии и полного владения (Total Cost Ownership, TCO) интеграционными решениями, в частности — интеграционной платформой ESB Bercut. Новый инс
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой

му простую в эксплуатации современную инфраструктуру, подходящую для работы любых приложений. При этом пропадают проблемы, вызванные совместимостью отдельных компонентов, а также снижается совокупная стоимость владения и риски при эксплуатации инфраструктуры, так как администрировать стек продуктов одного производителя значительно проще, чем «зоопарк» систем от разных вендоров. Компания VMw
14.09.2020 Как уменьшить сроки развертывания и сократить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой

треть предприятий, внедривших гиперконвергентные решения, сократили совокупную стоимость владения (TCO, total cost of ownership) ИТ-инфраструктурой на 50-75% по сравнению с традиционным подход
13.10.2016 HP привезла в Россию новые принтеры с низкой стоимостью владения

MFP M134fn. Печатные устройства для HP LaserJet Ultra для SMBВсе три модели новой серии HP LaserJet Ultra позиционируются HP как «новая доступная модель печати» для среднего и малого бизнеса с низкой стоимостью владения, продуманная как с точки зрения технологий, так и со стороны маркетингового подхода к потребителю. Технологии плюс маркетингРазработчикам HP удалось снизить себестоимость ка
04.10.2016 NEC представил 24-дюймовые дисплеи с сертификацией TCO Displays 7

могут получить преимущества от ориентированных на энергосбережение и сохранение здоровья функции новых дисплеев. 24-дюймовые дисплеи NEC MultiSync EX241UNМодели EA245WMi и EX241UN прошли сертификацию TCO Certified Displays 7. Их конструкция гарантирует минимальное содержание опасных материалов, и для удовлетворения перспективного спроса на более дружественные к окружающей среде технологии N
03.09.2014 «ЭТП Газпромбанка» ввела процедуру закупок по системе Total Cost of Ownership

ТП ГПБ) внедрила услугу, позволяющую клиентам проводить закупки по системе Total Cost of Ownership (TCO). Данная система дает возможность поставщикам заказа видеть конечную стоимость приобретен
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО

тать далее Владимир Соловьев, директор по информационным технологиям Финансового университета при правительстве РФ, задался вопросом – вытеснят ли унифицированные коммуникации традиционную телефонию. Стоимость владения унифицированными коммуникациями ниже по сравнению с традиционными АТС, экономия получается не только при внедрении, но и на звонках. Среди их недостатков – зависимость от IP-
05.02.2014 Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18%

клиентам, так как МЦОД развертывается в более короткие сроки, а его совокупная стоимость владения (TCO, Total Cost of Ownership), как правило, ниже, чем у традиционных площадок. Рассмотрим это
08.10.2013 Совокупная стоимость владения Red Hat Linux оказалась на треть ниже, чем у Windows Server

следствие потери продуктивности. «Снижение совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership - TCO) позволяет высвободить дополнительные средства на другие важные задачи, - прокомментирова
07.03.2013 Экономика ИТ: ключевые инвестиционные показатели

показателей, когда речь идет об обосновании выделения бюджета на финансирование новых ИТ-проектов: TCO (total cost of ownership) – совокупная стоимость владения или полные затраты на внедрение
05.03.2013 Термин дня: Совокупная стоимость владения

его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Total cost of ownership, TCO (Совокупная стоимость владения) – это метод учета затрат на внедрение и эксплуатацию инфо
22.02.2013 Naumen представила SaaS-версию решения Naumen Service Desk

я процессами эксплуатации ИТ-услуг остается совокупная стоимость владения (Total cost of ownership, TCO). Использование SaaS-версии продукта Naumen Service Desk позволит компаниям избежать капи
05.09.2012 Новая версия Acronis Backup & Recovery сокращает стоимость владения ИТ-инфраструктурой

данных в физической, виртуальной и облачной средах из одной консоли управления, а также быстрое и удобное перемещение данных в любых средах. Это позволяет сократить расходы на управление и совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой, поскольку платформа обеспечивает управление системами Windows и Linux, а также всеми распространенными гипервизорами, включая Red Hat Enterprise Virtualis
02.04.2012 СУБД встречают по ТСО

мость проекта или скорость работы СУБД. Что входит в ТСО? Рассмотрим совокупную стоимость владения (TCO, Total Cost of Ownership) СУБД, тем болеечто в конечном итоге эффективность любой информа
11.11.2011 Новое решение Fujitsu для среднего бизнеса снизит стоимость владения системами SAP

зации информационных ресурсов решения Fujitsu FlexFrame позволяют снизить общую стоимость владения (TCO) SAP-систем до 60%. Более эффективное использование информационной инфраструктуры способс
03.09.2009 Как сэкономить миллион евро на СЭД?

хранилища" для электронной почты. Кроме того, аналитики Gartner указывают на необходимость расчета TCO (совокупной стоимости владения) ECM-системы на 5-летний срок, с учетом, что стоимость лиц
25.06.2009 ПО в школах. Что делать дальше?

лавный камень преткновения при выборе между двумя этими вариантами – совокупная стоимость владения (TCO), которая складывается из двух составляющих – цен на лицензии и поддержку ПО в школах. На
20.05.2009 Затраты на СЭД: рассчитываем TCO

ности появления базовых модулей ECM-систем на основе открытого ПО, но полагает, что в таких случаях TCO СЭД не уменьшится, а наоборот, увеличится. Причиной этого станет отсутствие двух факторов
12.03.2009 «Открытые Технологии» помогут снизить стоимость владения инфраструктурой ЦОД: новое решение

ротестирована в Центре компетенций компании «Открытые Технологии» на собранном демо-стенде. «Применение нового архитектурного решения при построении центра обработки данных позволит компаниям снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, минимизировать сроки внедрения новых сервисов и приложений, а также значительно сократить срок окупаемости», — сказал Сергей Лебедев, технический руководи
02.04.2008 ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"

нем уровне, аудит проектов внедрения SAP и оценка совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой (TCO, Total Cost of Ownership). Первые два проекта не были нацелены на детальный расчет показа
20.02.2008 Продукцию Jabra проверили на соответствие ТСО’07

Компания GN Netcom сообщила, что ключевые модели телефонных гарнитур для офисов и call-центров и мобильных Bluetooth-гарнитур Jabra успешно прошли сертификацию по стандартам ТСО’07. Процедура тестирования подтвердила, что гарнитуры Jabra полностью соответствуют высочайшим международным требованиям безопасности и эргономики. Маркер ТСО на продукции Jabra стан
05.09.2007 Epicor: минимальная стоимость владения ERP для средних компаний

В соответствии с результатами исследования Aberdeen «Совокупная стоимость владения ERP в средних компаниях» («Total Cost of ERP Ownership in Mid-Size Compani
05.09.2007 Эргономика — выбираем ЖК-монитор

ами) покупаются мониторы от 21", благо цена на них уже не такая заоблачная как несколько лет назад. TCO: шведы разбираются в эргономике Стандарты TCO разрабатывает шведская организация S
28.09.2006 Монитор Samsung получил экологический сертификат TCO'06

tronics сообщила, что её 21-дюймовый ЖК-монитор SyncMaster 215TW первым в мире удостоен сертификата TCO’06, говорящего о соответствии монитора требованиям нового, более жесткого стандарта

09.09.2005 Новые тонкие русские клиенты

й основная часть затрат ложится на серверную часть системы. При этом совокупная стоимость владения (TCO), как правило, оказывается значительно ниже, чем в случае использования обычных рабочих с
05.09.2005 Linux на 40% дешевле Windows?

Согласно исследованиям, проведенным по заказу корпорации IBM, совокупная стоимость владения (TCO) ОС Linux обходится компаниям на 40% дешевле, чем при выборе ОС Windows, и на 56% дешевле
08.10.2003 С Windows на Linux в три хода

люк, менеджер по маркетингу в компании «Маркет-Визио», представила оценку общей стоимости владения (TCO) для Linux. Финансовая математика была показана для предприятия с количеством работников

06.03.2003 ТСО 03 - новый стандарт качества мониторов

м стандартам оборудование удостаивается маркировки хорошо известным логотипом ТСО. Впервые стандарт TCO появился в 1992 году, за ним последовали TCO 95 и - до недавнего времени наиболее

06.03.2003 ТСО 03 - новый стандарт качества мониторов

м стандартам оборудование удостаивается маркировки хорошо известным логотипом ТСО. Впервые стандарт TCO появился в 1992 году, за ним последовали TCO 95 и - до недавнего времени наиболее

29.08.2001 Maxdata вводит трехлетнюю гарантию на LCD-мониторы Belinea

лся только на электронику LCD-монитора, а на жидкокристаллический дисплей гарантия была один год. На сегодняшний день линейка LCD-мониторов BELINEA представлена следующими моделями:Belinea 101525 15" TCO 99;Belinea 101535 15" TCO 99;Belinea 101540 15" TCO 99 Dual Input, 2х1W speakers;Belinea 101560 15" TCO 99, 2х1W speakers;Belinea 101710 17" TCO 99, 2х1W speaker
01.06.1999 ERIMEX представила на российский рынок две очередные модели мониторов BELINEA стандарта ТСО'99

Компания ERIMEX сообщила о начале поставок в Россию мониторов стандарта ТСО'99 BELINEA 103070 с диагональю в 17 дюймов и BELINEA 106020 с 19-дюймовой диагональю. Первая модель сменила предыдущую 107050. Во второй использована новая трубка производства Samsung с пок
23.02.1999 Начаты поставки мониторов AcerView, соответствующих стандарту TCO 99

Сегодня компания Acer CIS Inc. сообщила о начале поставок с февраля в Россию и страны СНГ мониторов AcerView 77c, AcerView 211c и AcerView F51, соответствующих стандарту TCO 99. Он является самым строгим из существующих сегодня мировых стандартов для компьютерной техники и периферийных устройств. По сравнению с предыдущими, в TCO 99 вошли дополнительные


Публикаций - 2481, упоминаний - 3034

TCO и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 334
Oracle Corporation 7074 258
SAP SE 5601 205
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IBM - International Business Machines Corp 9699 169
Broadcom - VMware 2610 161
Intel Corporation 12811 146
HP Inc. 5883 137
Dell EMC 5180 109
Крок - Croc 1964 89
Softline - Софтлайн 3743 88
Cisco Systems 5372 75
Ростелеком 10948 64
SAS Institute 1082 63
Huawei 4676 61
Google LLC 12688 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 53
Fujitsu 2105 50
AMD - Advanced Micro Devices 4641 45
МегаФон 10742 44
Citrix Systems 868 43
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
АйТи 1519 40
Yandex - Яндекс 9216 39
Hitachi - Хитачи 1501 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
Amazon Inc - Amazon.com 3277 37
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 37
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 34
Red Hat 1378 32
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 32
Samsung Electronics 11064 31
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 31
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 29
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 29
HP - Hewlett-Packard 3662 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 79
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
Альфа-Банк 1979 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Газпром ПАО 1493 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 20
Почта России ПАО 2370 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 19
Газпром нефть 725 17
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
ВТБ - ВТБ24 671 14
Россети Ленэнерго 1699 14
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Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
Связной ГК 1401 13
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 346
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 288
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 285
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 261
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 255
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 251
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 251
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 251
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 240
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 238
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 237
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 220
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 209
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 205
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 196
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 190
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 176
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 176
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 169
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 168
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 166
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 165
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 162
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 162
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 161
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 152
Microsoft Windows 16882 191
Linux OS 11533 186
Microsoft Office 4170 100
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 91
Intel x86 - архитектура процессора 2151 83
Apple iPhone 6 4861 83
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 65
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 63
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 59
Microsoft Azure 1526 57
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 57
Google Android 15244 54
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 54
Microsoft Windows 2000 8678 54
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 53
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 52
Oracle Java - язык программирования 3469 50
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 47
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 46
Apache Hadoop 470 45
Apple iOS 8583 44
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 44
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 42
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 41
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 37
Broadcom - VMware vSphere 614 37
1С:ERP Управление предприятием 841 36
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 35
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 35
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 34
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 33
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 31
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 29
Microsoft Dynamics 1197 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 27
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 26
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 26
Серова Елена 320 22
Курьянов Сергей 162 15
Демидов Михаил 134 15
Тятюшев Максим 215 12
Шадаев Максут 1210 12
Натрусов Артем 313 11
Козлов Михаил 182 11
Попова Мария 141 11
Мякишева Марина 84 11
Сотин Денис 216 10
Нестеров Алексей 175 10
Шевченко Владимир 153 10
Кирьянова Александра 169 10
Ершова Элеонора 67 9
Степанов Антон 71 9
Ипатов Вадим 84 9
Смирнов Алексей 269 8
Панченко Иван 197 8
Романов Дмитрий 69 8
Карпов Сергей 55 8
Аншина Марина 79 8
Заединов Руслан 47 8
Воробьев Всеволод 21 8
Рустамов Рустам 548 7
Русанов Сергей 48 7
Соловьев Владимир 108 7
Хомяков Сергей 65 7
Ананьин Алексей 90 7
Урусов Виктор 157 7
Квашук Сергей 14 7
Макаров Станислав 118 7
Кадощук Игорь 19 7
Лазуков Станислав 52 7
Аитов Тимур 197 6
Лигачев Глеб 120 6
Захаренко Максим 57 6
Иванов Борис 64 6
Ермолаев Артем 379 6
Корнеев Сергей 84 6
Чурсин Дмитрий 87 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1435
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 318
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 239
Европа 24964 237
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 93
Германия - Федеративная Республика 13221 79
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 47
Азия - Азиатский регион 5920 45
Казахстан - Республика 6048 43
Япония 13807 41
Украина 7928 37
Беларусь - Белоруссия 6289 35
Франция - Французская Республика 8177 32
Европа Восточная 3138 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 29
Африка - Африканский регион 3641 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Швеция - Королевство 3782 26
Ближний Восток 3154 25
Россия - СФО - Новосибирск 4876 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 24
Южная Корея - Республика 7052 21
Индия - Bharat 5869 20
Америка - Американский регион 2206 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Канада 5081 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Испания - Королевство 3840 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 647
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 495
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 389
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 314
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 295
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 279
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 272
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 218
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 207
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 207
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 207
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 206
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 202
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 115
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N+1 - Издание 188 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Ведомости 1466 9
Forbes - Форбс 1002 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
РИА Новости 1033 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Blocks & Files 14 3
CNews TV 747 3
AP - Associated Press 2007 2
Sky TV 4 2
GigaOM 71 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
Intelligent Enterprise 27 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
23ABC News 183 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
NYT - The New York Times 1100 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
PC Magazine - PCMag 104 1
IDG - International Data Group 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 175
IDC - International Data Corporation 4975 165
Gartner - Гартнер 3658 135
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 75
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 29
Forrester Research 834 28
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 17
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 11
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 10
CNews Инновация года - награда 155 6
Markets&Markets Research 113 6
Fortune Global 500 295 5
Gartner - Dataquest 353 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
ABI Research 236 3
Frost & Sullivan 207 3
TechTarget 13 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 3
Fortune Global 100 142 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Aberdeen Group 53 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
ARC Advisory Group 20 2
GSMA Intelligence 11 2
Vanson Bourne 49 2
ACG Research 8 2
Автостат 55 2
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 2
SPEC Power benchmark 2 2
Net Applications 127 2
Current Analysis 24 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
РАН - Российская академия наук 2122 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
Микроинформ 36 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 73
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 33
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
CNews AWARDS - награда 571 12
День молодёжи - 27 июня 1087 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
CNews FORUM Кейсы 313 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
Gartner Symposium ITxpo 27 6
Oracle OpenWorld 65 4
VMworld 29 4
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 4
Docflow 148 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
CNews Баттл 69 3
Oracle Modern Cloud Day 10 3
1С:ERP Бизнес-форум 19 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 3
CeBIT 614 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Microsoft Ignite 44 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Infosecurity - выставка 63 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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