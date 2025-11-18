Notamedia.Integrator: стоимость владения масштабными ИТ-системами вырастет на 15% за 5 лет х трлн руб. Инвестиции компаний смещаются в сторону программных решений и сервисов. В связи с этим, стоимость владения высоконагруженными сервисами не является статичной и демонстрирует постоян

«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», выпустила TCO-калькулятор (Total Cost Ownershipi) — инструмент для расчета полной стоимости владения ИТ

Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений а интерактивный калькулятор для оценки стоимости лицензии и полного владения (Total Cost Ownership, TCO) интеграционными решениями, в частности — интеграционной платформой ESB Bercut. Новый инс

Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой му простую в эксплуатации современную инфраструктуру, подходящую для работы любых приложений. При этом пропадают проблемы, вызванные совместимостью отдельных компонентов, а также снижается совокупная стоимость владения и риски при эксплуатации инфраструктуры, так как администрировать стек продуктов одного производителя значительно проще, чем «зоопарк» систем от разных вендоров. Компания VMw

Как уменьшить сроки развертывания и сократить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой треть предприятий, внедривших гиперконвергентные решения, сократили совокупную стоимость владения (TCO, total cost of ownership) ИТ-инфраструктурой на 50-75% по сравнению с традиционным подход

HP привезла в Россию новые принтеры с низкой стоимостью владения MFP M134fn. Печатные устройства для HP LaserJet Ultra для SMBВсе три модели новой серии HP LaserJet Ultra позиционируются HP как «новая доступная модель печати» для среднего и малого бизнеса с низкой стоимостью владения, продуманная как с точки зрения технологий, так и со стороны маркетингового подхода к потребителю. Технологии плюс маркетингРазработчикам HP удалось снизить себестоимость ка

NEC представил 24-дюймовые дисплеи с сертификацией TCO Displays 7 могут получить преимущества от ориентированных на энергосбережение и сохранение здоровья функции новых дисплеев. 24-дюймовые дисплеи NEC MultiSync EX241UNМодели EA245WMi и EX241UN прошли сертификацию TCO Certified Displays 7. Их конструкция гарантирует минимальное содержание опасных материалов, и для удовлетворения перспективного спроса на более дружественные к окружающей среде технологии N

«ЭТП Газпромбанка» ввела процедуру закупок по системе Total Cost of Ownership ТП ГПБ) внедрила услугу, позволяющую клиентам проводить закупки по системе Total Cost of Ownership (TCO). Данная система дает возможность поставщикам заказа видеть конечную стоимость приобретен

Унифицированные коммуникации сокращают ТСО тать далее Владимир Соловьев, директор по информационным технологиям Финансового университета при правительстве РФ, задался вопросом – вытеснят ли унифицированные коммуникации традиционную телефонию. Стоимость владения унифицированными коммуникациями ниже по сравнению с традиционными АТС, экономия получается не только при внедрении, но и на звонках. Среди их недостатков – зависимость от IP-

Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18% клиентам, так как МЦОД развертывается в более короткие сроки, а его совокупная стоимость владения (TCO, Total Cost of Ownership), как правило, ниже, чем у традиционных площадок. Рассмотрим это

Совокупная стоимость владения Red Hat Linux оказалась на треть ниже, чем у Windows Server следствие потери продуктивности. «Снижение совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership - TCO) позволяет высвободить дополнительные средства на другие важные задачи, - прокомментирова

Экономика ИТ: ключевые инвестиционные показатели показателей, когда речь идет об обосновании выделения бюджета на финансирование новых ИТ-проектов: TCO (total cost of ownership) – совокупная стоимость владения или полные затраты на внедрение

Термин дня: Совокупная стоимость владения его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Total cost of ownership, TCO (Совокупная стоимость владения) – это метод учета затрат на внедрение и эксплуатацию инфо

Naumen представила SaaS-версию решения Naumen Service Desk я процессами эксплуатации ИТ-услуг остается совокупная стоимость владения (Total cost of ownership, TCO). Использование SaaS-версии продукта Naumen Service Desk позволит компаниям избежать капи

Новая версия Acronis Backup & Recovery сокращает стоимость владения ИТ-инфраструктурой данных в физической, виртуальной и облачной средах из одной консоли управления, а также быстрое и удобное перемещение данных в любых средах. Это позволяет сократить расходы на управление и совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой, поскольку платформа обеспечивает управление системами Windows и Linux, а также всеми распространенными гипервизорами, включая Red Hat Enterprise Virtualis

СУБД встречают по ТСО мость проекта или скорость работы СУБД. Что входит в ТСО? Рассмотрим совокупную стоимость владения (TCO, Total Cost of Ownership) СУБД, тем болеечто в конечном итоге эффективность любой информа

Новое решение Fujitsu для среднего бизнеса снизит стоимость владения системами SAP зации информационных ресурсов решения Fujitsu FlexFrame позволяют снизить общую стоимость владения (TCO) SAP-систем до 60%. Более эффективное использование информационной инфраструктуры способс

Как сэкономить миллион евро на СЭД? хранилища" для электронной почты. Кроме того, аналитики Gartner указывают на необходимость расчета TCO (совокупной стоимости владения) ECM-системы на 5-летний срок, с учетом, что стоимость лиц

ПО в школах. Что делать дальше? лавный камень преткновения при выборе между двумя этими вариантами – совокупная стоимость владения (TCO), которая складывается из двух составляющих – цен на лицензии и поддержку ПО в школах. На

Затраты на СЭД: рассчитываем TCO ности появления базовых модулей ECM-систем на основе открытого ПО, но полагает, что в таких случаях TCO СЭД не уменьшится, а наоборот, увеличится. Причиной этого станет отсутствие двух факторов

«Открытые Технологии» помогут снизить стоимость владения инфраструктурой ЦОД: новое решение ротестирована в Центре компетенций компании «Открытые Технологии» на собранном демо-стенде. «Применение нового архитектурного решения при построении центра обработки данных позволит компаниям снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, минимизировать сроки внедрения новых сервисов и приложений, а также значительно сократить срок окупаемости», — сказал Сергей Лебедев, технический руководи

ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа" нем уровне, аудит проектов внедрения SAP и оценка совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой (TCO, Total Cost of Ownership). Первые два проекта не были нацелены на детальный расчет показа

Продукцию Jabra проверили на соответствие ТСО’07 Компания GN Netcom сообщила, что ключевые модели телефонных гарнитур для офисов и call-центров и мобильных Bluetooth-гарнитур Jabra успешно прошли сертификацию по стандартам ТСО’07. Процедура тестирования подтвердила, что гарнитуры Jabra полностью соответствуют высочайшим международным требованиям безопасности и эргономики. Маркер ТСО на продукции Jabra стан

Epicor: минимальная стоимость владения ERP для средних компаний В соответствии с результатами исследования Aberdeen «Совокупная стоимость владения ERP в средних компаниях» («Total Cost of ERP Ownership in Mid-Size Compani

Эргономика — выбираем ЖК-монитор ами) покупаются мониторы от 21", благо цена на них уже не такая заоблачная как несколько лет назад. TCO: шведы разбираются в эргономике Стандарты TCO разрабатывает шведская организация S

Монитор Samsung получил экологический сертификат TCO'06 tronics сообщила, что её 21-дюймовый ЖК-монитор SyncMaster 215TW первым в мире удостоен сертификата TCO’06, говорящего о соответствии монитора требованиям нового, более жесткого стандарта

Новые тонкие русские клиенты й основная часть затрат ложится на серверную часть системы. При этом совокупная стоимость владения (TCO), как правило, оказывается значительно ниже, чем в случае использования обычных рабочих с

Linux на 40% дешевле Windows? Согласно исследованиям, проведенным по заказу корпорации IBM, совокупная стоимость владения (TCO) ОС Linux обходится компаниям на 40% дешевле, чем при выборе ОС Windows, и на 56% дешевле

С Windows на Linux в три хода люк, менеджер по маркетингу в компании «Маркет-Визио», представила оценку общей стоимости владения (TCO) для Linux. Финансовая математика была показана для предприятия с количеством работников

ТСО 03 - новый стандарт качества мониторов м стандартам оборудование удостаивается маркировки хорошо известным логотипом ТСО. Впервые стандарт TCO появился в 1992 году, за ним последовали TCO 95 и - до недавнего времени наиболее

ТСО 03 - новый стандарт качества мониторов м стандартам оборудование удостаивается маркировки хорошо известным логотипом ТСО. Впервые стандарт TCO появился в 1992 году, за ним последовали TCO 95 и - до недавнего времени наиболее

Maxdata вводит трехлетнюю гарантию на LCD-мониторы Belinea лся только на электронику LCD-монитора, а на жидкокристаллический дисплей гарантия была один год. На сегодняшний день линейка LCD-мониторов BELINEA представлена следующими моделями:Belinea 101525 15" TCO 99;Belinea 101535 15" TCO 99;Belinea 101540 15" TCO 99 Dual Input, 2х1W speakers;Belinea 101560 15" TCO 99, 2х1W speakers;Belinea 101710 17" TCO 99, 2х1W speaker

ERIMEX представила на российский рынок две очередные модели мониторов BELINEA стандарта ТСО'99 Компания ERIMEX сообщила о начале поставок в Россию мониторов стандарта ТСО'99 BELINEA 103070 с диагональю в 17 дюймов и BELINEA 106020 с 19-дюймовой диагональю. Первая модель сменила предыдущую 107050. Во второй использована новая трубка производства Samsung с пок