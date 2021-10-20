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TCO
Total Cost of Ownership
Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла


20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access 1
06.08.2021 Huawei представила решение для защиты данных OceanProtect 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 1
01.06.2021 «МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания 1
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий 2
26.04.2021 Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг 3
31.01.2021 Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху 1
21.01.2021 MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото 1
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
10.07.2020 Huawei помогает построить оптические сети с оптимальной стоимостью за бит 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
26.05.2020 Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров 1
26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены 1
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» 1
03.03.2020 Сеть «Кораблик» перенесла ИТ-инфраструктуру и интернет-магазин в облако «Крок» 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
17.02.2020 Ericsson представила четыре новых решения для сетей 5G 2
04.02.2020 Как выбрать облачного провайдера? [Ход мыслей конечного клиента] 1
30.01.2020 Что нужно для развития промышленного интернета вещей в России? 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
05.11.2019 Серверные процессоры AMD Epyc Rome стали доступны в лаборатории Selectel 1
17.10.2019 MMD представила 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 346B1C. Цена 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 1
19.09.2019 Oracle представила автономную операционную систему 1
16.09.2019 Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами 1

Публикаций - 281, упоминаний - 389

TCO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 36
SAP SE 3208 17
Крок 1219 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
АйТи 749 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
IBM 3530 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Cisco Systems 2037 5
Oracle Corporation 3333 5
Software AG & IDS Scheer 109 4
Google LLC 7135 4
Huawei 2727 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Ланит ГК 1155 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 4
Ростелеком Связьинвест 693 3
Philips Monitors 22 3
Lenovo Group 1636 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
3728 3
MMD 33 3
Naumen - Наумен 341 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ericsson 856 2
Samsung Electronics 5641 2
Selectel - Селектел 137 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Nvidia Corp 2012 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Columbus - Колумбус 125 2
Yandex - Яндекс 4100 2
Микротест 177 2
VMware 1829 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 2
ТНК-ВР Холдинг 148 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Открытие ФК 538 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1123 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ24 583 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Сбербанк страхование 47 1
Траско - Trasko 27 1
Кораблик 33 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
РусславБанк - РСБ 147 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Nestle - Нестле 64 1
BP - British Petroleum 48 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
X5 Group 599 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Россети ПАО 168 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Уралсиб Банк 389 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 5
OpenStack 347 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
Flash 472 4
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 32 4
USB Type-C - USB-C 901 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 37 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 106 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Microsoft Windows 7 1662 9
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Windows 10 6622 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 4
Microsoft SQL Server 790 4
Java - Язык программирования 1169 4
Linux OS 4249 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 3
Apache Hadoop 339 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
Microsoft Windows 851 3
Microsoft Azure 1171 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Exchange 680 2
Oracle Commerce 13 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
VMware vSphere 281 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Microsoft Windows 8 1228 2
TmaxSoft Tibero 40 2
Apple macOS 922 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Philips E - Серия мониторов 9 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Philips B - Серия мониторов 8 2
Nvidia GeForce GTX 2055 2
AMD Radeon FreeSync 84 2
Мякишева Марина 84 6
Степанов Антон 56 4
Бахур Владимир 11 2
Заединов Руслан 40 2
Пярн Артур 13 1
Милек Таня 7 1
Галкин Николай 15 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Шоржин Валерий 32 1
Шаров Артем 3 1
Шевченко Владимир 135 1
Шмаков Роман 13 1
Добровинский Александр 2 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
Хомков Игорь 40 1
Чичваркин Евгений 82 1
Попов Денис 6 1
Колесняк Сергей 6 1
Хомяков Сергей 30 1
Антонов Александр 73 1
Рубин Дмитрий 39 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Садовенко Илья 60 1
Белоусов Максим 59 1
Михалев Евгений 40 1
Русанов Сергей 44 1
Зинкевич Сергей 18 1
Ишмамедов Константин 4 1
Чаркин Евгений 182 1
Кулик Вадим 113 1
Путятинский Сергей 53 1
Жуков Олег 15 1
Абуталимов Заур 3 1
Иванченко Марина 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 12
Европа 3736 9
Украина 3353 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Восточная Европа 1674 6
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Казахстан - Республика 2622 5
Япония 2771 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Великобритания - Лондон 816 1
Россия - Краснодар 1034 1
Северная Америка 1407 1
Узбекистан - Республика 821 1
Грузия 690 1
США - Сан-Франциско 689 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Иркутская область 540 1
Бразилия - Федеративная Республика 1122 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 1
Италия - Итальянская Республика 1377 1
США - Кремниевая долина 398 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Канада 1295 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 4
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Wikipedia - Википедия 275 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
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Juniper Research 278 1
Markets&Markets Research 78 1
NPD DisplaySearch 195 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Oracle Academy 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
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Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Violin Forum 2 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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