Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TCO
Total Cost of Ownership
Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 281, упоминаний - 389
TCO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мякишева Марина 84 6
|Степанов Антон 56 4
|Бахур Владимир 11 2
|Заединов Руслан 40 2
|Пярн Артур 13 1
|Милек Таня 7 1
|Галкин Николай 15 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Lin James - Лин Джеймс 14 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Шаров Артем 3 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Шмаков Роман 13 1
|Добровинский Александр 2 1
|Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
|Хомков Игорь 40 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Попов Денис 6 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Антонов Александр 73 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Садовенко Илья 60 1
|Белоусов Максим 59 1
|Михалев Евгений 40 1
|Русанов Сергей 44 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Кулик Вадим 113 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Жуков Олег 15 1
|Абуталимов Заур 3 1
|Иванченко Марина 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
|CNews Analytics 1988 17
|IDC - International Data Corporation 2711 4
|Gartner 2189 3
|Juniper Research 278 1
|Markets&Markets Research 78 1
|NPD DisplaySearch 195 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|Oracle Academy 8 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758633, в очереди разбора - 662323.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758633, в очереди разбора - 662323.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru