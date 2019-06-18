Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Потапенко Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 59
Потапенко Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OpenText 161 6
|Microsoft Corporation 11168 6
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 2
|SAP SE 3220 2
|АйТи 753 2
|1С 3779 1
|Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Летограф - Letograf 65 1
|Мослифт АО 5 1
|ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
|ПФР Департамент информационных технологий 103 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
|Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
|Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
|B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
|Ипатов Вадим 80 10
|Липич Григорий 49 3
|Черногоров Андрей 62 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
|НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769780, в очереди разбора - 673464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769780, в очереди разбора - 673464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru