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Потапенко Михаил


18.06.2019 «Мослифт» автоматизирует закупки с помощью «Е1-Закупки» 1
03.09.2018 УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат» 2
25.01.2017 СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в системе курортологии Минздрава России 1
28.10.2014 43% пользователей зарубежных СЭД готовы заместить свои продукты на отечественные 1
16.04.2014 «Военно-промышленный банк» внедрил СЭД «Е1 Евфрат» 1
20.03.2014 Торговый дом «Тяжпрессмаш» приступил к внедрению «Е1 Евфрат» 1
25.02.2014 «Демир Банк» внедряет СЭД «Е1 Евфрат» 1
03.02.2014 «Народная Казна» приступила к внедрению «Е1 Евфрат» 1
19.12.2012 IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны 1
09.11.2012 Рынок ECM подтянут "композиты" и "облака" 1
17.04.2012 Cognitive Technologies провела комплексное тестирование совместимости системы «Е1 Евфрат» с основными мобильными платформами 1
16.03.2012 В «Е1 Евфрат» реализована поддержка Cognitive PDF/A 1
07.02.2012 Cognitive Technologies выпустила мобильный клиент для «Е1 Евфрат» 1
30.06.2011 Внедрение СЭД: "облачное" ПО обойдется дороже? 1
21.06.2011 Почему "не работает" СЭД? Выявлены 5 основных причин 1
25.04.2011 Выбор стратегии ECM: чем руководствуются аналитики 1
05.04.2011 Немецкие инвесторы поверили в "облачное" сканирование 1
04.03.2011 СЭД покупают в нагрузку к iPad 1
01.03.2011 Бухгалтеры оценили конкурентоспособность через СЭД 1
16.12.2010 Бизнес дал крен в сторону безбумажного документооборота 1
03.11.2010 Западные топ-менеджеры "цепляются" за бумажные документы 1
13.09.2010 Рамки ECM расширяются 1
19.07.2010 Аналитики оценили российский рынок СЭД 2
28.04.2010 Почему Microsoft SharePoint не BPM? 1
24.03.2010 Готовы ли компании полностью отказаться от бумаги? 2
19.03.2010 Прекращение разработки СЭД: есть ли опасность для заказчика? 1
17.03.2010 Гибкость бизнес-процессов: новый тренд в развитии ECM 1
29.12.2009 ECM и СЭД разделятся в 2010 году? 1
18.12.2009 Названы ключевые тренды ECM-рынка в 2010 году 1
04.12.2009 Gartner оценила ECM-рынок 2009 1
16.11.2009 ECM в 2010: что принесет Enterprise 2.0? 1
11.11.2009 СЭД «Евфрат» от Cognitive Technologies — «вся автоматизация в одной коробке» 1
03.11.2009 Межведомственный документооборот: как быть рынку СЭД? 2
02.11.2009 Безбумажный документооборот признан утопией 1
19.10.2009 SAP собирается перекроить российский рынок СЭД 2
05.10.2009 IBM и Google готовят наступление на SharePoint? 1
17.09.2009 Управление записями: компаниям не хватает определенности 1
03.09.2009 Как сэкономить миллион евро на СЭД? 1
24.06.2009 Cognitive Technologies научила СЭД «Евфрат-Документооборот» понимать документы 1
16.06.2009 Унаследованные СЭД определяют ИТ-бюджеты 1

Публикаций - 42, упоминаний - 59

Потапенко Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OpenText 161 6
Microsoft Corporation 11168 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 2
SAP SE 3220 2
АйТи 753 2
3779 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Летограф - Letograf 65 1
Мослифт АО 5 1
ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 10
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Symbian OS 782 2
Microsoft Windows 7 1662 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Microsoft Excel 438 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
SQL - Язык программирования 436 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Nokia N - серия 244 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
OpenText Documentum 191 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Microsoft SQL Server 798 1
Ипатов Вадим 80 10
Липич Григорий 49 3
Черногоров Андрей 62 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Европа 3788 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Казахстан - Республика 2650 1
Восточная Европа 1691 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Владивосток 866 1
Украина 3398 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа Западная 618 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CNews Analytics 1991 1
Docflow 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769780, в очереди разбора - 673464.
Создано именных указателей - 46354.
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