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Paybot



23.08.2016 Обновленная СЭД PayDox позволит управлять взаимоотношениями с контрагентами 1
27.01.2015 Вышла PayDox с поддержкой Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 1
28.01.2013 В СЭД PayDox появился клиент для работы с документами по электронной почте 2
25.09.2012 Paybot выпустила обновление СЭД PayDox, обеспечивающее интеграцию с приложениями бизнес-аналитики 1
26.06.2012 Вышла бесплатная полнофункциональная версия СЭД PayDox 1
27.01.2012 Вышла новая версия системы PayDox HelpDesk для управления техподдержкой 1
22.11.2011 Paybot обновила СЭД PayDox 1
04.08.2011 Функции СЭД PayDox теперь можно встраивать в любые корпоративные сайты 2
27.12.2010 «Росинжиниринг» автоматизировал документооборот на базе СЭД PayDox 4
25.10.2010 СЭД PayDox теперь доступна и на iPad 1
13.10.2010 Как измерить эффективность управления информацией? 1
08.10.2010 Управление содержанием: WCM-решения больше не нужны 1
28.09.2010 Монстры ИТ-индустрии набросились на рынок ECM 1
21.09.2010 Xerox решил податься в разработчики СЭД и BPM 1
03.09.2010 Эксперты "похоронили" традиционный поиск в СЭД 1
24.08.2010 Социализация интранет-порталов признана трендом 2010 года 1
19.08.2010 Рынку СЭД не хватает документоведов 1
11.08.2010 Нужен ли в СЭД мобильный ввод данных? 1
04.08.2010 Adobe пробирается на рынок ECM 1
27.07.2010 Управление контентом и бизнес-процессами: где проходит граница? 1
22.07.2010 Почему ECM-продукты не помогают управлять знаниями 1
29.06.2010 Западная модель зрелости ECM сменила формулировки 1
24.06.2010 Enterprise 2.0 наносит вред управлению контентом? 1
18.06.2010 Cisco составит конкуренцию Microsoft на ECM-рынке? 1
04.06.2010 Хаос в контенте дает толчок к ECM 1
31.05.2010 Специализированные СЭД вытеснят ECM? 1
25.05.2010 ECM на Западе работают без кураторов 1
19.05.2010 "Быстрые" СЭД помогут в управлении бизнесом 1
17.05.2010 Названы 8 факторов, которые изменят рынок ECM 1
28.04.2010 Почему Microsoft SharePoint не BPM? 1
15.04.2010 Рынок СЭД: что изменил 2009 год? 1
07.04.2010 Кнутом на е-документооборот не загонишь? 1
02.04.2010 Российские компании оценили западную методику внедрения СЭД 1
24.03.2010 Готовы ли компании полностью отказаться от бумаги? 1
19.03.2010 Прекращение разработки СЭД: есть ли опасность для заказчика? 1
17.03.2010 Гибкость бизнес-процессов: новый тренд в развитии ECM 1
12.03.2010 Названы точки соприкосновения ECM и ERP 1
09.03.2010 Российский рынок СЭД: что принесет 2010 год? 1
07.12.2009 Ранкинг вендоров СЭД: продажа лицензий в России 1
15.01.2009 Вышла новая версия СЭД PayDox 1

Публикаций - 68, упоминаний - 81

Paybot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 933 29
InterTrust - ИнтерТраст 291 23
TerraLink - ТерраЛинк 197 21
Корус Консалтинг ГК 928 19
Microsoft Corporation 20288 13
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 13
IBM 8248 10
АйТи 1056 10
Oracle Corporation 5639 9
Directum - Директум 766 8
OpenText 171 8
Abbyy 1026 8
Dell EMC 4361 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 7
1С-Битрикс 385 4
Летограф - Letograf 80 3
Google LLC 8948 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 439 2
Wipro Limited 68 2
SAP SE 4177 2
Ланит ГК 1476 2
4772 2
Meta - Facebook 3969 2
Naumen - Наумен 425 2
Twitter 2209 2
ГКС - Группа компаний Систематика 243 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 1
Инталев 240 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
Optima - Оптима - OXS 182 1
Xerox ACS - Affiliated Computer Services 19 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 1
Фирма АС 3 1
Cisco Systems 4542 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 18 1
Yandex - Яндекс 4442 1
HP Autonomy 72 1
ФОРС - Центр разработки 277 1
iTeco - Ай-Теко 844 1
Почта России ПАО 1741 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 1
Газпром ПАО 705 1
ГПБ - Газпромбанк 768 1
Норникель - Норильский никель 243 1
Аэрофлот 572 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
АльфаСтрахование СГ 223 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 186 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 1
Мосэнерго ПАО 94 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 56 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 83 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 58 6
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 26
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 657 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 533 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 5
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 4
WCM - Web Content Management System 29 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 690 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2292 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 911 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 348 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 2
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 391 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 98 1
Workflow - Поток работ 90 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 246 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 36 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 91 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 670 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1332 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 209 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 26 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 26 1
Paybot - PayDox 40 29
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 13
OpenText Documentum 340 10
Логика Бизнеса - Логика СЭД 177 8
Microsoft Office 2824 6
Apple iPad 3269 5
Microsoft Excel 690 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 3
Alfresco 116 3
Microsoft Windows 10 9806 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 3
HCL WebSphere 504 2
Microsoft Word 543 2
Microsoft SQL Server 1132 2
Apache OpenOffice 386 1
Oracle WebLogic 98 1
IBM FileNet 55 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Microsoft Office 2010 108 1
Microsoft SharePoint Server 112 1
Microsoft PowerPivot 24 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 203 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
SAP NetWeaver 105 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Web Intelligence 3 1
Cisco Quad 4 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 189 1
Adobe Acrobat Reader 254 1
Microsoft Visual Studio 284 1
Cisco Webex 137 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 215 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1636 1
Apple Safari - Браузер 701 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Outlook 1188 1
Java - Язык программирования 2333 1
Linux OS 6990 1
Google Android 10809 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Курьянов Сергей 150 22
Ипатов Вадим 81 18
Бейдер Александр 75 11
Романов Дмитрий 54 8
Иванова Елена 69 6
Аксельрод Александр 40 5
Демидов Михаил 132 4
Потапенко Михаил 43 4
Андреев Владимир 74 3
Шушкин Дмитрий 92 2
Рыжиков Сергей 108 2
Семенов Александр 86 2
Иванов Роман 15 1
Потапов Александр 23 1
Иванов Владимир 47 1
Родионов Александр 31 1
Рябинков Артем 17 1
Лукин Глеб 19 1
Трещук Андрей 22 1
Семеновская Елена 39 1
Арлазаров Владимир 120 1
Липич Григорий 60 1
Храмцовская Наталья 40 1
Шалманов Сергей 184 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 3
Канада 2309 2
Европа Западная 1190 2
Северная Америка 2350 2
Украина 5155 2
Австралия - Австралийский Союз 2036 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 2
Европа Восточная 2685 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1073 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 458 1
Новая Зеландия 479 1
Европа 6447 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 1
IDC - International Data Corporation 4390 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
Forrester Research 754 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 57 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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