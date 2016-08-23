Обновленная СЭД PayDox позволит управлять взаимоотношениями с контрагентами 1

В СЭД PayDox появился клиент для работы с документами по электронной почте 2

Вышла бесплатная полнофункциональная версия СЭД PayDox 1

Вышла новая версия системы PayDox HelpDesk для управления техподдержкой 1

Paybot обновила СЭД PayDox 1

Функции СЭД PayDox теперь можно встраивать в любые корпоративные сайты 2

СЭД PayDox теперь доступна и на iPad 1

Xerox решил податься в разработчики СЭД и BPM 1

Рынку СЭД не хватает документоведов 1

Adobe пробирается на рынок ECM 1

Западная модель зрелости ECM сменила формулировки 1

Хаос в контенте дает толчок к ECM 1

ECM на Западе работают без кураторов 1

Российские компании оценили западную методику внедрения СЭД 1

Названы точки соприкосновения ECM и ERP 1