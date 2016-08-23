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Paybot
Paybot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 58 6
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 1
|Курьянов Сергей 150 22
|Ипатов Вадим 81 18
|Бейдер Александр 75 11
|Романов Дмитрий 54 8
|Иванова Елена 69 6
|Аксельрод Александр 40 5
|Демидов Михаил 132 4
|Потапенко Михаил 43 4
|Андреев Владимир 74 3
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Рыжиков Сергей 108 2
|Семенов Александр 86 2
|Иванов Роман 15 1
|Потапов Александр 23 1
|Иванов Владимир 47 1
|Родионов Александр 31 1
|Рябинков Артем 17 1
|Лукин Глеб 19 1
|Трещук Андрей 22 1
|Семеновская Елена 39 1
|Арлазаров Владимир 120 1
|Липич Григорий 60 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Шалманов Сергей 184 1
|IDC - International Data Corporation 4390 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
|Forrester Research 754 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 57 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
|ГУУ - Государственный университет управления 17 1
|АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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