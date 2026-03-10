Получите все материалы CNews по ключевому слову
Берегулина Светлана
СОБЫТИЯ
Берегулина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпиченко Алина 1 1
|Акулов Аркадий 1 1
|Шапиро Андрей 1 1
|Чухарев Алексей 1 1
|Коробцев Максим 2 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Богданов Андрей 45 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Голубева Надежда 43 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Павлова Ольга 5 1
|Куликова Ольга 5 1
|Давыдов Стас 2 1
|Житнюк Павел 34 1
|Лебедев Олег 16 1
|Горбатов Олег 8 1
|Баранов Андрей 10 1
|Федотова Татьяна 23 1
|Митрофанов Денис 3 1
|Власова Ася 11 1
|Филиппов Виталий 5 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Times 645 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.