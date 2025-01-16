Open Solutions Открытые решения (ОР)
Open Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Новодворский Алексей 109 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Никифорова Светлана 34 3
|Сушкевич Антон 66 3
|Яппаров Тагир 102 3
|Карпов Иван 78 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Батай Илья 55 2
|Лукьянов Михаил 7 2
|Никифоров Алексей 16 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Бочкарев Игорь 2 2
|Михина Анна 12 2
|Шувалов Игорь 82 2
|Николаев Александр 33 2
|Комиссаров Дмитрий 223 2
|Прытков Роман 3 2
|Богачев Игорь 180 2
|Бойко Елена 152 2
|Сотин Денис 205 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Елистратов Николай 90 2
|Бетсис Павел 100 2
|Рамендик Михаил 19 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Путин Владимир 3171 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Никитин Максим 23 2
|Житнюк Павел 33 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Глазков Александр 137 1
|Бычков Александр 40 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Гурбанов Кирилл 2 1
|Лопатин Артем 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.