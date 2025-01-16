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Индексная книга (каталог) CNews*
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Open Solutions Открытые решения (ОР)



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
03.09.2024 С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
25.04.2024 ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем 1
14.03.2024 Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях 1
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
06.10.2023 Бизнесу доступен сервис «Сбера» для проверки и корректуры текстов с помощью технологий ИИ 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
05.12.2022 Хакеры набросились на российские Linux 1
17.11.2022 Open Source как панацея от санкций 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1
07.12.2021 Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 1
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
22.02.2019 Dell EMC и Nokia обеспечат внедрение технологии «цифрового города» в Голландии 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
09.06.2017 Не вырубишь топором: для чего лесному хозяйству информационная система 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
05.04.2016 Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
20.11.2015 Московская область переведет 1,5 тыс. чиновников на Linux 1
21.10.2015 IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества 1
14.10.2015 Brocade выпустил усовершенствованную версию SDN-контроллера на базе ПО с открытым исходным кодом 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 1
15.09.2015 Gartner включила Dell в число визионеров в своем «Магическом квадранте» по сетевой инфраструктуре ЦОД 1
17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова 1
25.03.2015 Банки ищут пути оптимизации 1
03.12.2014 Ирландский город: "Открытые решения внедряются быстрее проприетарных" 1
24.10.2014 Правительству США дали рекомендации по продвижению СПО в госсекторе 1
01.10.2014 Аналитики: открытое ПО начинает теснить проприетарное 1
09.04.2014 Российский Linux-разработчик «Роса» решил обанкротиться 1
04.03.2014 От модернизации системы Казначейства к Электронному бюджету России 1
09.10.2013 Португалия активизирует использование СПО 1
17.09.2013 Extreme покупает Enterasys за $180 млн 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Open Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 22
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
Google LLC 11775 9
Oracle Corporation 6687 8
8213 7
Red Hat 1305 7
Dell EMC 5027 7
Broadcom - VMware 2359 6
OpenText - Micro Focus - Novell 871 5
Alfresco Software 145 5
АйТи 1365 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Открытые технологии 701 4
Крок - Croc 1777 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Автодория 44 3
Startobaza - Стартобаза 38 3
Ростелеком 9700 3
Cisco Systems 5114 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Brocade Communications Systems 241 3
HP Inc. 5685 3
Intel Corporation 12197 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
GitHub 814 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Veeam Software 318 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Почта России ПАО 2112 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Сотка Высоток 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Альфа-Банк 1769 1
Accel Partners 48 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Meta Group 54 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Airbnb 90 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Федеральное казначейство России 1772 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
ЛДПР 105 1
Linux Foundation 185 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 12
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Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 10
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 7
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Linux OS 9936 23
Microsoft Windows 15656 17
Microsoft Office 3734 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 6
Apache OpenOffice 472 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Mozilla Firefox - браузер 1889 4
Apple macOS 2059 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 3
Microsoft Office Word 776 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 3
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Google Chrome - браузер 1561 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Intel Evo 103 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
Apache Hadoop 427 2
Red Hat OpenShift 132 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 2
SugarCRM 36 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Adobe Photoshop 764 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Microsoft Windows Server 2008 478 2
Новодворский Алексей 109 4
Никифоров Николай 1136 3
Никифорова Светлана 34 3
Сушкевич Антон 66 3
Яппаров Тагир 102 3
Карпов Иван 78 2
Кузнецов Сергей 154 2
Батай Илья 55 2
Лукьянов Михаил 7 2
Никифоров Алексей 16 2
Башлыков Михаил 23 2
Бочкарев Игорь 2 2
Михина Анна 12 2
Шувалов Игорь 82 2
Николаев Александр 33 2
Комиссаров Дмитрий 223 2
Прытков Роман 3 2
Богачев Игорь 180 2
Бойко Елена 152 2
Сотин Денис 205 2
Ермолаев Артем 378 2
Елистратов Николай 90 2
Бетсис Павел 100 2
Рамендик Михаил 19 2
Смирнов Алексей 243 2
Путин Владимир 3171 2
Шадаев Максут 1008 2
Потапенко Михаил 45 2
Никитин Максим 23 2
Житнюк Павел 33 2
Курьянов Сергей 162 2
Ипатов Вадим 84 2
Глазков Александр 137 1
Бычков Александр 40 1
Путятинский Сергей 86 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Шевяхов Евгений 7 1
Гурбанов Кирилл 2 1
Лопатин Артем 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 15
Европа 21767 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Испания - Королевство 3706 3
Япония 13282 3
Нидерланды 3517 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Норвегия - Королевство 1804 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
США - Массачусетс 505 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Португалия - Португальская Республика 918 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Китай - Тайвань 3984 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Индия - Bharat 5432 2
Франция - Французская Республика 7845 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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