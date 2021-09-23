Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России

ГУОБДД МВД России подтвердил, что за превышение средней скорости, зафиксированное камерами на дороге, больше не будут выноситься штрафы.



Постановления больше не выносятся

За нарушение средней скорости, которое фиксируют парные камеры наблюдения, теперь не будут штрафовать. Спорная практика, вызывающая претензии водителей, была отменена ГИБДД, — сообщает «Коммерсант».

На жалобу Виктора Травина, президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев, в Генпрокуратуре ответили, что больше постановления не выносятся. ГУОБДД МВД России подтвердил эту информацию: «Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме». В Москве штрафы перестали выносить с августа 2021 г., а в Подмосковье — с мая-июня.

Как работают камеры

Комплекс контроля скорости представляет собой парные камеры с датчиками ГЛОНАСС, расположенные на значительном отрезке дороги — от 500 м до 10 км. Номер машины, скорость передвижения, координаты, зафиксированные камерами, пересылаются в Единый вычислительный центр, где подсчитывается средняя скорость на участке.

ГИБДД отменяет штрафы за превышение средней скорости, зафиксированное камерами на дороге

Две камеры позволяют фиксировать нарушения эффективнее радара, поскольку измеряют не мгновенную скорость на участке, а усредненную. «Так называемая мгновенная скорость по факту является усредненной из нескольких в случае радарных измерений и точно такой же расчетной средней в случае измерения оптическим способом. С правовой же точки зрения главный вопрос — о месте и времени совершения нарушения, а также о том, допустимо ли измерять среднюю скорость на участках с несколькими разными ограничениями скорости», — отмечает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Если средняя скорость превышает положенную, водителю высылается штраф на сумму от 500 руб. до 5 тыс. руб. Штраф получают или в личном кабинете «Госуслуг», или в бумажном виде по почте. Подобные системы расчета средней скорости используются в Великобритании, Шотландии и Новой Зеландии.

Внедрение системы

В России внедрение проекта было одобрено еще в 2013 г., когда компания «Автодория» заключила 38 контрактов в различных регионах на общую сумму 1,6 млрд руб. «Автодория» — компания, разработавшая одноименную систему контроля скоростного режима, созданную в 2011 г. Она первой внедрила систему с парными камерами, фиксирующими среднюю скорость. До 2019 г. контрольной долей в «Автодории» владел фонд «Стартобаза», на 95% принадлежащий Светлане Никифоровой, бывшей супруге экс-министра связи России Николая Никифорова. В 2019 г. 70% долю в компании выкупила ООО «Сотка высоток», а 30% доли в «Автодории», как и сейчас, принадлежали компании «Открытые решения».

Сейчас в стране работает больше 20 тыс. передвижных и стационарных камер фотовидеофиксации. В интервью для «Аргументам и фактам» в июне 2021 г. начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что за 5 месяцев 2021 г. при помощи видеокамер было вынесено 46,8 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что составляет 86% от общего числа штрафов.

Суды принимают сторону автовладельцев

Однако законность этой практики вызывала большие разногласия по поводу точности определения камерами времени и места. Также вызывает споры отсутствие в ПДД самого понятия «средней скорости»: внедрение системы происходило без изменений в законодательстве. Суды в разбирательствах с материалами с камер-регистраторов часто принимают сторону автовладельцев. Так в подмосковном суде был отменен штраф, выписанный камерами, ведомство сослалось на ст. 29.10 КоАП, которое требует указывать в постановлении «обстоятельства» нарушения.

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«Несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли», — говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Кроме того, летом вышло постановление Правительства от 19 июня 2021 г.№ 947, в котором прописаны правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер автоматической фиксации через портал госуслуг.

Единый исполнитель

В 2019 г. CNews сообщал о проекте распоряжения Правительства, подготовленным Минкомсвязи: «об определении единого исполнителя работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о безопасности дорожного движении».

На роль единого исполнителя Минкомсвязи предложил компанию «ГЛОНАСС-БДД», созданную «Ростехом», АО ГЛОНАСС и группой «Сотка Высоток», владельцем «Автодории».

Авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика» отметили, что при модели с абонентской платой будущий единый исполнитель сможет зарабатывать в год от 8,42 млрд руб. до 11,6 млрд руб. При использовании модели с оплатой за каждое нарушение выручка получится на уровне 15,9 млрд руб. – 26,5 млрд руб.