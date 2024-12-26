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Великобритания Шотландия

Великобритания - Шотландия

СОБЫТИЯ


26.12.2024 Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски

ИИ-сомелье шотландских виски Исследователи в области машинного обучения (ML) смогли обучить ИИ-систему р
14.10.2019 «Билайн» протестировал 5G на матче Россия - Шотландия

портивном комплексе «Лужники» провели прикладное тестирование пилотной 5G-сети «Билайна». Это произошло 10 октября 2019 г. во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 г. между сборными России и Шотландии. В «Билайне» поделились подробностями тестирования: порядка 20 сотрудников комплекса получили на руки 5G-смартфоны Huawei Mate 20 X и 5G CPE-роутеры. Они использовались для наиболее о
12.02.2016 Шотландские инвесторы начали вкладываться в дешевеющий «Яндекс»

та акций составляет $280 млн. Baillie Gifford & Co основана в 1907 г. Августом Байлем (Augustus Baillie) и Карлайлом Гиффордом (Carlyle Gifford). Штаб-квартира компании находится в Эдинбурге (столица Шотландии, Великобритания). Сейчас компания принадлежит 40 различным партнерам. Инвесторы, которые распродали «Яндекс» До недавнего времени Yandex представлял большой интерес для иностранных ин
18.06.2014 Шотландия вложила сотни тысяч фунтов в привлечение малого бизнеса на электронные торги

Власти Шотландии вложили £360 тыс. в программу развития взаимоотношений с поставщиками (Supplier Dev
06.06.2013 За шотландцами установят виртуальную ID-слежку

ress опубликовала журналистское расследование, согласно которому в декабре этого года правительство Шотландии планирует запустить на территории страны информационную систему, носящую название D
11.02.2013 Шотландские врачи спасли роботов от инфаркта

свет и т.д. Отметим, что Королевский госпиталь Форт Уолли является самой роботизированной больницей Шотландии.
16.11.2011 «Королевский банк Шотландии» инвестирует в решения SAP для банковского сектора

Компания SAP AG объявила о том, что ведущий банк Великобритании – «Королевский банк Шотландии» (RBS) – принял решение инвестировать в портфель решений SAP для банковского бизнеса. Банк RBS планирует заменить существующую корпоративную систему на инструмент, который позволит по
17.08.2011 Полиция Шотландии ищет помощи пользователей Facebook

подозрительных тратах денег окружающими их людьми. Программа Proceeds of Crime Act предусматривает конфискацию имущества у криминальных элементов с последующей его продажей. С начала работы программы шотландская полиция уже конфисковала имущества на 67 миллионов долларов и надеется, что использование активности пользователей Facebook ещё больше увеличит эту цифру.
25.02.2010 В Шотландии внедрят единую систему учета пациентов на базе МИС InterSystems TrakCare

Компания InterSystems объявила о подписании рамочного контракта с Национальным управлением медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Шотландии (NHS, National Services Scotland) на поставку MИС InterSystems TrakCare в качестве новой системы учета данных о пациентах медицинских учреждений этой страны. Контракт, заключенный в р
07.03.2008 Черная дыра смоделирована в Шотландии

мнению авторов настольной модели черной дыры, потребуется повысить мощность лазерной системы и усовершенствовать конструкцию использованного в эксперименте волновода. Модель черной дыры, созданная в шотландском университете, естественно, сама по себе «черной дырой» не является – она лишь имитирует ключевое свойство этих гипотетических объектов. Подчеркивается, что на создание модели черной
25.07.2007 Шотландские энергетики переходят на растительное топливо

уры, в частности, поросль ивы. Предполагают, что около 12% земли, используемой в сельском хозяйстве Шотландии, смогут к 2013 г. обеспечить поставки растительного сырья для замены 5% используемо
08.06.2007 Очередная утечка в Банке Шотландии: незащищенный диск пропал на почте

Известный по неоднократным утечкам персональных данных Банк Шотландии (Bank of Scotland) снова скомпрометировал приватные сведения клиентов. На этот раз банкиры выслали кредитному агентству рутинный апдейт базы данных заемщиков диском по почте. Однако а
04.06.2007 В Шотландии исследуют роль интеллекта в жизни человека

испытаний, направленных на изучение развития интеллекта, пишет Guardian. 70 805 детей, рожденных в Шотландии в 1936 году, прошли 4 июня 1947 года ряд тестов и опросов, призванных определить их
04.08.2006 Шотландия: результаты экзаменов появились в интернете

орому сможет зайти на сайт. Если программа зарекомендует себя успешно, ее введут по всей территории Шотландии. Представитель SQA Антон Колелла (Anton Colella) считает, что новая система сильно

10.07.2006 Кроваво-красная радуга взошла над Шотландией

Над Шотландией появилась радуга кроваво-красного цвета. По словам астронома-любителя Стюарта Уолкера (Stuart Walker) из шотландского города Эрскин, запечатлевшего необычное явление, это была одна и
10.07.2006 Кроваво-красная радуга взошла над Шотландией

Над Шотландией появилась радуга кроваво-красного цвета. По словам астронома-любителя Стюарта Уолкера (Stuart Walker) из шотландского города Эрскин, запечатлевшего необычное явление, это была одна и
19.06.2006 В Шотландии учат "этичному" хакингу

Университет Abertay, Шотландия, начал обучение хакингу. Вскоре из его стен выйдут дипломированные специалисты в данной области. По замыслу преподавателей и руководства вуза, студенты, обученные взлому компьютерных

14.11.2005 Oki построила завод в Шотландии

Компания Oki Data намерена запустить производство на своем новом заводе, расположенном в Шотландии. С этих мощностей будут выпускаться комплектующие и аксессуары для принтеров и МФУ для продажи в странах Европы. Завод располагается на территории 49109 кв. метров, при этом непосредс
26.01.2005 В Шотландии сажают в тюрьму за виртуальный секс

Житель Шотландии, занимавшийся виртуальным сексом в чате, был приговорен к двум годам лишения свободы. Горе-любовник Нил Росс тридцати одного года в результате очередного посещения одного из чатов поз
06.09.2004 52% шотландских детей бесконтрольно "ходят" по интернету

Почти половина родителей в Шотландии находятся в неведении того, что бесконтрольное "хождение" по интернету может нанест
24.09.2003 Шотландские боевые роботы дорого обойдутся Пентагону

ктически без задержек. Несмотря на закрытость информации о сути ведущихся разработок, ясно одно - в Шотландию потекут многие миллионы долларов. По словам главы компании Саймона Харди (Simon Har
24.09.2003 Шотландские боевые роботы дорого обойдутся Пентагону

ктически без задержек. Несмотря на закрытость информации о сути ведущихся разработок, ясно одно - в Шотландию потекут многие миллионы долларов. По словам главы компании Саймона Харди (Simon Har
23.09.2003 В Шотландии создадут армию роботов-солдат

Небольшая шотландская компания Essential Viewing подключилась к $15-миллиардной программе Пентагона Future Combat Systems и заявляет, что готова к созданию роботов-солдат в стиле "Атаки клонов". Компания
23.09.2003 В Шотландии создадут армию роботов-солдат

Небольшая шотландская компания Essential Viewing подключилась к $15-миллиардной программе Пентагона Future Combat Systems и заявляет, что готова к созданию роботов-солдат в стиле "Атаки клонов". Компания
04.04.2003 Шотландская Eurosource начнет утилизацию мобильников в США
16.05.2002 Шотландский остров Айлей готовится к переводу всей энергетики на топливные элементы

el cells). Эти элементы жители острова смогут брать домой и с их помощью приводить в действие все агрегаты и механизмы - начиная от сушилок и кончая тракторами. Родоначальником этого проекта является Шотландский консорциум топливных элементов (Scottish Fuel Cell Consortium) - группа ученых и бизнесменов, поддерживаемая компанией Scottish Enterprise. Один из ее руководителей, профессор униве
16.05.2002 Шотландский остров Айлей готовится к переводу всей энергетики на топливные элементы

el cells). Эти элементы жители острова смогут брать домой и с их помощью приводить в действие все агрегаты и механизмы - начиная от сушилок и кончая тракторами. Родоначальником этого проекта является Шотландский консорциум топливных элементов (Scottish Fuel Cell Consortium) - группа ученых и бизнесменов, поддерживаемая компанией Scottish Enterprise. Один из ее руководителей, профессор униве
16.04.2002 Королевский банк Шотландии анонсировал торговую площадку Forex для частных инвесторов

Королевский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland) объявил о тестовом запуске электронной торговой площадки для частных инвесторов, работающих на мировых валютных рынках. Система FXmicropay, основанная на

08.04.2002 Банк Шотландии представил интернет-сервис, основанный на Flash-технологиях

Инвестиционное подразделение Банка Шотландии (Bank of Scotland) распространило информацию о запуске нового сервиса, призванного оказать помощь клиентам банка в планировании собственных расходов и банковских операций. Сервис пред
27.07.2001 Lexmark провела в Шотландии обучение для своих дистрибьюторов

и для ряда струйных принтеров Compaq и многофункциональных устройств Samsung.Участниками обучения в Шотландии были менеджеры компаний-партнеров, отвечающие за продвижение продукции Lexmark на р
24.11.2000 У операторов мобильной связи в Шотландии могут возникнуть проблемы с возведением вышек

Министр окружающей среды Шотландии Сэм Гэлбрайт (Sam Galbraith) заявил, что операторам мобильной связи в Шотландии, возможно, придется получать разрешение на планирование при возведении антенн мобильной связи. Э
02.10.2000 NEC инвестирует $29 млн. в запуск временно бездействующей фабрики в Шотландии

Представители NEC Semiconductors, подразделения компании NEC Corp., сообщили о намерении руководства корпорации инвестировать $29,2 млн. в фабрику Fab1, расположенную в Ливингстоне, Шотландия. Производство на Fab1 было заморожено в начале 1999 года, и в настоящее время фабрика бездействует. Ранее Fab1 специализировалась на производстве микросхем памяти DRAM. По словам NEC,
04.09.2000 Motorola откроет исследовательский центр по разработке микросхем в Шотландии

Сегодня корпорация Motorola объявила о намерении открыть в Шотландии исследовательский центр по разработке микросхем, который обойдется в £20 млн. и соз
21.03.2000 В Шотландии откроют первую школу дистанционного обучения через Интернет

Первая в Великобритании "кибер-школа" будет открыта в августе в Шотландии. Около 60 школьников одновременно будут обучаться дистанционно в этой новой школе. Школьники будут получать через Интернет мультимедийные материалы для уроков по истории, географии и

21.03.2000 Hyundai в скором времени создаст альянс по производству микросхем в Шотландии

По словам президента Hyundai Electronics Industries, в настоящее время компания ведёт переговоры с потенциальным шотландским партнёром об открытии в этой стране фабрики по производству микросхем. Глава Hyundai отказался назвать имя партнёра и точное направление деятельности фабрики, но сказал, однако, что

Публикаций - 341, упоминаний - 381

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Microsoft Corporation 25775 17
Google LLC 12690 11
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
Apple Inc 13156 7
Intel Corporation 12811 7
Lenovo Motorola 3566 7
InterSystems - ИнтерСистемз 137 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Yahoo! 3726 6
МегаФон 10742 5
SAP SE 5601 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Oracle Corporation 7074 5
Seagate Technology 766 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
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Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Dell EMC 5180 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
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IBM Technology 15 3
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Motorola Inc 1156 3
Ростелеком 10948 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 14
Hyundai Motor Company 436 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ford 435 3
British Airways - British Midland International 127 3
Capital Group 85 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Бион - Bion 9 3
Visa International 1993 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
Volkswagen Audi Group 232 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Верный - торговая сеть 326 2
WCM Investment Management 14 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Stellantis PSA - Opel 34 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Chevrolet 42 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 2
Boeing Defense, Space & Security - Insitu 7 2
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Альфа-Банк 1979 2
Boeing 1031 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Renault Groupe 166 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Barclays 122 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Абрау-Дюрсо 24 1
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