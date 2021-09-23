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Великобритания
Шотландия

Великобритания - Шотландия


23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 2
28.09.2020 Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России 1
04.08.2020 Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1
25.10.2019 Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах 1
14.10.2019 «Билайн» протестировал 5G на матче Россия - Шотландия 1
14.10.2019 СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
11.02.2019 Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов 1
28.01.2019 На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов 2
22.01.2019 Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос 1
30.10.2018 Fortinet приобрела компанию-аналитика облачных угроз ZoneFox 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
24.08.2018 Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux 1
01.08.2018 Из-за кибератаки чиновники на Аляске перешли на пишущие машинки 1
18.07.2018 Музей в смартфоне: оцифрованные коллекции московских музеев доступны онлайн 1
07.06.2018 Microsoft затопил ЦОД в море на глубине 35 метров. Видео 1
23.11.2016 TrueConf оснастил институт мировой экономики РУДН интерактивной системой видеоконференцсвязи 1
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 1
12.02.2016 Шотландские инвесторы начали вкладываться в дешевеющий «Яндекс» 1
01.02.2016 Windows 95 научили работать в браузере 1
23.04.2015 Создан 3D-дисплей для смартфонов и «умных часов», проецирующий изображение «на воздух» 1
18.12.2014 Британский облачный провайдер 1st Easy выбрал массивы Qsan 1
17.09.2014 ЕС отчитался о развитии проекта пан-европейского внедрения e-procurement 2
28.07.2014 Создан 3D-дисплей «как в "Звездных войнах"»: Изображение висит прямо в воздухе. ВИДЕО 1
18.06.2014 Шотландия вложила сотни тысяч фунтов в привлечение малого бизнеса на электронные торги 4
02.04.2014 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений 1
11.03.2014 InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения 1
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 2
06.09.2013 Британский онлайн-сервис научился выявлять нелегалов 1
06.06.2013 За шотландцами установят виртуальную ID-слежку 6
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
02.11.2012 Что не так с СПО-инфраструктурой? 1
26.06.2012 Google впервые заставил компьютер обучаться полностью самостоятельно 1
26.12.2011 Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1
28.07.2011 Британская полиция арестовала одного из лидеров хакерской группы LulzSec 1

Публикаций - 83, упоминаний - 98

Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14114 10
Google LLC 8541 6
InterSystems - ИнтерСистемз 93 6
IBM 4616 4
HP Inc. 3580 3
Facebook 3964 3
Oracle Corporation 4004 3
SEC Consult Services 984 2
Dell EMC 2988 2
GFI Software 199 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 2
HP - Hewlett-Packard 1309 2
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 149 2
SAP SE 3635 2
Руссобит-М 243 2
Apple Inc - Эппл Рус 8555 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 333 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 7 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 3 1
РусКомТехнологии 6 1
TRENDnet 83 1
Belkin 26 1
Парус 246 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Fujifilm 172 1
InterTrust - ИнтерТраст 265 1
Qsan Technology 20 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 122 1
Dynatrace 47 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
ESET 1046 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 294 1
Navteq 117 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Agfa Gevaert 13 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
PSA Opel 19 2
Audi 137 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 174 2
Renault - Рено Россия 97 2
Honda 84 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 2 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 34 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 1 1
Открытие Брокер 13 1
Equifax 23 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 34 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 228 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Tiger Global 19 1
Сотка Высоток 4 1
Capital Group 23 1
LinkedIn 541 1
IKEA - ИКЕА 94 1
Бинбанк 185 1
СКБ-банк 88 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 197 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 74 1
МТС банк 255 1
Почта Банк 290 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 1
OTP Group - ОТП Банк 128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 383 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 534 3
Правительство Москвы 714 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1872 1
Совет Европы 34 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 36 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 59 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 202 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 88 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Федеральное казначейство России 815 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 612 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1515 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 458 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2382 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 471 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1110 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
ЛДПР 77 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1233 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 3
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 44 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1704 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 513 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 96 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 37 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 51 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 215 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3460 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 602 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 713 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 149 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 987 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1450 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 38 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 66 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 1
Web Interface - Веб-интерфейс 193 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 381 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 74 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 65 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 53 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 27 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
EA - Enterprise Architecture 17 1
Microsoft Windows 10 7849 3
Google YouTube - Видеохостинг 2054 3
Google Android 10780 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Azure 1173 3
Huawei Mate - серия смартфонов 184 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 2
Microsoft Windows 95 94 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1073 2
Microsoft Natick 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Java - Язык программирования 1422 2
DOSBox 4 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
JavaScript - Язык программирования 753 2
AWS - Amazon Web Services 571 2
Microsoft Skype 1696 2
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Microsoft Silverlight 155 1
Google News 45 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Webstresser DDoS-сервис 4 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Microsoft xCloud - игровой потоковый сервис 2 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Intelligent Cloud 15 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 50 1
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 5 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
Microsoft Outlook Mobile 8 1
TietoEVRY Card Suite 14 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Orbus Software iServer 3 1
Capita SIMS - Schools Information Management System- система управления информацией для учебных заведений 12 1
Microsoft Xbox Game Pass 10 1
Shturmann Navigation 44 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Островский Владимир 22 4
Горбатько Александр 90 2
Corbyn Jeremy - Корбин Джереми 3 2
Захаров Павел 56 2
Зингерман Борис 35 2
Симаков Олег 106 2
Левченко Алексей 8 2
Cummings Dominic - Каммингс Доминик 1 1
Серебряков Виктор 44 1
Митрович Александр 2 1
Gillespie Barrie - Гиллеспи Барри 1 1
Сентябрев Евгений 8 1
Cole-Hamilton David - Коул-Гамильтон Дэвид 1 1
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 1
Wyatt Eric - Уайятт Эрик 1 1
Cutler Ben - Катлер Бен 1 1
Peterson Eric - Петерсен Эрик 2 1
Fowers Spencer - Флауэрс Спенсер 1 1
Ogden Sam - Огден Сэм 1 1
Shepperd Mike - Шепперд Майк 1 1
Lee Peter - Ли Питер 4 1
Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 1 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 10 1
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Степанов Антон 56 1
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Лосев Сергей 43 1
Бородин Алексей 4 1
Шаблыгин Максим 3 1
Бижан Михаил 10 1
Горожанкин Алексей 8 1
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Sanders Patrick - Сандерс Патрик 2 1
Зелманов Андрей 1 1
Мотренко Андрей 10 1
Гаттаров Руслан 117 1
Деянышев Вадим 19 1
Чучелов Андрей 44 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 32
Россия - Российская федерация - РФ 66491 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 13
Германия - Федеративная Республика 4623 11
Франция - Французская Республика 2707 9
Великобритания - Уэльс 43 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 8
Испания - Королевство 1546 8
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 21 7
Швеция - Королевство 983 7
Нидерланды 1168 6
Канада 1637 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 5
Италия - Итальянская Республика 1713 5
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Земля - планета Солнечной системы 1694 4
Бразилия - Федеративная Республика 1319 3
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Казахстан - Республика 3190 3
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Русский язык 1201 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 30 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
Информационное общество - Государственная программа 287 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 296 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1743 1
Аутсорсинг 86 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 687 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 312 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 304 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 150 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 95 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 183 1
New Scientist 137 3
Nature 100 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 652 3
Wikipedia - Википедия 351 2
Reddit 200 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 117 2
The Guardian - Британская газета 219 2
CNET - Издание 282 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Deutsche Welle - Телеканал 22 1
Daily Mail 32 1
Ars Technica 288 1
Коммерсантъ - Издательский дом 555 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
NYT - The New York Times 614 1
РИА Новости 700 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 1
The Register 641 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
Forbes - Форбс 464 1
Gartner 2467 3
IDC - International Data Corporation 3206 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Markswebb 21 1
Synergy Research Group 19 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 292 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 45 1
Сириус - Образовательный центр 87 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 129 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 1 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
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