Великобритания - Шотландия

Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски ИИ-сомелье шотландских виски Исследователи в области машинного обучения (ML) смогли обучить ИИ-систему р

«Билайн» протестировал 5G на матче Россия - Шотландия портивном комплексе «Лужники» провели прикладное тестирование пилотной 5G-сети «Билайна». Это произошло 10 октября 2019 г. во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 г. между сборными России и Шотландии. В «Билайне» поделились подробностями тестирования: порядка 20 сотрудников комплекса получили на руки 5G-смартфоны Huawei Mate 20 X и 5G CPE-роутеры. Они использовались для наиболее о

Шотландские инвесторы начали вкладываться в дешевеющий «Яндекс» та акций составляет $280 млн. Baillie Gifford & Co основана в 1907 г. Августом Байлем (Augustus Baillie) и Карлайлом Гиффордом (Carlyle Gifford). Штаб-квартира компании находится в Эдинбурге (столица Шотландии, Великобритания). Сейчас компания принадлежит 40 различным партнерам. Инвесторы, которые распродали «Яндекс» До недавнего времени Yandex представлял большой интерес для иностранных ин

Шотландия вложила сотни тысяч фунтов в привлечение малого бизнеса на электронные торги Власти Шотландии вложили £360 тыс. в программу развития взаимоотношений с поставщиками (Supplier Dev

За шотландцами установят виртуальную ID-слежку ress опубликовала журналистское расследование, согласно которому в декабре этого года правительство Шотландии планирует запустить на территории страны информационную систему, носящую название D

Шотландские врачи спасли роботов от инфаркта свет и т.д. Отметим, что Королевский госпиталь Форт Уолли является самой роботизированной больницей Шотландии.

«Королевский банк Шотландии» инвестирует в решения SAP для банковского сектора Компания SAP AG объявила о том, что ведущий банк Великобритании – «Королевский банк Шотландии» (RBS) – принял решение инвестировать в портфель решений SAP для банковского бизнеса. Банк RBS планирует заменить существующую корпоративную систему на инструмент, который позволит по

Полиция Шотландии ищет помощи пользователей Facebook подозрительных тратах денег окружающими их людьми. Программа Proceeds of Crime Act предусматривает конфискацию имущества у криминальных элементов с последующей его продажей. С начала работы программы шотландская полиция уже конфисковала имущества на 67 миллионов долларов и надеется, что использование активности пользователей Facebook ещё больше увеличит эту цифру.

В Шотландии внедрят единую систему учета пациентов на базе МИС InterSystems TrakCare Компания InterSystems объявила о подписании рамочного контракта с Национальным управлением медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Шотландии (NHS, National Services Scotland) на поставку MИС InterSystems TrakCare в качестве новой системы учета данных о пациентах медицинских учреждений этой страны. Контракт, заключенный в р

Черная дыра смоделирована в Шотландии мнению авторов настольной модели черной дыры, потребуется повысить мощность лазерной системы и усовершенствовать конструкцию использованного в эксперименте волновода. Модель черной дыры, созданная в шотландском университете, естественно, сама по себе «черной дырой» не является – она лишь имитирует ключевое свойство этих гипотетических объектов. Подчеркивается, что на создание модели черной

Шотландские энергетики переходят на растительное топливо уры, в частности, поросль ивы. Предполагают, что около 12% земли, используемой в сельском хозяйстве Шотландии, смогут к 2013 г. обеспечить поставки растительного сырья для замены 5% используемо

Очередная утечка в Банке Шотландии: незащищенный диск пропал на почте Известный по неоднократным утечкам персональных данных Банк Шотландии (Bank of Scotland) снова скомпрометировал приватные сведения клиентов. На этот раз банкиры выслали кредитному агентству рутинный апдейт базы данных заемщиков диском по почте. Однако а

В Шотландии исследуют роль интеллекта в жизни человека испытаний, направленных на изучение развития интеллекта, пишет Guardian. 70 805 детей, рожденных в Шотландии в 1936 году, прошли 4 июня 1947 года ряд тестов и опросов, призванных определить их

Шотландия: результаты экзаменов появились в интернете орому сможет зайти на сайт. Если программа зарекомендует себя успешно, ее введут по всей территории Шотландии. Представитель SQA Антон Колелла (Anton Colella) считает, что новая система сильно

Кроваво-красная радуга взошла над Шотландией Над Шотландией появилась радуга кроваво-красного цвета. По словам астронома-любителя Стюарта Уолкера (Stuart Walker) из шотландского города Эрскин, запечатлевшего необычное явление, это была одна и

Кроваво-красная радуга взошла над Шотландией Над Шотландией появилась радуга кроваво-красного цвета. По словам астронома-любителя Стюарта Уолкера (Stuart Walker) из шотландского города Эрскин, запечатлевшего необычное явление, это была одна и

В Шотландии учат "этичному" хакингу Университет Abertay, Шотландия, начал обучение хакингу. Вскоре из его стен выйдут дипломированные специалисты в данной области. По замыслу преподавателей и руководства вуза, студенты, обученные взлому компьютерных

Oki построила завод в Шотландии Компания Oki Data намерена запустить производство на своем новом заводе, расположенном в Шотландии. С этих мощностей будут выпускаться комплектующие и аксессуары для принтеров и МФУ для продажи в странах Европы. Завод располагается на территории 49109 кв. метров, при этом непосредс

В Шотландии сажают в тюрьму за виртуальный секс Житель Шотландии, занимавшийся виртуальным сексом в чате, был приговорен к двум годам лишения свободы. Горе-любовник Нил Росс тридцати одного года в результате очередного посещения одного из чатов поз

52% шотландских детей бесконтрольно "ходят" по интернету Почти половина родителей в Шотландии находятся в неведении того, что бесконтрольное "хождение" по интернету может нанест

Шотландские боевые роботы дорого обойдутся Пентагону ктически без задержек. Несмотря на закрытость информации о сути ведущихся разработок, ясно одно - в Шотландию потекут многие миллионы долларов. По словам главы компании Саймона Харди (Simon Har

Шотландские боевые роботы дорого обойдутся Пентагону ктически без задержек. Несмотря на закрытость информации о сути ведущихся разработок, ясно одно - в Шотландию потекут многие миллионы долларов. По словам главы компании Саймона Харди (Simon Har

В Шотландии создадут армию роботов-солдат Небольшая шотландская компания Essential Viewing подключилась к $15-миллиардной программе Пентагона Future Combat Systems и заявляет, что готова к созданию роботов-солдат в стиле "Атаки клонов". Компания

В Шотландии создадут армию роботов-солдат Небольшая шотландская компания Essential Viewing подключилась к $15-миллиардной программе Пентагона Future Combat Systems и заявляет, что готова к созданию роботов-солдат в стиле "Атаки клонов". Компания

Шотландский остров Айлей готовится к переводу всей энергетики на топливные элементы el cells). Эти элементы жители острова смогут брать домой и с их помощью приводить в действие все агрегаты и механизмы - начиная от сушилок и кончая тракторами. Родоначальником этого проекта является Шотландский консорциум топливных элементов (Scottish Fuel Cell Consortium) - группа ученых и бизнесменов, поддерживаемая компанией Scottish Enterprise. Один из ее руководителей, профессор униве

Шотландский остров Айлей готовится к переводу всей энергетики на топливные элементы el cells). Эти элементы жители острова смогут брать домой и с их помощью приводить в действие все агрегаты и механизмы - начиная от сушилок и кончая тракторами. Родоначальником этого проекта является Шотландский консорциум топливных элементов (Scottish Fuel Cell Consortium) - группа ученых и бизнесменов, поддерживаемая компанией Scottish Enterprise. Один из ее руководителей, профессор униве

Королевский банк Шотландии анонсировал торговую площадку Forex для частных инвесторов Королевский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland) объявил о тестовом запуске электронной торговой площадки для частных инвесторов, работающих на мировых валютных рынках. Система FXmicropay, основанная на

Банк Шотландии представил интернет-сервис, основанный на Flash-технологиях Инвестиционное подразделение Банка Шотландии (Bank of Scotland) распространило информацию о запуске нового сервиса, призванного оказать помощь клиентам банка в планировании собственных расходов и банковских операций. Сервис пред

Lexmark провела в Шотландии обучение для своих дистрибьюторов и для ряда струйных принтеров Compaq и многофункциональных устройств Samsung.Участниками обучения в Шотландии были менеджеры компаний-партнеров, отвечающие за продвижение продукции Lexmark на р

У операторов мобильной связи в Шотландии могут возникнуть проблемы с возведением вышек Министр окружающей среды Шотландии Сэм Гэлбрайт (Sam Galbraith) заявил, что операторам мобильной связи в Шотландии, возможно, придется получать разрешение на планирование при возведении антенн мобильной связи. Э

NEC инвестирует $29 млн. в запуск временно бездействующей фабрики в Шотландии Представители NEC Semiconductors, подразделения компании NEC Corp., сообщили о намерении руководства корпорации инвестировать $29,2 млн. в фабрику Fab1, расположенную в Ливингстоне, Шотландия. Производство на Fab1 было заморожено в начале 1999 года, и в настоящее время фабрика бездействует. Ранее Fab1 специализировалась на производстве микросхем памяти DRAM. По словам NEC,

Motorola откроет исследовательский центр по разработке микросхем в Шотландии Сегодня корпорация Motorola объявила о намерении открыть в Шотландии исследовательский центр по разработке микросхем, который обойдется в £20 млн. и соз

В Шотландии откроют первую школу дистанционного обучения через Интернет Первая в Великобритании "кибер-школа" будет открыта в августе в Шотландии. Около 60 школьников одновременно будут обучаться дистанционно в этой новой школе. Школьники будут получать через Интернет мультимедийные материалы для уроков по истории, географии и