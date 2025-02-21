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Индексная книга (каталог) CNews*
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Benjamin Franklin Франклин Бенджамин

СОБЫТИЯ


21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI 1
16.07.2012 Assassin's Creed 3. Скриншоты 1
03.07.2012 Assassin's Creed 3. Видео 1
23.06.2012 Assassin's Creed 3 для РС задержится 1
05.06.2012 Assassin's Creed 3. Скриншоты 1
11.05.2012 Assassin's Creed 3. Геймплей 1
08.05.2012 Assassin's Creed 3. Видео 1
16.04.2012 Assassin's Creed 3. Скриншоты 1
30.03.2012 Первые рекорды Assassin's Creed III 1
23.03.2012 Assassin's Creed 3. Скриншоты 1
06.03.2012 Assassin's Creed 3 официально 1
07.12.2011 Биография Стива Джобса стала главным бестселлером года на Amazon 1
02.11.2011 Официальная биография Стива Джобса готова к выходу на русском языке 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
25.10.2011 Умер Джон Маккарти, создатель языка Lisp 1
06.06.2011 Официальная биография Стива Джобса доступна для предзаказа на Amazon 1
11.04.2011 Официальная биография Стива Джобса выйдет в 2012 г. 1
17.02.2010 Стив Джобс поможет написать книгу о себе 2
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Benjamin Franklin и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 10
Ubisoft Montreal 46 7
Apple Inc 13080 5
Amazon Inc - Amazon.com 3255 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 16 1
Printronix 9 1
Ростелеком 10866 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
Softline - Софтлайн 3682 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Yahoo! 3726 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 225 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 170 1
QLogic 76 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Unisys - Unify Square 118 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18231 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7855 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16921 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13515 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2498 2
HRM - Расчет отпуска 837 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 1
FB2 - FictionBook 129 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3774 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1667 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13848 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5583 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3171 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4578 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 566 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2592 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 22 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2196 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4204 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2088 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13635 1
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Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22764 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5479 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 423 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1502 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1870 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2336 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 828 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 261 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 7
Nintendo Wii U 75 7
Ubisoft AnvilNext 7 7
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 17 2
Softline - Polymatica Dashboards 40 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 47 1
Stepik.org - образовательный портал 18 1
Printronix TallyGenicom 1 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 5
Simon William - Саймон Вильям 6 4
Yang Jerry - Янг Джерри 96 4
Young Jeffrey - Янг Джеффри 6 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 3
McCarthy John - Маккарти Джон 12 2
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Kenny David - Кенни Дэвид 6 1
Кока Виктория 1 1
Deutschman Alan - Доичман Алан 4 1
Edwards Mark - Эдвардс Марк 5 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
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Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
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США - Вирджиния - Виргиния 286 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11649 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7724 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
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Английский язык 7002 1
Физика - Physics - область естествознания 2921 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8751 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2850 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 4
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Sunday Times 25 1
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NYT - The New York Times 1099 1
AP - Associated Press 2007 1
Electronista 166 1
Times 658 1
Enderle Group 17 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
Turing Award - Премия Тьюринга 14 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 1
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