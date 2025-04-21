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Резников Роман
Резников Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
|ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 40 1
|ОМЗ - Спецсталь 3 1
|Известия ИД 645 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
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