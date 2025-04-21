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Резников Роман



21.04.2025 Positive Technologies: в 55% защитных мер от киберугроз возможно применение ИИ 1
27.11.2024 Positive Technologies: хакеры способны использовать ИИ более чем в половине техник кибератак 1
18.09.2023 Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
27.10.2011 Роман Резников назначен начальником управления связи департамента информационных технологий города Москвы 1
23.10.2006 МГТС введет в эксплуатацию в 2007 г.около 50 тыс. новых телефонных номеров 2
28.02.2006 Охота на "черные" антенны в Москве откроется в марте 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Резников Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 3
Ростелеком 9866 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Yahoo! 3699 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 194 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
QLogic 75 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Unisys - Unify Square 115 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 6 1
Printronix 9 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 40 1
ОМЗ - Спецсталь 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 219 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 597 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
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