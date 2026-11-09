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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204079
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Мальцев Виталий

СОБЫТИЯ


09.11.2026 «УльтимаТек» купила 50% «1С»-интегратора «АртАйТи» 1
19.04.2021 «Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мальцев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 1
Printronix 9 1
Ростелеком 11101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16330 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
IBM - International Business Machines Corp 9724 1
9793 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Yahoo! 3730 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 233 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 89 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
QLogic 76 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Unisys - Unify Square 118 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
Велесстрой СМУ 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2928 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37130 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23354 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2683 1
Управляемость - Manageability 2392 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1897 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 968 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 206 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24588 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55339 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14199 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2409 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7922 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4779 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 22 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2287 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4565 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13233 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 39 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 637 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2810 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 19 1
1С:ERP Управление предприятием 887 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 1
Printronix TallyGenicom 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Олейникова Татьяна 4 1
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 1
Kenny David - Кенни Дэвид 6 1
Edwards Mark - Эдвардс Марк 5 1
McCarthy John - Маккарти Джон 12 1
Кичко Дмитрий 71 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Назаров Сергей 61 1
Лобанов Денис 48 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
Приданцев Сергей 149 1
Кореш Виктор 83 1
Алаев Владимир 16 1
Злотов Дмитрий 5 1
Резников Роман 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169656 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55234 1
Европа 25065 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48365 1
Азия - Азиатский регион 5972 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1842 1
Ближний Восток 3173 1
США - Иллинойс 342 1
США - Вирджиния - Виргиния 296 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6900 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9050 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34553 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1159 1
Информатика - computer science - informatique 1217 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6738 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8018 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27844 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58838 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 1
Физика - Physics - область естествознания 2983 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
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