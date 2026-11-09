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Мальцев Виталий
СОБЫТИЯ
|09.11.2026
|«УльтимаТек» купила 50% «1С»-интегратора «АртАйТи» 1
|19.04.2021
|«Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
|31.10.2011
|ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Мальцев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2928 1
|Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.