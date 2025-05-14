Получите все материалы CNews по ключевому слову
ОМЗ Перспективные Технологии ОМЗ ПТ ОМЗ ПАО Объединённые машиностроительные заводы Уралмаш-Ижора Группа Ижорские заводы ОМЗ Горное оборудование
ПАО ОМЗ – участник рынка управления и развития технологических российских компаний в стратегических отраслях экономики России. Компания является интегрированным инжиниринговым и научно-производственным холдингом, включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Компании Группы участвовали в реализации практически всех стратегических проектов последних лет: Северный поток-2, Сила Сибири, Арктик СПГ-2, Ямал СПГ, Амурский ГПЗ и ГХК, Белоярская АЭС, Курская АЭС-2 и многих других, а также поставляют свою продукцию на экспорт. При поддержке АО «Газпромбанк» ПАО ОМЗ осуществляет инвестиции в развитие наукоемких инновационных компаний-разработчиков информационных решений, производителей оборудования для нефтегазового комплекса, химической и нефтехимической промышленности, металлургии, космоса, медицины и водородной энергетики, а также реализует ряд иных комплексных инжиниринговых проектов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 303 135 732 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|14.05.2025
|
ГК Softline, МФТИ, ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital запускают инициативу по подготовке будущих технологических лидеров в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности
МФТИ, группа ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital представили результаты совместного аналитического
|04.04.2025
|
Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»
Сколько Softline заплатил за «ОМЗ ИТ» Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) раскрыла подробности приобретения ИТ-холдинг
|15.08.2024
|
ГК Softline купила контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные Технологии»
ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с
|15.08.2024
|
«Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности
Российская ГК «Софтлайн» сообщила CNews о переходе в ее собственность контрольной доли в компании «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с
|10.04.2024
|
Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ
работчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Об этом CNews сообщили представители Bimeister. Bimeister явля
|22.09.2015
|
«Объединенные машиностроительные заводы» оптимизировали управление рисками и внутренний аудит
та с помощью решения, реализованного компанией Maykor-GMCS. Решение на базе IBM Analytics позволяет ОМЗ осуществлять оптимальное планирование мероприятий по снижению рисков, контролировать их и
|25.04.2013
|
IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового офиса «Объединенных машиностроительных заводов»
ект по построению ИТ-инфраструктуры нового офиса компании «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Новый офис промышленного холдинга начал работу через 2 месяца после начала проекта, соо
|22.12.2008
|
ОМЗ и "Атомэнергопром" поставят реакторное оборудование для АЭС в Болгарии
ОАО "Ижорские заводы" (входят в группу "Объединенные машиностроительные заводы") и ОАО "Атомэнерго
|08.02.2007
|
"Ресурс-ДК": с орбиты на рынок
7 февраля в научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) прошел семинар «Спутниковые данные с КА "Ресурс-ДК". Порядок получения и возможности использования». Это первое мероприятие, на котором ведущие специалисты НЦ ОМЗ откровенно рассказ
|12.12.2006
|
Ижорские заводы оборудуют плавучую АЭС
веродвинске Архангельской области. В пресс-службе группы "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ), куда входят «Ижорские заводы» сумма контракта составляет 500 млн. рублей. В будущем на
|12.12.2006
|
Ижорские заводы оборудуют плавучую АЭС
веродвинске Архангельской области. В пресс-службе группы "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ), куда входят «Ижорские заводы» сумма контракта составляет 500 млн. рублей. В будущем на
|16.11.2006
|
"Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле
комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ). В ходе летно-конструкторских испытаний были получены положительные результаты, а сам космический аппарат полностью подтвердил заданные характеристики. После завершения испытаний с 1 октяб
|16.11.2006
|
"Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле
комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ). В ходе летно-конструкторских испытаний были получены положительные результаты, а сам космический аппарат полностью подтвердил заданные характеристики. После завершения испытаний с 1 октяб
|30.06.2006
|
"Ресурс-ДК": анализ первых снимков
дного характера, поставка снимков российским и зарубежным пользователям на коммерческой основе, а также выполнение научных исследований. Прием изображений осуществляется с 23 июня. Согласно данным НЦ ОМЗ, космический комплекс «Ресурс-ДК1» разработан ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в кооперации с ФГУП НПП «ОПТЭКС», ОАО «Красногорский завод», НИИ ТП, НЦ ОМЗ и др. В состав КА «Ресурс-ДК1», кроме
|30.06.2006
|
"Ресурс-ДК": анализ первых снимков
дного характера, поставка снимков российским и зарубежным пользователям на коммерческой основе, а также выполнение научных исследований. Прием изображений осуществляется с 23 июня. Согласно данным НЦ ОМЗ, космический комплекс «Ресурс-ДК1» разработан ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в кооперации с ФГУП НПП «ОПТЭКС», ОАО «Красногорский завод», НИИ ТП, НЦ ОМЗ и др. В состав КА «Ресурс-ДК1», кроме
|04.12.2003
|
ДДО трудится на "Ижорских заводах"
Специалисты «АстроСофт» закончили внедрение решения «АстроСофт: Деловое Досье. Оборудование» в ОАО «Ижорские заводы». Решение ДДО было приобретено ОАО «Ижорские заводы» в связи с необход
|27.06.2002
|
Подписано соглашение о поставке КИС "Компас" на ОАО "Ижорские заводы"
ение персоналом" корпоративной информационной системы (КИС) "Компас" (Версия MS SQL Server) на ОАО "Ижорские заводы". В рамках договора планируется автоматизировать такие подразделения как "Упр
|21.03.2001
|
Началась реконструкция телефонной станции Ижорских заводов
(Lucent Technologies) на 1800 номеров, из них 1000 - городские. Для подключения этой мощной станции Ижорские заводы используют 4 волоконно-оптических цифровых канала, которые устанавливает "Пет
ОМЗ Перспективные Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Кувшинов Роман 11 5
|Лавров Владимир 96 3
|Надеин Андрей 17 3
|Андронов Алексей 28 2
|Свидиненко Юрий 14 2
|Фармаковский Борис 2 2
|Дудкин Сергей 2 2
|Кондратюк Алексей 6 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Тадевосян Максим 7 2
|Романов Алексей 49 1
|Приданцев Сергей 148 1
|Кореш Виктор 82 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Анохова Елена 4 1
|Гершензон Владимир 22 1
|Алаев Владимир 16 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Севастьянов Николай 15 1
|Касимов Николай 15 1
|Балагуров Андрей 8 1
|Колесников Владимир 9 1
|Злотов Дмитрий 5 1
|Резников Роман 8 1
|Хайлов Михаил 5 1
|Хафизов Евгений 9 1
|Когтев Виталий 3 1
|Мальцев Виталий 2 1
|Никонов Олег 3 1
|Серавкин Андрей 6 1
|Нуриджанов Сергей 1 1
|Беляев Сергей 3 1
|Сиротина Татьяна 2 1
|Меркулова Марина 1 1
|Боярчук Кирилл 6 1
|Меньшиков Валерий 3 1
|Парфененков Даниил 1 1
|Безбородов Вячеслав 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.