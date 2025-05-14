Разделы

ОМЗ Перспективные Технологии ОМЗ ПТ ОМЗ ПАО Объединённые машиностроительные заводы Уралмаш-Ижора Группа Ижорские заводы ОМЗ Горное оборудование

ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование

ПАО ОМЗ – участник рынка управления и развития технологических российских компаний в стратегических отраслях экономики России. Компания является интегрированным инжиниринговым и научно-производственным холдингом, включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Компании Группы участвовали в реализации практически всех стратегических проектов последних лет: Северный поток-2, Сила Сибири, Арктик СПГ-2, Ямал СПГ, Амурский ГПЗ и ГХК, Белоярская АЭС, Курская АЭС-2 и многих других, а также поставляют свою продукцию на экспорт. При поддержке АО «Газпромбанк» ПАО ОМЗ осуществляет инвестиции в развитие наукоемких инновационных компаний-разработчиков информационных решений, производителей оборудования для нефтегазового комплекса, химической и нефтехимической промышленности, металлургии, космоса, медицины и водородной энергетики, а также реализует ряд иных комплексных инжиниринговых проектов.

СОБЫТИЯ

14.05.2025 ГК Softline, МФТИ, ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital запускают инициативу по подготовке будущих технологических лидеров в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности

МФТИ, группа ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital представили результаты совместного аналитического
04.04.2025 Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»

Сколько Softline заплатил за «ОМЗ ИТ» Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) раскрыла подробности приобретения ИТ-холдинг
15.08.2024 ГК Softline купила контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные Технологии»

ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности

Российская ГК «Софтлайн» сообщила CNews о переходе в ее собственность контрольной доли в компании «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с
10.04.2024 Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ

работчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Об этом CNews сообщили представители Bimeister. Bimeister явля
22.09.2015 «Объединенные машиностроительные заводы» оптимизировали управление рисками и внутренний аудит

та с помощью решения, реализованного компанией Maykor-GMCS. Решение на базе IBM Analytics позволяет ОМЗ осуществлять оптимальное планирование мероприятий по снижению рисков, контролировать их и
25.04.2013 IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового офиса «Объединенных машиностроительных заводов»

ект по построению ИТ-инфраструктуры нового офиса компании «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Новый офис промышленного холдинга начал работу через 2 месяца после начала проекта, соо
22.12.2008 ОМЗ и "Атомэнергопром" поставят реакторное оборудование для АЭС в Болгарии

ОАО "Ижорские заводы" (входят в группу "Объединенные машиностроительные заводы") и ОАО "Атомэнерго
08.02.2007 "Ресурс-ДК": с орбиты на рынок

7 февраля в научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) прошел семинар «Спутниковые данные с КА "Ресурс-ДК". Порядок получения и возможности использования». Это первое мероприятие, на котором ведущие специалисты НЦ ОМЗ откровенно рассказ
12.12.2006 Ижорские заводы оборудуют плавучую АЭС

веродвинске Архангельской области. В пресс-службе группы "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ), куда входят «Ижорские заводы» сумма контракта составляет 500 млн. рублей. В будущем на

12.12.2006 Ижорские заводы оборудуют плавучую АЭС

веродвинске Архангельской области. В пресс-службе группы "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ), куда входят «Ижорские заводы» сумма контракта составляет 500 млн. рублей. В будущем на

16.11.2006 "Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле

комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ). В ходе летно-конструкторских испытаний были получены положительные результаты, а сам космический аппарат полностью подтвердил заданные характеристики. После завершения испытаний с 1 октяб
16.11.2006 "Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле

комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ). В ходе летно-конструкторских испытаний были получены положительные результаты, а сам космический аппарат полностью подтвердил заданные характеристики. После завершения испытаний с 1 октяб
30.06.2006 "Ресурс-ДК": анализ первых снимков

дного характера, поставка снимков российским и зарубежным пользователям на коммерческой основе, а также выполнение научных исследований. Прием изображений осуществляется с 23 июня. Согласно данным НЦ ОМЗ, космический комплекс «Ресурс-ДК1» разработан ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в кооперации с ФГУП НПП «ОПТЭКС», ОАО «Красногорский завод», НИИ ТП, НЦ ОМЗ и др. В состав КА «Ресурс-ДК1», кроме
30.06.2006 "Ресурс-ДК": анализ первых снимков

дного характера, поставка снимков российским и зарубежным пользователям на коммерческой основе, а также выполнение научных исследований. Прием изображений осуществляется с 23 июня. Согласно данным НЦ ОМЗ, космический комплекс «Ресурс-ДК1» разработан ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в кооперации с ФГУП НПП «ОПТЭКС», ОАО «Красногорский завод», НИИ ТП, НЦ ОМЗ и др. В состав КА «Ресурс-ДК1», кроме
04.12.2003 ДДО трудится на "Ижорских заводах"

Специалисты «АстроСофт» закончили внедрение решения «АстроСофт: Деловое Досье. Оборудование» в ОАО «Ижорские заводы». Решение ДДО было приобретено ОАО «Ижорские заводы» в связи с необход
27.06.2002 Подписано соглашение о поставке КИС "Компас" на ОАО "Ижорские заводы"

ение персоналом" корпоративной информационной системы (КИС) "Компас" (Версия MS SQL Server) на ОАО "Ижорские заводы". В рамках договора планируется автоматизировать такие подразделения как "Упр
21.03.2001 Началась реконструкция телефонной станции Ижорских заводов

(Lucent Technologies) на 1800 номеров, из них 1000 - городские. Для подключения этой мощной станции Ижорские заводы используют 4 волоконно-оптических цифровых канала, которые устанавливает "Пет

