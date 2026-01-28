Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

JAXA Daichi ALOS Advanced Land Observation Satellite


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.01.2026 Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео 1
25.02.2014 Япония создаст детальную ЗD-карту планеты 2
17.12.2013 Стали доступны наборы региональных пространственных данных 1
25.03.2009 Семинар по обработке радиолокационных данных состоится в Подмосковье 1
19.11.2008 Цхинвали и спутниковые фальсификации: исследование R&D.CNews 1
12.05.2008 Япония готовится к милитаризации космоса 1
24.03.2008 Керченская катастрофа: как её видели с орбиты 1
11.01.2008 Картографический спутник ALOS: крушение надежд 1
15.06.2007 Современные технологии работы с ДДЗ представят в Екатеринбурге 1
28.12.2006 R&D.CNews: итоги космического года 1
27.11.2006 Перспективный японский разведспутник: приоткрыта завеса секретности 1
27.11.2006 Перспективный японский разведспутник: приоткрыта завеса секретности 1
03.10.2006 В России разрабатывается новый спутник "Ресурс-П" 1
03.10.2006 В России разрабатывается новый спутник "Ресурс-П" 1
17.05.2006 Стихия бушует в Индонезии и в Сибири 1
17.05.2006 Стихия бушует в Индонезии и в Сибири 1
16.02.2006 Японский спутник ALOS передал первые снимки 2
16.02.2006 Японский спутник ALOS передал первые снимки 2
06.02.2006 2006: год коренного перелома в космосе 1
06.02.2006 2006: год коренного перелома в космосе 1
24.01.2006 Японская ракета вывела тяжелый спутник ALOS на орбиту 2
24.01.2006 Японская ракета вывела тяжелый спутник ALOS на орбиту 2

Публикаций - 22, упоминаний - 27

JAXA Daichi ALOS и организации, системы, технологии, персоны:

Daichi - Даичи 14 5
Совзонд - Sovzond 120 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 3
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
Microsoft Corporation 25310 1
Apple Inc 12712 1
Google LLC 12318 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 74 1
MODIS - Одежда 3000 57 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 1
Arianespace 85 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 15
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4845 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 639 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 536 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 90 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 7
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 6
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 5
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 4
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 4
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 3
GeoEye IKONOS 110 3
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 22 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
U.S. Department of Defense - NGA NextView 12 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Google Chrome - браузер 1655 1
Google Android 14776 1
Linux OS 10986 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Apple macOS 2274 1
Microsoft Windows 16407 1
Intel Core - Семейство процессоров 1239 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 520 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 1
StatCounter 456 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 165 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 1
Microsoft Windows 11 731 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
Андронов Алексей 28 2
Перминов Анатолий 131 1
Кучейко Алексей 22 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 18
Япония 13562 15
Россия - РФ - Российская федерация 157987 11
Европа 24669 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 4
Канада 4992 4
Германия - Федеративная Республика 12953 4
Южная Корея - Республика 6873 3
Израиль 2785 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 3
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 30 2
Индонезия - Большие Зондские острова - Ява остров - Мерапи 8 2
Индия - Bharat 5719 2
Франция - Французская Республика 7991 2
Индонезия - Республика 1017 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Гималаи - Джомолунгма - Эверест - Mount Everest - высочайшая вершина Земли 28 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Казахстан - Республика 5830 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Грузия 1289 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
Южная Осетия - Государство Алания 117 1
Южная Осетия - Цхинвал 29 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 85 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
9to5Google 58 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще