Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео

Google допустила утечку информации об интерфейсе Aluminium OS – новой платформы, которая заменит одновременно и Android, Chrome OS. Это будет новая система, которая сможет работать и на мобильных устройствах, и на обычных компьютерах. Информацию слил в интернет один из тестировщиков – он записал экранное видео, где показал некорректную работу Chrome в новой системе. Внешне система напоминает Apple macOS.

Пять слогов, чтобы сломать язык

В интернете появился видеоролик, наглядно демонстрирующий внешний вид операционной системы Aluminium OS. Это новая разработка интернет-гиганта Google, которую он готовит на замену сразу двум своим платформам.

Aluminium OS с названием из пяти слогов (может, к релизу его сократят до AlOS) придет на смену и всеми забытой настольной Chrome OS, и самой популярной мобильной ОС в мире – Android. Как пишет профильный портал 9to5Google, утечку организовал один из тестировщиков – он записал скринкаст, то есть экранное видео с оболочкой Aluminium OS, где показывал неправильную работу браузера Chrome.

В видео показано, что Chrome некорректно взаимодействует с вкладками в режиме инкогнито. Ролик демонстрирует, что Aluminium OS пока не готова к массовому распространению, но при этом явно указывает, что работа над ней идет полным ходом.

Весь секрет в числах

На то, что Google прямо сейчас занимается полировкой Aluminium OS, указывает номер сборки, в котором плохо работают вкладки в Chrome. Он выглядит как ZL1A.260119.001.A1, и цифры в его составе вполне могут указывать на дату выпуска этого билда – 19 января 2026 г.

В том же ролике упомянута и Android 16. На момент выпуска материала это самая современная версия Android, массовое распространение которой началось лишь осенью 2025 г.

Все работает

Даже сам факт наличия видеоролика, пусть и указывающего на откровенную сырость программного продукта, говорит о том, что Aluminium OS как минимум существует и как максимум развивается. На видео система запечатлена в своем десктопном варианте – по всей видимости, так или почти так она будет выглядеть на настольных и мобильных ПК.

Доказательством этому служит то, что ролик был снят с экрана хромбука – ноутбука HP Elite Dragonfly 13.5, который первоначально предназначался для Chrome OS. Но это же указывает и на то, что системе, вероятно, нужно будет много «железа».

HP Elite Dragonfly 13.5 располагает от 8 до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, встроенным накопителем на 32 ГБ и дополнительным SSD на 128, 256 или 512 ГБ на выбор. В ноутбуке стоят современные процессоры Intel Core 12 поколения (Alder Lake) – i3-1215U, i5-1235U, i5-1245U, i7-1255U или i7-1265U.

Почти как macOS

Интерфейс Aluminium OS во многом копирует macOS – операционную систему на ноутбуках Apple. Это в первую очередь док-панель по центру нижнего края оболочки, которую с 2021 г. и выхода Windows 11 копирует и Microsoft.

Также сходство с macOS выдает и расположение других элементов – например, информация о времени, зарядке аккумулятора, уровне сигнала и пр. выведена сверху.

Фото: mammela / Pixabay Пока что далеко не факт, что дни Android сочтены. Но нельзя исключать и такого исхода событий

Исходя из расположения элементов оболочки в видеоролике можно сделать вывод, что система поддерживает многооконность. Другими словами, можно выводить на экран как минимум два разных окна – например, текстовый редактор и браузер, файловый менеджер и что-либо еще. Пока нет информации, можно ли в Aluminium OS размещать на экране больше двух окон за раз – к примеру, в Windows их количество ограничено, по сути, размерами самих окон и разрешением экрана.

Интерфейс браузера Google Chrome во многом соответствует мобильной версии браузера для Android в модификации больших экранов.

Можно, но зачем

Впервые о планах Google по объединению Android и Chrome OS стало известно в 2025 г. Google пока не анонсировала новую ОС и не объяснила, зачем ей понадобилось избавляться от Android – самой популярной мобильной ОС в мире с долей рынка 71,68% в мире и 69,7% в России (декабрь 2025 г., StatCounter).

С Chrome OS, напротив, все предельно ясно. Система вышла почти 17 лет назад и за эти годы едва достигла доли в 1,24% в мире (в России у нее 0% – ей почти никто не пользуется). Google предпринимала бесчисленное количество попыток пробудить у пользователей интерес к ней, но тщетно – всему миру привычнее и удобнее работать в Windows, macOS и Linux.

Пока нельзя исключать, что Android как отдельная платформа в итоге не исчезнет и продолжит существовать как минимум на планшетах и смартфонах. А вот ноутбуки и настольные ПК, по-видимому, будут работать именно на Aluminium OS вместо Chrome OS.

Google пока не делает никаких заявлений на этот счет. Дата премьеры Aluminium OS на момент выхода материала установлена не была. Премьера Aluminium OS, по предварительным данным, ожидается в мае 2026 г. и пройдет в рамках ежегодной конференции Google I/O. Релиз стабильной версии системы может состояться до конца 2026 г.