Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS

Google анонсировала операционную систему Chrome OS Flex, основанную на Chrome OS и способную работать на компьютерах, на которых раньше стояла Windows или macOS. Система бесплатна, умеет взаимодействовать с приложениями под Android, Windows и Linux и может запускаться с флешки, что позволяет не удалять оригинальную операционку.

Вторая жизнь Chrome OS

Интернет-гигант Google разработал операционную систему Chrome OS Flex. Это почти обычная Chrome OS, с той лишь разницей, что ее официально и легально можно устанавливать на компьютеры под управлением Windows и macOS.

Со слов представителей Google, новая Chrome OS Flex способна вдохнуть новую жизнь в древние компьютеры и технику Apple, которым уже больше 10 лет. На фоне того, что современная Windows 11 имеет сильно завышенные системные требования, Chrome OS Flex может стать новой ОС для тех, кто не готов платить за новый компьютер только ради новой платформы Microsoft.

Chrome OS Flex распространяется на полностью бесплатной основе. Более того, ее исходный код открыт и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Chrome OS Flex может стать бесплатной альтернативой Windows

На момент публикации материала Chrome OS Flex предлагалась лишь в виде ранней версии, ориентированной в первую очередь на разработчиков и опытных пользователей ПК. Выпуск первой стабильной сборки ожидается в ближайшие несколько месяцев. Не исключено, что он будет приурочен к конференции Google I/O 2022, запланированной на май 2022 г.

Минимум отличий

В плане использования новая Chrome OS Flex от оригинальной Chrome OS не отличается. Она по-прежнему базируется на Linux и в качестве пользовательского окружения использует браузер Chrome.

Как и раньше, вместо полноценных программ Chrome OS Flex ориентируется на веб-приложения. Софт, знакомый и привычный пользователям macOS, под новой системой пока не запустить.

С другой стороны, есть возможность запуска Linux-программ, а с 2020 г. Google трудится над возможностью запуска в Chrome OS софта для Windows. Кроме того, с 2016 г. в Chrome OS есть нативная поддержка Android-приложений, которую Google перенесла и в новую Chrome OS Flex.

Однако с запуском программ для Android и Windows под новой ОС могут возникнуть трудности. В ранней версии системы эти опции пока недоступны, равно как и поддержка каталога приложений Google Play. Кроме того, софт для Linux запускается посредством виртуальной машины, но эта возможность пока доступна не на всех устройствах.

Помимо этого, в ранней версии Chrome OS возможны проблемы с поддержкой периферийных устройств. Это могут быть оптически приводы, камеры распознавания лиц, дактилоскопы и др. Вероятно, в финальной сборке все эти недочеты будут устранены.

С установкой справятся все

По словам разработчиков, Chrome OS Flex можно установить по сети или с USB-накопителя, точно так же, как в странах бывшего СССР большинство пользователей устанавливают другую, самую популярную в мире ОС.

Google предусмотрела режим Live-загрузки без удаления основной системы. Можно развернуть систему прямо на внешнем накопителе, чтобы оценить ее возможности и решить, стоит ли менять установленную ОС на новую Chrome OS Flex.

Chrome OS Flex не нуждается в мощном «железе»

В отличие от Windows 11, новинка Google действительно менее требовательна к «железной» составляющей компьютеров, однако на по-настоящему древние ПК ее установить все же не получится. Так, системе требуются хотя бы 4 ГБ оперативной памяти, следовательно, компьютеры начала XXI века, в большинстве своем, отсекаются.

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Зато по части процессора Chrome OS Flex весьма непривередлива – ей подойдет любой более-менее современный CPU AMD или Intel с архитектурой х86. То же касается и внутреннего накопителя – системе достаточно 16 ГБ свободного пространства.

С разработкой Google не спешила

В новой ОС Google используются многочисленные наработки компании Neverware, которую Google купила, как сообщал CNews, еще в декабре 2020 г. Ее основным продуктом была специализированная облачная операционная система Cloudready, по сути являющаяся «клоном» Chrome OS для устаревших компьютеров.

Другими словами, Chrome OS Flex – это своего рода эволюция Cloudready. Сам проект появился в 2011 г., спустя два года с момента анонса оригинальной Chrome OS. Все те, кто в настоящее время работают в Cloudready, получат возможность апдейта до Chrome OS Flex

Что задумала Google

На момент публикации материала Google не сознавалась, зачем ей понадобилась система, способная работать на старых компьютерах. Вероятных причин может быть как минимум две.

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Первая – это околонулевая популярность системы. В глобальном сегменте настольных ОС она удерживает лишь 2,6%, а в российском – и вовсе 0,02% (данные портала StatCounter за январь 2022 г.). Однако стоит отметить, что в июне 2020 г. ее глобальная доля была на уровне 1,06%.

С популярностью у Chrome OS беда

Chrome OS используется, по большей части, лишь в сфере образования и устанавливается на недорогие ноутбуки (хромбуки) и неттопы (хромбоксы). Видимо, за счет владельцев старых ПК, давно закончивших учебу, Google надеется расширить область ее применения.

Вторая причина – это постоянный натиск Microsoft. Мало того, что ОС семейства Windows являются самыми популярными в мире, так софтверный гигант еще и пытается подмять под себя рынок недорогих ноутбуков, в котором и крутится Chrome OS.

В ноябре 2021 г. Microsoft анонсировала сверхдешевый ноутбук Surface Laptop SE на базе процессора Intel Celeron и новой ОС Windows 11 SE – упрощенной версией обычной Windows 11. На старте продаж лэптоп стоил около $250 (19 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 февраля 2022 г.), и это прямой конкурент для подавляющего большинства хромбуков.