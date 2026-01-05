Microsoft Surface Laptop

Разделы

05.01.2026 Microsoft закрывает разработку легкой Windows 11 для дешевых ПК 1
01.08.2025 Microsoft убивает «Windows для бедных». Самая базовая ОС для слабых ПК отправится на свалку 1
16.05.2025 Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков 2
20.11.2024 Microsoft создала крошечный ПК на Windows, абсолютно бесполезный без интернета. На нем нельзя запускать программы. Опрос 1
21.05.2024 Intel в большой беде. Microsoft без предупреждения отказалась от ее процессоров, крупнейшие производители ноутбуков массово переходят на ARM 1
03.05.2023 Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows 1
16.02.2022 Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS 1
26.01.2022 Microsoft на коне. Все сегменты ее бизнеса показали внушительный рост 2
20.01.2022 Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре 1
10.11.2021 Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео 2
28.10.2021 Microsoft готовит новую Windows для древних и слабых компьютеров 2
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 2
05.01.2021 Грядет радикальная смена дизайна Windows 10. Подробности 1
28.12.2020 На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно 1
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео 2
03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows 3
20.06.2019 Microsoft выпускает детский конструктор, из которого можно собрать ПК 1
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео 1
07.06.2018 Топ-5 самых легких ноутбуков 1
12.02.2018 Microsoft вступила в борьбу со словом Windows 1
05.02.2018 Microsoft разделит Windows 10 на 5 категорий. Цены 1
26.07.2017 5 лучших ноутбуков с сенсорным экраном. Выбор ZOOM 1
24.05.2017 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео 1
19.05.2017 Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото 2
17.05.2017 Вся линейка MacBook полностью обновится через месяц 1
11.05.2017 В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры 1
03.05.2017 Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены 2
31.10.2016 Microsoft заплатит огромную скидку желающим обменять MacBook на Surface 1

Публикаций - 28, упоминаний - 38

Microsoft Surface Laptop и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25273 26
Intel Corporation 12555 16
Apple Inc 12660 12
Lenovo Group 2366 8
Google LLC 12289 7
Dell EMC 5098 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2102 6
HP Inc. 5765 6
AMD - Advanced Micro Devices 4478 5
Acer Group - Acer Inc 2664 5
Qualcomm Technologies 1914 4
Nvidia Corp 3748 3
Fujitsu 2066 3
Samsung Electronics 10645 3
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 40 1
Google - Neverware 3 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
Snap Inc 102 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
Meta Platforms - Facebook 4540 1
LG Electronics 3679 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 682 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 1
MediaTek - Ralink 571 1
Amazon Inc - Amazon.com 3146 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 2
101Hotels.com 456 1
Microsoft - LinkedIn 689 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5275 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3544 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 9
USB Type-A - USB-A 629 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 9
Наушники - Headphones 4301 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7686 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13008 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 6
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 583 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 789 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1108 4
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 678 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8183 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2461 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2386 3
Microsoft Surface - Планшет 440 21
Microsoft Windows 16373 20
Microsoft Windows 10 1881 18
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 387 11
Microsoft Windows 11 723 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 10
Google Chromebook - Google Хромбук 238 10
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1428 8
Microsoft Surface Pro - планшет 127 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1015 8
Intel Core - Семейство процессоров 1237 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 7
Apple MacBook Pro 536 6
Intel Core i - Cерия процессоров 530 6
Intel Celeron - Серия процессоров 973 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 5
Microsoft Surface Pen 28 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 5
Google Chrome - браузер 1653 5
StatCounter 451 5
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 480 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 3
Microsoft Teams - MS Teams 621 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 198 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 3
Apple macOS 2259 3
Microsoft Surface Studio 19 3
Qualcomm Snapdragon X 95 3
Intel x86 - архитектура процессора 1987 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Google Android 14741 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 967 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 2
Microsoft Surface Connect 6 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Newman Josh - Ньюман Джош 2 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 216 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 1
Panay Panos - Панай Панос 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 12
Россия - РФ - Российская федерация 157532 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Канада 4988 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Китай - Шанхай 808 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Япония 13554 1
Южная Корея - Республика 6865 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Китай - Тайвань 4136 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Металлы - Платина - Platinum 480 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Образование в России 2560 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Философия - Philosophy 502 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1874 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
The Verge - Издание 592 5
Neowin 181 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Tom’s Hardware 526 2
GizmoChina 155 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Wired - Издание 271 1
WindowsArea.de 1 1
Bloomberg 1421 1
ZDnet 662 1
Windows Central 30 1
VentureBeat 90 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8398 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
