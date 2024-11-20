Microsoft создала крошечный ПК на Windows, абсолютно бесполезный без интернета. На нем нельзя запускать программы. Опрос

Microsoft показала компьютер Windows 365 Link, который не умеет работать с локальными программами – только облачными сервисами. Фактически, это калька самых первых неттопов на Chrome OS, и то эта система теперь умеет запускать Android-приложения. При этом Windows 365 Link стоит как полноценный компьютер. На нем даже Windows – и та облачная.

Мимикрия под компьютер

Корпорация Microsoft анонсировала суперкомпактный компьютер Windows 365 Link, который даже немного компактнее новейшего и крошечного Apple Mac Mini на чипе М4. Новое творение софтверного гиганта работает на Windows, вот только самой Windows в привычном ее виде в нем и в помине нет.

Windows 365 Link совершенно бесполезен, если не подключать его к интернету – он вообще не умеет работать автономно, на него даже нельзя установить ни одну программу, которая могла бы работать в офлайне. При этом стоит он как полноценный неттоп с предустановленной Windows и схожими характеристиками – Microsoft просит за него $349 или 34,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2024 г. Старт продаж назначен на апрель 2025 г.

На Windows 365 Link можно запустить исключительно облачную версию Windows, которая будет работать на серверах Microsoft, и которая работает исключительно по подписке. Этот сервис под названием Windows 365 работает с лета 2021 г. То же касается и офисного ПО – только Office 365 по подписке вместо Office 2024 с пожизненной лицензией и его бесплатных аналогов.

Microsoft Windows 365 Link. Новое творение Microsoft, которое нельзя использовать без интернета

Новое творение Microsoft – это своего рода аналог «хромбоксов», то есть неттопов на системе Google Chrome OS. Они тоже поначалу только с веб-приложениями, хотя с самого первого дня сама Chrome OS устанавливалась непосредственно на них, а не запускалась где-то в облаке. К тому же теперь хромбоксы умеют работать с Android-приложениями, притом без подключения к интернету

Что внутри

Windows 365 Link – это неттоп в корпусе размерами 120х120х30 мм. Для сравнения, новый Mac Mini на M4 имеет габариты 127х127х50 мм.

Новинка позволяет подключать к себе два монитора с разрешением до 4К и большое количество дополнительной периферии за счет квартета портов USB, три из которых – это полноразмерные USB-A 3.2, четвертый – USB-C 3.2. Вместе с этим в неттопе есть HDMI и DP (для мониторов), Ethernet, миниджек для акустики или наушников, а также модули беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Корпус неттопа изготовлен из алюминиевого сплава – если верить Microsoft, он на 90% состоит из сырья вторичной переработки. При этом внутри него полностью отсутствует активная система охлаждения – отводом тепла от процессора и других компонентов занимается исключительно система радиаторов. С одной стороны, это делает ПК полностью бесшумным, так как жесткого диска внутри него тоже нет, с другой – нет штатной возможности спасения от перегрева в жаркие дни.

Напрасные секреты Microsoft

Microsoft многое рассказала про Windows 365 Link, но скрыла самое важное – модель процессора и объем оперативной памяти. Но, по данным The Verge, это уже морально устаревший компьютер с всего лишь 8 ГБ оперативной памяти и чипом Intel начального уровня (конкретная модель не раскрывается).

Microsoft Возможно, Microsoft постеснялась публиковать данные о CPU и RAM своего неттопа

Также в неттопе имеется флеш-накопитель на 64 ГБ. Теоретически, на Windows 365 Link, с учетом его спецификаций, можно установить локальную версию Windows со всем набором необходимого ПО, но Microsoft о наличии такой возможности не сообщает.

Сколько на самом деле стоит компьютер

Пользователь, решивший приобрести Windows 365 Link, не сможет ограничиться только лишь тратами на сам ПК. Ввиду того, что неттоп официально не умеет работать ни с чем, кроме облачных сервисов Microsoft, нужно закладывать в его стоимость еще и расходы на подписки.

Специалисты портала Tom’s Hardware подсчитали, что подписка на Windows 365 обойдется в $28-315 (2,8-31,5 тыс. руб.) в месяц на одного пользователя. Microsoft утверждает, что ее вариант с 4-ядерным процессором, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, стартовый тарифный план которого составляет $66 (6600 руб.) в месяц на пользователя, наиболее популярен среди сотрудников, «которые используют только Microsoft Teams, браузеры или приложения Microsoft». За два года такой тариф обойдется в $1584 (158,4 тыс. руб.) на одного пользователя, а с учетом стоимости самого неттопа – почти в $2000 (200 тыс. руб.) за базовый облачный ПК.

Даже в ассортименте самой Microsoft есть гораздо более доступные решения, которые не требуют постоянного подключения к Сети. Например, за $1300 (130 тыс. руб.) можно купить ноутбук Microsoft Surface Laptop на базе чипа Snapdragon X Elite с 15-дюймовым сенсорным экраном, тем же объемом памяти и вдвое большим объемом хранилища.

Что до упомянутого Apple Mac Mini на чипе М4, то его цена начинается с $599 (59,9 тыс. руб.) за 16 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. На него официально можно устанавливать Windows.