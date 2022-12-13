Разделы

13.12.2022 Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео

На замену Mac mini Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсировала свой первый неттоп, пишет Gizmochina, который по своему внешнему виду и габаритам напоминает Apple Mac mini. Чтобы усилить сходство с Mac mini, Xiaomi во время премьеры использовала изображения своего нетт
17.01.2020 Создан полноценный настольный ПК размером с сигаретную пачку

Микро-неттоп Компания ECS разработала Liva Q1 – один из самых компактных настольных ПК в мире. Он с
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена

оты и увеличение габаритов до 179х88х35 мм и веса до 750 граммов. Добавим, что это далеко не первые неттопы данного производителя – небольших размеров настольные ПК Lenovo выпускала еще в 2010

02.10.2019 Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена

Lenovo представила на российском рынке инновационную модель ПК — неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Это новый премиальный продукт, созданный с учетом всех требований пользователей. ThinkCentre M90n-1 Nano — самый маленький и полнофункциональный настольный ПК в

09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM

е могли и предназначались в основном для интернет-серфинга, откуда и получили свое второе название «неттопы» (interNET + deskTOP). Теперь же неттопы выпускают даже для игр и о недостатке
28.03.2016 Lenovo представил в России неттоп ideacentre 200

Компания Lenovo представила в России ультракомпактный настольный ПК класса неттоп — ideacentre 200. Lenovo ideacentre 200 выполнен в белом металлическом плоском корпусе размером с книгу (объём — 1,1 литра). Несмотря на малые размеры, этот неттоп обеспечивает ур
03.09.2015 Новый неттоп Acer будет продаваться помодульно

Пока производители смартфонов, планшетов и фотоаппаратов только присматриваются к достоинствам модульных технологий, компания Acer просто выпустила модульный неттоп Revo Build M1-601. Модули Acer Revo Build M1-601 смогут значительно расширять базовые функции этого компьютера, работающего на базе энергоэффективных процессоров Intel Pentium или Celero
09.04.2014 Foxconn анонсировала бюджетные неттопы для бизнеса

можностей. В нее вошли три модели: nT-iBT18, nT-iBT19 и nT-iBT29. Об этом CNews сообщили в Foxconn. Неттопы данной серии используют процессоры Bay Trail-D, имеют единый дизайн и унифицированный
31.08.2011 Zotac анонсирует новый неттоп на Fusion

Выход новых процессоров AMD серии Fusion подстегнул производителей неттопов на выпуск новых решений. К примеру, компания Zotac анонсировала неттоп ZBOX nano. Устройство имеет габариты 127 на 127 на 45 миллиметров. Внутри расположен процессор AMD E-350, 1 гигабайт оперативной памяти и жёсткий диск на 250 гигабайт с диаметром пластин
01.08.2011 Great Wall выпустила неттоп-клавиатуру

о большие компьютеры были заменены маленькими, а потом – опять большими (с монитором и системным блоком), то теперь – снова приходит время компьютеров-малышей.   Будто из середины 1980-х взялся новый неттоп китайской фирмы Great Wall Computer, Cross PC U310. Он представляет собой клавиатуру, размерами чуть толще стандартной, внутри которой находятся: процессор Intel Atom D525, 2 гигабайта о
06.07.2011 3Q показала неттоп с графической подсистемой Nvidia ION 2

т поставленных задач пользователь может выбрать 1 или 2 Гб оперативной памяти, жесткий диск объемом до 750 Гб и предустановленную операционную систему – DOS, MeeGo или новейшую Windows 7. 3Q показала неттоп с графической подсистемой Nvidia ION 2 В 3Q Sign установлен графический адаптер Nvidia ION 2, который представляет собой дискретную видеокарту с выделенной памятью объемом до 512 Мб. ION
24.02.2011 Foxconn показала неттопы на основе процессоров Intel Atom

Компания Foxconn выпустила неттопы NetBox-nT435, NetBox-nT435Н и NetBox-nT535 с наиболее мощными моделями процессоров из семейства Intel Atom и поддержкой оперативной памяти стандарта DDR3. Неттопы поставляются бе
03.12.2010 HP выпустила неттоп на базе Linux

вляется локализованный – для этого HP заключила договора с рядом компаний на индийском рынке – с музыкальными сервисами и Болливудом. Для доступа к веб-ресурсам используется специальная тач-оболочка. Неттоп поддерживает видеоконференц-связь.
27.10.2010 Epson выпустила неттоп на базе Intel Core i7

on, известная как производитель оргтехники (МФУ и видеопроекторов), представила для японского рынка неттоп Endeavor ST150E. Устройство размером 192x185x75 мм построено на базе процессоров Intel
31.08.2010 Acer покажет неттоп на IFA

Компания Acer планирует показать на выставке IFA новый неттоп. Устройство Acer Aspire Revo представляет собой компьютер на базе двухъядерного процессора AMD Athlon Neo II и графики Nvidia Ion. В устройстве будет 2 Гб ОЗУ, 160 Гб винчестер, DVD-прив
28.06.2010 Новый неттоп от eMachines

Компания eMachines представила новый неттоп. Модель Mini-e представляет собой компьютер на базе процессора AMD Athlon II Neo с тактовой частотой 1.7 ГГц. В нем установлена видеокарта GeForce 9200, 2 Гб ОЗУ, 160 Гб винчестер. Прису
20.05.2010 ViewSonic выпустила "зеленый" неттоп

Компания ViewSonic представила миниатюрный "зеленый" компьютер VOT125 PC Mini. Этот неттоп, как заявляет компания, использует на 90% меньше пластика по сравнению с аналогичными решениями, а благодаря процессорам Intel ULV потребляет на 90% меньше энергии, чем обычный ПК. Малыш
12.05.2010 Lenovo выпустила тонкий неттоп на базе NVIDIA Ion

Компания Lenovo выпустила новый неттоп IdeaCentre Q150. Он заключен в стильный обтекаемый черный корпус толщиной 21 мм и установлен на прозрачную подставку. В основу решения положена платформа NVIDIA Ion, сочетающая в себе гр
09.06.2009 USN Computers представила новые неттопы для дома и офиса

Компания USN Computers, российский разработчик и производитель ПК и серверов, представила новые неттопы USN для дома и офиса. В продуктовую линейку входят две модели настольных ПК «в миниатюре»: USN NEONix.NET 330 и USN Business.NET 331 на базе процессоров Intel Atom. Настольные ПК отлича
10.04.2008 Nvidia и Via разработают платформу для nettop, netbook и MID

партнерского соглашения с целью разработки новой платформы под названием VN. Данная платформа объединит процессоры Via C7 и C8 с чипсетами Nvidia и будет предназначена для создания компьютеров класса nettop, netbook и мобильных интернет-устройств (MID), передает DigiTimes со ссылкой на производителей компонентов. Как сообщается, первые устройства на основе платформы VN появятся на рынке в I
14.03.2008 Intel представил сверхдешевый компьютер

Корпорация Intel на презентации для бизнес-партнеров представила настольный компьютер Nettop с конструкцией, подразумевающей минимальное использование электронных компонентов и материалов с целью как можно большего уменьшения стоимости компьютера. Например, компьютер лишен охлаж
13.03.2008 Intel представил сверхдешевый компьютер Nettop

Корпорация Intel представила настольный компьютер Nettop с конструкцией, подразумевающей минимальное использование электронных компонентов и материалов с целью уменьшения стоимости компьютера настолько, насколько это будет возможным. Например,

