Емельянов Андрей


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Андрей Емельянов назначен вице-президентом по продажам и маркетингу Kraftway 1
02.07.2020 Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия 1
14.02.2008 Доля Toshiba на российском рынке ноутбуков в 2007 г. составила 10% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Емельянов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 18 1
Toshiba Corporation 2939 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Intel Corporation 12398 1
Acer Group - Acer Inc 2605 1
Nvidia Corp 3632 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 2
Моноблок - Monoblock PC 1012 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 827 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 976 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12501 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 525 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1086 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3983 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2413 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 729 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14195 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1492 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 168 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2730 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5494 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9846 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25350 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12740 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21427 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3371 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9665 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2641 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13122 1
DDR - Double data rate 2835 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12730 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3621 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7937 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9983 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2544 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2339 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1358 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14158 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
Acer ConceptD 34 1
Acer Veriton - серия неттопов 27 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
Acer Enduro - серия ноутбуков 10 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 140 1
Toshiba Portege 97 1
Toshiba Qosmio 85 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 849 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Microsoft Windows 16073 1
Acer Altos 31 1
Intel Core - Семейство процессоров 1224 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 1
Microsoft Windows 10 1835 1
Снытко Игорь 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1298 1
Энергетика - Energy - Energetically 5359 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5848 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
