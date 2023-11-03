Intel Core i5 Ivy Bridge Intel Arrandale Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64

Понятные названия процессоров Intel ушли в прошлое. Новые лишены логики и вводят потребителей в ступор. Дальше будет только хуже Кручу-верчу, запутать хочу Компания Intel, весной 2023 г. решившая отказаться от прежней схемы нейминга своих процессоров (Сore i3, i5 и пр.), собирается максимально усложнить процесс привыкания к новым наименованиям чипов. Как пишет портал VideoCardz, совсем скоро у Intel будет как минимум три линейки чипов, в различиях ме

Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7 Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими брендами, пишет портал Neowin. Эти названия появились в 2008 г., то есть Intel решила избавиться от них спустя

Realme представила в России ноутбук Book Prime ными вентиляторами стоимостью до 70 тыс. руб. Он оснащен 2K-экраном, 16+512 ГБ памяти и процессором Intel Core i5. Об этом CNews сообщили представители Realme. В новинке установлены графический

В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный графический процессор Intel. Об этом CNews сообщили представители

Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации конфигурации: теперь пользователи могут приобрести ноутбук Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c объемом памяти 8 ГБ + 512 ГБ в цвете «мистический сере

Intel хочет запретить менять процессоры в ПК ликовала на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которог

Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены ю взаимодействие ноутбука со смартфоном. Huawei MateBook D 15 в комплектации c новейшим процессором Intel Core i5 11 поколения обеспечивает исключительную производительность в широком диапазоне

Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколения. Ноутбук также оснащён дискретной видеокартой NVIDIA GeForc

Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото редставил новый ультратонкий ноутбук Honor Magicbook Pro, построенный на базе передового процессора Intel Core i5-10210U 10 поколения и оснащенный улучшенной дискретной видеокартой Nvidia Gefor

Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 ый игровой ноутбук Honor HUNTER V700 в двух модификациях на базе процессоров Intel Core i7-10750H и Intel Core i5-10300H 10 поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 в топово

Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео чном Mi NoteBook 14. Распаковка Mi NoteBook 14 Horizon Edition Младший Mi NoteBook 14 с процессором Intel Core i5-10210U и SSD на 256 ГБ стоит 42 тыс. рупий (38,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ию

Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены 5, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (MateBook D 14, MateBook D 15) и Intel Core i5 (MateBook D 14). Новые модели унаследовали от предыдущего поколения яркие и безрамочные эк

Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD очники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он конкурировал с

На рынок хлынули поддельные топовые процессоры Intel то него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263 (17,3 ты

ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос а на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Intel Core i5, но при значительно меньшем энергопотреблении — в два или даже в три раза. В ра

Panasonic представил новые защищенные планшеты Toughpad FZ-M1 mk3 а ОС Windows. Планшет в стандартной комплектации (Standart) теперь оснащен более мощным процессором Intel Core i5 7 поколения Intel Core i5-7Y57 vPro, обеспечивающим исключительную произ

Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM онкие (менее 1,8 см для 13-дюймовых устройств, менее 2,1 см для более крупных), легкие (1,5 кг для 13,3", 1,8 кг для 14" и 2 кг для ноутбуков большего размера), стильные, производительные (процессоры Intel Core i5 или i7, SSD) и «долгоиграющие» (энергоэффективная платформа). Могли ли мы тогда подумать, что игровые ноутбуки тоже сумеют вписаться в эти параметры? 15-дюймовый MSI Megabook GT66

Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус сь лишь модели с матрицами IPS с разрешением не менее 1920 на 1080 точек, с процессорами Intel Core i5 или i7 (где это возможно) актуальных поколений архитектуры, а также оснащённые оперативной

Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core первых процессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержко

Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014 Как видно из таблицы, в стандартной конфигурации нового MacBook Air 13 по умолчанию стоит процессор Intel Core i5-4260U с тактовой частотой 1,4 ГГц вместо Intel Core i5-4250U с 1,3 ГГц у

До свидания, Windows: обзор идеального ноутбука Apple MacBook Pro 15 Retina ook Pro 15 Retina MacBook Pro 13 Retina Экран IPS, 15,4’’, 2880x1800 пикс. (220 PPI) IPS, 13,3’’, 2560x1600 пикс. (227 PPI) Процессор Intel Core i7-4850HQ, 4х2,3 ГГц или Intel Core i7-4750HQ, 4х2 ГГц Intel Core i5-4288U, 2х2,6 ГГц или Intel Core i5-4258U, 2х2,4 ГГц Оперативная память 8 ГБ DDR3L 1600 МГц или 16 ГБ DDR3L 1600 МГц 4 ГБ DDR3L, 1600 МГц или 8 ГБ DDR3L, 1600 МГц Накопитель SSD 25

Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t дель выполнена на другой платформе – если двое других кандидатов предлагают двухъядерные Intel Core i5 поколения Haswell, то E55Dt и ее брат-почти-близнец E55D выполнены на четырехъядерной плат

Обзор ультрабука 13" Apple MacBook Air 2013: ZOOM рекомендует ель MacBook Air 11 MacBook Air 13 Экран 11,6’’, 1366x768 пикс. 13,3’’, 1280x800 пикс. Процессор Intel Core i5-4250U (1,3 ГГц), 2 ядра (опционально - Intel Core i7-4650U, 1,7 ГГЦ, 2 ядра) О

Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда? ook Air, которые некоторые ошибочно называют нетбуками - это неверно, т.к. нетбуки строятся на достаточно слабых процессорах (Intel Atom, например), тогда как MacBook Air - на вполне себе «взрослых» (Intel Core i5/i7) но с понижением тактовой частоты для уменьшения габаритов систем охлаждения и, как следствие, самого ноутбука. MacBook Pro 13 Retina MacBook Pro 13 Модель MD212 MD213 MD10

Прогнуться по полной: тестируем Lenovo IdeaPad Yoga 13 оутбук, планшет, презентация (при повороте экрана к зрителям) и консоль (при скрытой клавиатуре). К нам на тестирование попала версия устройства с экраном диагональю 13 дюймов, снабженная процессором Intel Core i5. Цена ноутбука в такой конфигурации составляет около 40000 рублей. Lenovo IdeaPad Yoga 13 Достоинство в простоте Внешне Lenovo IdeaPad Yoga выглядит очень приятно. Ноутбук доступ

В 2013 г. появятся процессоры Intel Core c энергопотреблением 10 Вт Крупнейший в мире производитель процессоров Intel планирует сократить энергопотребление процессоров, но речь идет не о каких-то будущих чипах, а о микропроцессорной архитектуре текущего поколения Ivy Bridge, сообщает PCMag. Сегодня процессоры с архитектурой Ivy Bridge и наименьшим потреблением энергии устанавливаются в ультрабуки на Windows и в лэптоп Apple MacBook Air. Их TDP (м

Обновленные Sony Vaio S и Vaio Z получили процессоры Ivy Bridge Обновленные серии ноутбуков Sony Vaio S и Vaio Z предлагаются с процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge, сообщила прес-служба Sony. Серия Sony Vaio S представлена моделями с диагональю экрана 13,3 и 15,5 дюйма. В последнем случае используется IPS-матрица с разрешением 1920 x 1080 пиксе

Cверхтонкий ноутбук Samsung получил новейший процессор Intel amsung Series 9 модель, оснащенную процессором Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge. Об этом со ссылкой на британский сайт компании сообщает Engadget. Примечательно,

Ноутбуки Dell Inspiron получили поддержку процессоров Ivy Bridge Компания Dell анонсировала на своем сайте ноутбуки Dell Inspiron 14R и 15R Special Edition, оснащенные процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge. Максимальная комплектация включает 4-ядерный процессор Core i7, дискретный графический адаптер, дисплей высокого разрешения и подсветку клавиатуры. Также возможно наличие флеш-памят

Samsung выпустил ноутбуки на базе процессоров Ivy Bridge Samsung Electronics объявил о выпуске серии геймерских ноутбуков Samsung Series 7 Gamer, оснащаемых процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым именем Ivy Bridge. Ноутбуки Samsung Series 7 Gamer оснащаются 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, яркостью 400 нит; видеопроцессором Geforce GTX675M и звуковой системой Dolby Ho

MacBook Pro с процессорами Ivy Bridge появятся в июне -дюймовый ноутбук в цельном корпусе, а в 2006 г. - первые компьютеры с процессорами Intel. В новых MacBook Pro ожидается масса нововведений. Прежде всего, это процессоры Intel Core третьего поколения Ivy Bridge. Также, исходя из информации из неофициальных источников, новые компьютеры могут: получить более тонкий корпус за счет отказа от DVD-привода, получить SSD вместо жесткого диска и быт

HP представил шесть настольных ПК на базе процессоров Ivy Bridge Hewlett-Packard объявила о выпуске шести настольных ПК, оснащенных процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: HP Omni 220qd, HP Omni 27qd, HP TouchSmart 520xt, HP Pavilion HPE h8t/h8xt и Pavilion HPE h9t Phoenix. Модели Omni 220qd, Omni 27qd и TouchSmart 520xt представляют собой компьютеры

Acer анонсировал первые настольные ПК с процессорами Ivy Bridge ла три первые настольные системы с процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: Predator AG3620-UR21P, Gateway DX4860-UR14P и Gateway FX6860, сообщает Akihabaran

Официально: процессоры Intel Ivy Bridge задержатся Intel выпустит процессоры Ivy Bridge на 8-10 недель позже изначально запланированного срока, сообщает Financial Times со ссылкой на вице-президента Intel Шона Малони (Sean Maloney). Первоначально приступить к серийным п

Intel отложит запуск процессоров Ivy Bridge Intel уведомила своих партнеров о том, что откладывает начало массовых поставок процессоров Ivy Bridge. Несмотря на то, что выпуск первых чипов до сих пор намечен на начало апреля (эти партии будут небольшими), поставки в промышленных масштабах начнутся не раньше июня. Об этом сообщае

Поставки 22-нм процессоров Intel Ivy Bridge начнутся в апреле ьных систем включит 4-ядерные Intel Core i7-3770K, i7-3770, i7-3770S и i7-3770T, а также Intel Core i5-3570, i5-3550 и i5-3450. Стоимость указанных процессоров составит от $184 до

Asustek выпустит планшет с Windows 7 и процессором Intel Core i5 Компания Asustek обнародовала обновленные технические характеристики будущего планшетного компьютера Eee Pad EP121. Как сообщает TechinStyle.tv, устройство будет оснащено новым процессором, Intel Core i5, вместо старого Core 2 Duo, о котором говорилось изначально. Кроме того, компьютер будет называться Eee Slate EP121, а не Eee Pad EP121, отмечает Reg Hardware. Напомним, что к про

Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с интегрированным процессором Intel Core i5/i7. Эта модель является одним из первых компьютеров в своем классе, имеющих полностью пассивное охлаждение. Встраиваемый компьютер ARK-3440 является преемником модели ARK-3420. По

Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5 онсировала появление нового игрового ноутбука с 15,6-дюймовым экраном на базе процессора Intel Core i5 (несколько вариантов - 460M, 450M или 430M). В устройстве будет установлен дискретный виде