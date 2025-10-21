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Intel Core i5 Ivy Bridge Intel Arrandale Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64

СОБЫТИЯ

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21.10.2025 Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

большой, а наличие подсветки клавиатуры упрощает работу вечерами. Вычисления возложены на процессор Intel Core i5-12450H с 8 ядрами, работа с видео — на NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 Гбайт памяти
12.09.2025 Раскрыт обман века. Intel впаривает покупателям древний процессор под новым названием и по очень высокой цене

тней давности под видом нового. Как пишет WCCFTech, на ее официальном сайте появился процессор Core i5-110, который производится с III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября). Редакция CNews уб
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Pro Vision установлен IPS-дисплей с матовым покрытием и разрешением Full HD. Модель оснащена чипом Intel Core i5 12450H, имеет 16 Гбайт оперативной памяти и быстрый SSD объемом 512 Гбайт (и то
03.10.2024 Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book

стройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графическим чипом Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 и к
18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

м не только для базовых офисных задач. Ведь внутри у всех устройств — топовые процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколений.  А для работы с задачами, задействующими максимум возможностей, н
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux

й Linux в российском ноутбуке Компания Fplus сообщила CNews о скором начале продаж ноутбука Flaptop i5 16512, главная отличительная особенность которого – это оригинальная операционная система

03.11.2023 Понятные названия процессоров Intel ушли в прошлое. Новые лишены логики и вводят потребителей в ступор. Дальше будет только хуже

Кручу-верчу, запутать хочу Компания Intel, весной 2023 г. решившая отказаться от прежней схемы нейминга своих процессоров (Сore i3, i5 и пр.), собирается максимально усложнить процесс привыкания к новым наименованиям чипов. Как пишет портал VideoCardz, совсем скоро у Intel будет как минимум три линейки чипов, в различиях ме
15.06.2023 Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7

Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими брендами, пишет портал Neowin. Эти названия появились в 2008 г., то есть Intel решила избавиться от них спустя
24.06.2022 В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook

На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный графический процессор Intel. Об этом CNews сообщили представители

10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

ликовала на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которог
28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены

ю взаимодействие ноутбука со смартфоном. Huawei MateBook D 15 в комплектации c новейшим процессором Intel Core i5 11 поколения обеспечивает исключительную производительность в широком диапазоне
11.06.2020 Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео

чном Mi NoteBook 14. Распаковка Mi NoteBook 14 Horizon Edition Младший Mi NoteBook 14 с процессором Intel Core i5-10210U и SSD на 256 ГБ стоит 42 тыс. рупий (38,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ию
12.05.2020 Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены

5, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (MateBook D 14, MateBook D 15) и Intel Core i5 (MateBook D 14). Новые модели унаследовали от предыдущего поколения яркие и безрамочные эк
26.06.2019 Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD

очники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он конкурировал с
12.03.2019 На рынок хлынули поддельные топовые процессоры Intel

то него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263 (17,3 ты
17.08.2018 ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос

а на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Intel Core i5, но при значительно меньшем энергопотреблении — в два или даже в три раза. В ра
04.01.2018 Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус

сь лишь модели с матрицами IPS с разрешением не менее 1920 на 1080 точек, с процессорами Intel Core i5 или i7 (где это возможно) актуальных поколений архитектуры, а также оснащённые оперативной
21.08.2017 Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core

первых процессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержко
19.06.2014 Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014

Как видно из таблицы, в стандартной конфигурации нового MacBook Air 13 по умолчанию стоит процессор Intel Core i5-4260U с тактовой частотой 1,4 ГГц вместо Intel Core i5-4250U с 1,3 ГГц у
30.08.2013 Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t

дель выполнена на другой платформе – если двое других кандидатов предлагают двухъядерные Intel Core i5 поколения Haswell, то E55Dt и ее брат-почти-близнец E55D выполнены на четырехъядерной плат
11.07.2013 Обзор ультрабука 13" Apple MacBook Air 2013: ZOOM рекомендует

ель  MacBook Air 11  MacBook Air 13 Экран  11,6’’, 1366x768 пикс.  13,3’’, 1280x800 пикс. Процессор Intel Core i5-4250U (1,3 ГГц), 2 ядра (опционально - Intel Core i7-4650U, 1,7 ГГЦ, 2 ядра)  О
05.12.2012 В 2013 г. появятся процессоры Intel Core c энергопотреблением 10 Вт

Крупнейший в мире производитель процессоров Intel планирует сократить энергопотребление процессоров, но речь идет не о каких-то будущих чипах, а о микропроцессорной архитектуре текущего поколения Ivy Bridge, сообщает PCMag. Сегодня процессоры с архитектурой Ivy Bridge и наименьшим потреблением энергии устанавливаются в ультрабуки на Windows и в лэптоп Apple MacBook Air. Их TDP (м
16.05.2012 Обновленные Sony Vaio S и Vaio Z получили процессоры Ivy Bridge

Обновленные серии ноутбуков Sony Vaio S и Vaio Z предлагаются с процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge, сообщила прес-служба Sony. Серия Sony Vaio S представлена моделями с диагональю экрана 13,3 и 15,5 дюйма. В последнем случае используется IPS-матрица с разрешением 1920 x 1080 пиксе
03.05.2012 Ноутбуки Dell Inspiron получили поддержку процессоров Ivy Bridge

Компания Dell анонсировала на своем сайте ноутбуки Dell Inspiron 14R и 15R Special Edition, оснащенные процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge. Максимальная комплектация включает 4-ядерный процессор Core i7, дискретный графический адаптер, дисплей высокого разрешения и подсветку клавиатуры. Также возможно наличие флеш-памят
02.05.2012 Samsung выпустил ноутбуки на базе процессоров Ivy Bridge

Samsung Electronics объявил о выпуске серии геймерских ноутбуков Samsung Series 7 Gamer, оснащаемых процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым именем Ivy Bridge. Ноутбуки Samsung Series 7 Gamer оснащаются 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, яркостью 400 нит; видеопроцессором Geforce GTX675M и звуковой системой Dolby Ho
27.04.2012 MacBook Pro с процессорами Ivy Bridge появятся в июне

-дюймовый ноутбук в цельном корпусе, а в 2006 г. - первые компьютеры с процессорами Intel. В новых MacBook Pro ожидается масса нововведений. Прежде всего, это процессоры Intel Core третьего поколения Ivy Bridge. Также, исходя из информации из неофициальных источников, новые компьютеры могут: получить более тонкий корпус за счет отказа от DVD-привода, получить SSD вместо жесткого диска и быт
25.04.2012 HP представил шесть настольных ПК на базе процессоров Ivy Bridge

Hewlett-Packard объявила о выпуске шести настольных ПК, оснащенных процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: HP Omni 220qd, HP Omni 27qd, HP TouchSmart 520xt, HP Pavilion HPE h8t/h8xt и Pavilion HPE h9t Phoenix. Модели Omni 220qd, Omni 27qd и TouchSmart 520xt представляют собой компьютеры

25.04.2012 Acer анонсировал первые настольные ПК с процессорами Ivy Bridge

ла три первые настольные системы с процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: Predator AG3620-UR21P, Gateway DX4860-UR14P и Gateway FX6860, сообщает Akihabaran
27.02.2012 Официально: процессоры Intel Ivy Bridge задержатся

Intel выпустит процессоры Ivy Bridge на 8-10 недель позже изначально запланированного срока, сообщает Financial Times со ссылкой на вице-президента Intel Шона Малони (Sean Maloney). Первоначально приступить к серийным п
16.02.2012 Intel отложит запуск процессоров Ivy Bridge

Intel уведомила своих партнеров о том, что откладывает начало массовых поставок процессоров Ivy Bridge. Несмотря на то, что выпуск первых чипов до сих пор намечен на начало апреля (эти партии будут небольшими), поставки в промышленных масштабах начнутся не раньше июня. Об этом сообщае
29.12.2011 Поставки 22-нм процессоров Intel Ivy Bridge начнутся в апреле

ьных систем включит 4-ядерные Intel Core i7-3770K, i7-3770, i7-3770S и i7-3770T, а также Intel Core i5-3570, i5-3550 и i5-3450. Стоимость указанных процессоров составит от $184 до
23.12.2010 Asustek выпустит планшет с Windows 7 и процессором Intel Core i5

Компания Asustek обнародовала обновленные технические характеристики будущего планшетного компьютера Eee Pad EP121. Как сообщает TechinStyle.tv, устройство будет оснащено новым процессором, Intel Core i5, вместо старого Core 2 Duo, о котором говорилось изначально. Кроме того, компьютер будет называться Eee Slate EP121, а не Eee Pad EP121, отмечает Reg Hardware. Напомним, что к про
13.11.2010 Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением

крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с интегрированным процессором Intel Core i5/i7. Эта модель является одним из первых компьютеров в своем классе, имеющих полностью пассивное охлаждение. Встраиваемый компьютер ARK-3440 является преемником модели ARK-3420. По
25.10.2010 Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5

онсировала появление нового игрового ноутбука с 15,6-дюймовым экраном на базе процессора Intel Core i5 (несколько вариантов - 460M, 450M или 430M). В устройстве будет установлен дискретный виде
28.09.2010 Intel выпустила новые процессоры для ноутбуков

-580M и i5-560M. Первый процессор обладает тактовой частотой 2,66 ГГц, 3 МБ кэш-памяти второго уровня и способен обрабатывать 4 потока команд одновременно (по два на каждое из ядер). Стоимость одного Core i5-580M в партии из тысячи штук составляет $266. Второй чип поступил в продажу по цене $225. Разница в процессорах заключается в предельной тактовой частоте: в 580M она составляет 3,33 ГГц
18.05.2010 Depo анонсировал новую модель ПК для дома: Depo Ego 8751 на базе Intel Core i3/i5

Ego 8751 с поддержкой 2-ядерных и 4-ядерных процессоров нового поколения Intel Core i3 и Intel Core i5, созданных на базе новейшей 32-нанометровой технологии, с автоматическим распределением пр
27.04.2010 MSI GX640: яркий игровой ноутбук с процессором Intel Core i5

тбук. В нашем образце была установлена видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5850, процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,26 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. Ясно, что с такой начинкой аккумулятор долго жить
12.03.2010 Samsung R480: красивый ноутбук с Core i5

ics пополнила R-серию универсальных ноутбуков целых тремя новыми представителями на базе процессора Intel Core i5: R480, R580 и R780. Нам на тестирование досталась младшая по размерам (но отнюд
09.03.2010 Acer Aspire 5740G: доступная мощь Core i5

Acer Aspire 5740G является классическим «универсалом». Модель с 15,6-дюймовым дисплеем и полноразмерной клавиатурой с блоком ввода числовых данных построена на базе процессора последнего поколения – Intel Core i5. Кроме того, модель может похвастаться Blu-Ray приводом и ёмким жестким диском (500 ГБ). В качестве операционной системы использована Windows 7 Home Premium. С другими характерист
25.01.2010 Новые "макбуки" задерживаются

ько недель. Как сообщает издание Electronista, проблема заключается в поступлении новых процессоров Intel Core i5 c низким уровнем энергопотребления. Издание приводит в пример, что в новых устр

Публикаций - 1444, упоминаний - 1995

Intel Core i5 Ivy Bridge и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 609
Nvidia Corp 4002 357
Apple Inc 13154 245
AMD - Advanced Micro Devices 4641 216
Acer Group - Acer Inc 2776 196
Lenovo Group 2446 193
HP Inc. 5883 183
Microsoft Corporation 25775 156
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 153
Dell EMC 5180 138
Samsung Electronics 11064 123
Sony 6739 86
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 67
Toshiba Corporation 2980 63
VAIO 475 56
Huawei 4676 49
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 49
Dell Technologies - Dell Computer 2219 47
Google LLC 12688 45
HP - Hewlett-Packard 3662 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
AMD Graphics Product Group - ATI 973 38
Bang&Olufsen - B&O 148 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 31
Fujitsu 2105 31
Xiaomi - Сяоми 2231 30
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 30
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 29
МегаФон 10742 28
LG Electronics 3735 27
Softline - Софтлайн 3743 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 19
Ростелеком 10948 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Yandex - Яндекс 9216 19
Merlion iRU - Деловой офис 352 19
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 18
Canon 1439 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 41
Связной ГК 1401 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Россети Ленэнерго 1699 13
Почта России ПАО 2370 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 12
TÜV Rheinland Group 181 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Евросеть 1421 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Совкомбанк Совесть 279 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Assist - Ассист 218 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Альфа-Банк 1979 5
LEGO 260 4
Белый Ветер 365 4
Наукоград - технопарк 156 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Volkswagen Audi Group 232 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Родник 91 3
101Hotels.com 456 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 33
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 998
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 873
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 753
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 608
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 553
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 541
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 492
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 470
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 441
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 407
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 399
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 382
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 366
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 340
DDR - Double data rate 3083 337
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 336
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 325
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 309
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 306
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 283
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 282
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 262
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 253
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 251
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 248
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 232
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 231
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 227
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 195
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 191
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 187
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 183
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 180
Наушники - Headphones 4478 178
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 176
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 163
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 154
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 151
Микрофон - Microphone 2808 151
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 147
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 601
Intel Core - Семейство процессоров 1251 410
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 405
Intel Core i - Cерия процессоров 534 302
Microsoft Windows 16882 280
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 161
Microsoft Windows 10 1938 160
Intel HD Graphics - графический процессор 233 159
Microsoft Windows 7 2007 151
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 144
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 131
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 121
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 114
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 112
Nvidia GeForce GTX 525 102
Google Android 15243 102
Apple MacBook Pro 559 99
Intel Turbo Boost Technology 216 93
Nvidia GeForce GT 337 93
Linux OS 11533 87
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 79
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 78
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 77
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 74
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 73
Intel Celeron - Серия процессоров 979 72
Microsoft Windows 11 827 71
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 71
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 69
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 69
Intel Sandy Bridge 145 67
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 67
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 66
Apple iPad 4011 65
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 60
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 59
Intel x86 - архитектура процессора 2151 57
Apple iPhone 6 4861 57
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 56
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 54
Никифоров Николай 1138 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 6
Епишин Олег 26 6
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Резников Олег 20 5
Дашкевич Алексей 10 5
Путин Владимир 3454 5
Яровая Ирина 72 4
Touch Michael - Тач Майкл 36 4
Ходаков Сергей 42 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 4
Вагизов Ильдар 32 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Ильичев Андрей 38 4
Малис Александр 158 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Panay Panos - Панай Панос 21 3
Гришин Дмитрий 210 3
Бобровников Борис 104 3
Виноградов Дмитрий 74 3
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 3
Инюцын Антон 17 3
Moore Gordon - Мур Гордон 66 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Гайдаенко Олег 8 3
Maloney Sean - Малони Шон 50 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Волож Аркадий 268 3
Волин Алексей 122 2
Солодовников Денис 108 2
Дворкович Аркадий 216 2
Богачев Игорь 183 2
Мамут Александр 133 2
Сачков Илья 126 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 628
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 215
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 121
Европа 24964 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 62
Япония 13807 60
Китай - Тайвань 4245 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Южная Корея - Республика 7052 29
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Азия - Азиатский регион 5920 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Канада 5081 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Индия - Bharat 5869 13
Украина 7928 13
Германия - Берлин 732 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
США - Нью-Йорк 3180 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Испания - Королевство 3840 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Китай - Шанхай 833 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 256
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 175
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 133
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 107
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 86
Ergonomics - Эргономика 1755 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 67
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 52
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 38
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 37
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 36
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 27
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 23
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 34
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 27
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 17
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
Intel Developer Forum - IDF 317 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Samsung Unpacked 41 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Industrie Forum Design Award 2 2
День знаний - 1 сентября 42 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Capture the Flag - CTF 56 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Defcon 45 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Retail Business Technology Expo 1 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Cisco Connect 5 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Red Dot Design Award 57 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
ERP-Диалоги 3 1
Национальный день молодежи Китая - 4 мая 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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