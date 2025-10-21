Intel Core i5 Ivy Bridge Intel Arrandale Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM большой, а наличие подсветки клавиатуры упрощает работу вечерами. Вычисления возложены на процессор Intel Core i5-12450H с 8 ядрами, работа с видео — на NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 Гбайт памяти

Раскрыт обман века. Intel впаривает покупателям древний процессор под новым названием и по очень высокой цене тней давности под видом нового. Как пишет WCCFTech, на ее официальном сайте появился процессор Core i5-110, который производится с III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября). Редакция CNews уб

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж Pro Vision установлен IPS-дисплей с матовым покрытием и разрешением Full HD. Модель оснащена чипом Intel Core i5 12450H, имеет 16 Гбайт оперативной памяти и быстрый SSD объемом 512 Гбайт (и то

Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book стройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графическим чипом Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 и к

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую м не только для базовых офисных задач. Ведь внутри у всех устройств — топовые процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколений. А для работы с задачами, задействующими максимум возможностей, н

Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux й Linux в российском ноутбуке Компания Fplus сообщила CNews о скором начале продаж ноутбука Flaptop i5 16512, главная отличительная особенность которого – это оригинальная операционная система

Понятные названия процессоров Intel ушли в прошлое. Новые лишены логики и вводят потребителей в ступор. Дальше будет только хуже Кручу-верчу, запутать хочу Компания Intel, весной 2023 г. решившая отказаться от прежней схемы нейминга своих процессоров (Сore i3, i5 и пр.), собирается максимально усложнить процесс привыкания к новым наименованиям чипов. Как пишет портал VideoCardz, совсем скоро у Intel будет как минимум три линейки чипов, в различиях ме

Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7 Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими брендами, пишет портал Neowin. Эти названия появились в 2008 г., то есть Intel решила избавиться от них спустя

В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный графический процессор Intel. Об этом CNews сообщили представители

Intel хочет запретить менять процессоры в ПК ликовала на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которог

Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены ю взаимодействие ноутбука со смартфоном. Huawei MateBook D 15 в комплектации c новейшим процессором Intel Core i5 11 поколения обеспечивает исключительную производительность в широком диапазоне

Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео чном Mi NoteBook 14. Распаковка Mi NoteBook 14 Horizon Edition Младший Mi NoteBook 14 с процессором Intel Core i5-10210U и SSD на 256 ГБ стоит 42 тыс. рупий (38,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ию

Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены 5, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (MateBook D 14, MateBook D 15) и Intel Core i5 (MateBook D 14). Новые модели унаследовали от предыдущего поколения яркие и безрамочные эк

Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD очники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он конкурировал с

На рынок хлынули поддельные топовые процессоры Intel то него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263 (17,3 ты

ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос а на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Intel Core i5, но при значительно меньшем энергопотреблении — в два или даже в три раза. В ра

Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус сь лишь модели с матрицами IPS с разрешением не менее 1920 на 1080 точек, с процессорами Intel Core i5 или i7 (где это возможно) актуальных поколений архитектуры, а также оснащённые оперативной

Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core первых процессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержко

Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014 Как видно из таблицы, в стандартной конфигурации нового MacBook Air 13 по умолчанию стоит процессор Intel Core i5-4260U с тактовой частотой 1,4 ГГц вместо Intel Core i5-4250U с 1,3 ГГц у

Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t дель выполнена на другой платформе – если двое других кандидатов предлагают двухъядерные Intel Core i5 поколения Haswell, то E55Dt и ее брат-почти-близнец E55D выполнены на четырехъядерной плат

Обзор ультрабука 13" Apple MacBook Air 2013: ZOOM рекомендует ель MacBook Air 11 MacBook Air 13 Экран 11,6’’, 1366x768 пикс. 13,3’’, 1280x800 пикс. Процессор Intel Core i5-4250U (1,3 ГГц), 2 ядра (опционально - Intel Core i7-4650U, 1,7 ГГЦ, 2 ядра) О

В 2013 г. появятся процессоры Intel Core c энергопотреблением 10 Вт Крупнейший в мире производитель процессоров Intel планирует сократить энергопотребление процессоров, но речь идет не о каких-то будущих чипах, а о микропроцессорной архитектуре текущего поколения Ivy Bridge, сообщает PCMag. Сегодня процессоры с архитектурой Ivy Bridge и наименьшим потреблением энергии устанавливаются в ультрабуки на Windows и в лэптоп Apple MacBook Air. Их TDP (м

Обновленные Sony Vaio S и Vaio Z получили процессоры Ivy Bridge Обновленные серии ноутбуков Sony Vaio S и Vaio Z предлагаются с процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge, сообщила прес-служба Sony. Серия Sony Vaio S представлена моделями с диагональю экрана 13,3 и 15,5 дюйма. В последнем случае используется IPS-матрица с разрешением 1920 x 1080 пиксе

Ноутбуки Dell Inspiron получили поддержку процессоров Ivy Bridge Компания Dell анонсировала на своем сайте ноутбуки Dell Inspiron 14R и 15R Special Edition, оснащенные процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge. Максимальная комплектация включает 4-ядерный процессор Core i7, дискретный графический адаптер, дисплей высокого разрешения и подсветку клавиатуры. Также возможно наличие флеш-памят

Samsung выпустил ноутбуки на базе процессоров Ivy Bridge Samsung Electronics объявил о выпуске серии геймерских ноутбуков Samsung Series 7 Gamer, оснащаемых процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым именем Ivy Bridge. Ноутбуки Samsung Series 7 Gamer оснащаются 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, яркостью 400 нит; видеопроцессором Geforce GTX675M и звуковой системой Dolby Ho

MacBook Pro с процессорами Ivy Bridge появятся в июне -дюймовый ноутбук в цельном корпусе, а в 2006 г. - первые компьютеры с процессорами Intel. В новых MacBook Pro ожидается масса нововведений. Прежде всего, это процессоры Intel Core третьего поколения Ivy Bridge. Также, исходя из информации из неофициальных источников, новые компьютеры могут: получить более тонкий корпус за счет отказа от DVD-привода, получить SSD вместо жесткого диска и быт

HP представил шесть настольных ПК на базе процессоров Ivy Bridge Hewlett-Packard объявила о выпуске шести настольных ПК, оснащенных процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: HP Omni 220qd, HP Omni 27qd, HP TouchSmart 520xt, HP Pavilion HPE h8t/h8xt и Pavilion HPE h9t Phoenix. Модели Omni 220qd, Omni 27qd и TouchSmart 520xt представляют собой компьютеры

Acer анонсировал первые настольные ПК с процессорами Ivy Bridge ла три первые настольные системы с процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: Predator AG3620-UR21P, Gateway DX4860-UR14P и Gateway FX6860, сообщает Akihabaran

Официально: процессоры Intel Ivy Bridge задержатся Intel выпустит процессоры Ivy Bridge на 8-10 недель позже изначально запланированного срока, сообщает Financial Times со ссылкой на вице-президента Intel Шона Малони (Sean Maloney). Первоначально приступить к серийным п

Intel отложит запуск процессоров Ivy Bridge Intel уведомила своих партнеров о том, что откладывает начало массовых поставок процессоров Ivy Bridge. Несмотря на то, что выпуск первых чипов до сих пор намечен на начало апреля (эти партии будут небольшими), поставки в промышленных масштабах начнутся не раньше июня. Об этом сообщае

Поставки 22-нм процессоров Intel Ivy Bridge начнутся в апреле ьных систем включит 4-ядерные Intel Core i7-3770K, i7-3770, i7-3770S и i7-3770T, а также Intel Core i5-3570, i5-3550 и i5-3450. Стоимость указанных процессоров составит от $184 до

Asustek выпустит планшет с Windows 7 и процессором Intel Core i5 Компания Asustek обнародовала обновленные технические характеристики будущего планшетного компьютера Eee Pad EP121. Как сообщает TechinStyle.tv, устройство будет оснащено новым процессором, Intel Core i5, вместо старого Core 2 Duo, о котором говорилось изначально. Кроме того, компьютер будет называться Eee Slate EP121, а не Eee Pad EP121, отмечает Reg Hardware. Напомним, что к про

Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с интегрированным процессором Intel Core i5/i7. Эта модель является одним из первых компьютеров в своем классе, имеющих полностью пассивное охлаждение. Встраиваемый компьютер ARK-3440 является преемником модели ARK-3420. По

Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5 онсировала появление нового игрового ноутбука с 15,6-дюймовым экраном на базе процессора Intel Core i5 (несколько вариантов - 460M, 450M или 430M). В устройстве будет установлен дискретный виде

Intel выпустила новые процессоры для ноутбуков -580M и i5-560M. Первый процессор обладает тактовой частотой 2,66 ГГц, 3 МБ кэш-памяти второго уровня и способен обрабатывать 4 потока команд одновременно (по два на каждое из ядер). Стоимость одного Core i5-580M в партии из тысячи штук составляет $266. Второй чип поступил в продажу по цене $225. Разница в процессорах заключается в предельной тактовой частоте: в 580M она составляет 3,33 ГГц

Depo анонсировал новую модель ПК для дома: Depo Ego 8751 на базе Intel Core i3/i5 Ego 8751 с поддержкой 2-ядерных и 4-ядерных процессоров нового поколения Intel Core i3 и Intel Core i5, созданных на базе новейшей 32-нанометровой технологии, с автоматическим распределением пр

MSI GX640: яркий игровой ноутбук с процессором Intel Core i5 тбук. В нашем образце была установлена видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5850, процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,26 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. Ясно, что с такой начинкой аккумулятор долго жить

Samsung R480: красивый ноутбук с Core i5 ics пополнила R-серию универсальных ноутбуков целых тремя новыми представителями на базе процессора Intel Core i5: R480, R580 и R780. Нам на тестирование досталась младшая по размерам (но отнюд

Acer Aspire 5740G: доступная мощь Core i5 Acer Aspire 5740G является классическим «универсалом». Модель с 15,6-дюймовым дисплеем и полноразмерной клавиатурой с блоком ввода числовых данных построена на базе процессора последнего поколения – Intel Core i5. Кроме того, модель может похвастаться Blu-Ray приводом и ёмким жестким диском (500 ГБ). В качестве операционной системы использована Windows 7 Home Premium. С другими характерист