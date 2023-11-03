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Intel Core i5 Ivy Bridge Intel Arrandale Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64



03.11.2023 Понятные названия процессоров Intel ушли в прошлое. Новые лишены логики и вводят потребителей в ступор. Дальше будет только хуже

Кручу-верчу, запутать хочу Компания Intel, весной 2023 г. решившая отказаться от прежней схемы нейминга своих процессоров (Сore i3, i5 и пр.), собирается максимально усложнить процесс привыкания к новым наименованиям чипов. Как пишет портал VideoCardz, совсем скоро у Intel будет как минимум три линейки чипов, в различиях ме
15.06.2023 Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7

Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими брендами, пишет портал Neowin. Эти названия появились в 2008 г., то есть Intel решила избавиться от них спустя
07.12.2022 Realme представила в России ноутбук Book Prime

ными вентиляторами стоимостью до 70 тыс. руб. Он оснащен 2K-экраном, 16+512 ГБ памяти и процессором Intel Core i5. Об этом CNews сообщили представители Realme. В новинке установлены графический
24.06.2022 В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook

На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный графический процессор Intel. Об этом CNews сообщили представители

24.02.2022 Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации

конфигурации: теперь пользователи могут приобрести ноутбук Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c объемом памяти 8 ГБ + 512 ГБ в цвете «мистический сере
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

ликовала на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которог
28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены

ю взаимодействие ноутбука со смартфоном. Huawei MateBook D 15 в комплектации c новейшим процессором Intel Core i5 11 поколения обеспечивает исключительную производительность в широком диапазоне
25.01.2021 Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена

Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколения. Ноутбук также оснащён дискретной видеокартой NVIDIA GeForc
24.11.2020 Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото

редставил новый ультратонкий ноутбук Honor Magicbook Pro, построенный на базе передового процессора Intel Core i5-10210U 10 поколения и оснащенный улучшенной дискретной видеокартой Nvidia Gefor
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700

ый игровой ноутбук Honor HUNTER V700 в двух модификациях на базе процессоров Intel Core i7-10750H и Intel Core i5-10300H 10 поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 в топово
11.06.2020 Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео

чном Mi NoteBook 14. Распаковка Mi NoteBook 14 Horizon Edition Младший Mi NoteBook 14 с процессором Intel Core i5-10210U и SSD на 256 ГБ стоит 42 тыс. рупий (38,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ию
12.05.2020 Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены

5, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (MateBook D 14, MateBook D 15) и Intel Core i5 (MateBook D 14). Новые модели унаследовали от предыдущего поколения яркие и безрамочные эк
26.06.2019 Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD

очники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он конкурировал с
12.03.2019 На рынок хлынули поддельные топовые процессоры Intel

то него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263 (17,3 ты
17.08.2018 ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос

а на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Intel Core i5, но при значительно меньшем энергопотреблении — в два или даже в три раза. В ра
03.08.2018 Panasonic представил новые защищенные планшеты Toughpad FZ-M1 mk3

а ОС Windows. Планшет в стандартной комплектации (Standart) теперь оснащен более мощным процессором Intel Core i5 7 поколения Intel Core i5-7Y57 vPro, обеспечивающим исключительную произ
13.06.2018 Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM

онкие (менее 1,8 см для 13-дюймовых устройств, менее 2,1 см для более крупных), легкие (1,5 кг для 13,3", 1,8 кг для 14" и 2 кг для ноутбуков большего размера), стильные, производительные (процессоры Intel Core i5 или i7, SSD) и «долгоиграющие» (энергоэффективная платформа). Могли ли мы тогда подумать, что игровые ноутбуки тоже сумеют вписаться в эти параметры? 15-дюймовый MSI Megabook GT66
04.01.2018 Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус

сь лишь модели с матрицами IPS с разрешением не менее 1920 на 1080 точек, с процессорами Intel Core i5 или i7 (где это возможно) актуальных поколений архитектуры, а также оснащённые оперативной
21.08.2017 Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core

первых процессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержко
19.06.2014 Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014

Как видно из таблицы, в стандартной конфигурации нового MacBook Air 13 по умолчанию стоит процессор Intel Core i5-4260U с тактовой частотой 1,4 ГГц вместо Intel Core i5-4250U с 1,3 ГГц у
22.11.2013 До свидания, Windows: обзор идеального ноутбука Apple MacBook Pro 15 Retina

ook Pro 15 Retina MacBook Pro 13 Retina Экран IPS, 15,4’’, 2880x1800 пикс. (220 PPI) IPS, 13,3’’, 2560x1600 пикс. (227 PPI) Процессор Intel Core i7-4850HQ, 4х2,3 ГГц или Intel Core i7-4750HQ, 4х2 ГГц Intel Core i5-4288U, 2х2,6 ГГц или Intel Core i5-4258U, 2х2,4 ГГц Оперативная память 8 ГБ DDR3L 1600 МГц или 16 ГБ DDR3L 1600 МГц 4 ГБ DDR3L, 1600 МГц или 8 ГБ DDR3L, 1600 МГц Накопитель SSD 25
30.08.2013 Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t

дель выполнена на другой платформе – если двое других кандидатов предлагают двухъядерные Intel Core i5 поколения Haswell, то E55Dt и ее брат-почти-близнец E55D выполнены на четырехъядерной плат
11.07.2013 Обзор ультрабука 13" Apple MacBook Air 2013: ZOOM рекомендует

ель  MacBook Air 11  MacBook Air 13 Экран  11,6’’, 1366x768 пикс.  13,3’’, 1280x800 пикс. Процессор Intel Core i5-4250U (1,3 ГГц), 2 ядра (опционально - Intel Core i7-4650U, 1,7 ГГЦ, 2 ядра)  О
29.04.2013 Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда?

ook Air, которые некоторые ошибочно называют нетбуками - это неверно, т.к. нетбуки строятся на достаточно слабых процессорах (Intel Atom, например), тогда как MacBook Air - на вполне себе «взрослых» (Intel Core i5/i7) но с понижением тактовой частоты для уменьшения габаритов систем охлаждения и, как следствие, самого ноутбука.   MacBook Pro 13  Retina  MacBook Pro 13 Модель MD212 MD213 MD10
28.02.2013 Прогнуться по полной: тестируем Lenovo IdeaPad Yoga 13

оутбук, планшет, презентация (при повороте экрана к зрителям) и консоль (при скрытой клавиатуре). К нам на тестирование попала версия устройства с экраном диагональю 13 дюймов, снабженная процессором Intel Core i5. Цена ноутбука в такой конфигурации составляет около 40000 рублей. Lenovo IdeaPad Yoga 13  Достоинство в простоте Внешне Lenovo IdeaPad Yoga выглядит очень приятно. Ноутбук доступ
05.12.2012 В 2013 г. появятся процессоры Intel Core c энергопотреблением 10 Вт

Крупнейший в мире производитель процессоров Intel планирует сократить энергопотребление процессоров, но речь идет не о каких-то будущих чипах, а о микропроцессорной архитектуре текущего поколения Ivy Bridge, сообщает PCMag. Сегодня процессоры с архитектурой Ivy Bridge и наименьшим потреблением энергии устанавливаются в ультрабуки на Windows и в лэптоп Apple MacBook Air. Их TDP (м
16.05.2012 Обновленные Sony Vaio S и Vaio Z получили процессоры Ivy Bridge

Обновленные серии ноутбуков Sony Vaio S и Vaio Z предлагаются с процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge, сообщила прес-служба Sony. Серия Sony Vaio S представлена моделями с диагональю экрана 13,3 и 15,5 дюйма. В последнем случае используется IPS-матрица с разрешением 1920 x 1080 пиксе
03.05.2012 Cверхтонкий ноутбук Samsung получил новейший процессор Intel

amsung Series 9 модель, оснащенную процессором Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge. Об этом со ссылкой на британский сайт компании сообщает Engadget. Примечательно,

03.05.2012 Ноутбуки Dell Inspiron получили поддержку процессоров Ivy Bridge

Компания Dell анонсировала на своем сайте ноутбуки Dell Inspiron 14R и 15R Special Edition, оснащенные процессорами Intel Core третьего поколения, под кодовым названием Ivy Bridge. Максимальная комплектация включает 4-ядерный процессор Core i7, дискретный графический адаптер, дисплей высокого разрешения и подсветку клавиатуры. Также возможно наличие флеш-памят
02.05.2012 Samsung выпустил ноутбуки на базе процессоров Ivy Bridge

Samsung Electronics объявил о выпуске серии геймерских ноутбуков Samsung Series 7 Gamer, оснащаемых процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым именем Ivy Bridge. Ноутбуки Samsung Series 7 Gamer оснащаются 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, яркостью 400 нит; видеопроцессором Geforce GTX675M и звуковой системой Dolby Ho
27.04.2012 MacBook Pro с процессорами Ivy Bridge появятся в июне

-дюймовый ноутбук в цельном корпусе, а в 2006 г. - первые компьютеры с процессорами Intel. В новых MacBook Pro ожидается масса нововведений. Прежде всего, это процессоры Intel Core третьего поколения Ivy Bridge. Также, исходя из информации из неофициальных источников, новые компьютеры могут: получить более тонкий корпус за счет отказа от DVD-привода, получить SSD вместо жесткого диска и быт
25.04.2012 HP представил шесть настольных ПК на базе процессоров Ivy Bridge

Hewlett-Packard объявила о выпуске шести настольных ПК, оснащенных процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: HP Omni 220qd, HP Omni 27qd, HP TouchSmart 520xt, HP Pavilion HPE h8t/h8xt и Pavilion HPE h9t Phoenix. Модели Omni 220qd, Omni 27qd и TouchSmart 520xt представляют собой компьютеры

25.04.2012 Acer анонсировал первые настольные ПК с процессорами Ivy Bridge

ла три первые настольные системы с процессорами Intel Core третьего поколения под кодовым названием Ivy Bridge: Predator AG3620-UR21P, Gateway DX4860-UR14P и Gateway FX6860, сообщает Akihabaran
27.02.2012 Официально: процессоры Intel Ivy Bridge задержатся

Intel выпустит процессоры Ivy Bridge на 8-10 недель позже изначально запланированного срока, сообщает Financial Times со ссылкой на вице-президента Intel Шона Малони (Sean Maloney). Первоначально приступить к серийным п
16.02.2012 Intel отложит запуск процессоров Ivy Bridge

Intel уведомила своих партнеров о том, что откладывает начало массовых поставок процессоров Ivy Bridge. Несмотря на то, что выпуск первых чипов до сих пор намечен на начало апреля (эти партии будут небольшими), поставки в промышленных масштабах начнутся не раньше июня. Об этом сообщае
29.12.2011 Поставки 22-нм процессоров Intel Ivy Bridge начнутся в апреле

ьных систем включит 4-ядерные Intel Core i7-3770K, i7-3770, i7-3770S и i7-3770T, а также Intel Core i5-3570, i5-3550 и i5-3450. Стоимость указанных процессоров составит от $184 до
23.12.2010 Asustek выпустит планшет с Windows 7 и процессором Intel Core i5

Компания Asustek обнародовала обновленные технические характеристики будущего планшетного компьютера Eee Pad EP121. Как сообщает TechinStyle.tv, устройство будет оснащено новым процессором, Intel Core i5, вместо старого Core 2 Duo, о котором говорилось изначально. Кроме того, компьютер будет называться Eee Slate EP121, а не Eee Pad EP121, отмечает Reg Hardware. Напомним, что к про
13.11.2010 Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением

крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с интегрированным процессором Intel Core i5/i7. Эта модель является одним из первых компьютеров в своем классе, имеющих полностью пассивное охлаждение. Встраиваемый компьютер ARK-3440 является преемником модели ARK-3420. По
25.10.2010 Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5

онсировала появление нового игрового ноутбука с 15,6-дюймовым экраном на базе процессора Intel Core i5 (несколько вариантов - 460M, 450M или 430M). В устройстве будет установлен дискретный виде
30.09.2010 Sony обновила ноутбуки линейки Vaio Z

овала обновление существующих моделей ноутбуков линейки Vaio Z. Они получили обновленные процессоры Intel Core i5-460M (2.53 ГГц), Intel Core i5-580M (2,66 ГГц) и Intel Core i7-640M (2,8 ГГц).


Публикаций - 1297, упоминаний - 1739

Intel Core i5 Ivy Bridge замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11836 539
Nvidia Corp 3281 326
Apple Inc 11539 236
Lenovo Group 2224 187
HP Inc. 5605 180
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 180
AMD - Advanced Micro Devices 3970 178
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 152
Microsoft Corporation 23939 147
Dell EMC 4962 136
Samsung Electronics 9907 120
Sony 6477 86
ДОК 805 67
Toshiba Corporation 2903 63
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 566 56
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 49
Dell Technologies - Dell Computer 2113 47
Huawei 3651 46
VAIO 334 46
Google LLC 11299 44
HP - Hewlett-Packard 3614 39
4A Games 794 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10410 36
AMD Graphics Product Group - ATI 928 36
Bang&Olufsen 129 35
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8339 32
Fujitsu 2024 30
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 28
Xiaomi 1459 28
LG Electronics 3559 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10572 27
Цифра ГК 2240 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7567 24
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 572 22
IBM - International Business Machines Corp 9308 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2653 19
5nine Software 1917 17
Canon 1382 17
Yandex - Яндекс 6308 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 30
Связной ГК 1355 18
Открытие ФК - Банк Открытие 523 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6362 15
Почта России ПАО 1978 13
Россети Ленэнерго 1697 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 12
Евросеть 1402 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1059 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 9
TÜV Rheinland Group 114 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 7
Совкомбанк Совесть 269 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2576 5
Assist - Ассист 205 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 5
Альфа-Банк 1643 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 271 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 233 4
ГПБ - Газпромбанк 1001 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 453 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 4
LEGO 233 4
РЖД - Российские железные дороги 1747 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 4
re:Store 168 4
Volkswagen Audi Group 198 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 3
ПСБ - Промсвязьбанк 778 3
101Hotels.com 455 3
Qiwi 963 3
Лента - Сеть розничной торговли 1865 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1091 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Белый Ветер 346 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 3
Родник 83 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1806 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4085 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10134 29
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АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 523 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 265 1
ЛДПР 100 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13646 769
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9572 535
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 498
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2908 450
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23238 430
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11920 398
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3592 396
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5808 381
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8964 343
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5731 330
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22423 329
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11624 327
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3350 327
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6891 297
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13198 274
DDR - Double data rate 2600 272
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16386 267
Ultrabook - Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 847 267
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2536 252
Клавиатура - Keyboard 2044 247
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3306 239
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4144 238
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42920 205
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22420 204
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7231 204
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5873 201
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15310 199
USB Type-C - USB-C - USB 3 1598 189
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1678 174
Наушники - Headphones 3696 159
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6834 158
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2353 153
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3554 153
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7405 150
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9604 145
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13401 140
Webcam - Веб-камера 1369 134
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 426 134
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 532
Intel Core - Семейство процессоров 1150 380
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 690 346
Intel Core i - Cерия процессоров 492 276
Microsoft Windows 14853 244
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1355 152
Microsoft Windows 7 1921 143
Microsoft Windows 10 1603 142
Apple MacBook - серия ноутбуков 880 128
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 121
Intel HD Graphics - графический процессор 155 111
Apple MacBook Air - Ноутбук 444 109
Google Android 13232 99
Nvidia GeForce GTX 514 98
Apple MacBook Pro 508 96
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 166 93
Nvidia GeForce GT 203 80
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 399 76
Acer Aspire - серия ноутбуков 316 70
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 652 69
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 68
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 258 67
Intel Sandy Bridge 143 67
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 608 66
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 415 64
Intel Celeron - Серия процессоров 953 63
Apple iPad 3783 63
Linux OS 8894 62
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 59
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 424 59
Apple iPhone 6 4862 57
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 114 57
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 54
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 875 53
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 99 53
Intel x86 - архитектура процессора 1712 53
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 53
UL Solutions - Futuremark - PCMark 195 52
AMD Radeon HD 281 52
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 94 51
Никифоров Николай 1173 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 7
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 6
Медведев Дмитрий 1639 6
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
Путин Владимир 2894 5
Резников Олег 20 4
Дашкевич Алексей 9 4
Touch Michael - Тач Майкл 36 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 158 4
Яровая Ирина 71 4
Ходаков Сергей 42 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 4
Инюцын Антон 17 3
Moore Gordon - Мур Гордон 63 3
Бобровников Борис 103 3
Виноградов Дмитрий 74 3
Гришин Дмитрий 204 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 50 3
Волож Аркадий 237 3
Малис Александр 156 3
Jun Lei - Цзунь Лей 45 3
Panay Panos - Панай Панос 18 3
Ильин Дмитрий 19 2
Понькин Александр 30 2
Помозов Алексей 15 2
Юсупов Ренат 115 2
Zhao George - Чжао Джордж 13 2
Якубов Никита 4 2
Касперская Наталья 280 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
Солодовников Денис 94 2
Ноготков Максим 49 2
Покровский Алексей 5 2
Головлев Павел 12 2
Гайдаенко Олег 7 2
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 130271 529
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 207
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15801 111
Европа 21264 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40033 70
Япония 13070 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13791 52
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 47
Китай - Тайвань 3820 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13581 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 30
Германия - Федеративная Республика 12334 29
Южная Корея - Республика 6404 27
Азия - Азиатский регион 5219 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 22
Канада 4764 17
Франция - Французская Республика 7659 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6691 15
Америка Северная 3127 15
Италия - Итальянская Республика 4251 14
Индия - Bharat 5207 13
Украина 7408 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 13
Германия - Берлин 706 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3527 11
США - Нью-Йорк 3061 11
Африка - Африканский регион 3351 10
Испания - Королевство 3642 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 815 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2426 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1674 8
Беларусь - Белоруссия 4905 8
Китай - Шанхай 749 8
Турция - Турецкая республика 2179 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1393 8
Россия - Сибирь 2182 7
США - Калифорния 4540 7
Россия - СФО - Новосибирск 3881 7
Земля - планета Солнечной системы 10070 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4560 214
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21873 136
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1292 115
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11901 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46397 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44271 78
Ergonomics - Эргономика 1511 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25734 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10247 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16375 43
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4446 41
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11756 30
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2234 23
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