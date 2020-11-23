Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700

Honor представила свой первый игровой ноутбук Honor HUNTER V700 в двух модификациях на базе процессоров Intel Core i7-10750H и Intel Core i5-10300H 10 поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 в топовой комплектации и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с трассировкой лучей в реальном времени.

Honor HUNTER V700 в обоих комплектациях оснащён оригинальной системой охлаждения Wind Valley, экраном 16,1 дюйма с высокой частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью 16 ГБ с возможностью расширения до 32 Гб и внутренней памятью на 512 Гб с возможностью расширения благодаря наличию двух слотов для твердотельных накопителей М.2.

Традиционно игровые ноутбуки бывают достаточно толстыми и тяжёлыми, чтобы вмещать высокопроизводительные компоненты и при этом эффективно отводить тепло, выделяемое ими во время работы. Honor HUNTER V700 сочетает в себе стильный металлический корпус толщиной всего 19,9 мм. Благодаря узким рамкам 4,7 мм экрана, ноутбук имеет габариты, соответствующие скорее моделям с диагональю экрана 15,6 дюйма. При этом Honor HUNTER V700 оснащён более большим IPS экраном 16,1 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей и широкой цветовой палитрой, способным воспроизводить 100% цветового пространства sRGB при максимальном контрасте до 1000:1 и яркости до 300 нит. Частота обновления кадров 144 Гц обеспечивает высокую чёткость воспроизведения динамичных сцен с низкими задержками и без размытия.

Ноутбук оснащён киберспортивной клавиатурой с подсветкой четырех зон. Подсвеченные клавиши WASD и широкая клавиша пробела созданы для точного контроля и высокой производительности без лишних усилий. Между клавишами ESC и F1, F4 и F5, F8 и F9 предусмотрены пробелы для интуитивного управления во время игры. Увеличенный тачпад с технологией предотвращения случайных нажатий помогает повысить точность и эффективность управления, устраняя ошибки. Для экономии места и расширения возможностей подключений в тачпад вмонтирован датчик NFC. Honor HUNTER V700 также оснащён кнопкой питания со сканером отпечатка пальца с повышенной скоростью запуска и входа в систему благодаря оптимизации BIOS. Полный запуск системы происходит за 8 секунд.





Несмотря на толщину менее 20 мм, Honor HUNTER V700 имеет полный набор портов для подключения периферии, включая разъём 3,5 мм для аудио, один порт USB 2.0, гигабитный сетевой порт RJ45, HDMI 2.0, два USB 3.2 и один порт Type-C для передачи данных и подключения внешнего монитора.

Чтобы гарантировать максимально высокие параметры видео во время игр, ноутбуки Honor HUNTER V700 оснащаются процессорами Intel Core i7-10750H или Intel Core i5-10300H 10-го поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ 192-битной памяти GDDR6, а в топовой комплектации — NVIDIA GeForce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени, что гарантирует безупречную прорисовку сложных сцен.

Кроме того, устройства имеют до 16 ГБ ОЗУ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ и два твердотельных накопителя NVMe SSD общим объёмом с объемом внутренней памяти в исходной комплектации 512 Гб и возможностью использования слотов для ее расширения.

Отвод избыточного тепла от внутренних компонентов может стать проблемой для тонкого ноутбука. Чтобы избежать перегрева, инженеры Honor применили в HUNTER V700 оригинальную систему охлаждения Wind Valley. Система охлаждения включает воздухозаборники Wind Valley с поворотным механизмом, теплоотводы Obsidian, два вентилятора мощностью 12 В, оборудованные системой самоочистки от пыли, и систему вентиляции клавиатуры. Когда крышка ноутбука закрыта, охлаждающая панель скрыта в корпусе. В рабочем состоянии она открывает вентиляционное отверстие шириной 8,5 мм для трехмерного охлаждения, увеличивая объём проходящего через корпус воздуха на 40%. Поворотный механизм системы охлаждения Wind Valley прошёл строгое тестирование в лабораториях Honor выдерживает минимум 50 000 циклов открывания и закрывания без всяких проблем.

Разработанный инженерами Honor радиатор использует окружающие поверхности для увеличения площади рассеивания тепла, что улучшает стабильность температуры всей системы. Кроме того, в Honor HUNTER V700 используются два мощных 12-вольтовых вентилятора, которые развивают более высокую скорость и работают тише за счет трех тепловых труб и четырех отверстий для теплоотвода. Максимальную производительность достигается еще и благодаря увеличенной площади системы охлаждения (85 мм x 80 мм) и 79 лопастям два вентилятора по 12 В.

Во время стресс-тестов с использованием AIDA64 FPU и FurMark в течение 72 минут при комнатной температуре 26°C температура процессора Honor HUNTER V700 держалась на уровне 89°C при потребляемой мощности 44,9 Вт. Температура видеокарты составила всего 77°C при потребляемой мощности 101,1 Вт. Эти результаты демонстрируют эффективность системы охлаждения Wind Valley даже в экстремальных режимах, что гарантирует стабильную работу на высоких значениях FPS во время игры.

Помимо охлаждения процессора и видеокарты внутренняя вентиляция Honor HUNTER V700 эффективно снижает температуру клавиатуры и имеет пониженную шумность. После 72-минутного испытания игровая зона клавиатуры оставалась прохладной, а температура в области клавиш WASD составила всего 30,6 °C. Уровень шума от вентиляторов не превышал 49 дБ.

Среди других особенностей Honor HUNTER V700 стоит отметить кнопку HUNTER, позволяющую быстро переключаться между игровым, сбалансированным и тихим режимами работы в зависимости от потребностей. За звуковую картину отвечает игровая аудиосистема Nahimic для геймеров, обеспечивающая захватывающее объемное звучание.

С момента выпуска первого поколения MagicBook Honor предлагает пользователям удобные функции «Мультскин» для одновременной работы с несколькими устройствами. Помимо простой передачи файлов между устройствами на Windows и Android Honor HUNTER V700 получил несколько новых возможностей. Если во время игры встряхнуть свой смартфон Honor и поднести его к сенсорной панели ноутбука, то с помощью функции записи важных игровых моментов Highlight Capture смартфон запишет 1-минутный ролик игрового процесса, захватив 30 секунд до и 30 секунд после этого момента. После завершения записи клип будет сохранен на смартфоне для редактирования и отправки друзьям.

Кроме того, мультиэкранная технология Honor HUNTER V700 позволяет вести прямую трансляцию игрового процесса со смартфона. Видео и звук мобильной игры можно синхронизировать с ноутбуком по беспроводной сети, обеспечивая стабильную и плавную трансляцию в реальном времени, как при использовании проводного соединения.

Предзаказ на новые игровые ноутбуки Honor HUNTER V700 запланирован на 24 ноября. Рекомендованная розничная цена модели на процессоре Intel Core i7-10750H с 16 ГБ ОЗУ, SSD накопителем на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 составляет 159 990 рублей. О появлении версии на базе Intel Core i5-10300H и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti будет сообщено дополнительно.

В период предзаказа на официальном сайте интернет-магазина Honor и других каналах бренда ноутбук в топовой комплектации будет доступен со скидкой 32 000 рублей. При оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат дополнительную скидку при подписке на сайте и роутер в подарок.