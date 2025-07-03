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WASD.tv Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 В России поступили в продажу новые ноутбуки Acer Nitro Lite 1
03.10.2024 Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book 1
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book 1
04.10.2023 МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов 1
01.09.2023 Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting 1
16.05.2023 A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру S98 1
11.05.2023 Вячеслав Николаев: карьера управленца и топ-менеджера 2
15.03.2023 МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода 1
14.03.2023 Новая игровая клавиатура Bloody S98 Aviator 1
22.09.2022 Аналитика группы МТС: россияне стали реже покупать компьютерные игры и чаще посещать стриминговые сервисы 1
08.09.2022 Аналитика МТС: россияне перестали интересоваться новостями 1
06.07.2022 МТС выделит 90 млн руб. на поддержку игровых стримеров 3
17.03.2022 Wasd.tv запустил программу поддержки стримеров 3
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото 1
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 1
20.07.2020 Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены 1
25.03.2020 МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к ЕГЭ 1
28.01.2020 Выпущен элитный ноутбук на Linux по цене нового MacBook Pro. Видео 1
26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV 3
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 2
30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1
29.08.2019 Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена 1
11.07.2019 МТС открыла бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру 2
27.06.2019 Олег Мотовилов -

Облако станет центром российских цифровых экосистем

 1
12.04.2019 Acer представила игровой ноутбук с клавиатурой Hyper Drift 1
05.04.2019 Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Triton 500. Цены 1
13.03.2019 МТС запускает интерактивную медиаплатформу WASD.TV для киберспорта 3
16.07.2018 ASUS дарит геймерам всё лучшее 1
06.04.2018 Asus представила ноутбук FX504 серии TUF Gaming. Цена 1
22.12.2017 Новогодние подарки. Планшеты и ноутбуки 1
11.12.2017 Три новогодних подарка геймерам от ASUS 1
29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 1
17.08.2017 Игровые ноутбуки массой до 3 кг. Выбор ZOOM 1
07.06.2017 HP Inc. представила новинки OMEN by НР для киберспортсменов. Цены 1
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 1
17.01.2017 Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7 1
10.01.2017 HyperX не забывает о геймерах 1
06.01.2017 Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook 1

Публикаций - 50, упоминаний - 62

WASD.tv и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3591 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2073 9
Intel Corporation 12342 9
Acer Group - Acer Inc 2584 8
Dell EMC 5054 4
HP Inc. 5722 4
Microsoft Corporation 24917 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 3
Bang&Olufsen - B&O 138 3
Lenovo Group 2313 3
AMD - Advanced Micro Devices 4332 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 765 3
A4tech 98 3
Merlion - Мерлион 844 3
VK - Mail.ru Group 3491 2
Blizzard Entertainment 330 2
Samsung Electronics 10398 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Google LLC 12002 2
Apple Inc 12318 2
Toshiba Corporation 2938 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 257 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 157 2
Yandex - Яндекс 7870 1
Tuxedo Computers 16 1
МегаФон 9391 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 22 1
Epic Games 156 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Sony 6581 1
Western Digital Corporation - WDC 559 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
Fortnite 82 1
Logitech 422 1
Doom Eternal 10 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Hunkemoller - Hunkemöller 4 1
Стример НПО 23 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 501 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. 9 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2550 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5611 1
Лига стримеров 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 530 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17454 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14693 27
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10152 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3941 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9609 23
Notebook gaming - Игровой ноутбук 338 21
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2365 20
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3514 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6138 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3920 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3348 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12680 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1727 15
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2694 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2883 13
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1089 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14084 11
DDR - Double data rate 2819 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2032 10
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1057 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6156 10
Вентилятор - Fan 1002 10
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 727 9
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 577 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3587 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3699 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 621 7
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 465 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9919 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16515 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10288 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 6
Наушники - Headphones 4140 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1309 21
Nvidia GeForce GTX 522 16
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 13
Intel Core - Семейство процессоров 1219 11
Microsoft Windows 15994 11
Microsoft Windows 10 1816 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 7
Acer Predator 212 5
Acer CoolBoost 21 5
Acer AeroBlade 3D 29 5
Acer PredatorSense 21 5
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 5
Google Android 14353 4
Nvidia G-Sync 156 4
Intel Core i - Cерия процессоров 522 4
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 4
HP Omen - Omen by HP 56 4
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 4
Asus ROG - Republic of Gamers 31 4
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 4
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 138 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 3
Microsoft DirectX 716 3
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 5 3
Honor Wind Valley 5 3
Nvidia SLI 163 3
Dell Alienware 136 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4063 3
Apple iOS 8013 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 363 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 55 3
Apple MacBook Pro 531 3
Kingston HyperX 48 3
MSI - Nahimic Audio Enhancer 6 3
Kingston HyperX Alloy 8 3
Google YouTube - Видеохостинг 2828 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 273 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 2
Мотовилов Олег 71 2
Николаев Вячеслав 102 2
Корня Алексей 78 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Семенова Ирина 43 1
Зайцева Дарья 2 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Ксенин Алекс 311 1
Терентьев Константин 19 1
Николаев Константин 15 1
Карамакунян Арам 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 3
Беларусь - Белоруссия 5887 3
Армения - Республика 2334 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 2
Украина 7687 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 2
Китай - Тайвань 4061 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4116 2
Россия - СФО - Новосибирск 4470 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Япония 13392 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3049 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1382 1
Германия - Федеративная Республика 12810 1
Солнечная система - Solar system 2535 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5274 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1020 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13427 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 687 1
Ближний Восток 2991 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1312 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1066 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Европа 24432 1
Сербия - Белград 60 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5125 9
Ergonomics - Эргономика 1634 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5294 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2809 3
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 189 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 745 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1165 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2836 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 579 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 1
Английский язык 6772 1
Физика - Physics - область естествознания 2713 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 400 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 718 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1405 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7479 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 716 1
Увлечения и хобби - Hobbies 373 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
SimilarWeb 56 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 10 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 131 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 1
Red Dot Design Award 56 1
ИгроМир 119 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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