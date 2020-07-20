Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены

Acer представила в России два игровых ноутбука Predator, Helios 300 и Triton 500. 15,6-дюймовые новинки предназначены для хардкорных геймеров и отличаются дизайном, мощными комплектующими и наличием современных игровых технологий. Ноутбуки поддерживают разрешение FullHD (1920 х 1080 пикселей) с минимальным временем отклика и невероятную частоту обновления экрана в 240 и 300 Гц, а также новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX с технологией трассировки лучей и процессоры Intel Core i7 десятого поколения.

В 2020 продукция Predator получила престижную награду Red Dot Award за свой уникальный дизайн. Новые ноутбуки Helios 300 и Triton 500 выполнены в узнаваемом агрессивном стиле бренда и займут достойное место на рабочем столе (или в рюкзаке) любого поклонника современных игр и необычных гаджетов. При этом, несмотря на мощную начинку, новинки остаются максимально компактными, например, толщина корпуса Triton 500 — всего 17,9 мм при весе в 2,1 кг.

В Helios 300 используется RGB-подсветка клавиатуры с 4 отдельно настраиваемым зонами, а в Triton 500 пользователь сможет даже настроить подсветку каждой из клавиш, что позволит использовать разные цветовые схемы для разных приложений. Оба ноутбука оборудованы специальными кнопками Turbo (включает автоматический разгон) и PredatorSense (запускает приложение для настройки системы и мониторинга температуры компонентов), а также фирменными выделенными клавишами WASD с удобными вогнутыми колпачками.

Обе модели оборудованы 15,6-дюймовым FullHD-экраном с тонкими рамками, который помогает с головой погрузиться в игры, а современная матрица IPS обеспечивает отличные углы обзора и качественную цветопередачу со 100-процентным охватом пространства sRGB. Скорость реакции решает всё в современных играх, поэтому в Helios 300 частота обновления экрана была увеличена до впечатляющих 240 Гц, а в Triton 500 инженерам Acer удалось довести её до 300 Гц. Вместе с разогнанным до 3 мс временем отклика это обеспечивает плавную смену кадров и отсутствие шлейфов или эффекта размытия на экране.

Обновлённые Helios 300 и Triton 500 — игровые устройства, и это не могло не сказаться на их «железе», которое должно без проблем обрабатывать огромные объёмы данных и фотореалистичную графику в современных играх. Оба ноутбука поддерживают высокопроизводительные видеокарты NVIDIA GeForce RTX (до 2070 в Helios 300 и до 2080 Super в Triton 500) с технологией трассировки лучей, которая придаёт изображению невероятную реалистичность. Также новинки поддерживают современные процессоры Intel Core i7 десятого поколения, а для максимально быстрой загрузки уровней в играх и «тяжёлых» приложений оборудованы 16 Гб ОЗУ с возможностью расширения до 32 Гб.

Скорость работы накопителя — ещё один важный фактор для сокращения времени загрузки ОС, приложений и игр, в то время как фото/видео контент и игры могут занимать больше сотни гигабайт свободного пространства на диске, поэтому в Triton 500 установлен RAID массив из двух твердотельных твердотельный накопителей ёмкостью до 1 или 2 Тб, а в Helios 300 его дополняют жёсткие диски высокой ёмкости для хранения данных и игровой коллекции.

В Helios 300 за охлаждение компонентов отвечает комплексная система с двумя вентиляторами, один из которых выполнен по уникальной технологии AeroBlade 3D 4-го поколения. Форма крыльчатки этих вентиляторов была «подсмотрена» инженерами Acer у хищных птиц. В Triton 500 применяется система охлаждения Vortex Flow, в которой также установлен вентилятор AeroBlade 3D, но его дополняют ещё два, а также пять тепловых трубок. Обе новинки поддерживают технологию Acer CoolBoost, которая способна повышать эффективность системы охлаждения, увеличивая скорость вращения вентиляторов в самые «жаркие» игровые моменты.

Ноутбуки оборудованы мощными встроенными динамиками и поддерживают технологию трёхмерного звука DTS:X Ultra, которая поможет определить направление звука, например, шагов или выстрелов, что часто оказывается решающим фактором в многопользовательских шутерах. Также новинки поддерживают фирменную технологию Acer TrueHarmony с возможностью выбора различных профилей под разные игры и развлечения, и Acer Purified Voice для голосовой связи.

Отсутствие лагов и скорость передачи данных важны как при проводном, так и при беспроводном соединении с Интернетом. Поэтому в Helios 300 и Triton 500 установлена сетевая карта Killer Ethernet E2600 и ПО от её разработчиков, которое позволяет управлять трафиком и настраивать его так, чтобы снизить задержку в играх до минимума. Также ноутбуки поддерживают современный стандарт беспроводной передачи данных Wi-Fi 6.

Для подключения внешних мониторов в ноутбуках предусмотрен полный набор портов, включая HDMI, USB 3.2 и USB Type-C.

Игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500 уже в продаже и рекомендованная розничная цена новинок стартует от 99 990 и 149 990 рублей, соответственно.