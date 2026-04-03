Индексная книга (каталог) CNews*
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Сетевая карта Network card
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 134, упоминаний - 135
Сетевая карта и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 3
|Кулешов Антон 3 1
|Титова Марина 16 1
|Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
|Костина Виктория 49 1
|Полухин Роман 13 1
|Рыков Ростислав 1 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Андреев Андрей 33 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
|Doscher Jay - Дошер Джей 1 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Эскин Сергей 39 1
|Чазов Андрей 22 1
|Левиев Лев 31 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Meng Kevin - Менг Кевин 3 1
|Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
|Hu Kevin - Ху Кэвин 2 1
|Wang Leon - Ван Леон 2 1
|Солонин Виталий 90 1
|Константинов Константин 32 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|Хобод Борис 12 1
|Медведева Елена 14 1
|Арзуманян Екатерина 5 1
|Саина Ирина 5 1
|Резников Михаил 4 1
|Кочетков Кирилл 2 1
|Романов Егор 1 1
|Данилова Анна 3 1
|Большаков Александр 10 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 7
|Tom’s Hardware 600 2
|The Verge - Издание 619 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|AnandTech 73 1
|Wired - Издание 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|9to5Google 60 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|9to5Mac 70 1
|MacWorld 134 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
|Frost & Sullivan 207 1
|TechTarget 13 1
|Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 5 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.