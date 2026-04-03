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Сетевая карта Network card

СОБЫТИЯ

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03.04.2026 Мультигигабитные новинки Eltex: коммутаторы с портами 2.5G и 10G для Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 1
24.03.2026 Nerpa представила новую сетевую архитектуру для дата-центров с пропускной способностью до 400 Гбит/с 1
12.03.2026 «Гравитон» запускает серийное производство уникальных отечественных сетевых карт NIC-GSFP-M201 с интерфейсом M.2 1
19.11.2025 RDW Computers ускоряет цифровую трансформацию ИT-инфраструктур новой серией «Арктик» 1
30.10.2025 RDW Computers и «Ред Софт» объявили о совместимости ПК и АРМ серии «Нордвик» с «Ред ОС» версий 7.3 и 8 1
11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей 1
24.07.2025 Состоялся релиз стабильной версии «РОСА Хром 12.7» 1
03.07.2025 Иван Аксененко, ЦБИ: Российская ИБ-индустрия не должна больше полагаться на чужое «железо» 1
27.05.2025 Digma представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX с поддержкой 2,5G Ethernet 1
10.02.2025 Следственный комитет купил ПАК для криминалистических исследований 1
08.10.2024 На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6 1
22.07.2024 В «Ситилинке» появились новые комплектующие Biostar 1
14.06.2024 «Касперский» научился предупреждать пользователей Android, когда за ними следят через Bluetooth 1
22.02.2024 Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными 1
08.02.2024 Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов 1
27.12.2023 «Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов 1
16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 1
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1
28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены 1
20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 1
10.08.2020 Acer представила в России новые ноутбуки для геймеров Nitro 5 1
20.07.2020 Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1
29.01.2020 Acer представила ноутбук ConceptD 3 Pro. Цена 1
28.11.2019 Создан первый в мире «ноутбук для апокалипсиса». Видео 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
22.10.2019 Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК 1
21.10.2019 Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена 1
10.10.2019 Стартовали российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 700. Цена. Фото 1
07.10.2019 Acer представила в России ноутбук ConceptD 7 для создателей контента. Цена 1
30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1
29.08.2019 Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена 1
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+ 1
14.01.2019 Huawei представила коммутатор ЦОД CloudEngine 16800 2
04.01.2018 Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус 1
10.11.2017 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO3508LP: с заботой о человеке и природе 1
12.10.2017 Обзор ноутбука MacBook Pro 15'' в версии 2017 года 1
14.09.2015 «Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с 1

Публикаций - 134, упоминаний - 135

Сетевая карта и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 47
Nvidia Corp 4002 35
Acer Group - Acer Inc 2776 19
Microsoft Corporation 25775 15
HP Inc. 5883 12
Dell EMC 5180 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Sony 6739 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Samsung Electronics 11065 8
Apple Inc 13156 8
VAIO 475 8
AMD Graphics Product Group - ATI 973 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 6
Lenovo Group 2447 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
Toshiba Corporation 2980 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HP 3Com 681 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Fujitsu 2105 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
LG Electronics 3735 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Konica Minolta 423 2
Lenovo Motorola 3566 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Hyundai Motor Company 436 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Совкомбанк Совесть 279 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
UPS 216 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Assist - Ассист 218 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
КонсультантПлюс 161 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Белый Ветер 365 1
Daewoo 104 1
Новый век 27 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 76
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 71
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 68
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 59
DDR - Double data rate 3083 51
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 49
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 39
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 39
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 39
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 29
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 29
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 26
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 19
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 16
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 16
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 16
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 16
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 16
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 15
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 15
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 24
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 21
Microsoft Windows 16882 16
Microsoft Windows 7 2007 14
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 14
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 13
AMD Mobility Radeon 232 13
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 11
Nvidia GeForce GTX 525 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 8
Intel Celeron - Серия процессоров 979 8
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Linux OS 11533 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 7
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 7
Intel Core i - Cерия процессоров 534 6
Acer CoolBoost 21 6
Nvidia GeForce GT 337 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 6
Intel GM чипсет 88 5
Nvidia GeForce Go 189 5
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 5
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 5
Acer TrueHarmony 33 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 5
Nvidia SLI 164 5
Microsoft Windows XP Home 196 5
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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