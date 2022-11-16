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Сетевая карта Network card



16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 1

06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1

28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены 1

20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 1

10.08.2020 Acer представила в России новые ноутбуки для геймеров Nitro 5 1

20.07.2020 Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены 1

11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1

29.01.2020 Acer представила ноутбук ConceptD 3 Pro. Цена 1

28.11.2019 Создан первый в мире «ноутбук для апокалипсиса». Видео 1

07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1

22.10.2019 Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК 1

21.10.2019 Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена 1

10.10.2019 Стартовали российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 700. Цена. Фото 1

07.10.2019 Acer представила в России ноутбук ConceptD 7 для создателей контента. Цена 1

30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1

29.08.2019 Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена 1

24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей 1

19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1

15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+ 1

14.01.2019 Huawei представила коммутатор ЦОД CloudEngine 16800 1

04.01.2018 Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус 1

10.11.2017 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO3508LP: с заботой о человеке и природе 1

12.10.2017 Обзор ноутбука MacBook Pro 15'' в версии 2017 года 1

14.09.2015 «Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с 1

18.03.2015 Meijin представила игровой компьютер GTX Titan X SLI 1

18.03.2015 Xerox предложила новые монохромные лазерные устройства для дома и малых рабочих групп 1

10.03.2015 «Дом.ru» разогнал интернет в Челябинске до 200 Мбит/с 1

14.08.2013 Злоумышленники получили доступ к данным пользователей Freedom Hosting 1

02.07.2013 Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года 1

22.05.2013 Meijin представила рабочую станцию для САПР 1

25.03.2013 Ericsson и Telstra завершили испытания оптической передачи данных со скоростью 1 Тбит/с 1

13.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Ноутбуки 1

20.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391 1

15.02.2012 Первый взгляд на ASUS B23E: самый ожидаемый субноутбук года 1

11.10.2011 Обзор игрового ноутбука MSI GT780R: отстрел конкурентов начался 1

29.09.2011 Обзор ноутбука Acer Travelmate TimelineX 8481: первый конкурент Macbook Air? 1

15.08.2011 Lenovo представила десктоп для СМБ в России 1

08.08.2011 Lenovo показала топовый десктопный компьютер для бизнес-пользователей 1

05.08.2011 Microstar показала топовый игровой ноутбук для оверклокеров 1

04.07.2011 Acer показала второе поколение нетбуков Aspire One Happy 2 1


Публикаций - 118, упоминаний - 118

Сетевая карта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 46
Nvidia Corp 3265 33
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 19
Microsoft Corporation 23868 15
HP Inc. 5559 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 10
Dell EMC 4946 10
Sony 6428 10
AMD - Advanced Micro Devices 3852 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
Apple Inc 11211 8
Samsung Electronics 9874 8
VAIO 342 7
HP Compaq Computer Corp 1648 7
AMD Graphics Product Group - ATI 926 7
Lenovo Group 2216 6
Dell Technologies - Dell Computer 825 6
Toshiba Corporation 2856 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 5
HP - Hewlett-Packard 3508 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 551 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 4
HP 3Com 652 4
Fujitsu 1909 3
Xerox 1120 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
Cisco Systems 4914 2
Realtek Semiconductor 61 2
Huawei 3598 2
Xiaomi 1426 2
LG Electronics 3518 2
Hitachi - Хитачи 1423 2
Merlion iRU - Деловой офис 269 2
Adobe Systems 1394 2
ASBIS Prestigio Solutions 225 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 22 2
GitHub 610 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Hyundai Motor Company 340 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 2
Совкомбанк Совесть 92 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 45 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 98 1
101Hotels.com 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Новый век 26 1
Daewoo 102 1
Белый Ветер 350 1
РОСНО СК - Страховая компания 187 1
Россети Ленэнерго 68 1
КонсультантПлюс 63 1
Jaguar Cars 124 1
Assist - Ассист 205 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
TÜV Rheinland Group 105 1
X5 Group 789 1
UPS 190 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 63 1
4CIO 743 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 72
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 67
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 64
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 53
DDR - Double data rate 1970 47
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 44
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 41
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 38
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 35
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 30
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 29
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 486 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1693 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3292 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 25
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 21
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1149 20
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 555 17
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 267 17
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 254 16
Cardreader - Кардридер - Картридер 213 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 15
Webcam - Веб-камера 397 14
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 86 14
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 14
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 1274 14
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 23
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 474 21
Microsoft Windows 14705 17
Intel Core - Семейство процессоров 1137 15
Microsoft Windows 7 1706 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 916 13
Intel Centrino - Intel Sonoma 346 13
AMD Mobility Radeon 35 13
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 339 12
Microsoft Windows XP 2054 10
Nvidia GeForce GTX 63 9
Microsoft Windows 2000 940 9
Intel Celeron - Серия процессоров 921 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 379 8
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 50 7
Apple iPhone 6 597 7
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 80 7
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 188 6
Acer CoolBoost 15 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 401 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 6
Nvidia GeForce GT 2 6
Linux OS 8523 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 117 6
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 1 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 236 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 338 5
Nvidia SLI 157 5
Intel Core i - Cерия процессоров 456 5
Acer TrueHarmony 24 5
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 598 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 587 5
Microsoft Windows XP Home 1 5
Intel GM чипсет 16 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 142 4
Dell Latitude - Серия ноутбуков 178 4
Acer AeroBlade 3D 19 4
Inrel Celeron M 101 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1452 4
Ксенин Алекс 314 3
Кулешов Антон 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Данилова Анна 1 1
Романов Егор 1 1
Кочетков Кирилл 2 1
Резников Михаил 4 1
Саина Ирина 5 1
Арзуманян Екатерина 5 1
Медведева Елена 14 1
Хобод Борис 11 1
Клинаичев Андрей 33 1
Константинов Константин 30 1
Касьянов Михаил 54 1
Солонин Виталий 89 1
Кравченко Александр 16 1
Wang Leon - Ван Леон 2 1
Hu Kevin - Ху Кэвин 2 1
Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
Meng Kevin - Менг Кевин 3 1
Юсупов Ренат 103 1
Эскин Сергей 37 1
Шибанов Владимир 32 1
Новиков Александр 34 1
Doscher Jay - Дошер Джей 1 1
Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
Халяпин Сергей 79 1
Андреев Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 12
Европа 11993 7
Япония 10469 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 5
Южная Корея - Республика 4473 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 3
Канада 3013 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 2
Китай - Тайвань 1755 2
Ближний Восток 2717 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Германия - Федеративная Республика 8772 2
Европа Северная - Скандинавия 474 1
Япония - Токио 926 1
Европа Западная 1350 1
Китай - Шанхай 632 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 653 1
США - Техас 843 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 1
Марокко - Королевство 178 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 998 1
Куба - Республика 327 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 252 1
США - Техас - Даллас 133 1
Австралия - Мельбурн 108 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 83 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 79 1
Азия - Азиатский регион 4269 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 1
Швеция - Королевство 2191 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 4
Статистика - Statistics - статистические данные 393 4
Литий - Lithium - химический элемент 414 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 3
Командировки - Системы управления командировками 437 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 3
Ergonomics - Эргономика 591 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 279 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 2
Английский язык 3945 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 2
Металлы - Медь - Copper 158 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 2
Йена - денежная единица Японии 495 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 14 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 2
Абонентская база - Абонентская плата 1372 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 95 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 231 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 7
Tom’s Hardware 216 2
The Verge - Издание 501 1
Wikipedia - Википедия 438 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
WCCFTech - Издание 47 1
AnandTech 69 1
Wired - Издание 228 1
DigiTimes - Издание 1272 1
9to5Google 37 1
PC Magazine - PCMag 43 1
9to5Mac 70 1
MacWorld 136 1
CNET Networks - CNET News 1604 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 9
Frost & Sullivan 110 1
TechTarget 13 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 5 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 45 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 50 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 31 1
Информзащита Учебный центр 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 1
CeBIT 445 1
Red Dot Design Award 15 1
Photokina 59 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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