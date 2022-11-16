Индексная книга CNews*
Сетевая карта Network card
Публикаций - 118, упоминаний - 118
Сетевая карта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 314 3
|Кулешов Антон 3 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
|Данилова Анна 1 1
|Романов Егор 1 1
|Кочетков Кирилл 2 1
|Резников Михаил 4 1
|Саина Ирина 5 1
|Арзуманян Екатерина 5 1
|Медведева Елена 14 1
|Хобод Борис 11 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Константинов Константин 30 1
|Касьянов Михаил 54 1
|Солонин Виталий 89 1
|Кравченко Александр 16 1
|Wang Leon - Ван Леон 2 1
|Hu Kevin - Ху Кэвин 2 1
|Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
|Meng Kevin - Менг Кевин 3 1
|Юсупов Ренат 103 1
|Эскин Сергей 37 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Новиков Александр 34 1
|Doscher Jay - Дошер Джей 1 1
|Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
|Халяпин Сергей 79 1
|Андреев Андрей 31 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 7
|Tom’s Hardware 216 2
|The Verge - Издание 501 1
|Wikipedia - Википедия 438 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
|WCCFTech - Издание 47 1
|AnandTech 69 1
|Wired - Издание 228 1
|DigiTimes - Издание 1272 1
|9to5Google 37 1
|PC Magazine - PCMag 43 1
|9to5Mac 70 1
|MacWorld 136 1
|CNET Networks - CNET News 1604 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 9
|Frost & Sullivan 110 1
|TechTarget 13 1
|Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.