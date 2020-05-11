Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе

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HP собрал настольный ПК 268 Pro G1 MT на дебютировавшем в апреле 2020 г. процессоре Zhaoxin KaiXian KX-U6780A. Свой выбор в пользу этого чипа она не обосновал, но он был сделан в разгар торговой войны между США и Китаем.

«Интернациональный» десктоп

Компания HP анонсировала настольный ПК 268 Pro G1 MT на базе процессора производства китайской компании Zhaoxin. Это полноценный х86-десктоп с возможностью самостоятельного расширения объема оперативной памяти, установки дискретной видеокарты и замены жесткого диска.

За основу компьютера взят 16-нанометровый процессор Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, наделенный восемью ядрами. HP разместил сведения о спецификациях своего нового ПК на официальном сайте, но не указал сроки его появления в продаже, стоимость и географию его распространения.

Спецификации компьютера

Десктоп HP 268 Pro G1 MT, выполненный в форм-факторе классического системного блока башенного типа, получил поддержку до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666. На системной плате предусмотрено два слота под планки памяти, и компьютер поставляется в следующих конфигурациях: одна планка на 4 ГБ, одна планка на 8 ГБ, две планки по 4 ГБ (в сумме 8 ГБ) или две планки по 8 ГБ (в сумме 16 ГБ).

HP 268 Pro G1 MT

HP предложил покупателям широкий выбор дисковых накопителей. К примеру, это может быть 3,5-дюймовый SATA-винчестер объемом от 500 ГБ до 2 ТБ или 2,5-дюймовый SSD-драйв емкостью 128 или 256 ГБ, тоже подключаемый по SATA.

На системной плате компьютера предусмотрен слот М.2 для более скоростных SSD. На выбор даются накопители М.2 типоразмера 2280 емкостью от 128 до 512 ГБ, каждый с поддержкой NVMe. Опционально доступен тонкий (9,5 миллиметра) пишущий оптический привод, подключаемый по SATA.

Для HP 268 Pro G1 MT заявлена видеокарта AMD Radeon R7 430 с 2 ГБ собственной памяти, но она входит в список опций – при ее отсутствии графику будет обрабатывать встроенное в процессор решение ZhaoXin C960. В составе компьютера есть блок питания мощностью 180 или 310 Вт в зависимости от конфигурации. На фронтальной панели корпуса есть два порта USB 3.1 Gen 1 и столько же USB 3.1 Gen 2, а сзади расположились еще два USB 3.1 Gen 1 и четыре USB 2.0. Вместе с ними у ПК есть гигабитная сетевая карта на контроллере Realtek RTL8111HSH-CG и выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

На системной плате HP 268 Pro G1 MT есть три слота расширения

Размеры HP 268 Pro G1 MT составили 341x274x170 мм при весе 5,22 кг. Для компьютера заявлена поддержка ОС Windows 10 CMIT Government Edition 64 и NeoKylin Linux Desktop 7.0.

Напомним, что NeoKylin – это китайский дистрибутив Linux, одна из «национальных» ОС Китая. В начале декабря 2019 г., как сообщал CNews, власти Китая приняли решение полностью отказаться от использования иностранного программного обеспечения в госучреждениях. Стратегия отказа разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.

Возможности китайского чипа

Как сообщал CNews, компания Zhaoxin – это совместное производство, организованное в 2013 г. правительством китайского города Шанхай. Партнером китайских властей выступила компания Via, в конце XX и начале XXI века конкурировавшая с AMD и Intel на рынке процессоров и чипсетов.

Дебют чипа KaiXian KX-U6780A состоялся в апреле 2020 г. Частота его вычислительных ядер достигает 2,7 ГГц, у него есть 8 МБ кэш-памяти второго уровня, двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4-2666 (до 64 ГБ), а также собственное графическое ядро Zhaoxin C960 UHD Graphics (поддержка DirectX 11, OpenCL 1.1 и OpenGL 3.2), интегрированная поддержка интерфейсов PCI Express 3.0 (16 линий), SATA 6 Гбит/с, и USB 3.2. Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 70 Вт.

Процессор KaiXian KX-U6780A без теплораспределительной крышки

Несмотря на вполне современные спецификации и наличие восьми ядер, по производительности KaiXian KX-U6780A, как показали тесты ресурса Tom’s Hardware, уступает чипам AMD и Intel с меньшим количеством ядер. Так, в популярных видеоиграх World of Tanks и Far Cry 5 новый китайский чип выдал меньше кадров в секунду, чем 4-ядерный AMD Athlon A10-9700, выполненный по более старому 28-нанометровому техпроцессу.

Основные характеристики китайского чипа

В бенчмерке GeekBench KaiXian KX-U6780A получил 363 балла в одноядерном режиме и 2091 балла в многоядерном, показав существенное отставание от четырехъядерного Intel Core i5-7400 в одноядерном режиме (884 балла у Core i5). Намного меньше китайский чип отстал по результатам тестирования в многоядерном режиме – процессор Intel заработал 2793 балла. В данном случае роль сыграло отсутствие у KaiXian KX-U6780A кэш-памяти третьего уровня.

Игровых возможностей у нового китайского процессора не так уж много

Для тестирования сотрудники ресурса Tom’s Hardware получили процессор KaiXian KX-U6780A в комплекте с материнской платой HX002EH1, предназначенной для разработчиков. Сам чип поставляется в корпусе HFCBGA размерами 35х35 мм, и для его охлаждения используется небольших по современным меркам размеров референсный кулер с низкопрофильным алюминиевым радиатором.