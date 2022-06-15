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Wargaming World of Tanks Мир танков


«Мир танков» — бесплатная многопользовательская онлайн-игра. Реалистичная графика и звук позволяют игрокам погрузиться в атмосферу битвы, разнообразие механик и игровых режимов делает каждый бой уникальным и захватывающим. Более 800 бронированных машин середины ХХ века, воссозданных до мельчайших деталей, позволят выбрать наиболее подходящую любому стилю игры. 


15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве

. Основной задачей студии станет поддержка MMO-франшиз (массовые многопользовательские онлайн-игры) World of Tanks и World of Warships, включая предоставление ключевых сервисов и разработку нов
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии

rgaming Компания Wargaming была основана белорусом Викторым Кислым в 1998 г. В 2001 г. после серии приобретений других разработчиков Wargaming разместила свою штаб-квартиру на Кипре. Разработчик игры World of Tanks «покинул» рынки России и Белоруссии Компания разрабатывает многопользовательские онлайн-игры, работающие в режиме free-to-play (бесплатный доступ к игре с возможностью покупок до
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch

тивно жалуются на сбои в доступе к целому ряду сайтов, а также на невозможность пользоваться мобильными приложениями, требующими доступ в интернет. Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch. На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользовате
05.02.2021 World of Tanks появится в Steam

Wargaming объявила о намерении сделать свою флагманскую игру World of Tanks доступной в Steam. Когда это произойдет, игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться бок о бок (или лицом к лицу) в PvP-боях на одних и тех же серверах. Зай
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС

G-Core Labs объединила тысячи игроков World of Tanks и зрителей официальных стриминговых площадок популярного танкового экшена с Международной космической станцией. С помощью облачной медиа-платформы G-Core Labs была обеспечена бес
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR

Neurogaming и Wargaming дали старт первому киберспортивному турниру по игре World of Tanks VR. Первые открытые соревнования по «Танкам» в виртуальной реальности уже начались и пройдут на более чем 30 локациях в 7 городах России. Все участники турнира будут управлять со
20.03.2018 World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории игры

й игре современную «картинку». Обновление стало крупнейшим в почти 8-летней истории танковой MMO с миллионами игроков. Поклонники игры в СНГ одними из первых получили доступ к обновленной версии игры World of Tanks. «Танкисты» уже идут к новым победам на 29 знакомых картах, воссозданных заново в HD-качестве, и в новой локации «Штиль». World of Tanks получила дополнительные физические
14.09.2017 World of tanks вышли в дополненную реальность

Виртуальный музейный танк Хорошо известный российским геймерам проект World of tanks («Мир танков») реализовал себя в качестве поставщика решений для музейных фонд
03.02.2016 «Билайн» ускорит World of Tanks

лайн» в большинстве регионов России обеспечена более высокая стабильная скорость доступа к играм вселенной Wargaming, задержки игроков в режиме онлайн игры будут сведены до минимума, а обновления игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes будут устанавливаться значительно быстрее. «Мы знаем, что для любителей онлайн игр очень важны скорость соединения, реакция игрового серве
26.01.2016 «Ростелеком» запустил тариф «Игровой» для фанатов World of Tanks

«Ростелеком» запустил специальный тарифный план «Игровой» для пользователей услуги «Домашний Интернет», фанатов игры World of Tanks. Подключая этот тариф, абоненты получают высокоскоростной доступ в интернет, а также целый ряд преимуществ для игры: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный
11.05.2015 Обзор новых моделей MacBook Pro и MacBook Air: жмите сильнее

а пригодится ли тот же MacBook Air, скажем, для игр? Ну не для Crysis 3, конечно, но для популярных World Of Tanks и War Thunder, например?Внешний вид Но сначала, традиционно, о внешности. Здес
31.12.2014 В World of Tanks пришла восьмибитная зима

С 30 декабря в популярном многопользовательском танковом аркадном симуляторе World of Tanks открыт новый игровой режим - «Зимняя битва». По своему оформлению режим резко выделяется на фоне остальной игры, используя дизайнерскую графику в восьмибитной стилистике. Она осо
05.12.2014 Вышла World of Tanks Blitz для Android

Танковая аркада World of Tanks Blitz вышла в версии для платформы Androd. При этом, запуска специальных серверов для новинки не предвидится – компания Wargaming сделала андроидную версию World of Tanks

12.05.2014 Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли

Так что, нет ничего странного в том, что одна из популярнейших мультиплеерных игр современности, World Of Tanks, вышла на одной из популярнейших игровых консолей — Xbox 360. Гораздо более ст
15.04.2014 МТС ускорит своим абонентам доступ к World of Tanks и World of Warplanes

МТС интегрировала на своей сети серверы компании Wargaming для ускорения доступа пользователей к игровым онлайн-сервисам World of Tanks и World of Warplanes в фиксированных и мобильных сетях. МТС организовала прямое соединение собственной инфраструктуры с серверами компании Wargaming, одного из крупнейших разрабо
05.02.2014 Mail.ru уволила менеджера за критику игры World of Tanks

твет на вопрос CNews уточнила, что расставание компании с Кочергиным произошло по соглашению сторон. Днем раньше, 4 февраля 2014 г. Михаил Кочергин, выступая на думском экспертном совете, назвал игру World of Tanks «кипрской офшорной игрой», где «люди на фашистских танках атакуют, расстреливают российские танки». Кочергин в своем выступлении пожаловался на давление со стороны иностранных, в
04.10.2013 World of Tanks. Командный бой

Компания Wargaming сообщает некоторые подробности о новом игровом режиме, который в скором времени появится в World of Tanks. Режим называется "Командный бой" и по своему масштабу занимает промежуточное положение между взводными и ротными боями. Суть командного боя заключается в том, что игроки объедин
24.07.2013 World of Tanks. Обновление 8.7

Компания Wargaming выпустила обновление 8.7 для онлайн-игры World of Tanks.В обновлении 8.7 вас ожидает: новая карта "Северогорск" (смотреть скриншоты); улучшенная графика на картах "Хайвей" и "Порт"; новая ветка британских САУ; немецкая премиум ПТ-САУ

18.06.2013 Обновление 8.6 для World of Tanks

Компания Wargaming объявила о выходе обновления 8.6 для онлайн-игры World of Tanks. Обновление 8.6 стало доступно для скачивания (937 МБ) и установки в автоматическом режиме через лончер игры.Тизер-трейлер обновления можно скачать с нашего сервера (56 МБ) или п
18.04.2013 Обновление 8.5 для World of Tanks

Компания Wargaming сообщает о релизе дополнения 8.5 для игры World of Tanks. Обновление 8.5 дополняет список карт в World of Tanks новой локацией с восточным колоритом "Жемчужная река", а также порадует всех любителей лёгкой и средней техники новы
16.04.2013 Пользователи мобильной «Почты Mail.Ru» будут предупреждены о возможной угрозе при переходе по ссылкам

«Почта Mail.Ru» повышает безопасность сервиса и сообщает о расширении партнерства с международной системой оценки репутаций сайтов WOT (Web of Trust). Все ссылки, содержащиеся в письмах, получаемых пользователями через мобильный веб-интерфейс «Почты Mail.Ru», автоматически проверяются по базе WOT, которая насчитывае
05.04.2013 Обновление 8.5 для World of Tanks

Компания Wargaming анонсирует обновление 8.5 для ММО-экшена World of Tanks, вместе с которым в игре появятся абсолютно новые линейки танков Германии и СССР. Самым главным нововведением станет свободный доступ к премиум-контенту для всех игроков.К премиу
13.03.2013 World of Tanks установили новый рекорд «Книги Гиннеса»

Танковый экшен «Мир танков» (World of Tanks) установил новый мировой рекорд среди массовых многопользовательских онлайн-иг
08.02.2013 World of Tanks. Обновление 8.4

Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, анонсирует обновление 8.4 для танкового MMO-экшена World of Tanks. В игре станут доступны долгожданная линейка истребителей танков Великобритании, а также ряд интересных новинок в гаражах советской и германской техники.Британцы получат солидное
30.01.2013 Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго

Компания Wargaming, создавшая культовую многопользовательскую игру World of Tanks, объявила о приобретении за $20 млн американского разработчика консольных игр Day 1 Studios. В результате приобретения Wargaming впервые совершит выход в сегмент консольных игр и
15.01.2013 World of Tanks. Обновление 0.8.3

Компания Wargaming выпустила обновление 8.3 для танкового MMO-экшена World of Tanks, с выходом которого в игру добавляется 17 моделей машин Народно-освободительной армии Китая.Изюминкой нижних уровней китайского дерева стала первая в игре машина японского произв
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год

нии."Стремительному росту компании в 2012 во многом способствовал успех нашего флагманского проекта World of Tanks, — говорит Андрей Яранцев, директор по оперированию проектов компании Wargamin
08.11.2012 World of Tanks. Подробности обновления 0.8.2

Уже совсем скоро в World of Tanks появится новая уникальная ветка бронетехники. Быстрые и "рикошетные" китайские танки ворвутся на поля сражений вместе с обновлением 0.8.2, выход которого запланирован на декабрь.
30.10.2012 World of Tanks. Обновление 8.1

25 октября компанией Wargaming было выпущено обновления 8.1 для танкового MMO-экшена World of Tanks. Теперь игроки могут опробовать в бою 22 машины из колыбели мирового танкостро
01.10.2012 40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012"

се "Крокус Экспо" в Москве.Одним из главных событий выставки станет демонстрация обновленной версии World of Tanks. Танковый ММО-экшен получил новую модель физики и освещения, благодаря которым
10.08.2012 Двухлетие World of Tanks

12 августа 2012 года исполняется ровно два года со дня официального релиза русской версии онлайн-игры World of Tanks от компании Wargaming.С момента своего выхода игра завоевала популярность у самой широкой аудитории. В нее стали играть даже те, кто никогда раньше не интересовался онлайн-играми
07.08.2012 В браузере от Mail.Ru появилась система проверки безопасности от Web of Trust

проект Mail.Ru Group, сделал работу в Сети безопаснее: встроенное дополнение Web of Trust защитит пользователей браузера от неблагонадежных ресурсов. Благодаря сотрудничеству Mail.Ru Group и компании WOT Services Ltd браузер Интернет предложил новый стандарт безопасности. Теперь он распространяется с эксклюзивной версией встроенного дополнения Web of Trust, которое выдает рекомендации о над
29.08.2011 «Почта Mail.Ru» научилась предупреждать пользователей об опасных ссылках

Компания Mail.Ru объявила о том, что ее почтовая служба повышает уровень безопасности сервиса и сообщает о новом партнерстве с международной системой оценки сайтов WOT (Web of Trust). Теперь все ссылки, содержащиеся в письмах, получаемых пользователями почтовой службы Mail.Ru, автоматически проверяются по базе международной системы оценки сайтов WOT

05.01.2011 Первый миллион World of Tanks

Компания Wargaming.net объявила, что количество зарегистрированных пользователей в онлайн-игре World of Tanks превысило 1 млн. по всему миру. Такой внушительной цифры удалось добиться мене
23.12.2010 "Мир танков" в продаже

ng.net и "Новый Диск" сообщают о том, что 23 декабря 2010 года в продажу поступила онлайновая игра "Мир танков".Армейская поговорка гласит, что лучшего противотанкового оружия, чем другой танк,
25.06.2010 Открытый бета-тест World of Tanks

Компания Wargaming.net объявила о старте открытого бета-тестирования онлайн-проекта World of Tanks. Теперь каждый желающий поучаствовать в масштабных танковых сражениях в режиме
17.02.2010 World of Tanks: Скриншоты

Компания Wargaming.net представила новые скриншоты из онлайнового экшена World of Tanks, релиз которого запланирован на этот год.World of Tanks (Мир танков) -

05.08.2009 Panda Security и Against Intuition WOT-утилиту для безопасного поиска

Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, и Against Intuition, разработчик сервиса для рейтинга веб-сайтов Web of Trust (WOT), объявили о создании безопасного инструмента для веб-поиска на основе новой, совместной версии WOT. Дополнение к браузеру WOT предупреждает интернет-пользователей о рискованн

Публикаций - 178, упоминаний - 200

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Wargaming 152 77
Nvidia Corp 3490 21
Ростелеком 9705 18
Microsoft Corporation 24630 15
Intel Corporation 12197 14
Yandex - Яндекс 7347 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 12
Apple Inc 12103 11
VK - Mail.ru Group 3455 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 9
Lenovo Group 2292 8
G-Core Labs 73 7
Meta Platforms - Facebook 4438 7
Dell EMC 5028 7
МегаФон 8814 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2547 6
Google LLC 11777 6
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 29 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 5
HP Inc. 5687 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
PUBG Corporation 43 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 4
Valve Software 207 4
Samsung Electronics 10258 4
Sony 6544 4
Fortnite 76 3
EA - Electronic Arts 1286 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 3
ДОК 828 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
HTC Corporation 1499 2
SAP SE 5279 2
EA Sports 67 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Kingston Technology 198 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 4
NanduQ - Qiwi 996 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Visa International 1949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 2
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Альфа-Банк 1770 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 2
Virtus.pro 27 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
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Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Pandao 24 1
PornHub 26 1
Uber 330 1
Larnabel Ventures 3 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Мортон 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
Почта России ПАО 2112 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 5
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12486 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3211 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9602 20
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 18
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3463 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 17
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 17
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 17
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2328 17
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