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ЦСКА ПФК российский футбольный клуб

ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб


10.01.2025 «Билайн» – новый официальный партнер ПФК ЦСКА 2
02.09.2024 71% москвичей считают, что в современной школе должен быть ИT-полигон 1
21.08.2024 Kassir.ru и VK заключили договор о стратегическом партнерстве 1
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
06.06.2024 Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов 2
13.02.2024 МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани 1
11.01.2024 Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера 1
05.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани 1
24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости» 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
03.08.2020 «ИКС Холдинг» стал новым генеральным спонсором ПФК ЦСКА 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
22.05.2018 «Тинькофф Банк» и ПФК ЦСКА объявили о начале сотрудничества 2
23.04.2018 КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена» 1
19.05.2017 Система идентификации футбольных болельщиков протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА в Казани 1
21.10.2016 МТС оптимизировал связь на крупнейших спортивных аренах Москвы и Московской области 1
05.10.2016 Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА 1
12.09.2016 «Крок» построил инженерную и аудиовизуальную инфраструктуру для нового стадиона ЦСКА 1
30.06.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи самарское подразделение ЦСКА 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
20.08.2014 Объем торгов на ЭТП SETonline в первом полугодии 2014 г. превысил 62 млрд руб. 1
27.06.2014 ЦСКА будет осуществлять свои торгово-закупочные процедуры на ЭТП SETonline 1
19.02.2014 Big Data увеличила суммарное время аудитории на сайте Sports.ru до 20 лет в день 1
14.09.2012 Финальные бои "Уральской стали 2012" пройдут в Москве 1
05.09.2012 "Уральская сталь" 2012 готовится к финальной битве 1
20.07.2012 Анонсирован турнир "Уральская сталь 2012" 1
03.04.2012 «Московский кредитный банк» лидирует по числу банковских терминалов в Москве 1
01.10.2011 FIFA 12 в продаже 1
18.07.2011 Хакеры взломали сайт Леди Гага и украли данные пользователей 1
23.12.2010 HP и баскетбольный клуб ЦСКА стали партнерами 1
02.10.2009 FIFA 10 в продаже 1
21.09.2009 Предварительные продажи FIFA 10 в России 1
28.04.2009 Как Барак Обама стал флешкой 1
25.05.2001 26 мая стартует волейбольный турнир среди компьютерных компаний 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

ЦСКА ПФК и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 3
EA - Electronic Arts 1286 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Ростелеком 9700 3
Wargaming 151 3
Крок - Croc 1777 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
МегаФон 8805 1
ИКС 318 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Intel Corporation 12197 1
HP Inc. 5685 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 1
data.ai - App Annie 85 1
OKI - ОКИ Системс Рус 170 1
БайтЭрг 56 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
Beltel - Белтел 144 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Extreme Networks 100 1
Цифра ГК 2426 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Открытие Арена - стадион 21 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 3
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 2
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 2
Сатурн ФК - российский профессиональный футбольный клуб из города Раменское Московской области 3 2
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 3 2
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
UFG Private Equity 36 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Почта России ПАО 2112 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Русский стандарт Банк 441 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Аэроклуб 21 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Парк Зарядье 40 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
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Avaya SDN Fx networking architecture 5 1
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch 1 1
Avaya VSP - Avaya Virtual Services Platform 3 1
Google Android 13994 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Apache Hadoop 427 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 42 1
Nortel SMLT - Nortel Split Multi-Link Trunking - Nortel RSMLT - Nortel Routed Split Multi-Link Trunking 2 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 13 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
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Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
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Харин Константин 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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