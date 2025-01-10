ЦСКА ПФК российский футбольный клуб
ЦСКА ПФК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Александр 123 2
|Березуцкие (братья) 6 2
|Бабаев Роман 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Хилов Павел 16 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Бро Александр 7 1
|Лепс Григорий 9 1
|Ковалев Александр 161 1
|Пашковский Михаил 2 1
|Енгибаров Георгий 1 1
|Шилкин Григорий 3 1
|Тимофеев Илья 9 1
|Грунтов Антон 8 1
|Харин Константин 6 1
|Макаров Станислав 117 1
|Загороднев Григорий 4 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Хохлов Дмитрий 9 1
|Медведев Владислав 47 1
|Толочная Анастасия 2 1
|Гарусев Максим 6 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Лебедев Павел 34 1
|Прудников Андрей 6 1
|Панфилов Виталий 4 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
|Салтанов Илья 1 1
|Новиков Олег 9 1
|Пак Олег 112 1
|Корогодин Андрей 4 1
|Ливинский Андрей 3 1
|Гинер Евгений 1 1
|Кириленко Мария 2 1
|Юнусов Амир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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