Получите все материалы CNews по ключевому слову
Слуцкий Леонид
УПОМИНАНИЯ
Слуцкий Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Cambridge Analytica 47 1
|Meta Platforms - Facebook 4486 1
|Fubutech 3 1
|Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
|NtechLab - НтехЛаб 150 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 805 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
|Rusbase 16 1
|The Bell - Издание 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.