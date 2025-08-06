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Слуцкий Леонид


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Спортс» запускает видеоплатформу. На старте — Лига чемпионов, финал теннисного «Мастерса» в Торонто, блоги Смолова, ЦСКА и «Спартака» 1
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
11.10.2018 Facebook удалил страницы россиян, собирающих данные для властей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Слуцкий Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Cambridge Analytica 47 1
Meta Platforms - Facebook 4486 1
Fubutech 3 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
NtechLab - НтехЛаб 150 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 632 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1952 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6151 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11734 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10978 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24967 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 849 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3610 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 661 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9825 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2584 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8269 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4227 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1908 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
Коган Александр 10 1
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 1
Cruz Ted - Круз Тед 5 1
Канделаки Тина 11 1
Хачуян Артур 1 1
Собянин Сергей 431 1
Колокольцев Владимир 42 1
Попова Алена 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 538 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 345 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
Ирландия - Республика 1019 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2851 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8343 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3609 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2436 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6612 1
Rusbase 16 1
The Bell - Издание 42 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 36 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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