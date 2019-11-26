Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия

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Савеловский суд постановил, что изображения с видеокамер, размещенных на улицах Москвы, не являются персональными данными, поскольку не дают возможности установить личность человека. Даже когда правоохранительные органы ищут с помощью камер преступника, все персональные данные остаются у полиции, и не поступают в базу системы видеонаблюдения.



Дело Поповой

Савеловский суд опубликовал мотивировочную часть решения не в пользу истца — жительницы Москвы Алены Поповой, которая требовала запретить распознавание лиц через камеры видеонаблюдения на улицах города, а также удалить из системы видеонаблюдения ее биометрические данные. Ответчиками по ее иску выступают Главное управление МВД России и Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

В иске Попова утверждает, что система распознавания лиц помогла правоохранительным органам установите ее личность, когда она проводила одиночный пикет возле здания Госдумы. После этого Тверской районный суд назначил ей штраф в размере 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном публичном мероприятии. Наложение штрафа Попова впоследствии обжаловала.

Во время судебного разбирательства истица предоставила видеозапись, на которой во время пикета камера сфокусировалась на лице гражданки, причем увеличение изображения достигло 32 раз, что было похоже на работу системы распознавания лиц. Попова настаивала, что изображение ее лица — это ее биометрические данные, которые можно обрабатывать только при наличии ее письменного согласия.

Кроме того, истица жаловалась, что ее права нарушаются ежедневно, поскольку она посещает различные места, где работает городская система видеонаблюдения и распознавания лиц, и эта система собирает о ней информацию. Попова позиционирует себя как правозащитника и борца за гендерное равенство.

Решение суда

Савеловский суд отказал Поповой в удовлетворении иска, о чем стало известно в начале ноября 2019 г. Теперь же он пояснил ход своих рассуждений в мотивировочном решении. Суд полагает, что система видеонаблюдения в Москве установлена в целях обеспечения безопасности и не является источником получения персональных данных в том понимании, в каком они трактуются в законе «О персональных данных».

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Кроме того, в ходе разбирательства суд пришел к выводу, что та самая видеозапись с 32-кратным увеличением не использовалась для установления личности. Личность Поповой была установлена сотрудниками полиции, которые попросили ее предъявить паспорт во время пикета. Что касается самой видеозаписи, то ДИТ пояснил, что она не могла быть сделана камерой видеонаблюдения, поскольку они не работают в режиме увеличения изображения и не фокусируются на отдельных лицах, а снимают все общим планом с одного расстояния.

Суд полагает, что при отсутствии процедуры идентификации личности лица граждан на видеозаписях не могут расцениваться как персональные данные, поэтому согласие на их обработку не нужно. Изображения с камер хранятся и обрабатываются в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕХДЦ). Никаких персональных данных граждан, которые давали бы возможность установить личность — ФИО или настоящая биометрия вроде отпечатка пальца или радужки глаза — в системе нет. Даже в том случае, когда следственным органам требуется использовать ЕХДЦ для поиска преступника, они просто передают в ДИТ фото, с которым нужно провести сравнение, но не передают никаких данных, которые дали бы возможность установить личность.

Суд полагает, что граждане вообще не являются объектом видеонаблюдения в Москве, мотивируя это тем, что камеры снимают улицы, дворы и различные публичные места, а не собственно граждан.

Особенности проведения пикета

Попова утверждает, что она проводила возле здания Госдумы одиночный пикет. В руках у нее был картонные трафарет в человеческий рост с изображением депутата Госдумы. Но Тверской районный суд пришел к выводу, что это было публичное мероприятия с участием двух человек, которые стояли на расстоянии 20 м друг от друга. Кроме того, перед мероприятием Попова призывала граждан принять участие в мероприятии в интернете. Для этого она указала в интернете свою фамилию и имя, а также время и место проведения пикета. Напомним, на одиночный пикет разрешение получать не нужно, а на массовый — нужно.

Пикет Поповой имел место весной 2018 г. На картонной фигуре, которую она держала в руках, был изображен депутат Леонид Слуцкий. Незадолго до этого несколько журналисток обвинили его в сексуальных домогательствах. Госдума не нашла в действиях депутата нарушений, что привело ее к противостоянию с рядом СМИ.

Распознавание лиц в Москве

В мае 2019 г. мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в Москве системы распознавания лиц на 200 тыс. камер. Наравне с китайскими, эта система должна стать одной из крупнейших в мире. Мэр добавил, что камеры с распознаванием лиц в метрополитене и подъездах помогают задерживать преступников, находящихся в розыске. В метрополитене распознавание лиц было запущено в тестовом режиме в апреле, камеры установлены на турникетах.

В октябре глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в Москве работает сеть из 3 тыс. камер с функцией распознавания лиц, и что в будущем эта функция будет добавлена на все городские камеры, которых в городе сейчас более 160 тыс.

В июле ДИТ сообщил The Bell, что в 2019 г. к системе распознавания лиц будут подключены 105 тыс. камер. Стоимость проекта издание оценивало в 2,7 млрд руб. Согласно данным ДИТ, распознавание лиц в Москве было запущено в 2017 г., когда в рамках пилота эта функция была добавлена на 1150 камер. Среди разработчиков, чье ПО было использовано для пилота, были названы NTechLab, «Центр речевых технологий» и VisionLabs, при этом официальные заказы от правительства получила только NTechLab.

Ранее в ноябре 2019 г. правительство Москвы объявило конкурс стоимостью 1,2 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц, в том числе более 120 серверов и СХД объемом 9 петабайт.