Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения 2

Москва потратит десятки миллиардов на видеонаблюдение 1

Москва потратит миллиард с лишним на экспертизу своих информсистем 1

Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal 1

Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 3

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 2

В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей 2

Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения 2

Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1

На что тратит деньги московский ДИТ 1

Столичные службы начали массово использовать сервис автоматического патрулирования улиц с помощью видеокамер 1

Москва собирается сменить американское оборудование в своем ЦОДе на китайское 1

Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1