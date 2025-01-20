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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДИТ Москва ЕЦХД Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы ЦОД ДИТ Москвы



20.01.2025 Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения 2
19.07.2023 Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения   1
28.10.2022 Москва потратит десятки миллиардов на видеонаблюдение 1
13.10.2022 В дата-центре ДИТ Москвы будут хранить данные камер со всей России 3
30.09.2022 Москва потратит миллиард с лишним на экспертизу своих информсистем 1
04.05.2022 Слежка за россиянами выходит на совершенно новый уровень. За ними будут наблюдать даже в ночных клубах 1
01.02.2022 Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal 1
01.11.2021 ДИТ Москвы в 10 раз завысил штраф для ИТ-подрядчика 2
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 3
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 2
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 2
23.08.2021 В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей 2
17.05.2021 Разработанная «Крок» система «Стройкадры» будет введена в эксплуатацию к концу 2021 года 1
24.08.2020 Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения 2
30.01.2020 ДИТ Москвы: за год москвичи более 30 тыс. раз запросили записи с камер видеонаблюдения 2
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
09.08.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо» 2
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 3
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы 1
26.10.2018 ДИТ Москвы: с помощью камер видеонаблюдения в 2017 году раскрыто свыше трех тысяч преступлений 1
03.10.2017 МГТС обеспечит бюджетный сектор доступным видеонаблюдением (Дополнено) 2
28.06.2017 Астерос -

Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

 1
28.06.2017 Как создавался «пояс безопасности» для «Лужников» 1
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
10.02.2016 Столичные службы начали массово использовать сервис автоматического патрулирования улиц с помощью видеокамер 1
28.09.2015 Москва собирается сменить американское оборудование в своем ЦОДе на китайское 1
04.08.2015 За первое полугодие 2015 г. число обращений на горячую линию московской системы видеонаблюдения превысило 11 тыс. 1
25.02.2015 Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1
18.12.2014 «Ростелеком» выиграл конкурсы Правительства Москвы на видеонаблюдение 2
18.11.2014 В ближайшие 5 лет услуга городского видеонаблюдения будет закупаться по сервисной модели 1
14.11.2014 70% правонарушений в Москве расследуется с привлечением данных городской системы видеонаблюдения 1
06.11.2014 Александр Гольцов - Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения 1
31.03.2014 «Онланта» обеспечивает поддержку госсистемы «Единый центр хранения и обработки данных» 2
23.02.2014 «Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб. 1
20.12.2013 ДИТ Москвы арендует вычислительную инфраструктуру за 327,7 млн руб. для интеграции средств видеонаблюдения с ГИС ЕЦХД 3
17.12.2013 На столичном портале открытых данных опубликован перечень домов, оснащенных камерами видеонаблюдения 1

Публикаций - 47, упоминаний - 70

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 13
Netris - Нетрис 53 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Intel Corporation 12197 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
АФК Система ПАО 1797 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 2
Western Digital Corporation - WDC 548 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Microsoft Corporation 24623 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Selectel - Селектел 385 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Cisco Systems 5114 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
МегаФон 8803 1
Dell EMC 5027 1
Huawei 3932 1
ZTE Corporation 747 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Canonical 202 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 2
CarPrice - Карпрайс 37 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Родник 87 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 1
Строймонтажсервис 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Администрация Курской области 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 39
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 10
Видеокамера - Camcorder 2263 10
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 5
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 4
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
Microsoft Skype 2067 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Правительство Москвы - ЕСОДУ - Единая система оперативно-диспетчерского управления города Москвы 1 1
Microsoft Office 365 940 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Linux OS 9936 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Linux - Debian GNU 463 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Головин Дмитрий 33 6
Собянин Сергей 381 5
Абрамков Александр 38 2
Горбатько Александр 105 2
Ермолаев Артем 378 2
Кураш Антон 32 2
Лаптев Евгений 2 2
Варев Александр 16 2
Максимов Михаил 3 2
Главчев Владимир 21 1
Чумаченко Константин 11 1
Седов Анатолий 6 1
Определенов Владимир 20 1
Воронков Михаил 9 1
Буйлов Юрий 13 1
Дарбинян Саркис 37 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Бараблин Михаил 5 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Коровко Вадим 17 1
Чернов Максим 31 1
Колокольцев Владимир 37 1
Попова Алена 6 1
Слуцкий Леонид 2 1
Новикова Елена 88 1
Горбатко Александр 1 1
Лысенко Эдуард 308 1
Гольцов Александр 77 1
Ракова Анастасия 34 1
Геня Алексей 4 1
Шилов Игорь 3 1
Блинов Олег 5 1
Мурашов Александр 4 1
Погосян Тигран 23 1
Казарян Карен 74 1
Ликсутов Максим 113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 43
Россия - РФ - Российская федерация 144186 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 227 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 73 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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