Правительство Москвы ДИТ Москва ЕЦХД Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы ЦОД ДИТ Москвы
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
|Головин Дмитрий 33 6
|Собянин Сергей 381 5
|Абрамков Александр 38 2
|Горбатько Александр 105 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Кураш Антон 32 2
|Лаптев Евгений 2 2
|Варев Александр 16 2
|Максимов Михаил 3 2
|Главчев Владимир 21 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Седов Анатолий 6 1
|Определенов Владимир 20 1
|Воронков Михаил 9 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Суслин Андрей 4 1
|Анохин Константин 3 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Рогов Илья 8 1
|Ким Илья 2 1
|Коровко Вадим 17 1
|Чернов Максим 31 1
|Колокольцев Владимир 37 1
|Попова Алена 6 1
|Слуцкий Леонид 2 1
|Новикова Елена 88 1
|Горбатко Александр 1 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Гольцов Александр 77 1
|Ракова Анастасия 34 1
|Геня Алексей 4 1
|Шилов Игорь 3 1
|Блинов Олег 5 1
|Мурашов Александр 4 1
|Погосян Тигран 23 1
|Казарян Карен 74 1
|Ликсутов Максим 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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