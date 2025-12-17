Разделы

Угнивенко Дмитрий


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА 2
07.11.2025 В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи 1
06.10.2025 Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G 2
20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
14.01.2025 Власти создадут единую систему обработки данных со всех камер видеонаблюдения в России 1
20.05.2024 Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ 1
27.12.2023 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование 1
20.12.2023 Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 2
16.12.2022 CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
27.08.2020 «Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК 1
29.04.2020 «Ростелеком» и «Яндекс» развернули видеонаблюдение за погодой 1
10.12.2019 «Ростелеком» и «Швабе» реализовали совместный проект в сфере цифровых технологий 1
14.10.2019 «Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры в «РЖД интернешнл» 1
09.08.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо» 1
31.07.2019 «Ростелеком» подключил «ББР банк» к Единой биометрической системе 1
26.03.2018 «Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково» 1

Ростелеком 10320 18
Yandex - Яндекс 8458 2
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 60 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 24 1
Аэрофлот - А-Техникс 4 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 341 1
Cisco Systems 5224 1
Intel Corporation 12545 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Telegram Group 2582 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 1
МегаФон 9929 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 3
РЖД - Российские железные дороги 2006 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 1
РЖД Интернешнл 2 1
Harley-Davidson 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1483 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
BMW Group 465 1
Volkswagen Group - VW 300 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1656 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 2
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Администрация Рязани 13 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2475 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3960 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3519 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2360 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 304 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 30 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 2
Toyota Land Cruiser 27 2
Porsche Carrera 18 2
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 2
Porsche Coupe 2 2
FreePik 1450 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
Правительство Москвы - ЕСОДУ - Единая система оперативно-диспетчерского управления города Москвы 1 1
KIA Rio Hatchback 22 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Nissan Murano 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Hyundai Creta - кроссовер 7 1
Volkswagen Touareg 12 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 1
BMW X - серия кроссоверов 26 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Hyundai Palisade 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
BMW Z Series 10 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 1
Porsche Panamera 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Окулус - система поиска и классификации запрещенного видеоконтента 1 1
Toyota Avensis 1 1
Mitsubishi Outlander 4 1
Hyundai ix 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 36 1
Шадаев Максут 1150 8
Ким Дмитрий 71 6
Пак Олег 112 6
Черкесова Бэлла 21 5
Заренин Андрей 48 5
Шойтов Александр 99 5
Паршин Максим 321 5
Огуряев Дмитрий 85 4
Цветков Сергей 20 4
Качанов Олег 120 4
Филатов Евгений 29 3
Понькин Александр 32 3
Михайлик Константин 33 3
Кучушев Сергей 5 3
Борисенко Григорий 15 3
Руденко Алена 5 3
Мишустин Михаил 737 3
Иванов Петр 23 2
Фургальский Владимир 5 2
Ветров Николай 3 2
Набоко Станислав 2 2
Дроздов Владислав 2 2
Руденко Анна 2 2
Петрушин Андрей 110 2
Логунов Владимир 14 2
Путин Владимир 3354 2
Шпак Василий 263 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Федоров Михаил 27 1
Яцеленко Николай 25 1
Григорьев Владимир 14 1
Мазалов Владимир 2 1
Зеленский Владимир 27 1
Григоренко Дмитрий 184 1
Кантер Дмитрий 2 1
Романова Ольга 10 1
Зарубин Юрий 8 1
Ерохин Сергей 32 1
Иванченко Сергей 5 1
Подгорнов Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 2
Земля - планета Солнечной системы 10662 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 512 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Беларусь - Белоруссия 6038 1
Япония 13556 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 434 1
Россия - ДФО - Магаданская область 481 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Венгрия 849 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Болгария - Республика 785 1
Россия - УФО - Свердловская область 1751 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 162 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 1
