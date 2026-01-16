Разделы

Логунов Владимир


СОБЫТИЯ


16.01.2026 За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
08.07.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 2
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
14.09.2012 Администрация президента РФ и руководители регионов расставили приоритеты в области информационных технологий 1
08.08.2012 Чиновники ИТ-департаментов Минсвязи переходят в администрацию Путина 1
20.04.2012 Электронное правительство: определились регионы-кандидаты на федеральные деньги 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Логунов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10367 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 149 1
Ростех - Радиозавод 69 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 22 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 69 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Kribrum - Крибрум 33 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - ДМЗ - Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова 2 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 1
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 1
Радиант ЭК - Радиант Электронные компоненты 1 1
Росимущество - КТРВ - НПО Электромеханики - Научно-производственное объединение электромеханики 1 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 8 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
Элкомтех - Электронные компоненты и технологии 1 1
Ростех - КРЭТ - ТНИИС - Таганрогский научно-исследовательский институт связи 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 465 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
МегаФон 9988 1
Yandex - Яндекс 8534 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
InfoWatch - Инфовотч 1095 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 276 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 120 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 114 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2941 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 6
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2186 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8770 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1839 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2041 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 3
Nissan Murano 7 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Toyota Land Cruiser 28 2
BMW Z Series 10 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 301 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
KIA Rio Hatchback 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Hyundai Creta - кроссовер 7 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Hyundai Palisade 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 66 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Porsche Coupe 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Окулус - система поиска и классификации запрещенного видеоконтента 1 1
Toyota Avensis 1 1
Mitsubishi Pajero 4 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 886 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 60 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
Липов Андрей 67 11
Терляков Олег 13 8
Вагнер Милош 14 7
Путин Владимир 3370 5
Приезжева Антонина 20 4
Субботин Вадим 17 4
Щеголев Игорь 698 4
Мишустин Михаил 746 4
Шадаев Максут 1155 4
Жаров Александр 179 4
Панков Александр 78 4
Огуряев Дмитрий 85 3
Черкесова Бэлла 21 3
Иванов Олег 146 3
Черненко Андрей 73 3
Пугачев Павел 63 3
Качанов Олег 120 3
Тебеньков Яков 11 2
Угнивенко Дмитрий 25 2
Шпак Василий 263 2
Ким Дмитрий 71 2
Чечин Александр 7 2
Ерохин Сергей 33 2
Куделин Александр 2 2
Трубникова Татьяна 14 2
Власов Игорь 3 2
Шишлова Елена 3 2
Чуйченко Роман 3 2
Кремер Виктория 2 2
Ветров Николай 3 2
Пальников Анатолий 2 2
Пак Олег 112 2
Кисляков Евгений 93 2
Бойко Елена 152 2
Паршин Максим 323 2
Милашевский Игорь 20 1
Липов Александр 1 1
Катулевский Александр 12 1
Телков Алексей 37 1
Калинин Константин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 2
Беларусь - Белоруссия 6055 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 751 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 729 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Европа 24656 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Земля - планета Солнечной системы 10680 1
Европа Восточная 3123 1
Канада 4989 1
Россия - СФО - Новосибирск 4680 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 101 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Украина 7802 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1026 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 1
Россия - ДФО - Амурская область 858 1
Россия - ДФО - Магаданская область 488 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 997 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 5
Электронная демократия - облачная демократия 98 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3784 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 266 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Blacklist - Чёрный список 673 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Российская газета 278 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 322 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 11 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 16 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Субмикрон НИИ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
