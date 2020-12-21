Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics

2020 г. оказался крайне богатым на события — уже в январе сменилось правительство страны. Перемены в коридорах власти затронули и структуры, связанные с информационными технологиями. CNews отобрал самые значимые отставки и назначения года, связанные с госсектором.

1. Полная «смена караула»

В ходе январского ежегодного послания президент страны Владимир Путин немало внимания уделил информационным технологиям, в частности — пообещал «бесплатный» Рунет и анонсировал перевод нацпроектов на отечественное ПО. После чего («после», как известно, не означает «вследствие») правительство подало в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, первый ИТ-шник во главе Правительства России.

Ранее Михаил Мишустин работал замглавы и главой Федеральной налоговой службы, которую сделал одним из самых продвинутых ведомств в плане внедрения ИТ. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Михаил Мишустин понимает проблемы ИТ-отрасли, власти в 2020 г. приняли беспрецедентные меры по поддержке компаний сферы информационных технологий.

Михаил Мишустин стал первым премьер-министром России, вышедшим из сферы информационных технологий

2. Дмитрий Чернышенко стал «главным по ИТ» в правительстве

В новом правительстве вопросы цифровизации страны оказались в ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко, экс-предправления «Газпром-медиа холдинга», с чьим именем принято связывать многие успехи России в подготовке и проведении Олимпиады в Сочи. Кроме того, он курирует вопросы культуры, искусства, туризма, а также проведения особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействия с религиозными организациями.

Спектр вопросов, за которые отвечает Дмитрий Чернышенко, крайне широк — от ИТ до спорта

В сфере ИТ за ним закреплен контроль реализации госпрограмм, федеральных проектов, национальных и межгосударственных программ, отраслевых программ и инновационных проектов государственного значения в области ИТ и связи. Таким образом, Дмитрий Чернышенко станет координировать работу Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, АНО «Аналитический центр при Правительстве России», «Роснано».

3. Новый глава ИТ-министерства пришел из отрасли

В новом правительстве на пост главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был назначен Максут Шадаев.

Назначение Максута Шадаева новым главой ИТ-ведомства в отрасли встретили одобрительно

Ранее Максут Шадаев работал и в ИТ-компаниях, и в госструктурах (в том числе — и в Министерстве связи при Леониде Реймане). В российской ИТ-индустрии его назначение оценили положительно, называя «человеком из отрасли», с которым можно обсуждать ее насущные проблемы.

4. Новый министр — новая команда

Смена главы министерства всегда влечет и смену команды. Однако первым замом Максута Шадаева стал Олег Пак, который пришел в ведомство еще при Николае Никифорове, в 2012 г., а замминистра стал в 2013-м.

У Олега Пака самый солидный стаж работы на посту замминистра

Из 7 замов Максута Шадаева только 2, Дмитрий Огуряев и Бэлла Черкесова, пришли в министерство в 2020 г., после смены правительства, в августе и октябре соответственно. Еще 2, Олег Качанов и Андрей Черненко, работали в министерстве несколько лет, но стали заместителями министра только после смены правительства. А 3 зама, Олег Иванов, Евгений Кисляков и Максим Паршин, работают на своих постах с 2018 г.

Покинули министерство Олег Войтенко (в феврале), Михаил Мамонов (в марте), Алексей Соколов (в июле). Последним, на текущий момент, из старой команды, в октябре, ушел старожил Минцифры, занимавший пост замминистра с 2012 г., — Алексей Волин, уход которого предсказал CNews. Его сфера ответственности, работа с медиаотраслью, перешла как раз к Бэлле Черкесовой.

Олег Иванов, помимо телекоммуникационной отрасли, стал курировать еще и сферу информационной безопасности. Впрочем, ходили слухи о том, что у телекоммуникационной отрасли будет новый куратор. Как писало издание РБК, таковым может стать технический директор Tele2 Алексей Телков. Олег Иванов же, по данным издания, может либо вовсе уйти из министерства, либо вместо телекоммуникаций стать куратором информационной безопасности



5. Из Совета Федерации — в министерство. Из министерства — в институт

В конце января сенатор Людмила Бокова стала первым (по времени назначения) заместителем Максута Шадаева. Она известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, Людмила Бокова вместе с другим сенатором, Андреем Клишасом, и депутатом Андреем Луговым подготовила законопроект «О суверенном интернете». Также она была назначена статс-секретарем ведомства.

За год Людмила Бокова перешла из Совета Федерации в Минкомсвязи, а оттуда — в новый институт

Однако в сентябре Михаил Мишустин освободил Людмилу Бокову от этой должности по ее собственному желанию. Преподаватель по первому образованию, Людмила Бокова заняла должность исполняющего обязанности директора Федерального института цифровой трансформации образования.

6. «Мозговой трест» цифровой экономики возглавил связист из ФСО

Сменился руководитель и в Аналитическом центре при Правительстве, выполняющем функции проектного офиса нацпрограммы «Цифровая экономика». Центр возглавил Константин Калинин. С 1991 по 2005 г. он работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, с 2005 по 2019 г. — в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

Распоряжение о назначении Константина Калинина на должность главы Аналитического центра при Правительстве

По образованию Константин Калинин — связист. В 1991 г. он окончил Военный институт правительственной связи. А в 2001-м — еще и Санкт-Петербургский Военный университет связи.

7. Генерал из Генпрокуратуры возглавил Радиочастотный центр Роскомнадзора

В сентябре Людмила Куровская была назначена на должность временно исполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр», структуры «Роскомнадзора», отвечающей за надзор в сфере использования радиочастот гражданского назначения. Ее предшественник, Дмитрий Локтаев, почти 3 года был ВРИО гендиректора все 3 года, которые руководил ГРЧЦ.

Людмила Куровская назначена ВРИО гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр»

Ранее Людмила Куровская занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью в Генеральной прокуратуре России. Государственный советник юстиции 3 класса (ранг генерал-майора).

8. Экспертизой проектов информатизации занялся ветеран этой сферы

Яков Тебеньков возглавил ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации». В его обязанности входит совместная с Минкомсвязи реализация цифровой трансформации федеральных органов.

Яков Тебеньков уже трудился на ниве координации процессов информатизации

В 2012-2018 гг. Яков Тебеньков уже работал в министерстве в качестве заместителя директора Департамента координации информатизации. А следующие два года занимал должность директора по проектам национальной программы «Цифровая экономика» в компании «Ростелеком — центры обработки данных».

9. Роскомнадзор обновился кадрами из Администрации Президента

В марте новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов, до недавнего времени возглавлявший Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента.

Андрей Липов перешел из Администрации Президента в Роскомнадзор со своими замами

Также из АП пришли три его новых зама, сначала Владимир Логунов и Олег Терляков заняли места покинувших ведомство Александра Панкова и Антонины Приезжевой, потом к ним добавился Милош Вагнер.

10. Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

Должность Андрея Липова заняла экс-глава ИТ-департамента ФНС Татьяна Матвеева. Ее карьерный путь долгое время пересекался с путем премьер-министра Михаила Мишустина.

Татьяна Матвеева возглавила Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента

Вместе с премьер-министром она работала в Министерстве по налогам и сборам, потом в «Федеральном кадастровом центре «Земля», а в 2010-м вернулась в ФНС, как раз когда службу возглавил Михаил Мишустин.

11. Выходец из Администрации Президента стал куратором цифрового здравоохранения

В Минздраве назначен новый куратор цифровой трансформации. На место уволенной в январе Елены Бойко пришел Павел Пугачев, ранее работавший в Минкомсвязи и Администрации Президента.

В результате эпидемии коронавируса цифровое здравоохранение, за которое ответственен Павел Пугачев, стало крайне важным направлением

Ранее он работал заместителем начальника управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи. Грянувшая вскоре после назначения пандемия коронавируса сделала цифровое здравоохранение крайне важным направлением развития медицины.

12. ИТ-специалисты востребованы не только в Минцифре

Специалисты по информационным технологиями востребованы во всех министерствах. Так, Владислав Федулов, последние восемь лет занимавший пост директора департамента ИТ и связи Правительства России, назначен на пост заместителя министра экономического развития. На новом месте работы он будет курировать ИТ-сектор. Прежнюю должность Владислава Федулова занял его заместитель, Евгений Комар.

Владислав Федулов вернулся в МЭР на новую должность

А Елена Чернякова, с 2011 г. возглавлявшая Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России, назначена на должность председателя Фонда обязательного медицинского страхования.