ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎

Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX Переход на Directum RX завершился в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В новую систему перевели все процессы и исторические данные, реализовали новую функциональность, настроили интеграции и разработали специа

Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью проекта была миграция на полностью импортонезависимое ПО и м

Московский фонд ОМС переезжает с американской аналитической платформы на российскую 200 миллионов на импортозамещение Как выяснил CNews, московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) выделил 202 млн руб. на перевод своей ан

Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить Серверы для ФОМС со «скидкой» Как выяснил CNews, Федеральному фонду обязательного медицинского страховани

Власти зарубили покупку систем ИБ для ФОМС на сотни миллионов Ограничение конкуренции ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) был пойман на огра

Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» и виртуализации «Аэродиск» и российский системный интегратор 7pro модернизировали ИТ-инфраструктуру Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В рамках проекта компании заменили

«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА едицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействи

ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС Елена Чернякова возглавила ФОМС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Черняков

Как обмануть Реестр отечественного ПО: ФОМС купил «железо» из США в 10 раз дороже российских аналогов ФФОМС совершает закупку Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) закупает американское оборудование для видеоконференцсвязи на 27,487 млн руб. Российск

«Диджитал Дизайн» модернизировал СЭД для ФОМС ком на базе российской платформы Docsvision Core. В настоящее время к ней подключены все сотрудники ФОМС. Создание единого пространства электронного документооборота на базе СДУ «Приоритет» поз

ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставит фонду широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «ФОМС входит в число наших многолетних клиентов, мы предоставляем фонду доступ в интернет с 2010 г. За время сотрудничества «ТТК-Чита» увеличил скорость интернет-доступа для ФОМС в 2,5 ра

Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака хования. В дальнейшем мощности РЦОДа планируется наращивать для размещения всех имеющихся ИТ-систем ФОМС. Для Гознака деятельность на рынке ЦОДов не является основной. Предприятие главным образ

«Гознак» за 1 рубль спроектирует ЦОД для ФОМС ФГУП «Гознак» выиграл конкурс на выполнение работ по проектированию резервного центра обработки данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предложив реализовать проект за 1 рубль. Заказчик оценивал стоимость работ в 3 млн руб. Второе после «Гознака» максимальное снижение ц

Как Москва потратит 5,7 млрд руб. на ИТ в здравоохранении ются работы из двух источников: московского бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Общие затраты превышают 5,7 млрд руб., из которых на долю Москвы приходится около 3,2

ФОМС заказывает доработку ИС межтерриториальных расчетов в системе ОМС за 32 млн руб. в течение 40 дней Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ по доработке и подг

Республиканский фонд ОМС Башкортостана внедряет СЭД «Дело» ответствием российским стандартам работы с документацией, широкими возможностями по настройке системы под требования заказчика и т.д., говорится в сообщении ЭОС. Кроме того, СЭД «Дело» используется в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, и применение этого решения на региональном уровне позволит в последующем организовать электронный обмен документами между федеральной и

ФОМС заказывает разработку прикладного ПО системы обработки данных ГИС ОМС обеспечивающий консолидацию информации из эксплуатируемых в настоящее время информационных ресурсов ФОМС, ее централизованную обработку, а также использование единого интерфейса, просмотр, анал

ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken ю системы электронного документооборота в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) с использованием защищенных носителей ключевой информации Aladdin eToken. Для реализаци

«Лаборатория Касперского» и Федеральный фонд ОМС будут сотрудничать в области ИБ «Лаборатория Касперского» и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) заключили соглашение о сотрудни

«АйТи» помогает ФОМС РФ оптимизировать систему ОМС . Методические рекомендации, разработанные специалистами «АйТи», будут использоваться специалистами ФОМС при создании государственной информационной системы ОМС в рамках «Концепции информатизац

ФОМС России заказывает создание среды передачи данных ГИС ОМС руб. «Шаг аукциона» установлен в размере 7 000 000 руб. (5% от начальной цены). Вести прием заявок ФОМС планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений рассчитывает 28 чи

МГ ФОМС закупает аппаратно-программные средства Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый аукцион №1, в рамках которого разыгрывает право на поставку аппаратно-программных средств для замены серверного оборудования ЦАПК АИС ОМС. В частности, исполнителю контра

КРОК построил инженерную инфраструктуру ФОМС Компания КРОК совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) выполнила проект по созданию системы интегрированных информационных сервисов и инженерн

ФОМС закупает вычислительную технику Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый аукцион по выбору поставщиков вычислительной техники. Разыгрывается тр

ФОМС выбирает ИТ-подрядчика Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) проводит открытый конкурс, по итогам которого определит подрядчика для выполнения работ

МГ ФОМС ищет ИТ-подрядчика Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) проводит открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, разыгрывается право на выполнение работ по замене коммуникационных станций в составе АПК ЛПУ, действующих в системе АИС ОМС

МГ ФОМС закупает СВТ и расходные материалы Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый аукцион по выбору ИТ-поставщиков. Представлено два лота, связанных с поставкой средств вычислительной техники (лот №1) и р

ФОМС выбирает ИТ-подрядчика: открытый конкурс Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) проводит торги в форме открытого конкурса по выбору подрядчика проекта по оптимизации и

ФОМС требуются услуги по модернизации и сопровождению программного комплекса Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый конкурс №285к-2016 на выполнение работ по модернизации и последующему

ФОМС оптимизирует инфраструктуру: выбор ИТ-подрядчика Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика проекта по оптимизации инф

InterSystems: мы подняли ИТ-цунами в медицине ерского учета, ведения статистики и взаимодействия с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Отсутствие автоматизированных систем, отвечающих непосредственно за врачебную деятельн

МГ ФОМС выбирает ИТ-подрядчика Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по сопровождению и развитию подсистемы АИС ОМС централизованной обработки данных и информационного взаимодействия по

ФОМС ищет ИТ-поставщика Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-поставщика системы хранения данных и услуг по мон

Федеральный фонд ОМС закупает лицензионное ПО упной и корпоративной части, технического проекта, а также разработку и ввод в эксплуатацию портала Федерального фонда ОМС. Наконец, лот №3 связан с разработкой ПО приема и обработки в территор

ФОМС продолжает информатизацию В понедельник, 16 октября, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Санкт-Петербургу объявил открытый конкурс на выполнение ряда работ в области информационно-коммуникационных технологий. В частности, конкурс касается поставки, ввода в промышленную экс

ФОМС требуются услуги по информационному обеспечению 0 тыс. руб. с НДС. Наконец, последний лот (№5) предполагает разработку технического проекта портала Федерального фонда ОМС, включающего систему управления и мониторинга. По данному заданию лими

ФОМС объявил конкурс на 23,5 млн рублей Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) на днях объявил о проведении открытого конкурса на закупку ИТ-услуг, программного и апп

Краснодарский фонд ОМС внедрил поддержку ЭЦП илиалов, а также 200 лечебных учреждений и страховых компаний Краснодарского края. Специфика работы Фонда обязательного медицинского страхования заключается в постоянной переписке как непосредс