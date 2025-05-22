Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ФФОМС РФ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎

ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎

 

 

"Импортозамещение в ГИС ОМС" Ярослав Пономарев, Заместитель начальника Управления цифровой трансформации, Федеральный фонд ОМС, данные февраля 2023 года

СОБЫТИЯ


22.05.2025 Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX

Переход на Directum RX завершился в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В новую систему перевели все процессы и исторические данные, реализовали новую функциональность, настроили интеграции и разработали специа
12.05.2025 Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью проекта была миграция на полностью импортонезависимое ПО и м
08.11.2024 Московский фонд ОМС переезжает с американской аналитической платформы на российскую

200 миллионов на импортозамещение Как выяснил CNews, московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) выделил 202 млн руб. на перевод своей ан
16.12.2022 Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить

Серверы для ФОМС со «скидкой» Как выяснил CNews, Федеральному фонду обязательного медицинского страховани
13.09.2022 Власти зарубили покупку систем ИБ для ФОМС на сотни миллионов

Ограничение конкуренции ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) был пойман на огра
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска»

и виртуализации «Аэродиск» и российский системный интегратор 7pro модернизировали ИТ-инфраструктуру Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В рамках проекта компании заменили
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА

едицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействи
13.03.2020 ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС

Елена Чернякова возглавила ФОМС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Черняков
25.11.2016 Как обмануть Реестр отечественного ПО: ФОМС купил «железо» из США в 10 раз дороже российских аналогов

ФФОМС совершает закупку Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) закупает американское оборудование для видеоконференцсвязи на 27,487 млн руб. Российск
27.07.2016 «Диджитал Дизайн» модернизировал СЭД для ФОМС

ком на базе российской платформы Docsvision Core. В настоящее время к ней подключены все сотрудники ФОМС. Создание единого пространства электронного документооборота на базе СДУ «Приоритет» поз
31.07.2014 ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края

медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставит фонду широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «ФОМС входит в число наших многолетних клиентов, мы предоставляем фонду доступ в интернет с 2010 г. За время сотрудничества «ТТК-Чита» увеличил скорость интернет-доступа для ФОМС в 2,5 ра
11.10.2013 Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака

хования. В дальнейшем мощности РЦОДа планируется наращивать для размещения всех имеющихся ИТ-систем ФОМС. Для Гознака деятельность на рынке ЦОДов не является основной. Предприятие главным образ
09.06.2012 «Гознак» за 1 рубль спроектирует ЦОД для ФОМС

ФГУП «Гознак» выиграл конкурс на выполнение работ по проектированию резервного центра обработки данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предложив реализовать проект за 1 рубль. Заказчик оценивал стоимость работ в 3 млн руб. Второе после «Гознака» максимальное снижение ц
05.08.2011 Как Москва потратит 5,7 млрд руб. на ИТ в здравоохранении

ются работы из двух источников: московского бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Общие затраты превышают 5,7 млрд руб., из которых на долю Москвы приходится около 3,2

13.10.2010 ФОМС заказывает доработку ИС межтерриториальных расчетов в системе ОМС за 32 млн руб. в течение 40 дней

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ по доработке и подг
30.11.2009 Республиканский фонд ОМС Башкортостана внедряет СЭД «Дело»

ответствием российским стандартам работы с документацией, широкими возможностями по настройке системы под требования заказчика и т.д., говорится в сообщении ЭОС. Кроме того, СЭД «Дело» используется в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, и применение этого решения на региональном уровне позволит в последующем организовать электронный обмен документами между федеральной и
02.10.2009 ФОМС заказывает разработку прикладного ПО системы обработки данных ГИС ОМС

обеспечивающий консолидацию информации из эксплуатируемых в настоящее время информационных ресурсов ФОМС, ее централизованную обработку, а также использование единого интерфейса, просмотр, анал
09.07.2009 ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken

ю системы электронного документооборота в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) с использованием защищенных носителей ключевой информации Aladdin eToken. Для реализаци
13.01.2009 «Лаборатория Касперского» и Федеральный фонд ОМС будут сотрудничать в области ИБ

«Лаборатория Касперского» и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) заключили соглашение о сотрудни
04.12.2008 «АйТи» помогает ФОМС РФ оптимизировать систему ОМС

. Методические рекомендации, разработанные специалистами «АйТи», будут использоваться специалистами ФОМС при создании государственной информационной системы ОМС в рамках «Концепции информатизац
11.11.2008 ФОМС России заказывает создание среды передачи данных ГИС ОМС

руб. «Шаг аукциона» установлен в размере 7 000 000 руб. (5% от начальной цены). Вести прием заявок ФОМС планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений рассчитывает 28 чи
05.11.2008 ФОМС РФ объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика
27.05.2008 МГ ФОМС закупает аппаратно-программные средства

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый аукцион №1, в рамках которого разыгрывает право на поставку аппаратно-программных средств для замены серверного оборудования ЦАПК АИС ОМС. В частности, исполнителю контра
12.05.2008 КРОК построил инженерную инфраструктуру ФОМС

Компания КРОК совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) выполнила проект по созданию системы интегрированных информационных сервисов и инженерн
11.04.2008 ФОМС закупает вычислительную технику

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый аукцион по выбору поставщиков вычислительной техники. Разыгрывается тр
26.03.2008 ФОМС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) проводит открытый конкурс, по итогам которого определит подрядчика для выполнения работ
26.12.2007 МГ ФОМС ищет ИТ-подрядчика

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) проводит открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, разыгрывается право на выполнение работ по замене коммуникационных станций в составе АПК ЛПУ, действующих в системе АИС ОМС
10.12.2007 МГ ФОМС закупает СВТ и расходные материалы

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый аукцион по выбору ИТ-поставщиков. Представлено два лота, связанных с поставкой средств вычислительной техники (лот №1) и р
25.10.2007 ФОМС выбирает ИТ-подрядчика: открытый конкурс

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) проводит торги в форме открытого конкурса по выбору подрядчика проекта по оптимизации и
24.10.2007 ФОМС требуются услуги по модернизации и сопровождению программного комплекса

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый конкурс №285к-2016 на выполнение работ по модернизации и последующему

17.10.2007 ФОМС оптимизирует инфраструктуру: выбор ИТ-подрядчика

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика проекта по оптимизации инф
20.09.2007 InterSystems: мы подняли ИТ-цунами в медицине

ерского учета, ведения статистики и взаимодействия с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Отсутствие автоматизированных систем, отвечающих непосредственно за врачебную деятельн
10.04.2007 МГ ФОМС выбирает ИТ-подрядчика

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по сопровождению и развитию подсистемы АИС ОМС централизованной обработки данных и информационного взаимодействия по

14.03.2007 ФОМС ищет ИТ-поставщика

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-поставщика системы хранения данных и услуг по мон
05.12.2006 Федеральный фонд ОМС закупает лицензионное ПО

упной и корпоративной части, технического проекта, а также разработку и ввод в эксплуатацию портала Федерального фонда ОМС. Наконец, лот №3 связан с разработкой ПО приема и обработки в территор
17.10.2006 ФОМС продолжает информатизацию

В понедельник, 16 октября, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Санкт-Петербургу объявил открытый конкурс на выполнение ряда работ в области информационно-коммуникационных технологий. В частности, конкурс касается поставки, ввода в промышленную экс
17.10.2006 ФОМС требуются услуги по информационному обеспечению

0 тыс. руб. с НДС. Наконец, последний лот (№5) предполагает разработку технического проекта портала Федерального фонда ОМС, включающего систему управления и мониторинга. По данному заданию лими
31.08.2006 ФОМС объявил конкурс на 23,5 млн рублей

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) на днях объявил о проведении открытого конкурса на закупку ИТ-услуг, программного и апп
28.04.2004 Краснодарский фонд ОМС внедрил поддержку ЭЦП

илиалов, а также 200 лечебных учреждений и страховых компаний Краснодарского края. Специфика работы Фонда обязательного медицинского страхования заключается в постоянной переписке как непосредс
26.09.2003 Фонд ОМС объявил конкурс на поставку вычислительной техники и ПО

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) объявил конкурс на поставку вычислительной


Публикаций - 367, упоминаний - 505

ФФОМС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 47
Microsoft Corporation 25775 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
АйТи 1519 15
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 14
Oracle Corporation 7074 14
Росимущество - Управления информационных технологий 19 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Yandex - Яндекс 9216 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
9594 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
InterSystems - ИнтерСистемз 137 9
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 9
Восход ФГБУ НИИ 721 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
МегаФон 10742 7
SAP SE 5601 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Intel Corporation 12811 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 7
SAS Institute 1082 7
Крок - Croc 1964 7
БАРС Груп 579 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 26
Почта России ПАО 2370 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
ФосАгро 176 10
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 7
Резонанс НПП 407 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 7
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Bayer AG - Байер 85 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 6
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
Альфа-Банк 1979 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Rendez-Vous - Рандеву 25 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Наука НПО 25 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 123
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 120
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 95
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 86
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 81
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 72
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 65
Федеральное казначейство России 1949 63
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 56
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 55
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 52
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 51
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 49
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 41
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 33
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 28
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 27
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 25
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 23
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 22
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 20
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 5
Международная академия информатизации 14 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ГосИнформСистемы 160 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 232
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 130
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 105
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 100
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 94
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 82
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 63
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 42
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 36
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 33
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 26
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 83
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 41
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 16
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 15
Apple iOS 8583 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Google Android 15243 9
Linux OS 11533 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 8
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 6
Apple iPad 4011 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 5
ЕМИАС Электронный рецепт 90 5
InterSystems Cache 144 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Ермолаев Артем 379 37
Шадаев Максут 1210 36
Лопаткин Герман 104 33
Петрушин Андрей 110 33
Бойко Елена 152 33
Власов Сергей 101 32
Матвеева Татьяна 110 30
Фомичев Олег 139 29
Звягина Наталья 64 29
Гуральников Сергей 164 29
Нечепоренко Юрий 27 27
Стрельцов Андрей 62 26
Бутенко Юрий 65 25
Казарин Станислав 175 25
Громов Иван 102 23
Евраев Михаил 266 23
Козырев Алексей 328 22
Никуличев Андрей 43 21
Авербах Владимир 127 21
Елистратов Николай 90 21
Прокошев Андрей 32 21
Поихало Владимир 21 21
Путин Владимир 3454 21
Дюбанов Анатолий 95 20
Попов Алексей 339 19
Калина Роман 62 17
Цариковский Федор 32 17
Ляшенко Сергей 29 17
Опенышева Светлана 64 17
Соколов Олег 51 16
Горбатько Александр 105 16
Чернышенко Дмитрий 581 16
Чернякова Елена 30 15
Нестеренко Татьяна 42 15
Селиванов Дмитрий 52 15
Медведев Дмитрий 1665 15
Клементьев Андрей 18 15
Холодняков Юрий 15 15
Мишустин Михаил 787 15
Абызов Михаил 69 15
Россия - РФ - Российская федерация 166167 317
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 139
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 45
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 42
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 36
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 30
Россия - ПФО - Самарская область 1577 30
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 29
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 26
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 25
Россия - УФО - Тюменская область 1365 25
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 23
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 20
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 19
Россия - УФО - Челябинская область 1512 19
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 19
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 19
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 18
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 18
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 17
Европа 24964 16
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Казахстан - Республика 6048 13
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 13
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 12
Европа Восточная 3138 11
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 10
Россия - ПФО - Пензенская область 637 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 9
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 277
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 275
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 245
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 117
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 93
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 86
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 56
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 48
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 44
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 42
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 23
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 23
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 20
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 18
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 16
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Паспорт - Паспортные данные 2848 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 14
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
Госрасходы - портал 70 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Ведомости 1466 3
Российская газета 290 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Автокод (портал) 40 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Атлас страхования 14 1
CNews Журнал 167 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 85
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
Gartner - Гартнер 3658 15
IDC - International Data Corporation 4975 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Tenders 18 2
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Mordor Intelligence 35 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Deloitte Technology Fast 16 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
Reuters Estimates 16 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 27
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
МГУК - Московский государственный университет коммерции 2 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 68
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CNews AWARDS - награда 571 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
ЭОС Осенний документооборот 35 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Байкальский экономический форум 13 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще