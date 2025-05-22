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ФФОМС РФ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
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- Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения
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- ОМС - Обязательное медицинское страхование
- ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
- ДМС - Добровольное медицинское страхование
- MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения
"Импортозамещение в ГИС ОМС" Ярослав Пономарев, Заместитель начальника Управления цифровой трансформации, Федеральный фонд ОМС, данные февраля 2023 года
СОБЫТИЯ
|22.05.2025
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Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX
Переход на Directum RX завершился в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В новую систему перевели все процессы и исторические данные, реализовали новую функциональность, настроили интеграции и разработали специа
|12.05.2025
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Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью проекта была миграция на полностью импортонезависимое ПО и м
|08.11.2024
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Московский фонд ОМС переезжает с американской аналитической платформы на российскую
200 миллионов на импортозамещение Как выяснил CNews, московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) выделил 202 млн руб. на перевод своей ан
|16.12.2022
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Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить
Серверы для ФОМС со «скидкой» Как выяснил CNews, Федеральному фонду обязательного медицинского страховани
|13.09.2022
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Власти зарубили покупку систем ИБ для ФОМС на сотни миллионов
Ограничение конкуренции ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) был пойман на огра
|14.07.2021
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Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска»
и виртуализации «Аэродиск» и российский системный интегратор 7pro модернизировали ИТ-инфраструктуру Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В рамках проекта компании заменили
|21.09.2020
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«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА
едицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействи
|13.03.2020
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ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС
Елена Чернякова возглавила ФОМС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Черняков
|25.11.2016
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Как обмануть Реестр отечественного ПО: ФОМС купил «железо» из США в 10 раз дороже российских аналогов
ФФОМС совершает закупку Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) закупает американское оборудование для видеоконференцсвязи на 27,487 млн руб. Российск
|27.07.2016
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«Диджитал Дизайн» модернизировал СЭД для ФОМС
ком на базе российской платформы Docsvision Core. В настоящее время к ней подключены все сотрудники ФОМС. Создание единого пространства электронного документооборота на базе СДУ «Приоритет» поз
|31.07.2014
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ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края
медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставит фонду широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «ФОМС входит в число наших многолетних клиентов, мы предоставляем фонду доступ в интернет с 2010 г. За время сотрудничества «ТТК-Чита» увеличил скорость интернет-доступа для ФОМС в 2,5 ра
|11.10.2013
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Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака
хования. В дальнейшем мощности РЦОДа планируется наращивать для размещения всех имеющихся ИТ-систем ФОМС. Для Гознака деятельность на рынке ЦОДов не является основной. Предприятие главным образ
|09.06.2012
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«Гознак» за 1 рубль спроектирует ЦОД для ФОМС
ФГУП «Гознак» выиграл конкурс на выполнение работ по проектированию резервного центра обработки данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предложив реализовать проект за 1 рубль. Заказчик оценивал стоимость работ в 3 млн руб. Второе после «Гознака» максимальное снижение ц
|05.08.2011
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Как Москва потратит 5,7 млрд руб. на ИТ в здравоохранении
ются работы из двух источников: московского бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Общие затраты превышают 5,7 млрд руб., из которых на долю Москвы приходится около 3,2
|13.10.2010
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ФОМС заказывает доработку ИС межтерриториальных расчетов в системе ОМС за 32 млн руб. в течение 40 дней
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ по доработке и подг
|30.11.2009
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Республиканский фонд ОМС Башкортостана внедряет СЭД «Дело»
ответствием российским стандартам работы с документацией, широкими возможностями по настройке системы под требования заказчика и т.д., говорится в сообщении ЭОС. Кроме того, СЭД «Дело» используется в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, и применение этого решения на региональном уровне позволит в последующем организовать электронный обмен документами между федеральной и
|02.10.2009
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ФОМС заказывает разработку прикладного ПО системы обработки данных ГИС ОМС
обеспечивающий консолидацию информации из эксплуатируемых в настоящее время информационных ресурсов ФОМС, ее централизованную обработку, а также использование единого интерфейса, просмотр, анал
|09.07.2009
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ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken
ю системы электронного документооборота в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) с использованием защищенных носителей ключевой информации Aladdin eToken. Для реализаци
|13.01.2009
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«Лаборатория Касперского» и Федеральный фонд ОМС будут сотрудничать в области ИБ
«Лаборатория Касперского» и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) заключили соглашение о сотрудни
|04.12.2008
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«АйТи» помогает ФОМС РФ оптимизировать систему ОМС
. Методические рекомендации, разработанные специалистами «АйТи», будут использоваться специалистами ФОМС при создании государственной информационной системы ОМС в рамках «Концепции информатизац
|11.11.2008
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ФОМС России заказывает создание среды передачи данных ГИС ОМС
руб. «Шаг аукциона» установлен в размере 7 000 000 руб. (5% от начальной цены). Вести прием заявок ФОМС планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений рассчитывает 28 чи
|05.11.2008
|ФОМС РФ объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика
|27.05.2008
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МГ ФОМС закупает аппаратно-программные средства
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый аукцион №1, в рамках которого разыгрывает право на поставку аппаратно-программных средств для замены серверного оборудования ЦАПК АИС ОМС. В частности, исполнителю контра
|12.05.2008
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КРОК построил инженерную инфраструктуру ФОМС
Компания КРОК совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) выполнила проект по созданию системы интегрированных информационных сервисов и инженерн
|11.04.2008
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ФОМС закупает вычислительную технику
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый аукцион по выбору поставщиков вычислительной техники. Разыгрывается тр
|26.03.2008
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ФОМС выбирает ИТ-подрядчика
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) проводит открытый конкурс, по итогам которого определит подрядчика для выполнения работ
|26.12.2007
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МГ ФОМС ищет ИТ-подрядчика
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) проводит открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, разыгрывается право на выполнение работ по замене коммуникационных станций в составе АПК ЛПУ, действующих в системе АИС ОМС
|10.12.2007
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МГ ФОМС закупает СВТ и расходные материалы
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый аукцион по выбору ИТ-поставщиков. Представлено два лота, связанных с поставкой средств вычислительной техники (лот №1) и р
|25.10.2007
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ФОМС выбирает ИТ-подрядчика: открытый конкурс
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) проводит торги в форме открытого конкурса по выбору подрядчика проекта по оптимизации и
|24.10.2007
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ФОМС требуются услуги по модернизации и сопровождению программного комплекса
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый конкурс №285к-2016 на выполнение работ по модернизации и последующему
|17.10.2007
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ФОМС оптимизирует инфраструктуру: выбор ИТ-подрядчика
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика проекта по оптимизации инф
|20.09.2007
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InterSystems: мы подняли ИТ-цунами в медицине
ерского учета, ведения статистики и взаимодействия с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Отсутствие автоматизированных систем, отвечающих непосредственно за врачебную деятельн
|10.04.2007
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МГ ФОМС выбирает ИТ-подрядчика
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГ ФОМС) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по сопровождению и развитию подсистемы АИС ОМС централизованной обработки данных и информационного взаимодействия по
|14.03.2007
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ФОМС ищет ИТ-поставщика
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-поставщика системы хранения данных и услуг по мон
|05.12.2006
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Федеральный фонд ОМС закупает лицензионное ПО
упной и корпоративной части, технического проекта, а также разработку и ввод в эксплуатацию портала Федерального фонда ОМС. Наконец, лот №3 связан с разработкой ПО приема и обработки в территор
|17.10.2006
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ФОМС продолжает информатизацию
В понедельник, 16 октября, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Санкт-Петербургу объявил открытый конкурс на выполнение ряда работ в области информационно-коммуникационных технологий. В частности, конкурс касается поставки, ввода в промышленную экс
|17.10.2006
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ФОМС требуются услуги по информационному обеспечению
0 тыс. руб. с НДС. Наконец, последний лот (№5) предполагает разработку технического проекта портала Федерального фонда ОМС, включающего систему управления и мониторинга. По данному заданию лими
|31.08.2006
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ФОМС объявил конкурс на 23,5 млн рублей
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) на днях объявил о проведении открытого конкурса на закупку ИТ-услуг, программного и апп
|28.04.2004
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Краснодарский фонд ОМС внедрил поддержку ЭЦП
илиалов, а также 200 лечебных учреждений и страховых компаний Краснодарского края. Специфика работы Фонда обязательного медицинского страхования заключается в постоянной переписке как непосредс
|26.09.2003
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Фонд ОМС объявил конкурс на поставку вычислительной техники и ПО
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) объявил конкурс на поставку вычислительной
ФФОМС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 37
|Шадаев Максут 1210 36
|Лопаткин Герман 104 33
|Петрушин Андрей 110 33
|Бойко Елена 152 33
|Власов Сергей 101 32
|Матвеева Татьяна 110 30
|Фомичев Олег 139 29
|Звягина Наталья 64 29
|Гуральников Сергей 164 29
|Нечепоренко Юрий 27 27
|Стрельцов Андрей 62 26
|Бутенко Юрий 65 25
|Казарин Станислав 175 25
|Громов Иван 102 23
|Евраев Михаил 266 23
|Козырев Алексей 328 22
|Никуличев Андрей 43 21
|Авербах Владимир 127 21
|Елистратов Николай 90 21
|Прокошев Андрей 32 21
|Поихало Владимир 21 21
|Путин Владимир 3454 21
|Дюбанов Анатолий 95 20
|Попов Алексей 339 19
|Калина Роман 62 17
|Цариковский Федор 32 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Опенышева Светлана 64 17
|Соколов Олег 51 16
|Горбатько Александр 105 16
|Чернышенко Дмитрий 581 16
|Чернякова Елена 30 15
|Нестеренко Татьяна 42 15
|Селиванов Дмитрий 52 15
|Медведев Дмитрий 1665 15
|Клементьев Андрей 18 15
|Холодняков Юрий 15 15
|Мишустин Михаил 787 15
|Абызов Михаил 69 15
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