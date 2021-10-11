Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФФОМС РФ
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 183, упоминаний - 260
ФФОМС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Козырев Алексей 270 21
|Четвернин Алексей 651 20
|Елистратов Николай 90 18
|Нечепоренко Юрий 25 15
|Холодняков Юрий 15 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Абызов Михаил 64 14
|Скляр Алексей 49 11
|Путин Владимир 1824 8
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Кучин Сергей 22 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Иванов Александр 71 6
|Горбачев Александр 18 5
|Фишер Андрей 54 5
|Херсонцев Алексей 48 5
|Селиванов Дмитрий 48 4
|Раменский Демьян 12 4
|Меркулов Борис 7 4
|Швецов Денис 11 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Симаков Олег 106 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Теличева Наталья 125 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Контрабаев Артур 66 3
|Бойко Елена 151 3
|Соловьев Владимир 98 3
|Тыров Илья 11 3
|Лаут Артур 2 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Мельников Руслан 13 2
|Солодухин Константин 89 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
|Wikipedia - Википедия 276 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Автокод (портал) 29 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|CNews Fast рейтинг 29 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759841, в очереди разбора - 663531.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759841, в очереди разбора - 663531.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru