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ФФОМС РФ
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» 2
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 2
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 3
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 2
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 2
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 2
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 3
16.12.2020 В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 3
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 2
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 3
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА 2
21.08.2020 Власти разрешили россиянам регистрировать автомобили в МФЦ 1
03.08.2020 Власти хотят перенести общение граждан с чиновниками на портал госуслуг 2
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
14.07.2020 Сервисы цифровой платформы «Гостех» начнут работу до конца 2021 года 2
29.06.2020 Власти подвинули Сбербанк из «Гостеха», который он и придумал 1
15.06.2020 Минкомсвязи предложило отдать «Гостех» Сбербанку 1
13.03.2020 ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС 5
24.09.2019 ИИ от Ростеха поможет повысить качество медпомощи в Подмосковье 1
21.08.2019 Программное обеспечение МАИС ЭРМЕДИС совместимо с СУБД Ред База Данных 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 2
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
21.01.2019 Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах 1
03.01.2019 Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
07.06.2018 Россиянам начали оформлять полисы ОМС нового поколения через интернет 1
07.06.2018 «Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома 1

Публикаций - 183, упоминаний - 260

ФФОМС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Microsoft Corporation 11060 10
VK - Mail.ru Group 2483 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Yandex - Яндекс 4101 7
АйТи 751 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Доктор рядом - Doc+ 43 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Восход ФГБУ НИИ 365 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Google LLC 7144 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
Акцент 12 2
SAP SE 3211 2
Ланит ГК 1155 2
Микротест 177 2
IBM 3537 2
Samsung Electronics 5651 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
SAS Institute 596 2
3733 2
Бинго-Софт - Акцент 10 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Verysell - Верисел 91 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
Brocade Communications Systems 141 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ДиалогНаука 89 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Прогноз 195 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Почта России ПАО 1572 7
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Транснефть 159 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Страхование 52 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Медскан 12 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 520 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 46
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 16
Правительство РФ 2201 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 10
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Счётная палата РФ 460 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
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НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
Apple iOS 5741 7
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
Google Android 10750 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 3
Linux OS 4253 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
IBM Watson 105 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Интек ЭРМЕДИС МАИС - Медицинская аналитическая информационная система 1 1
ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Linux - Debian GNU 272 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ФНС РФ Мой налог 8 1
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Dell EMC VNX 32 1
Козырев Алексей 270 21
Четвернин Алексей 651 20
Елистратов Николай 90 18
Нечепоренко Юрий 25 15
Холодняков Юрий 15 14
Клементьев Андрей 18 14
Прокошев Андрей 30 14
Абызов Михаил 64 14
Скляр Алексей 49 11
Путин Владимир 1824 8
Медведев Дмитрий 1433 7
Кучин Сергей 22 6
Мишустин Михаил 302 6
Иванов Александр 71 6
Горбачев Александр 18 5
Фишер Андрей 54 5
Херсонцев Алексей 48 5
Селиванов Дмитрий 48 4
Раменский Демьян 12 4
Меркулов Борис 7 4
Швецов Денис 11 4
Смирнова Екатерина 8 4
Балабанов Анатолий 12 4
Симаков Олег 106 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Теличева Наталья 125 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Контрабаев Артур 66 3
Бойко Елена 151 3
Соловьев Владимир 98 3
Тыров Илья 11 3
Лаут Артур 2 2
Гайдуков Алексей 24 2
Евтушенко Олег 125 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Орлов Геннадий 16 2
Мельников Руслан 13 2
Солодухин Константин 89 2
Пашенцев Виталий 11 2
Чукарин Алексей 56 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 44
Россия - Ростовская область 861 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - Республика Мордовия 387 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Восточная Европа 1676 6
Россия - Новосибирская область 815 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - Волгоградская область 397 5
Россия - Тверская область 248 4
Европа Западная 612 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - Оренбургская область 293 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Европа 3745 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Франция - Французская Республика 2120 2
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Беларусь - Белоруссия 2087 2
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Россия - ПФО - Самара 1287 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Экономический эффект 20 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Региональный электронный бюджет 3 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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