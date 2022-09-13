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Власти зарубили покупку систем ИБ для ФОМС на сотни миллионов

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пытался закупить ПО заранее выбранного производителя. На этом его поймала ФАС после жалобы, поданной на закупку фонда средств защиты информации для развития ГИС ОМС. На эти цели было выделено 219,7 млн руб.

Ограничение конкуренции ФОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) был пойман на ограничении конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволила ФОМС закупить ПО заранее известного вендора. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

ФОМС опубликовал тендер на закупку средств защиты информации для развития государственной информационной системы ОМС (ГИС ОМС) 8 августа 2022 г. в формате электронного аукциона. Максимальная цена контракта по нему может составить 219,7 млн руб.

На аукцион была подана всего одна заявка от компании «Диалогнаука», с которой ФОМС и должен был подписать контракт. Однако проведение аукциона было приостановлено по жалобе 23 августа. Ее подала группа компаний «Абак-2000». В ноябре 2021 г CNews писал о жалобе этой компании, поданной на закупку серверов Федеральной службы судебных приставов.

Суть претензии

Согласно решению ФАС, ФОМС в описании объекта закупки установил требования к характеристикам продукта, указывающим исключительно на софт единственного производителя ООО «Айти бастион» — «СКДПУ НТ». Тем самым ФОМС ограничил количество участников закупки, указывает жалобщик.

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Комиссия ФАС установила, что среди коммерческих предложений к закупке были представлены исключительно «СКДПУ НТ». Помимо этого, заказчик не смог предоставить документы или сведения, указывающие на наличие на российском рынке ПО других продуктов, соответствующих установленным в извещении требованиям.

В связи с этим ФАС признала жалобу обоснованной в части ограничения конкуренции ФОМС. Служба предписала отменить протокол подведения итогов определения поставщика и привести извещение о проведении аукциона в соответствии с требованиями закона.

Что хотел купить ФОМС

Согласно официальному сайту «Айти бастиона», «СКДПУ НТ» представляет собой систему контроля действий привилегированных пользователей. С ее помощью заказчик может контролировать действия администраторов и технических специалистов контрагентов на большой распределенной инфраструктуре.

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Система в своей работе использует алгоритмы искусственного интеллекта. ПО внесено в реестр софта Минцифры.

ООО «Айти бастион», согласно базе «Контур.фокус», зарегистрирована 17 июля 2014 г. в Москве. Ее гендиректором заявлен Александр Новожилов. По 37,5% долей компании сосредоточены в руках гендиректора и Кирилла Викторова, еще 25% — у Александра Андрущенко.

Выручка компании по итогам 2021 г. составила 435,5 млн руб., а чистая прибыль достигла 84,8 млн руб., следует из «Контур.фокуса».

Кристина Холупова

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