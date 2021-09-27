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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Госзакупки РФ
Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Zakupki.gov.ru
ЕИС
Единая информационная система в сфере закупок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 207, упоминаний - 348
Госзакупки РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 9
|Назаров Александр 35 4
|Ярош Сергей 11 4
|Сахненко Сергей 71 3
|Чемезов Сергей 121 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Бровко Василий 47 2
|Шилов Сергей 61 2
|Махонов Александр 29 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Елистратов Николай 90 2
|Лишенков Владимир 12 2
|Чутов Олег 5 2
|Зубкова Наталья 12 2
|Ардамин Алексей 2 2
|Макаров Станислав 111 2
|Рейман Леонид 407 1
|Черепенников Антон 52 1
|Усманов Алишер 241 1
|Яровая Ирина 63 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Тарасов Максим 5 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Лагода Георгий 51 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Собянин Сергей 211 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Силуанов Антон 52 1
|Семенихин Игорь 37 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Бегтин Иван 48 1
|Антонов Михаил 5 1
|Исаев Алексей 12 1
|Евраев Михаил 222 1
|Лебедев Антон 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754433, в очереди разбора - 658134.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754433, в очереди разбора - 658134.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru