При госзакупках поставщиков будут проверять автоматически, без заполнения декларации соответствия Автоматизация госзакупок В Правительство Министерством финансов внесен законопроект об осуществлении автома

Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии . Таким образом, под упрощенный порядок проведения закупок будет подпадать значительно большее количество контрактов. Российская академия наук Правительство России одобрило новый законопроект, теперь госзакупки будут без лишней бюрократии Кроме того, законопроектом предусматривается возможность замены товаров на другие, обладающие аналогичными характеристиками (в том числе при закупках у ед

Госсектор увеличил закупки СХД на 75% подсчеты «РТС-Тендер», составленные на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). За первые три месяца года было проведено 980 процедур на закупку СХД, в том числе базов

«Инферит Техника» запустил партнерскую программу для системных интеграторов и участников госзакупок К Softline) — «Инферит Техника» — расширяет сотрудничество с системными интеграторами и участниками госзакупок в рамках своей новой партнерской программы. Она ориентирована на реализацию инфрас

Америка закрывается от Китая. В США запрещают госзакупки чипов микроэлектронных гигантов SMIC, CXMT и YMTC Утрата доступа к огромному рынку В результате введения нового запрета доступ к американскому рынку госзакупок потеряют поставщики, поставляющие не только непосредственно интегральные микросхем

Госзакупки решений для защиты учетных записей выросли почти на 22% за год средний процент снижения цены в 2025 году составил около 27,7% против 25,6% годом ранее по совокупной выборке. При этом сегмент защиты учетных записей рос быстрее рынка информационной безопасности в госзакупках в целом. В 2025 г. его объем увеличился на 21,9% год к году, а количество процедур — на 16,0%, тогда как совокупный рынок ИБ-решений, прибавил около 10% по сумме контрактов. Это ука

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже атизированной связи между Реестром российского ПО и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС)», сообщили CNews представители Счетной палаты. «Это приводит к тому, что заказчики внося

«1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании» рены процессы консолидации и согласования планов закупок подразделений. Размещение годового плана в ЕИС закупок ускорилось в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самар

Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей левизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер». За 10 мес

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows отказалась принимать микроскоп с отклонениями от ранее озвученных характеристик и с Windows, составила многочисленные акты и разорвала контракт. ООО «Ньютонс» занимался поставкой микроскопов в рамках госзакупок в 2024 г. Среди его клиентов — разнообразные ФГБУ. Например, институт океаналогии им. П.П. Ширшова РАН, Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, ВНИ Геологический институт

«Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров грации системы цифровой маркировки «Честный знак» с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Реализация проекта запланирована на 2026 г.

В России ужесточают правила госзакупок радиоэлектроники внес дополнительные ограничения в проект изменений в Постановление Правительства №1875, касающиеся госзакупок радиоэлектроники, в целях увеличения объемов закупок продукции отечественного прои

Власти отказались от централизованных госзакупок офисного и антивирусного ПО осзакупки не нужны Минцифры предложило снять с себя ответственность за организацию централизованных госзакупок офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО). Ведомство опубликовало про

Объем госзакупок ПО и «железа» в России вырос на треть отобанк Фотодженика Госзакупки софта и железа выросли на треть За восемь месяцев 2025 г. количество госзакупок программного обеспечения и лицензий по 44-ФЗ выросло на 17,9% (по сравнению с анал

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках Изменение регулирования госзакупок Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющий российских разработчико

Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках которые способны автоматически анализировать 100% открытых торгов в Единой информационной системе (ЕИС) и на площадке «ГИС Торги» и выявлять малейшие признаки сговора по расширенному набору кр

Власти будут искать, кто последние 4 года нарушал нацрежим при госзакупках, и прикрутят гайки ской промышленной продукции». Тендер на такие работы был опубликован в конце мая 2025 г. на портале госзакупок. На эти цели было выделена 23,5 млн руб. Национальный режим — это комплекс мер, на

От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции арственных закупок в рамках ГОЗ на имя министра Антона Силуанова. Копия письма есть в распоряжении CNews. АРПЭ попросила министерство разъяснить порядок действия «национального режима» при проведении госзакупок для продукции из категории «вооружение, военная и специальная техника» (ВВСТ), а также электронных компонентов «двойного назначения», внесенных в перечень ЭКБ, разрешенной для примен

Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает идента Максиму Орешкину письме о том, что Постановление Правительства о национальном режиме в сфере госзакупок не работает в отношении систем пожарной безопасности, выяснил «Коммерсант». «Консо

Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт» мирование структурированных извещений для выгрузки в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Для решения поставленных задач был выбран комплекс решений «1С»: «1С:Документооборот го

До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями нерции После введения национального режима заказчик при размещении покупки обязан отслеживать по перечню Минфина, попадает ли соответствующее оборудование под ограничения. pressfoto на Freepik Законы о госзакупках в сфере электроники будут корректировать По словам генерального директора АНО «Консорциум “Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности”» Алексея Власова, АНО с нача

В России начинают запрещать иностранные телевизоры. Кого это коснется в первую очередь. Опрос «Иностранцам» вход воспрещен Российский Минпромторг предложил убрать из госзакупок все телевизоры иностранного производства и полностью запретить их продажи госсекто

Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ» Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». Подготовлено свыше 100 готовых решений: как провести открытый электронный конкурс, закрытый аукцион или запрос коти

«АЛМИ Партнер»: до трети госзакупок отменяют из-за ошибок в техническом задании К началу 2025 г. около трети госзакупок, проводимых в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, были отменены по причине допущенных ошибок в техническом задании (ТЗ). Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «По итогам 20

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин И стремительно растет. В 2024 г. инвестиции в системы хранения данных (СХД) и платформы для высоконагруженных систем выросли на 40%. Производство СХД и серверных платформ для ИИ увеличилось на 10,5%, государственные закупки удвоились, а расходы госкомпаний на аппаратное оборудование для ИИ превысили 1,7 млрд руб. Первые HPC-кластеры, созданные в 2000–2010 г., нуждаются в обновлении. Уход за

В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности Объемы госзакупок Госзакупки ПО для информационной безопасности в 2024 г., по данным поисково-аналит

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках Рост объема госзакупок Закупки автоматизированных рабочих мест (АРМ) госорганами по 44-ФЗ сократились в 2024 г. на 6,8%, до 12,3 млрд руб., но в физическом выражении увеличились на 9,6%, до 3,6 тыс. штук,

В 2024 году госзаказчики сэкономили более 570 млрд рублей кой B2B-Center и платформой для бизнеса OTC, изучили открытые данные единой информационной системы (ЕИС) и определили объемы государственных закупок в разрезе федеральных округов в 2024 г. Об э

Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя пишет портал «Экспертный центр электронного государства», «Росэлторг» считается одной из крупнейших федеральных электронных торговых площадок. В настоящее время она является платформой для проведения госзакупок по 44-ФЗ и торгов по 223-ФЗ, а также на ней совершаются малые закупки в корпоративном интернет-магазине. Помимо этого, сервис позволяет проводить имущественные торги, коммерческие те

Власти ограничили сбор данных с сайта госзакупок купках, выяснили «Ведомости». Уведомление об этом появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Порядок получения данных изменен и для юридических, и для физических лиц. Ранее был воз

Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36% Объемы госзакупок сократились Российские госучреждения и ведомства, а также компании с госучастием потратили на российское ПО в 2024 г. 196 млрд руб. Расходы госсектора на закупки российского программ

Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России ыиграла электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению эксплуатации информационной системы «Единая информационная система автоматизации административно-хозяйственной деятельности» Фонда

Высокая ключевая ставка может привести к череде банкротств российских ИТ-компаний ской гарантии. Для получения таких гарантий компании обращаются в банки, которые предоставляют их на платной основе» — объяснил Руслан Пермяков. В большинстве случаев программное обеспечение в рамках госзакупок приобретается с использованием кредитных средств, поскольку заказчик осуществляет оплату только после завершения всех работ. Это означает, что поставщик должен заранее инвестировать

В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках авки, утверждает Ефимов. Photo by Kevin Ku on Unsplash ИИ может помочь с контролем огромного объема госзакупок Для ее обучения использовались данные 89 тыс. аукционов по 223-ФЗ за пять лет (201

Без Windows никуда. На госзакупки ОС из недружественной страны тратятся миллионы рублей. В чем причина выражении и на 21% в деньгах, составив 35,5 млн руб. всего было проведено 55 тендеров. Что касается госзакупок по 44-ФЗ, то здесь за отчетный период состоялось 99 тендеров, что на 12% меньше, н

Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях компании «Ланит-Интеграция» и посвященной ей публикации CNews, была остановлена ФАС. Согласно сайту госзакупок, в настоящий момент госзакупка от 15 марта 2024 г. носит два статуса одновременно

В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО ионных технологий (АПКИТ), по словам источника издания, рассказал, что Счетная палата выявила факты госзакупок одного и того же софта при примерно одинаковых объемах лицензий и условиях лицензи

Санкции и запреты побоку. Госзакупки iPhone за год выросли кратно, он очень нужен чиновникам с проблемным зрением Запретный плод сладок В России резко выросли объемы госзакупок смартфонов Apple iPhone, притом в кратчайшие сроки. Как пишут «Ведомости», всего-навсего за год госкомпании и госструктуры закупили в четыре раза больше смартфонов Apple, компании из

Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза Госзакупки системного офисного ПО и ОС Денежный объем публичных госзакупок российского системного офисного ПО и ОС с начала 2024 г. по сентябрь составил 2,3