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Госзакупки РФ Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Zakupki.gov.ru ЕИС Единая информационная система в сфере закупок

Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок
  • Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд
  • Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
  • CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе

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28.07.2026 При госзакупках поставщиков будут проверять автоматически, без заполнения декларации соответствия

Автоматизация госзакупок В Правительство Министерством финансов внесен законопроект об осуществлении автома
21.07.2026 Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

. Таким образом, под упрощенный порядок проведения закупок будет подпадать значительно большее количество контрактов. Российская академия наук Правительство России одобрило новый законопроект, теперь госзакупки будут без лишней бюрократии Кроме того, законопроектом предусматривается возможность замены товаров на другие, обладающие аналогичными характеристиками (в том числе при закупках у ед
01.06.2026 Госсектор увеличил закупки СХД на 75%

подсчеты «РТС-Тендер», составленные на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). За первые три месяца года было проведено 980 процедур на закупку СХД, в том числе базов
13.03.2026 «Инферит Техника» запустил партнерскую программу для системных интеграторов и участников госзакупок

К Softline) — «Инферит Техника» — расширяет сотрудничество с системными интеграторами и участниками госзакупок в рамках своей новой партнерской программы. Она ориентирована на реализацию инфрас
05.03.2026 Америка закрывается от Китая. В США запрещают госзакупки чипов микроэлектронных гигантов SMIC, CXMT и YMTC

Утрата доступа к огромному рынку В результате введения нового запрета доступ к американскому рынку госзакупок потеряют поставщики, поставляющие не только непосредственно интегральные микросхем
03.03.2026 Госзакупки решений для защиты учетных записей выросли почти на 22% за год

средний процент снижения цены в 2025 году составил около 27,7% против 25,6% годом ранее по совокупной выборке. При этом сегмент защиты учетных записей рос быстрее рынка информационной безопасности в госзакупках в целом. В 2025 г. его объем увеличился на 21,9% год к году, а количество процедур — на 16,0%, тогда как совокупный рынок ИБ-решений, прибавил около 10% по сумме контрактов. Это ука
26.02.2026 Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

атизированной связи между Реестром российского ПО и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС)», сообщили CNews представители Счетной палаты. «Это приводит к тому, что заказчики внося
25.12.2025 «1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании»

рены процессы консолидации и согласования планов закупок подразделений. Размещение годового плана в ЕИС закупок ускорилось в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самар
16.12.2025 Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей

левизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер». За 10 мес
20.11.2025 Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

отказалась принимать микроскоп с отклонениями от ранее озвученных характеристик и с Windows, составила многочисленные акты и разорвала контракт. ООО «Ньютонс» занимался поставкой микроскопов в рамках госзакупок в 2024 г. Среди его клиентов — разнообразные ФГБУ. Например, институт океаналогии им. П.П. Ширшова РАН, Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, ВНИ Геологический институт

13.11.2025 «Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров

грации системы цифровой маркировки «Честный знак» с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Реализация проекта запланирована на 2026 г.

27.10.2025 В России ужесточают правила госзакупок радиоэлектроники

внес дополнительные ограничения в проект изменений в Постановление Правительства №1875, касающиеся госзакупок радиоэлектроники, в целях увеличения объемов закупок продукции отечественного прои
07.10.2025 Власти отказались от централизованных госзакупок офисного и антивирусного ПО

осзакупки не нужны Минцифры предложило снять с себя ответственность за организацию централизованных госзакупок офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО). Ведомство опубликовало про
29.09.2025 Объем госзакупок ПО и «железа» в России вырос на треть

отобанк Фотодженика Госзакупки софта и железа выросли на треть За восемь месяцев 2025 г. количество госзакупок программного обеспечения и лицензий по 44-ФЗ выросло на 17,9% (по сравнению с анал
28.08.2025 Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Изменение регулирования госзакупок Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющий российских разработчико
09.07.2025 Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках

которые способны автоматически анализировать 100% открытых торгов в Единой информационной системе (ЕИС) и на площадке «ГИС Торги» и выявлять малейшие признаки сговора по расширенному набору кр
01.07.2025 Власти будут искать, кто последние 4 года нарушал нацрежим при госзакупках, и прикрутят гайки

ской промышленной продукции». Тендер на такие работы был опубликован в конце мая 2025 г. на портале госзакупок. На эти цели было выделена 23,5 млн руб. Национальный режим — это комплекс мер, на
24.06.2025 От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции

арственных закупок в рамках ГОЗ на имя министра Антона Силуанова. Копия письма есть в распоряжении CNews. АРПЭ попросила министерство разъяснить порядок действия «национального режима» при проведении госзакупок для продукции из категории «вооружение, военная и специальная техника» (ВВСТ), а также электронных компонентов «двойного назначения», внесенных в перечень ЭКБ, разрешенной для примен
19.06.2025 Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает

идента Максиму Орешкину письме о том, что Постановление Правительства о национальном режиме в сфере госзакупок не работает в отношении систем пожарной безопасности, выяснил «Коммерсант». «Консо
17.06.2025 Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт»

мирование структурированных извещений для выгрузки в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Для решения поставленных задач был выбран комплекс решений «1С»: «1С:Документооборот го
17.06.2025 До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями

нерции После введения национального режима заказчик при размещении покупки обязан отслеживать по перечню Минфина, попадает ли соответствующее оборудование под ограничения. pressfoto на Freepik Законы о госзакупках в сфере электроники будут корректировать По словам генерального директора АНО «Консорциум “Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности”» Алексея Власова, АНО с нача
04.06.2025 В России начинают запрещать иностранные телевизоры. Кого это коснется в первую очередь. Опрос

«Иностранцам» вход воспрещен Российский Минпромторг предложил убрать из госзакупок все телевизоры иностранного производства и полностью запретить их продажи госсекто
02.06.2025 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». Подготовлено свыше 100 готовых решений: как провести открытый электронный конкурс, закрытый аукцион или запрос коти
28.04.2025 «АЛМИ Партнер»: до трети госзакупок отменяют из-за ошибок в техническом задании

К началу 2025 г. около трети госзакупок, проводимых в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, были отменены по причине допущенных ошибок в техническом задании (ТЗ). Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «По итогам 20
11.04.2025 Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

И стремительно растет. В 2024 г. инвестиции в системы хранения данных (СХД) и платформы для высоконагруженных систем выросли на 40%. Производство СХД и серверных платформ для ИИ увеличилось на 10,5%, государственные закупки удвоились, а расходы госкомпаний на аппаратное оборудование для ИИ превысили 1,7 млрд руб. Первые HPC-кластеры, созданные в 2000–2010 г., нуждаются в обновлении. Уход за
03.03.2025 В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности

Объемы госзакупок Госзакупки ПО для информационной безопасности в 2024 г., по данным поисково-аналит
06.02.2025 Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Рост объема госзакупок Закупки автоматизированных рабочих мест (АРМ) госорганами по 44-ФЗ сократились в 2024 г. на 6,8%, до 12,3 млрд руб., но в физическом выражении увеличились на 9,6%, до 3,6 тыс. штук,

05.02.2025 В 2024 году госзаказчики сэкономили более 570 млрд рублей

кой B2B-Center и платформой для бизнеса OTC, изучили открытые данные единой информационной системы (ЕИС) и определили объемы государственных закупок в разрезе федеральных округов в 2024 г. Об э
14.01.2025 Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя

пишет портал «Экспертный центр электронного государства», «Росэлторг» считается одной из крупнейших федеральных электронных торговых площадок. В настоящее время она является платформой для проведения госзакупок по 44-ФЗ и торгов по 223-ФЗ, а также на ней совершаются малые закупки в корпоративном интернет-магазине. Помимо этого, сервис позволяет проводить имущественные торги, коммерческие те
10.01.2025 Власти ограничили сбор данных с сайта госзакупок

купках, выяснили «Ведомости». Уведомление об этом появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Порядок получения данных изменен и для юридических, и для физических лиц. Ранее был воз
17.12.2024 Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36%

Объемы госзакупок сократились Российские госучреждения и ведомства, а также компании с госучастием потратили на российское ПО в 2024 г. 196 млрд руб. Расходы госсектора на закупки российского программ
16.12.2024 Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России

ыиграла электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению эксплуатации информационной системы «Единая информационная система автоматизации административно-хозяйственной деятельности» Фонда
10.12.2024 Высокая ключевая ставка может привести к череде банкротств российских ИТ-компаний

ской гарантии. Для получения таких гарантий компании обращаются в банки, которые предоставляют их на платной основе» — объяснил Руслан Пермяков. В большинстве случаев программное обеспечение в рамках госзакупок приобретается с использованием кредитных средств, поскольку заказчик осуществляет оплату только после завершения всех работ. Это означает, что поставщик должен заранее инвестировать

21.11.2024 В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках

авки, утверждает Ефимов. Photo by Kevin Ku on Unsplash ИИ может помочь с контролем огромного объема госзакупок Для ее обучения использовались данные 89 тыс. аукционов по 223-ФЗ за пять лет (201
14.11.2024 Без Windows никуда. На госзакупки ОС из недружественной страны тратятся миллионы рублей. В чем причина

выражении и на 21% в деньгах, составив 35,5 млн руб. всего было проведено 55 тендеров. Что касается госзакупок по 44-ФЗ, то здесь за отчетный период состоялось 99 тендеров, что на 12% меньше, н
12.11.2024 Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

компании «Ланит-Интеграция» и посвященной ей публикации CNews, была остановлена ФАС. Согласно сайту госзакупок, в настоящий момент госзакупка от 15 марта 2024 г. носит два статуса одновременно

30.10.2024 В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО

ионных технологий (АПКИТ), по словам источника издания, рассказал, что Счетная палата выявила факты госзакупок одного и того же софта при примерно одинаковых объемах лицензий и условиях лицензи
21.10.2024 Санкции и запреты побоку. Госзакупки iPhone за год выросли кратно, он очень нужен чиновникам с проблемным зрением

Запретный плод сладок В России резко выросли объемы госзакупок смартфонов Apple iPhone, притом в кратчайшие сроки. Как пишут «Ведомости», всего-навсего за год госкомпании и госструктуры закупили в четыре раза больше смартфонов Apple, компании из
17.10.2024 Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза

Госзакупки системного офисного ПО и ОС Денежный объем публичных госзакупок российского системного офисного ПО и ОС с начала 2024 г. по сентябрь составил 2,3

09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК

роль финансовой разведки Российской Федерации Первые неудачи CNews уже писал о первых двух попытках госзакупок ПК финансовой разведки России в мае и июне 2024 г. Тогда в обоих случаях все закон

Публикаций - 3664, упоминаний - 4226

Госзакупки РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 354
Microsoft Corporation 25774 265
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 187
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 178
9594 173
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 152
Oracle Corporation 7074 147
Intel Corporation 12811 127
IBM - International Business Machines Corp 9699 109
Крок - Croc 1964 100
SAP SE 5601 99
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 96
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 96
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 96
Softline - Софтлайн 3743 92
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 80
Huawei 4675 78
Cisco Systems 5372 77
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 77
Восход ФГБУ НИИ 721 73
HP Inc. 5883 73
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 73
МегаФон 10742 69
Yandex - Яндекс 9215 69
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 59
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 54
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 53
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 51
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 50
Apple Inc 13154 49
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 49
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 49
Код Безопасности 812 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 48
AMD - Advanced Micro Devices 4641 47
Dell EMC 5180 46
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 46
Google LLC 12687 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 204
РЖД - Российские железные дороги 2096 104
Почта России ПАО 2370 88
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 85
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 82
Газпром ПАО 1493 73
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 71
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 39
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 39
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 34
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 33
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 33
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 32
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 30
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 29
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 29
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 28
Транснефть 335 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 23
КонсультантПлюс 161 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 21
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 21
Россети Ленэнерго 1699 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 20
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 19
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 17
Альфа-Банк 1979 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 15
ВТБ - ВТБ24 671 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
РВК - Российская венчурная компания 571 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 695
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 402
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 377
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 342
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 306
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 255
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 250
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 229
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 227
Федеральное казначейство России 1949 226
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 219
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 197
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 174
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 149
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 143
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 140
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 134
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 132
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 131
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 129
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 117
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 116
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 109
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 85
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 84
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 81
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 80
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 76
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 75
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 74
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 73
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 72
Судебная власть - Judicial power 2500 68
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 59
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 58
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 58
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 54
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 51
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 50
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 50
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 54
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 33
ГосИнформСистемы 160 26
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 23
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
Московская ассоциация предпринимателей 9 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1242
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 896
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 818
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 711
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 519
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 456
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 429
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 396
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 352
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 345
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 312
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 305
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 299
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 277
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 275
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 274
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 254
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 241
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 229
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 197
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 197
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 196
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 187
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 183
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 168
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 165
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 158
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 157
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 152
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 146
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 146
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 142
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 137
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 136
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 130
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 128
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 120
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 118
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 118
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 115
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 245
Linux OS 11533 244
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 208
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 184
Microsoft Windows 16882 184
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 141
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 110
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 96
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 90
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 89
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 82
Google Android 15243 77
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 70
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 69
FreePik 1841 68
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 64
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 63
Microsoft Office 4170 62
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 62
Microsoft Windows 2000 8678 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 58
Apple iOS 8583 57
Intel x86 - архитектура процессора 2151 57
Новые облачные технологии - МойОфис 958 56
Oracle Java - язык программирования 3469 51
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 49
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 45
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 44
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 41
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 41
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 40
Apple iPhone 6 4861 39
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 37
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 36
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 36
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 35
НКТ - Р7-Офис 543 35
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 35
Путин Владимир 3454 167
Медведев Дмитрий 1665 76
Мишустин Михаил 787 48
Никифоров Николай 1138 42
Шадаев Максут 1210 40
Евраев Михаил 266 36
Чернышенко Дмитрий 580 27
Массух Илья 239 27
Шпак Василий 279 26
Покровский Иван 136 26
Щеголев Игорь 699 24
Собянин Сергей 538 22
Смирнов Алексей 269 21
Греф Герман 485 20
Орловский Виктор 408 19
Емельянов Антон 63 18
Черногоров Андрей 65 16
Бегтин Иван 61 16
Сытин Дмитрий 60 15
Касперская Наталья 319 15
Симаков Олег 113 15
Скворцова Вероника 69 15
Козырев Алексей 328 15
Ермолаев Артем 379 15
Катамадзе Анна 133 14
Гаттаров Руслан 144 14
Бойко Алексей 138 14
Рейман Леонид 1065 14
Комиссаров Дмитрий 248 14
Мацоцкий Сергей 180 14
Копосов Максим 74 13
Козак Николай 209 13
Гуральников Сергей 164 13
Носков Константин 241 13
Борисов Юрий 122 13
Трушкин Константин 60 13
Лукьянов Александр 80 12
Чаркин Евгений 317 12
Паршин Максим 323 12
Рубанов Владимир 76 12
Россия - РФ - Российская федерация 166163 3125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 884
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 429
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 234
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 187
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 185
Германия - Федеративная Республика 13220 121
Европа 24962 117
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 112
Украина 7928 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 88
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 82
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 72
Беларусь - Белоруссия 6289 65
Россия - УФО - Свердловская область 1951 63
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 61
Казахстан - Республика 6047 59
Франция - Французская Республика 8176 59
Япония 13807 58
Россия - УФО - Челябинская область 1512 56
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 52
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 51
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 51
Россия - СФО - Новосибирск 4875 49
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
Китай - Тайвань 4245 47
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 46
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 46
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 44
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 44
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 42
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 41
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 40
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 38
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2333
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1221
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 751
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 612
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 547
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 545
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 405
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 377
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 159
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 138
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 137
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 132
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 126
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 120
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 115
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 109
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 105
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 104
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 102
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 99
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 97
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 94
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Ведомости 1466 78
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 38
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 34
TAdviser - Центр выбора технологий 468 34
Forbes - Форбс 1002 23
РИА Новости 1033 16
Известия ИД 770 12
Госрасходы - портал 70 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
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N+1 - Издание 188 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 7
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
URA.RU - информагентство 12 2
Regnum - Регнум 114 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
РБК Daily 91 2
CMS Magazine 20 2
FT - Financial Times 1295 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 180
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 36
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 15
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 14
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