Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46333
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Госзакупки РФ
Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Zakupki.gov.ru
ЕИС
Единая информационная система в сфере закупок


27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
16.07.2021 Сбербанк ищет для своих ЦОДов поставщика «железа» на 10 миллиардов 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
06.07.2021 Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн 3
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 6
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 2
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
26.03.2021 В России появится спецсайт для маленьких закупок 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 2
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 2
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 2
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков 1
25.01.2021 На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
14.01.2021 Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
02.12.2020 «Ростелеком» создает проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 1
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 11
16.09.2020 Казначейство России завершило проект по миграции ЕИС в сфере закупок в новый ЦОД 6
16.09.2020 Путин затруднил жизнь «безальтернативных поставщиков» при госзакупках 3
07.09.2020 «Ростех» расширит функциональность ЕИС 2
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
27.07.2020 «Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора 1
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. 1

Публикаций - 207, упоминаний - 348

Госзакупки РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 25
Ростех - Ростехнологии 2230 19
Microsoft Corporation 10997 12
IBM 3524 8
Ланит ГК 1154 6
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 6
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 6
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Cisco Systems 2035 4
3726 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Барс груп 402 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
Восход ФГБУ НИИ 365 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
SAP SE 3207 3
СКБ Контур 416 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 3
Brocade Communications Systems 141 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Крок 1219 2
ОТР 133 2
ИБС экспертиза 43 2
Dr.Web - Доктор Веб 974 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
HP Inc. 2893 2
Информзащита 422 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Red Hat 664 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Почта России ПАО 1570 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 3
Транснефть 159 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Мослифт АО 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
РусГидро ПАО 129 2
Россети ПАО 168 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Visa International 1343 1
Uber Technologies 258 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
ТЭК-торг 38 1
Интер РАО ПАО 158 1
Кубанская библиотека 1 1
Uber 257 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 4 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Восточный Банк 108 1
Банк Россия 56 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 33
Федеральное казначейство России 766 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 20
Правительство РФ 2198 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
Президент Российской Федерации 1439 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Счётная палата РФ 459 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 5
Администрация Смоленской области 19 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 3
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Администрация Красноярского края 25 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 418 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Website - Вебсайт 115 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Linux OS 4236 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 7
Microsoft Windows 10 6602 7
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 6
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Apple macOS 921 3
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
СПАРК-Интерфакс 104 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Naumen SETonline 20 2
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 2
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Outlook 636 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
Путин Владимир 1820 9
Назаров Александр 35 4
Ярош Сергей 11 4
Сахненко Сергей 71 3
Чемезов Сергей 121 2
Нащекин Алексей 111 2
Бровко Василий 47 2
Шилов Сергей 61 2
Махонов Александр 29 2
Нечаев Андрей 21 2
Елистратов Николай 90 2
Лишенков Владимир 12 2
Чутов Олег 5 2
Зубкова Наталья 12 2
Ардамин Алексей 2 2
Макаров Станислав 111 2
Рейман Леонид 407 1
Черепенников Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Яровая Ирина 63 1
Невмержицкая Александра 3 1
Дёмкин Владимир 6 1
Тарасов Максим 5 1
Стыщенко Иван 5 1
Лагода Георгий 51 1
Копаев Геннадий 16 1
Кабанов Владимир 174 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Собянин Сергей 211 1
Абакумов Евгений 103 1
Ахмеров Тимур 73 1
Силуанов Антон 52 1
Семенихин Игорь 37 1
Кудрин Алексей 63 1
Гвоздева Наталья 13 1
Бегтин Иван 48 1
Антонов Михаил 5 1
Исаев Алексей 12 1
Евраев Михаил 222 1
Лебедев Антон 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 16
Россия - Татарстан Республика 1613 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 10
Россия - Ростовская область 859 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 7
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Ставропольский край 456 5
Россия - Кемеровская область 461 5
Россия - Свердловская область 804 4
Россия - Татарстан - Казань 1507 4
Россия - Ленинградская область 1099 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Россия - Екатеринбург 2054 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Калужская область 568 3
Россия - Кировск - Кировская область 301 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Орловская область 131 3
Россия - Республика Мордовия 386 3
Казахстан - Республика 2618 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Самарская область 557 2
Россия - Нижегородская область 736 2
Россия - Тюменская область 581 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Владимирская область 366 2
Россия - Иркутская область 536 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 13
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 7
Федеральное законодательство 254 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
Региональное законодательство 45 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 2
СИЗО - Следственный изолятор 65 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Private Banking 16 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
Русский язык 966 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Госрасходы - портал 6 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
N+1 - Издание 93 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
The Bell - Издание 34 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Автокод (портал) 29 1
CNews Analytics 1988 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
CNews Tenders 11 2
Gartner 2187 1
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
CNews AWARDS 291 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754433, в очереди разбора - 658134.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще