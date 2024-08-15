«Билайн» и «Софтлайн» заблокировали многомиллионный проект: в нем не было запрета на иностранное ПО

Госзакупка ФКУ «Росдормониторинга» на 210 млн рублей на разработку программного обеспечения для дорожного пункта весового контроля была остановлена двумя жалобами. Название компании-победителя неизвестно.

210 млн на взвешивание большегрузов

16 июля 2024 г. Федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Росдормониторинг») разместило на сайте госзакупок заявку на 210073,5 тыс. руб. на разработку ПО для автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК).

1 августа 2024 г. по закупке поступили две жалобы: от известной телекоммуникационной компании «Вымпел-Коммуникации», владельцем торговой марки «Билайн», а также от компании «Софтлайн Проекты». По этой причине 5 августа 2024 г. определение поставщика было приостановлено. Однако уже 6 августа 2024 г. на странице госзакупки был размещен протокол подведения итогов определения поставщика, и в тот же день закупка была автоматически переведена на этап «Определение поставщика завершено» в связи с размещением протокола, завершающего работу комиссии.

В настоящее время у госзакупки ФКУ «Росдормониторинг» два статуса – «Определение поставщика завершено» и «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе».

Изображение от freepik Разработка программного обеспечения для автоматического пункта весового и габаритного контроля обойдется в 210 млн рублей

Неизвестный участник и победитель

Объектом закупки было оказание услуг по развитию информационной системы «Автоматизированная система «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации» в части разработки интеллектуального модуля распознавания государственных регистрационных номеров и создание личного кабинета владельца автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК).

От поставщика требовалось оказать услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения.

Торги были признаны несостоявшимися согласно п. 1 ч. 1 статьи 52 «Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся. Последствия такого признания» Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – поскольку по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке.

Согласно записи на странице в разделе «Результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на основании размещенных протоколов», в графе «Участники, с которыми планируется заключить контракт» обозначен идентификационный номер единственного участника и победителя электронного аукциона, но название компании остается неизвестным.

Суть претензий двух компаний

В жалобе от ПАО «Вымпел-Коммуникации» содержится четыре пункта. Согласно им, заказчиком госзакупки не установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств; неправомерно установлены предельные величины значимости критериев оценки заявок; не применена обязательная форма типового контракта, а также описание объекта закупки не содержит необходимых сведений и характеристик.

В свою очередь ООО «Софтлайн Проекты» подало жалобу на положения извещения госзакупки. Во-первых, авторы жалобы полагают, что заказчиком неправильно установлены предельные величины значимости критериев оценки заявок на участие в закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Во-вторых, они протестуют против того, что к оценке принимаются исключительно договоры на разработку, внедрение, обслуживание, модернизацию программного обеспечения связанные системами фиксации проездов транспортных средств, в том числе грузовых и определения их параметров необоснованно ограничивает количество участников путем сужения понятия «сопоставимого предмета договора».

Согласно комментарию «Росавтодора», организации представляющей интересы ФКУ «Росдормониторинг», в ответ на запрос CNews, в настоящий момент еще только ожидается решение ФАС России по данному вопросу. «И именно от решения данного органа исполнительной власти будут зависеть дальнейшие действия в отношении обозначенной госзакупки (в том числе, определение поставщика в целом)», – обрисовал положение дел представитель «Росавтодора». «Билайн» отказался прокомментировать ситуацию. Запрос комментария от «Софтлайн Проекты» также пока остался без ответа.