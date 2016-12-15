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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минтранс РФ Росавтодор ФДА Федеральное дорожное агентство
Публикаций - 133, упоминаний - 220
Минтранс РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Старовойт Роман 17 14
|Медведев Дмитрий 1595 13
|Путин Владимир 2487 12
|Шипелов Андрей 21 9
|Агафонов Вадим 13 9
|Ротенберг Аркадий 45 9
|Ротенберг Игорь 35 9
|Никифоров Николай 1146 7
|Щеголев Игорь 685 5
|Левитин Игорь 28 5
|Володкович Вячеслав 44 4
|Гурко Александр 136 4
|Соколов Максим 22 4
|Мацоцкий Сергей 173 4
|Карачинский Анатолий 89 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Баланова Светлана 29 3
|Иванов Сергей 356 3
|Трофимов Дмитрий 15 3
|Носков Константин 211 3
|Исанин Антон 1636 3
|Шишкарев Сергей 6 3
|Васильев Дмитрий 46 3
|Недосеков Андрей 23 3
|Замков Антон 7 3
|Авдеев Сергей 26 3
|Советников Александр 10 2
|Буленков Дмитрий 15 2
|Краус Олег 11 2
|Толгский Александр 2 2
|Швецов Владимир 34 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 163 2
|Бегтин Иван 49 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Перминов Анатолий 125 2
|Бровко Анатолий 5 2
|Урличич Юрий 49 2
|Мурадян Артур 17 2
|Полторацкий Виталий 5 1
|Чаркин Евгений 201 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru