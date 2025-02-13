Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство

«К2Тех» за месяц перевел Федеральное дорожное агентство на работу с цифровыми поручениям «К2Тех» перевел электронный документооборот Федерального дорожного агентства (ФДА) с формата PDF на XML. Такой переход позволил ФДА упрос

Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России ездить по трассам, оснащенным отбойниками для разделения встречных потоков автомобилей. Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт на встрече с представителями рынка грузоперевозок отметил, что по

До 2019 г. Росавтодор потратит 3 млрд руб. на систему автоматизированного контроля за грузовиками км приходится 8 контрольных точек для взвешивания транспорта», - отмечает заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов. По словам директора ФКУ «Росдормониторинг» Константина Угарова, в

Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон» и. В настоящий момент утвержденный Правительством РФ размер составляет i3,73 за километр. По данным Росавтодора, 56% от общего ущерба федеральным дорогам приходится именно на тяжеловесный грузо

Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС осавтодором соответствующее концессионное соглашение.Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этого оператора решающее значен

Росавтодор заставит дороги «поумнеть» ты концессионера по проекту? Роман Старовойт: Наш контроль можно назвать двухуровневым. В структуре Росавтодора это профильное управление по государственно-частному партнерству. Есть подведомст

«Крок» обеспечил техподдержку и сопровождение «Единого государственного реестра автомобильных дорог» я и не исключает обязанности собственника представлять новые инфокарты на бумажном носителе в адрес Росавтодора в связи с наличием такого требования в законодательстве. «Новый функционал «Едино

«Яндекс» разработал систему прогнозирования пробок и ДТП показывает прогноз на интерактивной карте и обновляет его в реальном времени. Она создана по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и сейчас работает в тестовом режиме, сообщили C

«Росдормониторинг» выделит 363 млн руб. на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог омобильных дорог общего пользования федерального значения (СОМ ТЭСАД) для нужд Ситуационного центра Росавтодора. Целью выполнения работ является внедрение в практическую деятельность подразделе

ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора а о завершении проекта по созданию опытного участка системы контроля деформаций и смещений объектов Росавтодора с применением ГЛОНАСС-технологий на участке трассы М27 «Джубга-Сочи». По заказу Ф

Росавтодор запустил портал, на котором можно узнать, где идет ремонт дорог Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) запустило портал, на котором в режиме реального времени можно узнать, где идет ремонт и какая обстановка на дороге. На карте, размещенной на портале, указаны ремонтируемые участки д

Половину ИТ-бюджета Росавтодора год за годом получает "Крок" ат проходит по одному плану работ, к которому относятся и перечисленные тендеры. Некоторые конкурсы Росавтодора, в которых «Крок» побеждал по максимальной или близкой к ней цене Название проект

Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области МТ-комплексные системы», в рамках соглашения ГК «М2М телематика» с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) по оснащению оборудованием ГЛОНАСС дорожно-строительной техники в российских реги

«Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора боты и защиту информации. Специалисты «Крок» объединили разнородные ИТ-инфраструктуры подразделений Росавтодора в единую VPN-сеть, которая обеспечила полную конфиденциальность служебной информа

Роскосмос и Росавтодор подписали соглашение о сотрудничестве 5 ноября 2008 г. руководителем Федерального космического агентства А.Н.Перминовым и руководителем Федерального дорожного агентства О.В.Белозеровым подписано Соглашение о сотрудничестве в области использования результатов космической деятельности в интересах дорожного хозяйства Российской Фе

Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства объявило о проведении открытого аукциона № 081105/001817/69 на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах федер

Управление автомобильной магистрали Москва-Минск ФДА выбирает ИТ-подрядчика Управление автомобильной магистрали Москва-Минск Федерального дорожного агентства объявило о проведении открытого аукциона (081031/000299/27) на создание автоматизированных систем метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общ

Росавтодор нуждается в поддержке ИТ-инфраструктуры Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) проводит открытый аукцион на поддержку и обеспечение информационно-технической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы Р

Росавтодору требуется автоматизированный банк дорожных данных Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило открытый конкурс, в рамках которого выберет ИТ-подрядчика для выполнения работ по формированию, ведению и сопровождению отраслевого автоматизированного банка дорожных данны

Росавтодор информатизировал деятельность Компания «Крок» объявила о завершении проекта по созданию КИСУ Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Переход Росавтодора на новую ступень информатизации в конечном итоге буд