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Минтранс РФ Росавтодор ФДА Федеральное дорожное агентство

Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте

СОБЫТИЯ


13.02.2025 «К2Тех» за месяц перевел Федеральное дорожное агентство на работу с цифровыми поручениям

«К2Тех» перевел электронный документооборот Федерального дорожного агентства (ФДА) с формата PDF на XML. Такой переход позволил ФДА упрос
15.12.2016 Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России

ездить по трассам, оснащенным отбойниками для разделения встречных потоков автомобилей. Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт на встрече с представителями рынка грузоперевозок отметил, что по
21.10.2015 До 2019 г. Росавтодор потратит 3 млрд руб. на систему автоматизированного контроля за грузовиками

км приходится 8 контрольных точек для взвешивания транспорта», - отмечает заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов. По словам директора ФКУ «Росдормониторинг» Константина Угарова, в

16.10.2015 Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон»

и. В настоящий момент утвержденный Правительством РФ размер составляет i3,73 за километр. По данным Росавтодора, 56% от общего ущерба федеральным дорогам приходится именно на тяжеловесный грузо
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС

осавтодором соответствующее концессионное соглашение.Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этого оператора решающее значен
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть»

ты концессионера по проекту? Роман Старовойт: Наш контроль можно назвать двухуровневым. В структуре Росавтодора это профильное управление по государственно-частному партнерству. Есть подведомст
13.07.2015 «Крок» обеспечил техподдержку и сопровождение «Единого государственного реестра автомобильных дорог»

я и не исключает обязанности собственника представлять новые инфокарты на бумажном носителе в адрес Росавтодора в связи с наличием такого требования в законодательстве. «Новый функционал «Едино
02.03.2015 «Яндекс» разработал систему прогнозирования пробок и ДТП

показывает прогноз на интерактивной карте и обновляет его в реальном времени. Она создана по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и сейчас работает в тестовом режиме, сообщили C
27.09.2013 «Росдормониторинг» выделит 363 млн руб. на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог

омобильных дорог общего пользования федерального значения (СОМ ТЭСАД) для нужд Ситуационного центра Росавтодора. Целью выполнения работ является внедрение в практическую деятельность подразделе
28.05.2013 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора

а о завершении проекта по созданию опытного участка системы контроля деформаций и смещений объектов Росавтодора с применением ГЛОНАСС-технологий на участке трассы М27 «Джубга-Сочи». По заказу Ф
13.06.2012 Росавтодор запустил портал, на котором можно узнать, где идет ремонт дорог

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) запустило портал, на котором в режиме реального времени можно узнать, где идет ремонт и какая обстановка на дороге. На карте, размещенной на портале, указаны ремонтируемые участки д
26.01.2011 Половину ИТ-бюджета Росавтодора год за годом получает "Крок"

ат проходит по одному плану работ, к которому относятся и перечисленные тендеры. Некоторые конкурсы Росавтодора, в которых «Крок» побеждал по максимальной или близкой к ней цене Название проект
27.09.2010 Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области

МТ-комплексные системы», в рамках соглашения ГК «М2М телематика» с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) по оснащению оборудованием ГЛОНАСС дорожно-строительной техники в российских реги
29.06.2010 «Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора

боты и защиту информации. Специалисты «Крок» объединили разнородные ИТ-инфраструктуры подразделений Росавтодора в единую VPN-сеть, которая обеспечила полную конфиденциальность служебной информа
11.11.2008 Роскосмос и Росавтодор подписали соглашение о сотрудничестве

5 ноября 2008 г. руководителем Федерального космического агентства А.Н.Перминовым и руководителем Федерального дорожного агентства О.В.Белозеровым подписано Соглашение о сотрудничестве в области использования результатов космической деятельности в интересах дорожного хозяйства Российской Фе
06.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика

Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства объявило о проведении открытого аукциона № 081105/001817/69 на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах федер
05.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Минск ФДА выбирает ИТ-подрядчика

Управление автомобильной магистрали Москва-Минск Федерального дорожного агентства объявило о проведении открытого аукциона (081031/000299/27) на создание автоматизированных систем метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общ
30.05.2008 Росавтодор нуждается в поддержке ИТ-инфраструктуры

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) проводит открытый аукцион на поддержку и обеспечение информационно-технической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы Р
24.08.2007 Росавтодору требуется автоматизированный банк дорожных данных

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило открытый конкурс, в рамках которого выберет ИТ-подрядчика для выполнения работ по формированию, ведению и сопровождению отраслевого автоматизированного банка дорожных данны
01.12.2006 Росавтодор информатизировал деятельность

Компания «Крок» объявила о завершении проекта по созданию КИСУ Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Переход Росавтодора на новую ступень информатизации в конечном итоге буд
28.07.2006 Росавтодору нужен автоматизированный банк дорожных данных

ный банк дорожных данных должен быть интегрирован в создаваемую систему информационного обеспечения Росавтодора. Дата начала подачи заявок 07.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 05.

Публикаций - 162, упоминаний - 289

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11073 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 20
Крок - Croc 1971 19
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 19
Ростех - РТ-Инвест 58 15
МегаФон 11008 11
Yandex - Яндекс 9422 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 7
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 6
М2М телематика - НИС М2М 236 5
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 74 5
Microsoft Corporation 25892 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 4
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 4
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 4
Yandex Data Factory - YDF 25 4
IBM - International Business Machines Corp 9721 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1521 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 210 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1478 3
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 3
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Satellic 4 3
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 3
Softline - Софтлайн 3826 3
NVision Group - Энвижн Груп 701 3
Ланит - Лантер 37 2
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Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 29 2
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Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 15
РЖД - Российские железные дороги 2112 13
Царицын капитал 23 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 12
Газпром ПАО 1498 9
Автодор - Российские автомобильные дороги 101 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 5
ГПБ - Газпромбанк 1298 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 579 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 4
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КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 4
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 13
Apple iPhone 6 4860 13
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Microsoft Windows BitLocker 942 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 564 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 4
Seldon.Basis 8 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 102 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 48 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 16 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 692 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 157 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
Syntellect Tessa 67 1
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Тимофеев Максим 5 2
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