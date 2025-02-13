Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минтранс РФ Росавтодор ФДА Федеральное дорожное агентство
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте.
СОБЫТИЯ
|13.02.2025
|
«К2Тех» за месяц перевел Федеральное дорожное агентство на работу с цифровыми поручениям
«К2Тех» перевел электронный документооборот Федерального дорожного агентства (ФДА) с формата PDF на XML. Такой переход позволил ФДА упрос
|15.12.2016
|
Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России
ездить по трассам, оснащенным отбойниками для разделения встречных потоков автомобилей. Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт на встрече с представителями рынка грузоперевозок отметил, что по
|21.10.2015
|
До 2019 г. Росавтодор потратит 3 млрд руб. на систему автоматизированного контроля за грузовиками
км приходится 8 контрольных точек для взвешивания транспорта», - отмечает заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов. По словам директора ФКУ «Росдормониторинг» Константина Угарова, в
|16.10.2015
|
Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон»
и. В настоящий момент утвержденный Правительством РФ размер составляет i3,73 за километр. По данным Росавтодора, 56% от общего ущерба федеральным дорогам приходится именно на тяжеловесный грузо
|22.09.2015
|
Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС
осавтодором соответствующее концессионное соглашение.Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этого оператора решающее значен
|07.08.2015
|
Росавтодор заставит дороги «поумнеть»
ты концессионера по проекту? Роман Старовойт: Наш контроль можно назвать двухуровневым. В структуре Росавтодора это профильное управление по государственно-частному партнерству. Есть подведомст
|13.07.2015
|
«Крок» обеспечил техподдержку и сопровождение «Единого государственного реестра автомобильных дорог»
я и не исключает обязанности собственника представлять новые инфокарты на бумажном носителе в адрес Росавтодора в связи с наличием такого требования в законодательстве. «Новый функционал «Едино
|02.03.2015
|
«Яндекс» разработал систему прогнозирования пробок и ДТП
показывает прогноз на интерактивной карте и обновляет его в реальном времени. Она создана по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и сейчас работает в тестовом режиме, сообщили C
|27.09.2013
|
«Росдормониторинг» выделит 363 млн руб. на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог
омобильных дорог общего пользования федерального значения (СОМ ТЭСАД) для нужд Ситуационного центра Росавтодора. Целью выполнения работ является внедрение в практическую деятельность подразделе
|28.05.2013
|
ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора
а о завершении проекта по созданию опытного участка системы контроля деформаций и смещений объектов Росавтодора с применением ГЛОНАСС-технологий на участке трассы М27 «Джубга-Сочи». По заказу Ф
|13.06.2012
|
Росавтодор запустил портал, на котором можно узнать, где идет ремонт дорог
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) запустило портал, на котором в режиме реального времени можно узнать, где идет ремонт и какая обстановка на дороге. На карте, размещенной на портале, указаны ремонтируемые участки д
|26.01.2011
|
Половину ИТ-бюджета Росавтодора год за годом получает "Крок"
ат проходит по одному плану работ, к которому относятся и перечисленные тендеры. Некоторые конкурсы Росавтодора, в которых «Крок» побеждал по максимальной или близкой к ней цене Название проект
|27.09.2010
|
Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области
МТ-комплексные системы», в рамках соглашения ГК «М2М телематика» с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) по оснащению оборудованием ГЛОНАСС дорожно-строительной техники в российских реги
|29.06.2010
|
«Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора
боты и защиту информации. Специалисты «Крок» объединили разнородные ИТ-инфраструктуры подразделений Росавтодора в единую VPN-сеть, которая обеспечила полную конфиденциальность служебной информа
|11.11.2008
|
Роскосмос и Росавтодор подписали соглашение о сотрудничестве
5 ноября 2008 г. руководителем Федерального космического агентства А.Н.Перминовым и руководителем Федерального дорожного агентства О.В.Белозеровым подписано Соглашение о сотрудничестве в области использования результатов космической деятельности в интересах дорожного хозяйства Российской Фе
|06.11.2008
|
Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика
Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства объявило о проведении открытого аукциона № 081105/001817/69 на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах федер
|05.11.2008
|
Управление автомобильной магистрали Москва-Минск ФДА выбирает ИТ-подрядчика
Управление автомобильной магистрали Москва-Минск Федерального дорожного агентства объявило о проведении открытого аукциона (081031/000299/27) на создание автоматизированных систем метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общ
|30.05.2008
|
Росавтодор нуждается в поддержке ИТ-инфраструктуры
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) проводит открытый аукцион на поддержку и обеспечение информационно-технической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы Р
|24.08.2007
|
Росавтодору требуется автоматизированный банк дорожных данных
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило открытый конкурс, в рамках которого выберет ИТ-подрядчика для выполнения работ по формированию, ведению и сопровождению отраслевого автоматизированного банка дорожных данны
|01.12.2006
|
Росавтодор информатизировал деятельность
Компания «Крок» объявила о завершении проекта по созданию КИСУ Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Переход Росавтодора на новую ступень информатизации в конечном итоге буд
|28.07.2006
|
Росавтодору нужен автоматизированный банк дорожных данных
ный банк дорожных данных должен быть интегрирован в создаваемую систему информационного обеспечения Росавтодора. Дата начала подачи заявок 07.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 05.
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3483 17
|Старовойт Роман 22 14
|Медведев Дмитрий 1666 14
|Шипелов Андрей 23 11
|Ротенберг Игорь 37 10
|Ротенберг Аркадий 52 10
|Агафонов Вадим 13 9
|Никифоров Николай 1141 7
|Нащекин Алексей 118 6
|Замков Антон 12 5
|Левитин Игорь 35 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Соколов Максим 27 4
|Гурко Александр 139 4
|Володкович Вячеслав 104 4
|Карачинский Анатолий 96 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Недосеков Андрей 25 3
|Трофимов Дмитрий 43 3
|Васильев Дмитрий 79 3
|Авдеев Сергей 29 3
|Шишкарев Сергей 6 3
|Астахов Игорь 3 3
|Быстров Николай 4 3
|Носков Константин 242 3
|Иванов Сергей 407 3
|Баланова Светлана 38 3
|Скворцов Сергей 16 2
|Новиков Роман 7 2
|Толгский Александр 4 2
|Павлов Алексей 29 2
|Сечин Игорь 37 2
|Буленков Дмитрий 47 2
|Урличич Юрий 52 2
|Мурадян Артур 17 2
|Советников Александр 10 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Блинкин Михаил 4 2
|Тимофеев Максим 5 2
|Ильин Николай 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.