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Минтранс РФ Росавтодор ФДА Федеральное дорожное агентство

Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство


15.12.2016 Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России
21.10.2015 До 2019 г. Росавтодор потратит 3 млрд руб. на систему автоматизированного контроля за грузовиками
16.10.2015 Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон»
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть»
13.07.2015 «Крок» обеспечил техподдержку и сопровождение «Единого государственного реестра автомобильных дорог»
29.09.2014 Система взимания платы с грузовиков будет создана в 2015 г.
28.05.2013 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора
13.06.2012 Росавтодор запустил портал, на котором можно узнать, где идет ремонт дорог
26.01.2011 Половину ИТ-бюджета Росавтодора год за годом получает "Крок"
27.09.2010 Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области
29.06.2010 «Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора
11.11.2008 Роскосмос и Росавтодор подписали соглашение о сотрудничестве
30.05.2008 Росавтодор нуждается в поддержке ИТ-инфраструктуры
01.12.2006 Росавтодор информатизировал деятельность

Публикаций - 133, упоминаний - 220

Минтранс РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2442 19
Крок - Croc 1593 19
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7945 15
Ростех - РТ-Инвест 38 12
Yandex - Яндекс 4836 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1409 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8660 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1137 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 6
АФК Система ПАО 1618 5
М2М телематика 223 5
Luxoft - Люксофт 268 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 4
Yandex Data Factory - YDF 25 4
Астерос - Asteros 602 4
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 62 4
IBM - International Business Machines Corp 8825 4
Корус Консалтинг ГК 1000 3
Microsoft Corporation 22089 3
Scanex - Сканэкс 239 3
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 3
IBS - ИБС экспертиза 61 3
Caravan - Караван 70 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 3
Satellic 4 3
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Компьюлинк УСП 143 2
Apple Inc 10436 2
SAP SE 4447 2
Ситроникс - Sitronics 922 2
Прогноз 617 2
VK - Mail.ru Group 2963 2
Google LLC 9892 2
HTC Corporation 1402 2
Softline - Софтлайн 1834 2
Polycom - Поликом Россия 375 2
НТС - Национальные телематические системы 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5054 11
Аэрофлот 632 11
Царицын капитал 22 11
РЖД - Российские железные дороги 1416 9
Газпром ПАО 890 6
ГПБ - Газпромбанк 825 5
X5 Group - Пятёрочка 296 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2030 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 306 4
Роснефть НК 423 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 937 3
Почта России ПАО 1831 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 3
Virgin Hyperloop 11 3
Traft - Трафт 23 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 3
Альфа-Банк 1434 2
МТС банк 269 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 222 2
Ингосстрах СПАО 282 2
Volvo Cars 218 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 2
ВТБ - ВТБ24 645 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 223 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 47 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 42 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 392 2
MODIS 49 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1612 1
Открытие ФК 2107 1
Qiwi 853 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1802 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 102 1
Авто.ру - Auto.ru 79 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 524 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7690 28
Правительство РФ 7153 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 390 25
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 882 17
Президент Российской Федерации 3147 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2090 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7811 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 856 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1285 12
Федеральное казначейство России 1175 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2301 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2106 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1418 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 10
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 71 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1557 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2642 9
Автодор - Российские автомобильные дороги 53 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 59 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 668 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2417 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 509 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3029 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 202 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 973 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 496 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры 139 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 171 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 393 5
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 50 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1904 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 208 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14821 24
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3639 15
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2688 7
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Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 443 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 521 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 545 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 142 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1107 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31896 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5795 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2641 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2644 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 334 4
Smart технологии - Смартизация 725 3
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1964 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3812 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 79 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 773 3
Website - Вебсайт 3630 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1129 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 131 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 892 2
Process Mining - Процессная аналитика 77 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 130 2
Виртуализация 342 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 500 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10296 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 287 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 146 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1725 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 666 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 808 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4125 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 26
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2169 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 759 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1833 6
OpenText Documentum 345 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 584 3
Apple iPhone 6 909 3
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 25 3
Минтранс РФ - Росавтодор - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 3 3
Seldon.Basis 7 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1590 2
Alfresco 123 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 894 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Aerodisk vAIR 21 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 12 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 20 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 175 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 2
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 2
Microsoft Office 3194 2
Apache ActiveMQ 22 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 47 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 8 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
Крок Урал 3 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 18 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 149 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 94 1
Toyota Land Cruiser 9 1
Google AlphaGo 8 1
Google Brain 3 1
Kofax Ascent Capture 7 1
Cisco Codian 24 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 11 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 19 1
Старовойт Роман 17 14
Медведев Дмитрий 1595 13
Путин Владимир 2487 12
Шипелов Андрей 21 9
Агафонов Вадим 13 9
Ротенберг Аркадий 45 9
Ротенберг Игорь 35 9
Никифоров Николай 1146 7
Щеголев Игорь 685 5
Левитин Игорь 28 5
Володкович Вячеслав 44 4
Гурко Александр 136 4
Соколов Максим 22 4
Мацоцкий Сергей 173 4
Карачинский Анатолий 89 4
Нащекин Алексей 111 4
Баланова Светлана 29 3
Иванов Сергей 356 3
Трофимов Дмитрий 15 3
Носков Константин 211 3
Исанин Антон 1636 3
Шишкарев Сергей 6 3
Васильев Дмитрий 46 3
Недосеков Андрей 23 3
Замков Антон 7 3
Авдеев Сергей 26 3
Советников Александр 10 2
Буленков Дмитрий 15 2
Краус Олег 11 2
Толгский Александр 2 2
Швецов Владимир 34 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 163 2
Бегтин Иван 49 2
Стрелков Сергей 12 2
Перминов Анатолий 125 2
Бровко Анатолий 5 2
Урличич Юрий 49 2
Мурадян Артур 17 2
Полторацкий Виталий 5 1
Чаркин Евгений 201 1
Россия - Российская федерация - РФ 102419 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32055 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11984 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5099 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44575 13
Россия - ПФО - Казань 1965 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1585 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 7
Европа 10160 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12611 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 321 6
Того - Тоголезская Республика 12003 6
Индия - Республика 4180 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12591 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 606 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12299 5
Россия - ДФО - Амурская область 495 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 904 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 469 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 640 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1203 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 898 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 977 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 484 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10949 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 275 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1311 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 400 3
Канада 3109 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 779 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 512 3
Россия - СФО - Новосибирск 3170 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 697 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 244 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5826 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2272 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6129 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1168 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1002 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 331 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 36 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 476 3
Русский язык 4009 3
Экономический эффект 579 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 2
Информационное общество - Государственная программа 1154 2
Страхование - Страховое дело 614 2
Банковский сектор экономики 2640 2
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1541 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 552 2
Торговля розничная - Ритейл 1339 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6069 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2276 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 168 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 271 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 12 1
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 1467 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 347 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 31 1
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность 19 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 4 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 496 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 14 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 53 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Коррупция 36 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 716 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 5
Forbes - Форбс 575 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 566 3
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
Коммерсантъ - Издательский дом 834 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2246 1
Прайм - Агентство экономической информации 683 1
Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
WSJ - The Wall Street Journal 1218 1
Ведомости 306 1
23ABC News 138 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2887 12
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