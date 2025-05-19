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S8 Capital Aquarius Aerodisk vAIR Aerodisk Open vAIR

  • Open vAIR — программное решение для виртуализации и хранения данных с открытым кодом (open source) для вузов, разработчиков-энтузиастов и небольших организаций, тестирующих возможности виртуализации своей ИТ-инфраструктуры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 1
07.04.2025 Новая версия RuBackup позволяет защитить данные всех популярных отечественных и зарубежных ИТ-решений 1
21.03.2025 «Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов 2
14.03.2025 ПО Open vAIR компании «Аэродиск» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры 3
15.11.2024 «Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом 4
23.10.2024 «Аэродиск» и кафедра защиты информации ФРКТ МФТИ запускают обучение работе с системой виртуализации vAIR 2
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» 1
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise 1
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России 2
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга 1
18.09.2023 «Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт» 3
17.08.2023 СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры 1
06.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД 2
02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE 2
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
16.11.2022 «Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД 1
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24» 1
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов 1
14.06.2022 «Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 2
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений 2
11.03.2022 «Аэродиск» завершила разработку ПАК Machine-V 1
01.03.2022 Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V 1
22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
03.02.2022 Выручка «Аэродиска» составила 612 млн рублей по итогам 2021 года 1
26.01.2022 «Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон» 1
01.11.2021 «Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM 2
25.10.2021 «Аэродиск» и «Киберпротект» создают совместную многоуровневую бэкап-среду 1
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК 2
26.04.2021 «Аэродиск» научит работать с отечественным гипервизором 2
23.03.2021 «Аэродиск» запускает бесплатное обучение работе с российскими технологиями 1
16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте 2
15.01.2021 Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО 2
13.01.2021 «Аэродиск» получила лицензию ФСТЭК 1
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 3

Публикаций - 49, упоминаний - 78

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 203 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1063 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 371 6
Intel Corporation 12754 5
Broadcom - VMware 2588 4
Норси-Транс - НТ 137 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 897 4
Huawei 4490 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 756 3
Microsoft Corporation - GitHub 1047 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 410 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 204 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 2
Dell EMC 5164 2
Cisco Systems 5345 2
Microsoft Corporation 25668 2
Acronis - Акронис 485 2
Крок - Croc 1953 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 969 2
Рикор Холдинг - Rikor 172 2
Atlassian 149 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 42 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 326 2
Микротест 285 2
Рестрком 2 1
Хост ГК - HostVM 75 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 23 1
Открытые технологии 729 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 1
Хост ГК 39 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 413 1
Nextcloud 44 1
Радиоэлектронные Компоненты 12 1
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 31 1
Orion soft - Орион софт - 279 1
SAP SE 5568 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 2
ГКМП НПО - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 1
Газпром ПАО 1479 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 5
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5914 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 776 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25020 29
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1102 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33036 22
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 13
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 624 10
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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