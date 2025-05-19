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S8 Capital Aquarius Aerodisk vAIR Aerodisk Open vAIR
- Open vAIR — программное решение для виртуализации и хранения данных с открытым кодом (open source) для вузов, разработчиков-энтузиастов и небольших организаций, тестирующих возможности виртуализации своей ИТ-инфраструктуры.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 776 2
|Володкович Вячеслав 104 33
|Кузнецов Андрей 112 3
|Иванов Борис 64 2
|Тихонов Александр 69 2
|Чирков Дмитрий 19 2
|Назаров Игорь 2 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Клейменова Елена 3 1
|Минаков Артем 4 1
|Ким Олег 19 1
|Хорохордин Алексей 5 1
|Инютин Николай 1 1
|Истомин Владимир 3 1
|Леонов Денис 5 1
|Ачкасов Евгений 45 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Шутеев Василий 2 1
|Будай Игорь 8 1
|Лялеко Владимир 17 1
|Кочурова Наталья 2 1
|Конявская Светлана 2 1
|Вихровский Кирилл 19 1
|Глушко Евгений 1 1
|Дымович Сергей 2 1
|Чумакова Виктория 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Гревцев Александр 31 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Калинин Александр 185 1
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Рензяев Константин 78 1
|Степнов Александр 3 1
|Губин Алексей 8 1
|Буланов Константин 4 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Баранов Евгений 3 1
|Чуканов Сергей 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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