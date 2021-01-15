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Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО

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Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных пополнился тремя решениями компании «Аэродиск», разработчика и производителя систем хранения данных и виртуализации: «Аэродиск Восток», «Аэродиск АИСТ», а также Aerodisk vAIR. Программное обеспечение вошло в реестр в соответствии с приказом Минцифры России от 30 декабря 2020 г. №805.

«Аэродиск Восток» — линейка полностью отечественных систем хранения данных: большинство аппаратных компонентов и программное обеспечение разработаны и произведены в России. Линейка включает в себя четыре модели: СХД начального уровня «Аэродиск Восток Б», базовую СХД общего назначения «Аэродиск Восток Э12», основную модель общего назначения «Аэродиск Восток Э24», а также СХД общего назначения в сверхплотной компоновке «Аэродиск Восток Э124», подходящую для хранения больших объемов данных. Во всех моделях реализована функциональность класса Enterprise.

Aerodisk vAIR — гиперконвергентная система, которая подходит для создания корпоративной ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры виртуальных рабочих столов, инфраструктуры облачных провайдеров и ЦОДов, тестовой среды и среды разработки, а также распределенных вычислений. В состав Aerodisk vAIR входят система хранения данных на базе файловой системы ARDFS, сетевой компонент, а также система виртуализации — встроенный гипервизор «Аэродиск АИСТ», который может применяться и как самостоятельное решение.

«Аэродиск Восток», «Аэродиск АИСТ» и Aerodisk vAIR пополнили реестр отечественного ПО Минцифры по классу «Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных». Ранее в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры уже вошло программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE). Оно установлено на всех моделях линейки СХД Aerodisk Engine.

Реестр отечественного ПО создан для поддержки российских разработчиков. Он включает в себя решения, которые могут использовать государственные структуры и компании с государственным участием. Реестр начал работу 1 января 2016 г., сегодня в нем представлено уже более 5 тыс. программ.

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