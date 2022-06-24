Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Aquarius Aerodisk Восток СХД
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|24.06.2022
|
Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении новых типов контроллеров СХД собственного производства «Аэродиск Восток» с вычислительными модулями «Эльбрус» 2Э8СВ и 1Э8С в реестр Минпромторга России. Обе решения внесены в реестр российской промышленной продукции 6 июня 2022 г. (реестровые номера
|27.04.2022
|
МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»
анения данных (СХД). Чуть ранее, 18 апреля, центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб. Информацию об этом можно
|13.01.2022
|
Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга
бласти хранения данных и виртуализации, сообщает о включении линейки СХД собственного производства «Аэродиск Восток-Э» на базе процессоров «Эльбрус» в реестр Минпромторга России с максимальным
|16.02.2021
|
Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте
туальной собственности (Роспатент). Реестр пополнился двумя продуктами компании: системой хранения «Аэродиск Восток» и системой виртуализации «Аэродиск Аист». На основе ПО «Аэродиск Восток
|03.02.2021
|
СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции
«Аэродиск» объявляет, что линейка отечественных СХД «Аэродиск Восток» вошла в реестр российского радиоэлектронного оборудования Минпромторга. Вклю
|15.01.2021
|
Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО
ешениями компании «Аэродиск», разработчика и производителя систем хранения данных и виртуализации: «Аэродиск Восток», «Аэродиск АИСТ», а также Aerodisk vAIR. Программное обеспечение вошло в рее
|28.09.2020
|
Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров
ртуализации, представила результаты масштабного нагрузочного сравнительного тестирования с участием СХД «Аэродиск Восток» на процессорах «Эльбрус» и СХД Aerodisk Engine на чипах Intel. Результа
|20.04.2020
|
СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП»
На СХД «Аэродиск Восток» установлена новая версия операционной системы «Альт 8 СП» для компьютер
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Володкович Вячеслав 103 37
|Мустафаев Тимур 13 3
|Долгоновский Антон 4 2
|Жуланов Евгений 11 2
|Новодворский Алексей 110 2
|Шилов Сергей 96 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Гудков Александр 3 2
|Калинин Александр 175 2
|Воронин Павел 178 1
|Назаров Игорь 2 1
|Тараторин Александр 58 1
|Ким Олег 18 1
|Хорохордин Алексей 5 1
|Инютин Николай 1 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Истомин Константин 58 1
|Векшин Евгений 12 1
|Гвоздюк Дмитрий 5 1
|Волынщиков Иван 1 1
|Коробкин Игорь 1 1
|Ачкасов Евгений 44 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Углев Сергей 1 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Гончар Иван 1 1
|Шишков Евгений 13 1
|Панков Георгий 1 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Лялеко Владимир 15 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Маркова Дарья 10 1
|Гавриленко Александр 40 1
|Глущенко Михаил 1 1
|Трушкин Константин 59 1
|Рустамов Рустам 513 1
|Меденцев Константин 100 1
|Натрусов Артем 312 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 7
|CNews Инновация года - награда 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.