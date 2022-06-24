Разделы

S8 Capital Aquarius Aerodisk Восток СХД


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении новых типов контроллеров СХД собственного производства «Аэродиск Восток» с вычислительными модулями «Эльбрус» 2Э8СВ и 1Э8С в реестр Минпромторга России. Обе решения внесены в реестр российской промышленной продукции 6 июня 2022 г. (реестровые номера
27.04.2022 МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»

анения данных (СХД). Чуть ранее, 18 апреля, центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб. Информацию об этом можно

13.01.2022 Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга

бласти хранения данных и виртуализации, сообщает о включении линейки СХД собственного производства «Аэродиск Восток-Э» на базе процессоров «Эльбрус» в реестр Минпромторга России с максимальным

16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте

туальной собственности (Роспатент). Реестр пополнился двумя продуктами компании: системой хранения «Аэродиск Восток» и системой виртуализации «Аэродиск Аист». На основе ПО «Аэродиск Восток

03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции

«Аэродиск» объявляет, что линейка отечественных СХД «Аэродиск Восток» вошла в реестр российского радиоэлектронного оборудования Минпромторга. Вклю
15.01.2021 Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО

ешениями компании «Аэродиск», разработчика и производителя систем хранения данных и виртуализации: «Аэродиск Восток», «Аэродиск АИСТ», а также Aerodisk vAIR. Программное обеспечение вошло в рее
28.09.2020 Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров

ртуализации, представила результаты масштабного нагрузочного сравнительного тестирования с участием СХД «Аэродиск Восток» на процессорах «Эльбрус» и СХД Aerodisk Engine на чипах Intel. Результа
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП»

На СХД «Аэродиск Восток» установлена новая версия операционной системы «Альт 8 СП» для компьютер

Публикаций - 56, упоминаний - 123

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 185 49
Норси-Транс - НТ 124 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 784 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 975 7
Intel Corporation 12527 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2451 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 11 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 629 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 151 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 272 3
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Техконсур 12 2
Orion soft - Орион софт - 203 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 903 2
МегаФон 9867 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 2
Ростех - Автоматика Концерн 1743 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 2
SAS Institute 1032 2
Acronis - Акронис 459 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
Broadcom - VMware 2488 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 2
Atlassian 138 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 32 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
Kofax 57 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 20 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Posti Group - Почта Финляндии 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1997 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 343 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8149 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3405 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6256 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5224 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 2
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 277 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3107 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10101 55
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6667 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23018 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31875 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21787 17
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1058 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11945 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27126 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57085 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3524 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8144 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9835 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6252 7
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 329 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2148 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 6
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 5
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 225 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8687 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4339 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33890 5
DDR - Double data rate 2907 4
Умные платформы 1854 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2859 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3398 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1578 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4449 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1135 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7257 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1677 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2722 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9352 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12309 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3049 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 45 28
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2032 12
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3433 7
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 7
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 63 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 224 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1208 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 535 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 178 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 13 4
Linux OS 10864 4
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 95 3
МВД РФ ЦОД - ФЦОД МВД РФ - Федеральный центр обработки данных 12 3
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 2
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 249 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1293 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 311 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 621 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1514 2
Huawei Fusion - Серия смартфонов 4 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 33 1
Atlassian - Confluence 152 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 35 1
Apple Numbers 51 1
AMD AMD64 84 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 160 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 1
Dell EMC VNX 42 1
OpenStack Cinder 14 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 1
Pixabay 188 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 99 1
Володкович Вячеслав 103 37
Мустафаев Тимур 13 3
Долгоновский Антон 4 2
Жуланов Евгений 11 2
Новодворский Алексей 110 2
Шилов Сергей 96 2
Нечаев Андрей 27 2
Гудков Александр 3 2
Калинин Александр 175 2
Воронин Павел 178 1
Назаров Игорь 2 1
Тараторин Александр 58 1
Ким Олег 18 1
Хорохордин Алексей 5 1
Инютин Николай 1 1
Шинкарев Александр 33 1
Истомин Константин 58 1
Векшин Евгений 12 1
Гвоздюк Дмитрий 5 1
Волынщиков Иван 1 1
Коробкин Игорь 1 1
Ачкасов Евгений 44 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Чернышев Андрей 69 1
Углев Сергей 1 1
Ерошкин Павел 35 1
Микрюков Валерий 28 1
Гончар Иван 1 1
Шишков Евгений 13 1
Панков Георгий 1 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Лялеко Владимир 15 1
Трубочев Алексей 34 1
Маркова Дарья 10 1
Гавриленко Александр 40 1
Глущенко Михаил 1 1
Трушкин Константин 59 1
Рустамов Рустам 513 1
Меденцев Константин 100 1
Натрусов Артем 312 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45608 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18158 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53406 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2408 1
Россия - ЮФО - Севастополь 577 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 993 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1403 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 614 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 716 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 478 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1588 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1448 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10225 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5296 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7783 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1696 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15056 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2375 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3025 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 840 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 665 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7544 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8345 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31777 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7333 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 1
VAD - Value Added Distribution 122 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3680 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5301 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8088 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 1
Паспорт - Паспортные данные 2724 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2696 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3181 1
Экзамены 481 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5273 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Аудит - аудиторский услуги 3085 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10712 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 873 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2143 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 7
CNews Инновация года - награда 131 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
РАН - Российская академия наук 2008 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 17 1
CNews AWARDS - награда 547 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
